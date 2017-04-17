



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10—16 апреля стали: папа Франциск посвятил пасхальную речь Воскресшему Пастырю; в действие может быть приведен проект раскола Сирии по образцу Ирака; египетские копты не нуждаются в «защите» из-за рубежа; иранские консерваторы атакуют президента Рухани из-за провалов в экономике; Польская церковь продвигает инициативу для восточно-европейских католиков и другое.

Христиане всего мира празднуют Пасху — Воскресение Господа нашего.

Утром 16 апреля папа Римский Франциск возглавил торжественную пасхальную мессу на ватиканской площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников, передает Radio Vaticana (Ватикан). После богослужения епископ Рима обратился с традиционным пасхальным посланием Urbi et Orbi — «Граду и миру» и преподал свое апостольское благословение. Святейший отец сказал: «Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Пасхи!.. Воскресением Своим Иисус Христос освободил нас от рабства греха и смерти, открыв нам путь к вечной жизни. Все мы, когда позволяем себе отдаться во власть греха, сбиваемся с верного пути и начинаем блуждать, как потерянные овцы. Но Бог, наш Пастырь, пришел искать нас, и ради нашего спасения смирился вплоть до унижения на Кресте. Сегодня мы можем возвестить: «Воскрес Пастырь Добрый, Который душу Свою положил за овец Своих и за стадо Свое соблаговолил умереть. Аллилуйя!» На протяжении веков Воскресший Пастырь не устает искать нас, Своих братьев, потерянных в пустынях мира. Знаками Страстей — ранами Своей милосердной любви — Он привлекает нас на путь жизни. И в наши дни Он берет на плечи многих наших братьев и сестер, угнетаемых злом в его различных формах. Воскресший Пастырь отправляется на поиски тех, кто потерялся в лабиринтах одиночества и отверженности; Он выходит им навстречу через братьев и сестер, которые умеют приближаться с уважением и нежностью, которые помогают услышать этим людям Его незабываемый голос, призывающий к дружбе с Богом».

Catholic Church England and Wales Папа Римский Франциск

Заместитель государственного секретаря Ватикана монсеньор Анджело Беччу выразил обеспокоенность Святого престола развитием событий в Сирии после химической атаки против беззащитного населения и ответных ударов. Халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо, президент сирийского отделения благотворительной католической организации Caritas, пояснил в интервью радиостанции, что произошедшее было неожиданностью для всех. В Сирии задаются вопросом, не была ли химическая атака своего рода подготовкой общественного мнения к последующему вмешательству. Сторонники вооруженных группировок «рады наблюдать разрушение Сирийского государства», сказал епископ Аудо. Другие считают, что в действие будет приведен проект раскола Сирии по образцу Ирака. «Мы не думали, что иракский сценарий возможен для Сирии, но теперь видим именно его», — говорит епископ Алеппо. Он считает, что Сирия стала предметом интересов на международном уровне: прежде всего речь идет об экономических интересах, связанных с газом и нефтью. Кроме того, борьбу между шиитами и суннитами удобно поддерживать для выгодной торговли оружием. Как же отреагировала христианская община на последние события? Монсеньор рассказал, что, несмотря на бомбардировки и на атмосферу всеобщего страха, храмы полны, верующие продолжают приходить на богослужения, а на Крестном пути в пятницу народу было больше, чем обычно. Он отметил, что вера — это «единственное, что у нас остается, у нас нет ни политических, ни экономических средств. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить присутствие христиан. Мы, епископы, священники, все христиане, делаем все, чтобы остаться здесь и свидетельствовать нашу веру. Мы не преследуем никаких интересов. В то время как все имеют свои интересы в Сирии — на международном, региональном, местном уровне — мы, христиане Сирии, были первыми, кто потерял все».

Иордания усиливает военное присутствие на границе с Сирией и Ираком, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Военно-транспортный американский корабль Liberty Passion прибыл в иорданский порт Акаба с грузом. Liberty Passion входит в состав Шестого флота и выполняет исключительно очень специфические задачи. Пентагон не стал расшифровывать его миссию, однако в кругах сирийской оппозиции говорят, что корабль привез 250 единиц военной техники для «Свободной сирийской армии», и еще ходят слухи о предстоящем открытии фронта на юге Сирии на границе с Иорданией под наблюдением американских специалистов — наподобие того, что наблюдалось в северной Сирии в ходе операции «Щит Евфрата», проведенной Турцией. Ближневосточные военные аналитики утверждают, что военное вмешательство США в Сирию будет возможно при возникновении прямой или косвенной угрозы Иордании. Очевидцы говорят об укреплении военного присутствия иорданских сил в треугольнике Иордания — Сирия — Ирак. Амман наконец уволил начальника Управления общей разведки Иордании Фейсала аль-Шубаки, это случилось спустя несколько часов после окончания саммита Лиги арабских государств и встречи с королем Саудовской Аравии. Эксперты видят за этим изменение курса и готовность иорданских властей играть более активную роль в сирийском конфликте. Ранее сближение Иордании с Россией позволило поддерживать на границе относительный мир, но теперь есть основания думать, что примирение Аммана и Эр-Рияда может кое-что изменить как в российско-иорданских отношениях, так и в целом в сирийском вопросе.

