



Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

10 августа планируется поднятие колоколов на колокольню Одигитриевской церкви деревни Кимжа Мезенского района Архангельской области. По мнению Общественной палаты РФ, портала «Культура РФ» и Ассоциации «Самые красивые деревни России», Кимжа вошла в 10 красивейших деревень нашей страны и в Ассоциацию, «объединяющую «живые» сельские населённые пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием, численностью не более 2000 человек и сохранившие сельский уклад жизни». Она единственная из этой десятки находится в Арктике.

Северяне хорошо знают уроженку деревни заслуженную артистку России певицу Аллу Сумарокову и покойную Еликаниду Волосевич — 48 лет возглавлявшую 1-ю городскую больницу Архангельска.

В центре Кимжи, от которого простираются деревенские крылья-улицы, возвышается Одигитриевская церковь, построенная в 1709 году из одних лиственничных бревен.

Владимир Станулевич Одигитриевская церковь (1709) деревни Кимжа Мезенского района Архангельской области

Богородица Одигитрия, с греческого «Указующая путь» — поэтому мореходы-кимжане и выбрали ее в покровительницы. По преданию первую икону Одигитрии написал евангелист Лука, и с V века она много раз спасала Константинополь от нашествия врагов, в том числе и славян. Славяне это запомнили. К 2011 году церковь пришла в аварийное состояние, некоторые венцы сгнили. Во время визита в ноябре 2011 года на встрече Владимира Путина с архангельской общественностью Алла Сумарокова попросила тогдашнего премьер-министра России выделить средства на реставрацию аварийной церкви. Решение было принято, и 15.08.2013 и 27.08.2014 Министерством культуры РФ проведены конкурсы по «Проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Одигитриевская» в д. Кимжа Мезенского района Архангельской области» на суммы 12 млн и 34 млн руб. соответственно. Победителем в последнем конкурсе стало ЗАО «Ростреставрация», заключившее с Министерством культуры РФ государственный контракт, по которому работы должны быть закончены в октябре 2016 года.

В марте я с удовольствием познакомился с Кимжей и Одигитрией. Хотя внешне церковь выглядела отреставрированной, она не была завершена. Не был обшит досками цокольный этаж, не было черного и белого полов, кованой фурнитуры. Недоделок всего на 2−3 млн рублей, но работы некому завершить. «Ростреставрация» выполняла контракт силами ООО «Поморская плотницкая школа», но задолжала ей 4 млн рублей, теперь еще и штрафов набежало на 3 млн. «Школа» ушла с объекта, подала в суд и выиграла его, и неизвестно, когда получит деньги. По словам директора «Плотницкой школы» Геннадия Петряшова, он готов доделать церковь без аванса и несмотря на истекший договор с «Росреставрацией», но сможет это сделать только после получения долга за прошлые работы — просто нет денег. Но вот готова ли «Росреставрация» закончить объект даже с помощью архангельских плотников? По словам Петряшова, у ЗАО начались проблемы не только на этом объекте.

Затягивание ситуации опасно из-за не полностью смонтированной молниезащиты, которой почему-то не было в смете Министерства культуры РФ и которую «Поморская плотницкая школа» частично сделала по своей инициативе. Но только частично, а период летних гроз близится.

Самое удивительное — по словам Геннадия Петряшова, Министерство культуры РФ приняло у «Росреставрации» Одигитриевскую церковь, невзирая на недоделки. Если это так, то единственно кто может стимулировать завершение реставрации — это правоохранительные органы.

Владимир Станулевич Незавершенная реставрация церкви — отсутствуют полы, обшивка цоколя, молниезащита

Похожая, но более сложная ситуация была связана с «Росреставрацией» на деревянной Сретенской церкви села Заостровье Архангельской области, когда за полгода до истечения госконтракта 31 октября 2016 года наблюдались только три венца и никто не работал. Это послужило поводом для обращения фонда сохранения исторического наследия «Император» к прокурору Архангельской области Виктору Наседкину и к губернатору Архангельской области Игорю Орлову. В итоге проведенных правительством области, прокуратурой и другими правоохранительными органами мероприятий реставраторы возобновили работы, и хотя четыре раза переносилась дата сдачи объекта, реставрация Сретенской церкви успешно завершается.

Теперь фонд «Император» обратился в Архангельскую областную прокуратуру и к губернатору области с просьбой проверить реставрацию в деревне Кимжа. Целью обращения является не возбуждение уголовных дел, а полное выполнение государственного контракта № 4014−01−41/12−14 от 17.09.2014 между ЗАО «Росреставрация» и Министерством культуры РФ по реставрации Одигитриевской церкви — уникального памятника истории, вокруг которого идет уже 300 лет жизнь одной из красивейших деревень России.

Неизвестно, что покажет проверка, но уже сейчас можно сделать вывод о глубоком кризисе в реставрационной отрасли и деле сохранения деревянных церквей Русского Севера. Зарегламентированный порядок, когда верующие или благотворители не имеют права спасать церкви, находящиеся на краю гибели, разрешение вести реставрационные и проектные работы только обладателям лицензий, цены на работы в 3−5 раз выше аналогичных строительных, средства, выделяемые на одну-две при 600 аварийных деревянных церквях только в одной Архангельской области, коррупционные скандалы в Министерстве культуры РФ — все это звенья одной цепи. Цепи, образовавшейся, когда спасение части национального культурного кода России попало в руки группы чиновников Министерства культуры РФ, хозяев реставрационных организаций — прокладок, и не разобравшихся (надеюсь на лучшее) законодателей из комитета по культуре Государственной думы РФ. Итогом их работы является спасение втридорога нескольких памятников в год при гибнущих тысячах — спасать которые помимо них запрещает закон «Об объектах культурного наследия РФ». Надеюсь, что правоохранители сделают представление в Государственную думу ФС РФ и Министерство культуры РФ на изменение действующего порядка реставрации.