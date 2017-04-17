Идея постройки цементного завода в отдаленном от Костромы городе Солигаличе и плюсы от реализации подобного проекта обсуждаются в Костромской области более 10 лет. Пока что — безрезультатно.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Солигаличский район — небогатая периферийная территория, расположенная на границе Костромской и Вологодской областей. Здесь нет логистических узлов, крупных промышленных объектов, нет и месторождений золота, нефти или редкоземельных металлов. На территории 3,1 тысячи кв. километров живет около 9000 человек. 80% района покрыто лесом. На 2016 год в районе действовало 11 предприятий, крупнейшим из которых был основанный в 1961 году «Солигаличский известковый комбинат».

С областным центром, городом Костромой, Солигалич связывает асфальтированная автотрасса. Аэропорта нет, железнодорожного вокзала нет. Пассажирские перевозки по железной дороге ведутся в неофициальном порядке по единственной в районе «Монзенской железной дороге».

Туристический потенциал в районе имеется, но, увы, он не столь высок, чтобы всерьез рассчитывать на соперничество с крупными российскими здравницами. Для выхода на конкурентный уровень нужны значительные вложения.

Главная надежда

Основной надеждой на развитие района уже более 10 лет является строительство нового цементного завода. Вблизи от Солигалича есть залежи известняка, также неподалеку расположены суглинки и песок.

«В Солигаличском районе разведаны большие запасы карбонатного сырья, пригодного для производства строительной извести, известняковой муки и цемента высоких марок. Всего на территории Солигаличского района выявлено 5 месторождений известняков <…> С учетом прогнозных ресурсов количество карбонатного сырья составляет около 400 млн тонн», — сообщается в инвестиционном паспорте Солигалича за 2015 год.

Характеристики площадки под завод

Власти района предлагали потенциальным инвесторам разместить завод на расположенной в 5 км к северу от Солигалича, в урочище Бедино, на левом берегу реки Светицы площадке в 27,1 га.

Горнотехнические условия месторождения известняка позволяли вести открытую разработку — карьером, до абсолютной отметки 115,5 м — уреза воды в реке Светице. Железнодорожные пути к участку не подведены, но есть асфальтированная дорога.

В двух километрах от этого участка располагается еще одно месторождение известняка — Туровское. Через него проходит железная дорога. С одной стороны, это упрощает логистику, с другой — делает необходимым закладку двух, а не одного карьера.

Сырье обоих месторождений пригодно для производства портландцемента (с добавками), строительной извести и известняковой муки.

Попытки привлечь инвестора

Руководство района и области надеялось на то, что инвесторы смогут запустить новый завод за несколько лет. Предполагалось, что мощность завода составит около 1 миллиона тонн в год, главным потребителем продукции станет костромской завод цементно-стружечных плит (ЗАО «Межрегион Торг Инвест»). Завод должен был создать 800 рабочих мест.

Новости о намерении построить в Солигаличе новый цементный завод публиковались в местных СМИ с периодичностью в несколько лет, начиная примерно с 2005 года. Первоначально появилась информация, что в строительство завода готова вложиться некая китайская фирма.

Прошли переговоры, после чего стало ясно — проект забуксовал. В прессе местные власти регулярно обсуждали проект, упоминая, с одной стороны, его важность для развития региона, с другой — сомнительность с точки зрения окупаемости вложений. К примеру, в 2012 году губернатор Сергей Ситников предлагал «проанализировать, какие плюсы получит регион от этого проекта».

В 2013 году чиновники обсуждали возможность придания Солигаличу статуса моногорода с тем, чтобы получить из федерального бюджета средства на строительство инфраструктуры для этих предприятий.

«Как только с инвестором будет заключено соглашение по строительству цементного завода, администрация Костромской области приложит все усилия для присвоения г. Солигаличу статуса монопрофильной территории и привлечения бюджетных средств для финансирования работ по строительству инфраструктуры для данного предприятия».

В августе 2013 года СМИ сообщили — «Новое высокотехнологичное производство появится в нашей области в ближайшее время. 10 августа, в День города, инвестиционное соглашение на 12 миллиардов рублей подписали представители областных властей и московского банка».

Первоначальный взнос в 12 миллиардов рублей в строительство завода должен был внести «Московский индустриальный банк». (Этот же банк выступает в качестве финансового партнера упомянутого выше ЗАО «Межрегион Торг Инвест» — прим. ИА REGNUM ).

Тогда губернатор Сергей Ситников предполагал: «В течение двух лет будет идти проектирование, будет идти процедура, связанная с допуском к минеральным ресурсам. После этого начнем строительство. Что нами уже сделано: с «Газпромом» вопрос согласован, и газ в Солигалич приходит в ближайшие два года».

В 2014 году тема строительства завода вновь всплыла в прессе. На этот раз глава Солигаличского муниципального района Ольга Чичерина рассказала о своих надеждах на то, что «инвестиционный проект по строительству цементного завода в Солигаличе … обретет в текущем году реальные черты».

