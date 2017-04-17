



Флаг Северной Кореи

Из-за увеличения ядерного потенциала Северной Кореи и неоднократных угроз со стороны Пхеньяна применить его в Северо-Восточной Азии сложилась крайне опасная ситуация. Самая недавняя провокация произошла 15 апреля, когда КНДР совершила пуск ракеты, несмотря на предостережения со стороны США. Как ни странно, но именно эти эскалационные шаги и открыли путь для дипломатического решения проблемы ядерной программы Северной Кореи, поэтому нужно надеяться, что администрация Трампа увидит эту возможность и воспользуется ею, пишет бывший министр обороны США Уильям Джеймс Перри в статье для Politico.

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Автор подчеркивает, что важно понимать, в чем заключается опасность. Риск состоит не в том, как считают многие, что Пхеньян выполнит свои обещания и осуществит неожиданный ядерный удар. Руководство Северной Кореи, пусть и «злое и временами безрассудное», не страдает безумием или суицидальными наклонностями. Основной целью КНДР является поддержание династии Кимов, что Пхеньяну удавалось на протяжении многих десятилетий, несмотря на все ожидания. КНДР известно, что если страна нанесет ядерный удар, ответ США приведет к её уничтожению.

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Первоочередная опасность состоит в том, что Северная Корея может «заиграться» и подтолкнуть Южную Корею к военному удару, что может привести к широкомасштабной войне традиционным оружием. В него неизбежно будут втянуты США, у которых на Корейском полуострове находится почти 30 тыс. военнослужащих. Пхеньян потерпит поражение в такой войне, и на фоне коллапса режима руководство страны может прибегнуть к отчаянному шагу — ядерному удару. Американская дипломатия должна быть, таким образом, направлена на предотвращение подобного катастрофического исхода.

Автор указывает, что его видение этого опасного момента сформировано двумя эпизодами, свидетелем которых он стал, будучи главой Миноброны в администрации Билла Клинтона. Так, в 1994 году автор держал под своим контролем создание детального плана нанесения военного удара по ядерному реактору Северной Кореи в Йонбёне с целью приостановить наработку оружейного плутония. США были настроены серьезно, и Пхеньян знал об этом. Благодаря этому «упражнению в жесткой дипломатии» удалось добиться соглашения, которое пусть и несовершенно, но все-таки замедлило ядерный прогресс режима на определенное время.

Уже в ходе второго президентского срока Билла Клинтона автор, покинувший администрацию, возглавлял дипломатический курс, направленный на долгосрочное решение северокорейской ядерной дилеммы. США обсудили с союзниками в Южной Кореи и Японии сделку, которая могла привести к крайне желательному исходу: нормализации отношений с Северной Кореей в обмен на их отказ от попыток создать ядерное оружие. Заключение соглашения было очень близко, в том числе визит президента в Пхеньян, однако срок пребывания Клинтона в Белом доме подошел к концу.

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Его преемник Джордж Буш-младший отказался от дипломатического плана и пошел по собственному, более конфронтационному пути, лишившись бесценной возможности. Так, на сегодняшний день у КНДР имеется от 10 до 20 ядерных боеголовок, поэтому должно быть очевидным, почему дипломатический, а не военный путь является предпочтительным.

Почему нужно считать, что дипломатия может оказаться более эффективной, нежели она была на протяжении последних 16 лет? Так, переговорная стратегия в ходе этого периода основывалась на экономической стимуляции и санкциях. Она провалилась, по большей части из-за того, что хотя северокорейское руководство стремится укрепить слабую экономику страны, основной целью является сохранение династии Кимов, что, по их мнению, может достигаться с помощью ядерного арсенала. Несомненно, данная цель достигается, только если Северная Корея не применяет его. Как только этот арсенал будет использован против другой страны, дни Пхеньяна сочтены.

На основе этого понимания может быть применена новая стратегия переговоров — такая, при которой северокорейский режим может выжить без ядерного оружия. Она должна быть подкреплена более активными экономическими стимулами и карательными мерами в случае несоблюдения условий. И благодаря двум событиям на международной арене подобная стратегия может оказаться успешной, а Северная Корея более склонной принять её условия.

Первым из них является возможность полного сотрудничества Китая, которое не означает, что Пекин должен решать северокорейскую проблему в одиночку. Вместо этого, США должны сделать Китай полноправным партнером в формулировании и имплементации нового подхода к КНДР. Только Китай может эффективно применять запретительные экономические меры в отношении КНДР, задержав поставки продуктов питания и топлива.

Пока Китай демонстрировал нежелание идти на эти шаги, однако за последние месяцы ядерные угрозы Пхеньяна стали идти все больше вразрез с ключевыми интересами КНР. Северокорейские провокации не только могут привести к войне в регионе, но и повышают вероятность появления у Южной Кореи и Японии собственного ядерного оружия — чего Китай стремится избежать.

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Второй ключевой предпосылкой для успешной переговорной стратегии является все усиливающаяся убежденность Северной Кореи, что страна, возможно, «заигралась» в своей воинственной риторике, а также что США готовы к военной реакции на шаги Пхеньяна. Так, в ходе переговоров с прошлыми двумя администрациями лидеры Северной Кореи были убеждены — и не без оснований, — что угроза США и Южной Кореи была бессодержательной, поэтому они игнорировали её. Однако велика вероятность, что недавние военные действия, предпринятые администрацией Трампа, — от удара «Томагавками» по Сирии до развертывания авианосной группы у Корейского полуострова, изменила их расчеты. Ким Чен Ын, должно быть, теперь считает реальной возможностью то, что США готовы применить военную силу, поэтому должны строить свой курс соответственно.

Убедительность военных действий США на сегодняшний день носит приблизительно такой же характер, как и в 1994 году, когда США заявили, что, не позволят Пхеньяну создать ядерное оружие, а также что у Белого дома есть план уничтожения центра в Йонбёне, а также направляли крупномасштабные подразделения в Южную Корею. Тогда подобные шаги привели к тому, что Ким Ир Сен запросил переговоры и пообещал заморозить работу исследовательского центра в Йонбёне на то время, пока они шли.

Альтернативой подобному курсу являются военные действия. США уже могут ударить по ядерной инфраструктуре в Северной Корее подобно тому, как был нанесен удар по Сирии. Однако последствия этого шага могут оказаться намного более разрушительными. Автор считает, что ответом Пхеньяна станет тот или иной удар по Южной Корее, что может очень быстро перерасти в более крупномасштабный вооруженный конфликт. Такая война приведет к поражению КНДР, но не без катастрофических последствий, особенно для союзника США в лице Южной Кореи.

Использование вооруженных сил против Северной Кореи может стать необходимостью в определенный момент, заключает автор, однако пока есть возможность следовать по пути дипломатии, и основной вопрос заключается в том, смогут ли США воспользоваться им. Тем не менее эта возможность может оказаться последней.