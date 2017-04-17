



Иван Шилов ИА REGNUM Николай Второй

В Страстную пятницу пришедший из школы крестник, ученик четвёртого класса, сказал, что после состоявшегося в тот день урока православной культуры у него есть ко мне несколько вопросов. Я с удовольствием откликнулся.

— Правда ли, — спросил он, — что Ленин вместе с коммунистами свергли царя, а потом его убили?

— Это правда наполовину, — ответил я. — Императора Николая II свергли российские капиталисты и политики либеральной прозападной направленности. Их поддержали главные генералы, предавшие тем самым и своего царя, и своего главнокомандующего. Временное правительство, которое выражало интересы всей этой публики, арестовало бывшего императора и его семью и позже отправило их в ссылку в Сибирь. Во многом именно это и стало причиной произошедшей потом трагедии расстрела.

— А Церковь что же не вступилась за царя? — удивился крестник.

— Мне трудно сказать, — продолжил я. — Может быть, потому что в Российской церкви к тому времени накопилось недовольство так называемой синодальной системой, введённой Романовыми. Может быть, были другие причины… Факт однако остаётся фактом: Российская православная церковь за императора — помазанника Божьего — не вступилась. Церковное руководство не только не выступило против отречения Николая II от престола, но и фактически поддержало этот акт, не предприняло даже малейшей попытки вызволить императора и семью или хотя бы одну семью из-под ареста. А вам что, про отношение Церкви к отречению и аресту царской семьи ничего не рассказали?

— Нет, не рассказали. Но ведь это коммунисты убили царя?

— Вернее было бы сказать, большевики. Да, такое решение было принято ими, но произошло это позже, уже в обстановке Гражданской войны, когда, в отличие от лета 1917 года, действовала совершенно другая политическая логика, логика борьбы за власть не на жизнь, а на смерть. Наших царей, однако, убивали и сами наши цари, причём в обычное, мирное время, но тоже руководствуясь соображениями борьбы за власть. Они делали это не сами, а руками своих приближённых, но что это меняет? Были, правда, и случаи просто трусости, когда сын, император Александр I, зная о предстоящем убийстве отца, императора Павла I, испугался англичан, организовавших при помощи своих агентов в высшем сословии Российской империи антипавловский заговор, и это преступление не остановил. Александр I потом всю жизнь англичан опасался.

— А деньги на революцию и убийство царя Ленину немцы дали, так ведь? — продолжил крестник.

— Коммунисты получали деньги на свою деятельность из разных источников, в том числе и из Германии. Во всяком случае, германское правительство помогло Ленину вернуться в Петроград в апреле 1917 года. Но с иностранцами сотрудничали и представители российской имперской элиты. Скажем, князь Юсупов и известный политик Пуришкевич при организации убийства российского подданного Григория Распутина, человека, близкого к царской семье. Деньги и другую помощь от немцев в ходе Гражданской войны получали и казачий атаман Краснов, и белый генерал Юденич. Деникин получал деньги от англичан и французов, Колчак — от американцев и японцев. Кстати, и сам Николай Второй в 1905 году получал деньги от Франции — фактически для борьбы с революцией. А ведь это были деньги на то, чтобы вести братоубийственную войну со своим народом. Так что одни получали деньги на революцию, а другие, причём в гораздо больших размерах и с гораздо более серьёзными политическими условиями, — на контрреволюцию.

— А правда, что Сталина перед смертью мучили бесы, что они прямо кружились над ним, когда он умирал?

— А это у тебя откуда?

— Тоже учительница по православной культуре рассказала.

— Ты знаешь, у Сталина была такая охрана, что она бы к нему даже бесов не подпустила, — сначала отшутился я, но потом продолжил серьёзно, — а вообще, за каждую человеческую душу постоянно идёт борьба. И дьявол всегда рядом. Если бы это было не так, то у нас в Церкви не считалось бы необходимым каждый день, и не один раз, просить Бога избавить нас от лукавого. Ну, а если над нами он всё время «кружится», то что говорить о правителях, с которыми дело в этом плане обстоит гораздо более сурово? Уж это-то на уроках православной культуры вам должны были говорить?

Крестник ответил, что знает про присутствие лукавого от бабушки, но к истории со Сталиным просто даже и не подумал это знание приложить. Потом мы перешли на более подобающие Страстной пятнице темы: об Ионе в брюхе кита, об Иове, о других предвестиях Благой вести в Ветхом завете (нам предстояло идти в храм на Погребение плащаницы). Поговорили и о собственно Евангельской истории, о последних днях земной жизни Христа. По дороге домой из храма крестник вновь показал некоторое знание того, что и надо было бы в первую очередь закладывать в отроческие головы на уроках православной культуры, бодро перечислил десять заповедей, но честно признался, что заповеди блаженства «пока наизусть не выучил». На этом мы с ним в этот день и расстались.

Я совершенно не собираюсь утверждать, что такие беседы с учениками на уроках православной культуры, о которых рассказал мне крестник, — это правило. С этой конкретной школой родители крестника будут разбираться. Но я не о конкретной школе, а об антикоммунистических умонастроениях, распространённых в значительной части клира и православного народа, которые хорошо известны. Эти условные последователи белой идеи не просто не любят советскую власть, но всячески стараются её лишний раз осудить, пнуть, полить грязью. Как будто не знают Евангельского поучения, что бревно-то надо видеть, прежде, в своём глазу.

В этой связи уместно также вспомнить историю с нечестивым царём Манассией. Это был царь, запомнившийся и многими личными грехами, и особо жестокими гонениями на церковь. Положительных достижений его правление, в отличие от Советской власти, не имело. И тем не менее в родословии Иисуса Христа (Мф.1:1−17) он упомянут наравне с другими Его земными предками. Упомянут без осуждения, без перемалывания того, какой он был плохой.

Вот так бы и с Советской властью надо было бы поступить осуждающим её православным, как с Манассией: упомяните её в родословии нашей страны и поставьте точку.

Мне скажут, что Манассия перед смертью осудил своё прежнее отношение к Церкви, покаялся. Так ведь и Советская власть на своём излёте и даже ранее осудила в своём прошлом то, что имело смысл осудить. Как, впрочем, и то, что смысла осуждать не имело. Она кардинально изменила своё отношение к Церкви. Покаялись ли отдельные вожди? Это уже вопрос между ними и Богом, как и всякий вопрос покаяния.

Но это я всё говорю преимущественно о взрослых. А уж детские головы политическим злобствованием тем более не надо было бы набивать! Не это им нужно, а уроки истинной культуры Православия.