Пока страны G7 стараются изолировать президента Сирии Башара Асада и, возможно, подготовить почву для военных действий против него, сестра-салезианка Кэролин Фахан Фахак, провинциальная настоятельница общины в Дамаске, плывет против течения, пишет Crux (Денвер, США). 29 марта 2017 года в Государственном департаменте США первая леди страны Меланья Трамп и заместитель госсекретаря Томас Шеннон вручили ей ежегодную международную премию «Women of Courage» («Мужественная Женщина»), предназначенную для отважных женщин, которые выполняют свою миссию в опасных и сложных обстоятельствах. На сегодня это единственная монахиня, получившая такую награду. Сестра Кэролин открыто выражает свои симпатии Асаду, говоря, что он защищает сирийских христиан. Она говорит, что в отчетах о том, будто бы президент травил зарином мирное население, нет правды. Отвечая на вопрос американских журналистов, кто такой Асад — «монстр» или просто диктатор, монахиня отмечает: «Мне нравится наш президент. Он очень близок к нам, как и первая леди. Они очень близки к Церкви». Сестра Кэролин с трудом представляет себе, как G7 сможет достичь мира в Сирии, если решит сделать ставку на отстранение главы сирийского государства.

Генеральный капитул ордена братьев меньших (францисканцев) отец Майкл Перри посетил в апреле Сирию и Ливан, после чего был принят папой Франциском, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Во время аудиенции среди прочих тем обсуждалась предстоящая поездка понтифика в Египет, запланированная на 28−29 апреля. «Папа больше, чем когда-либо, убежден в том, что в Египет ему ехать нужно, — говорит отец Майкл. — Он хочет быть ближе к христианам в это время, хочет показать солидарность Католической церкви со всем египетским обществом, затронутом насилием. Франциск попросил францисканцев молиться не только о его поездке, но и об удовлетворении нужд христиан и египетского народа». В этом году будет также отмечаться 800-летие присутствия ордена братьев меньших на Святой земле. Осенью генеральный капитул вместе с викарием Святой земли примет участие в симпозиуме, посвященном этому событию, и в самом празднике. Еще одним аспектом станет воспоминание о паломничестве в 1219—1220 годах святого Франциска в Египет в Дамиетту.

«Египетские копты не нуждаются в «защите» из-за рубежа», — заявил в интервью Agenzia Fides (Ватикан) Антоний Азиз Мина, епископ-эмерит Гизский. Он осудил «манипуляции», предпринятые после нападения на коптские церкви в Вербное воскресенье и направленные на разжигание розни между христианами и мусульманами, заявив: «Наша страна едина». По словам монсеньора, многие мусульмане горевали, как и христиане, было видно, что их соболезнования не являлись формальностью. Епископ выразил благодарность за решение папы Франциска не отменять свой визит в Египет. Вместе с тем он осудил заявления, звучащие с Запада, о необходимости «защищать» египетских христиан. «Защищать» от чего? — спрашивает Антоний Мина. — Такого рода замечания имели бы смысл в случае угнетения христиан со стороны государства или правительства. Но сейчас ясно, что террористы предприняли свои атаки для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, сломать христианско-мусульманскую гармонию Египта. У нас нет необходимости во внешней защите. Все, что нам нужно, чтобы нас не отделяли от наших мусульманских братьев. Они являются теми, кто может защитить нас, мы должны помочь им и полиции, которая борется с экстремистами, сеющими смерть, прикрываясь псевдорелигиозными идеологиями».

Ситуацию в Египте прокомментировал для L'Osservatore Romano (Ватикан) старейший священник-иезуит отец Анри Булад. Большинство египетских христиан являются православными, коптский православный патриарх Тавадрос II очень открыт, но встречает страшное сопротивление внутри своей Церкви, как это происходит и у нас, отметил отец Анри, «однако я думаю, что молодые люди хотят единую Церковь, которая не означает унификацию, но разность». Он говорит, что «устал от теологических споров, которые не имеют никакого смысла в повседневной жизни и никого не интересуют». Молодежь является надеждой Церкви и мира, но Церковь и многие священники часто далеки от молодых. Возможно, проблема ислама сможет подтолкнуть Церковь объединиться, чтобы стать другой — заниматься благотворительностью и не придавать столь большого значения исключительно своим догмам. Папа Франциск услышал этот запрос молодежи и говорит на другом языке. Мы должны помнить, что Церковь для мира, а не мир для Церкви, добавляет отец Анри, «но я имею в виду Церковь как мистическое тело Христово, а не как институт». Мы нуждаемся в святых и пророках изменений. Мир находится в фазе больших перемен, которые затронут социум, семью, религию, политику. Избыток традиции без подлинного духовного видения может убить религию, но ее же может убить и тотальное отвержение традиции. Европа выбросила свои традиции, что привело к катастрофе: дерево без корней неустойчиво. И трагедией Европы и Запада в целом является то, что они хотят заново изобрести человека и семью, отвергая все законы.