Увы, но к марту 2017 года надежды и прогнозы не оправдались. Строительство цементного завода в Солигаличе так и не началось.

J.Stiegler Карьер. Добыча известняка

Основные проблемы

Есть несколько причин, почему проект не удается реализовать. Главные — энергоснабжение и логистика.

Газоснабжение

На момент первоначальных попыток привлечь инвесторов Солигалич не был подключен к газоснабжению. Отсутствие газа делало строительство цементного завода бессмысленным.

Целевая программа газификации Костромской области от 1999 года предполагала, что необходимое для подачи голубого топлива в Солигалич строительство газопровода-отвода от точки врезки на магистральном газопроводе Ухта — Торжок до г. Солигалич начнется в 2009 году.

В 2012 году костромские СМИ сообщили, что по итогам встречи губернатора Сергея Ситникова с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером «принято решение о включении в инвестиционную программу «Газпрома» на 2013 год строительства газопровода-отвода от точки врезки на магистральном газопроводе Ухта — Торжок до Солигалича».

«Солигаличский район богат известняками. Приход газа позволит наладить производство цемента. Не надо объяснять, что это значит для строительной и дорожной сфер. Нет сомнений в том, что такой проект даст экономическую отдачу. Это «классика» надежных инвестиций.

По планам, природный газ появится в Солигаличе в 2014 году. Для этого потребуется проложить более 50 километров газопровода». (Газета «Костромские ведомости» — июль 2013.)

Несмотря на заявления, к 2017 году город так и не был газифицирован. При этом цементный завод должен был стать основным потребителем газа (88% или 288 млн кубометров из 327 млн кубометров ежегодно), поступающего в Солигалич.

Нехватка свободных мощностей

Для работы проектируемого завода требовалось около 15 Мвт свободной мощности, однако достаточных резервов в районе нет. Для решения проблемы необходимо реконструировать существующую подстанцию или построить новую мощностью до 40 мегаватт. При этом в Солигаличе нет собственных генерирующих мощностей. Упростить ситуацию могло бы строительство в соседнем Буе атомной электростанции или газоперерабатывающго комплекса, но эти проекты не были реализованы.

Затраты на наращивание мощностей в Солигаличе оцениваются ориентировочно в 4 млрд рублей (71 млн долларов). Это очень много по местным меркам.

Для сравнения: в 2016 году все затраты бюджета Солигалического района Костромской области составили 199,6 млн рублей или 5% от необходимой для решения проблемы суммы. Еще одна цифра — в 2017 году расходная часть бюджета всей Костромской области должна будет составить около 21,6 млрд рублей.

Логистика

Основная проблема с перевозками связана с железной дорогой. В Солигаличском районе она одна и имеет ряд особенностей.

1. Неэлектрифицированая дорога с колеей 1520 мм связывает район не с центром Костромской области. Она уходит в Вологодскую область, соединяясь с трассой РЖД Вологда — Буй. Такой «крюк» приводит к тому, что путь по железной дороге до соседнего Галича оказывается заметно длиннее, чем по автодороге. Аналогично — с доставкой грузов в Кострому.

2. Сама железная дорога — одна из крупнейших в России ведомственных (частных) дорог, построенная в 30-х годах для вывоза леса. Дорога требует дорогостоящего ремонта.

«Любители железных дорог давно оценили уникальность Монзы. Это единственная железная дорога в России, на которой можно увидеть четыре вида сигнализации: светофоры, семафоры, жезлы и записки». (Источник: сайт «Иван-да-Марья»)

Ситуацию с проблемами подытожил на днях замгубернатора Андрей Дмитриев — по его словам, в деле строительства нового цементного завода «сдерживающим фактором служит не столько отсутствие природного газа в Солигаличе, сколько недостаток электрических мощностей, которых нет даже в Галиче. Цена проекта по увеличению мощностей — 4 миллиарда рублей. Китайцы эти расходы брать на себя не хотят. Существенным препятствием является и расстояние до Северной железной дороги».

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Перспективы

Обеспечение производства необходимым объемом энергии требует значительных средств, которые не готовы вкладывать ни инвесторы, ни местные власти. Обе стороны хотели бы переложить затраты на кого-нибудь другого.

Толчок к реализации проекта могло бы дать начало масштабного строительства неподалеку от Солигалича, требующего больших поставок стройматериалов. Но пока что о подобных проектах не слышно.

К сожалению, отсутствие необходимой инфраструктуры делает производство цемента в Солигаличе малопривлектельным, транспортировку готовой продукции — проблемной, а сам проект малоинтересным.

Чтобы изменить ситуацию и сделать Солигалич более привлекательным для инвесторов, необходимы значительные финансовые вложения, окупаемость которых сейчас сомнительна.