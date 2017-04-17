



Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

В 2014 году, когда военные действия в Донбассе только начинались, многие люди охотно несли волонтерам для доставки ополченцам различную амуницию, медикаменты и перевязочные средства, перечисляли деньги на карточки для закупки необходимых вещей. Казалось, нужно лишь немного помочь продержаться в разгар боёв, и Донбасс придет в Россию вслед за Крымом. Однако этого не произошло, и уже в 2015 году после окончания Дебальцевской операции и Минских соглашений конфликт перешел в «замороженное состояние». В то время многие организации и отдельные волонтеры, например, Жучковский, констатировали резкое снижение и количества жертвователей, и объемов собранных средств. Многие россияне перестали видеть в этом смысл.

ИА REGNUM : В каком состоянии сегодня находится это общественное явление: сбор и доставка гуманитарной и полувоенной помощи жителям и ополчению Донбасса?

Наши государственные конвои продолжают идти. А из таких организаций, как мы, кто-то перестал работать, кто-то ещё работает. Несут люди, самим трудно, в стране кризис, но всё равно продолжают помогать. Полувоенного меньше, больше несут деревенские продукты, детскую одежду, памперсы.

ИА REGNUM : Как вы отчитываетесь перед жертвователями?

Я отчитываюсь перед организациями, которым несут жертвователи. Мне несут, только если это адресные посылки, которые нужно доставить по адресу, у кого там родственники или друзья. А так письма, фото, видеоотчёты.

ИА REGNUM : Расскажите хотя бы в общих чертах, какие логистические схемы используются сейчас для доставки собранных грузов в Донбасс?

Мы собираем груз, заявляем его в МЧС и через МЧС провозим туда, на территорию или ЛНР, или ДНР, в зависимости от того, куда нас попросили отвезти.

ИА REGNUM :Как изменилось за последнее время положение на границе России с ЛНР и ДНР?

Усилен и ужесточен контроль на обыкновенных пунктах пропуска. Ничего просто так, как было в 14-м году, уже не провезёшь. В 2014 возили намного свободнее.

ИА REGNUM : Меняется ли отношение пограничников с обеих сторон, строгость контроля, время и усилия для спокойного прохождения границы? Изменились в худшую сторону?

Да нет, правильно, на границе должен быть порядок, везёшь груз — заявись в МЧС.

ИА REGNUM : Какие вещи сейчас наиболее востребованы у мирного населения и ополченцев?

Продукты питания, перевязка, памперсы. Для взрослых, в первую очередь.

ИА REGNUM : Для раненых?

Да. И в дома престарелых. Им тяжелее всего.

ИА REGNUM : Как это соотносится с тем, что несут жертвователи?

Честно сказать, несут всё, вплоть до грязных носков. Конечно, организация всё это перебирает, отбирает только хорошие вещи, остальное выбрасывает. Петербург мы не можем позорить, тем более что народ там гордый.

ИА REGNUM : Как строятся взаимоотношения российских волонтеров с принимающей стороной? На принципе «доверяй, но проверяй»? Или российские волонтеры стараются доводить привезенное до конечного получателя, не доверяя местным?

Мы вместе с местными ездим и раздаём. Там казаки подключаются, церкви, МЧС республик. Зависит от городов. Приезжаешь в город, там уже есть кураторы, которым мы доверяем, которые сами работают с детскими домами, домами престарелых и госпиталями. И мы вместе с ними ездим и развозим.

ИА REGNUM :То есть как раз от них вы получаете отчёты и благодарности?

Как правило, не только от них, но и от того места, куда везем. Просто всё это при них происходит.

ИА REGNUM : Как относятся к вам власти ЛНР и ДНР?

Я с ними не встречался. Они высоко, а мы что, мы на земле работаем.

ИА REGNUM : Каким образом отразились на вашей работе последние изменения: признание документов ДНР и ЛНР в РФ, усиление блокады Донбасса со стороны Украины, заявление республик об ответных мерах — взятии под контроль украинских предприятий и полном разрыве экономических связей с Россией?

На нашей — никак не отразились.

ИА REGNUM : Ухудшило или улучшило это гуманитарную ситуацию в республиках?

Гуманитарная ситуация там и так неважная: 2500 рублей в месяц считается неплохой зарплатой.

ИА REGNUM : А какие при этом цены? На еду, например?

Не намного меньше, чем у нас. Они чуть-чуть поменьше, но не намного. На одежду на рынке цены поменьше. А с едой там хуже.

ИА REGNUM : То есть, помимо позиций медицины и всяких бытовых вещей, также крайне важна позиция продовольствия?

В первую очередь. Для нас два приоритета: еда и перевязочный материал. Потому что лекарства уже завозятся через Красный крест.

ИА REGNUM : Через Красный крест или через МЧС?

Через МЧС завозятся перевязка, еда, берцы могут завезти, одежду. А чтобы серьёзные лекарства завозить, помимо МЧС нужно еще от Красного креста получать разрешение. Это уже сложно. Гораздо сложнее.

ИА REGNUM : Как вы считаете, когда Донбасс сможет обойтись без российской гуманитарной и волонтерской помощи?

Когда самостоятельно встанет на ноги. Думаю, что в ближайшее время этого не случится, годик точно это ещё продлится.

ИА REGNUM : Почему?

Война. Там война идёт, полноценная. Все ресурсы на фронт идут, а не на развитие. Они тоже, конечно, стараются развиваться, но в первую очередь — люди на войне. И потом, если и можно где-то получить более-менее нормальную зарплату там, так это в армии. А больше практически нигде не платят.

ИА REGNUM : Правильно ли я понял, что сейчас в Новороссии люди заняты скорее выживанием, нежели, скажем так, привычной жизнью?

Люди заняты войной. И борьбой с фашизмом. Можно ли это назвать выживанием?

ИА REGNUM : Расскажите в целом о тех настроениях, которые сейчас характерны для жителей Донбасса: глубокая депрессия? возобновление надежд на единство с Россией? Равнодушие? Стремление уехать с Донбасса? Что-то другое?

Стремление воссоединиться… Объединиться с Россией. И у некоторых уже наступает разочарование: «Почему мы до сих пор не в России?» Апатия. Это именно настроение Донбасса.

ИА REGNUM : Очень часто слышны в интернете мнения людей Донбасса о том, что войну уже можно было давным-давно закончить. Почему, на Ваш взгляд, она до сих пор не закончена?

Я занимаюсь гуманитарной миссией, а не политикой. Поэтому мне тяжело дать хоть какой-то ответ на этот вопрос.

Люди в Донбассе действительно нуждаются в поддержке. Порой не хватает предметов первой необходимости. Каждый неравнодушный может лично поучаствовать в гуманитарной помощи, обратившись в пункт приема в своем городе либо сделав денежный перевод.