AsiaNews анализирует ход президентской кампании в Иране. Консервативная фракция расколота, отмечает издание. Она ищет единого кандидата, который мог бы победить умеренного президента Хасана Рухани, баллотирующегося на второй срок, но выставляет сразу несколько претендентов, которые конкурируют друг с другом. В ходе апрельских праймериз консерваторы вроде бы определили, что от них пойдет лояльный рахбару Али Хаменеи председатель старейшего благотворительного фонда «Астан Кудс Разави», бывший генеральный прокурор Ирана Эбрахим Раиси, который придерживается линии «жесткого курса» и выступает против президента Рухани. В недавнем прошлом Раиси даже называли возможным сменщиком рахбара. Кандидатура экс-прокурора приемлема для консерваторов, ее одобряют религиозные избиратели, однако неизвестно, сможет ли он завоевать большинство голосов. Двумя другими претендентами от консерваторов можно считать бывшего вице-президента Хамида Багаи и бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада. Ранее аятолла Хаменеи не рекомендовал Ахмадинеджаду выдвигать свою кандидатуру. Но за бывшим президентом стоят радикалы, которые хотят видеть в иранском руководстве «сильного мужчину» в противовес Дональду Трампу. Теперь Совет стражей конституции (иранский аналог конституционного суда) должен будет до 27 апреля определить, чьи фамилии будут внесены в избирательные бюллетени. При этом Раиси, Багаи и Ахмадинежад отказались от эксплуатации в ходе кампании религиозной тематики и сосредоточились на экономике. Они хотят победить действующего президента, критикуя его за неудачи в борьбе с бедностью и коррупцией, а также в ухудшении экономического положения в стране. В частности, Рухани ставят в вину, что «ядерная сделка» не привела к желанному оживлению экономики, хотя Иран и пошел на «уступки» международному сообществу. В свою очередь президент провел пресс-конференцию, где говорил об ощутимых улучшениях в сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике и доступе к интернету. Вместе с тем Рухани осудил США за введение санкций против Ирана и за ракетную атаку на сирийскую авиабазу. При этом он протянул руку старому региональному сопернику, Саудовской Аравии, подчеркнув, что Тегеран «готов к улучшению отношений» с Эр-Риядом, если в Йемене будут остановлены «нападения».

Kremlin.ru Хасан Рухани

Польская церковь продвигает инициативу для восточно-европейских католиков, вплоть до Сибири, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Польские католики по причинам исторического, географического и национального характера очень живо интересуются своими восточными братьями. Более тысяч поляков сегодня служат и работают на бывших территориях Советского Союза, в том числе священнослужителями. «Привлечение молодых людей наряду с поддержкой христианских служб в этих регионах Группа польского епископата по оказанию помощи Восточно-Европейским церквям считает делом первостепенной важности», — говорит глава Группы, епископ-эмерит Антоний Дидыч. По его словам, польские католики сегодня напрямую могут общаться с местными епископами. Так, накануне и во время проведения в Кракове в 2016 году Всемирных дней молодежи возглавляемая монсеньором Группа помогла организовать паломнические поездки для молодых восточноевропейских католиков и сопровождала их на месте. Такие инициативы требуют финансовых ресурсов. «Каждый год на второе воскресенье Адвента в польских храмах проводится специальный сбор средств, — рассказал Дидыч. — В 2015 году Польская церковь собрала для своей сестры с Востока примерно полтора миллиона евро». Участвуют в работе в Группе около 250 священников, 450 служителей, 400 монахинь и 20 мирян.

На комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и труда оказывают сильное давление, чтобы он пересмотрел свое решение об исключении понятий «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» из проекта Трудового кодекса, утверждает Католицький Оглядач (Львов, Украина). На расширенном заседании комитета первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая не является его членом, лоббировала интересы ЛГБТ-сообщества, угрожая потерей Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Противникам и другим сторонникам гендерной идеологии не предоставили возможности выступить. Сразу после речи Геращенко глава комитета Людмила Денисова поставила вопрос на голосование в нарушение регламента. Присутствующие выразили возмущение тем, что депутаты без надлежащего общественного обсуждения поддержали новую формулировку, которая противоречит ранее принятой редакции. Напомним, 15 марта комитет одобрил запрет любой дискриминации в трудовых отношениях. Сейчас же дальнейшее заседание комитета было сорвано из-за возмущения общественности. Окончательное решение должна принять Верховная рада во время рассмотрения проекта Трудового кодекса, но пока неизвестно, когда этот вопрос будет вынесен на голосование.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.