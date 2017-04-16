Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха, говорил великий комик

Чарльз Спенсер Чаплин в своем кабинете. Начало 1910-х

«Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным

планом, и комедия, когда смотришь на нее издали».

Чарльз Спенсер Чаплин

Его детство прошло в бедности, одно время ему даже пришлось бродяжничать, но это не помешало ему покорить сердца миллионов людей по всему миру, став величайшим актером и режиссером кинематографа. Со дня смерти Чарли Чаплина прошли уже десятки лет, а он по-прежнему остается единственным и неподражаемым. На свет этот необыкновенный человек появился ровно 128 лет назад, 16 апреля 1889 года.

Чарльз Чаплин. 1920

Рождение будущего короля

«Должна быть трагедия, боль, из которой исходишь. Именно она делает клоуна великим. Ты видишь, что за маской ему больно, но снаружи он совсем другой. Чарльз Чаплин передавал это великолепно — лучше, чем кто-либо», — писал о своем кумире поп-король Майкл Джексон.

Самого Чаплина по праву называют королем «немого кино», да и вообще кино. Не удивительно, что вторую премию «Оскар» в 1972 году Чарльз Чаплин получил с формулировкой «за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».

Семилетний Чаплин (в третьем ряду, в центре) в лондонской школе для бедных. 1897

Родился будущий гений Чарльз Спенсер Чаплин в Лондоне, в семье эстрадных актеров. Его родители много выступали в гастрольных поездках по Европе и США. Однако их карьера закончилась трагически: отец стал злоупотреблять алкоголем и умер в 37 лет, а мать сначала потеряла голос, а вскоре после кончины мужа — рассудок. В результате Чарли Чаплин и его единоутробный брат Сидни фактически остались сиротами, угодили в приют и были вынуждены самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Подросток Чаплин в пьесе «Шерлок Холмс»

Первые овации Чарли сорвал уже в возрасте пяти лет, заменив в программе мюзик-холла свою мать из-за ее проблем с гортанью. С девятилетнего возраста разъезжал по провинциям Англии в составе танцевальной группы «Восемь ланкаширских парней». Чарли редко посещал школу, работал продавцом газет, помощником врача, в типографии. Правда, нигде подолгу не задерживался из-за малого возраста. В 14 лет он наконец получил не просто постоянную работу, а работу в театре. А вдобавок и роль посыльного Билли в пьесе «Шерлок Холмс». В это время Чаплин был практически неграмотным, учить роли ему помогал старший брат.

Чарли Чаплин (в центре) в 17 лет

В 18-летнем возрасте он присоединился к труппе Фреда Карно, объездил с коллективом всю Англию и часто выступал в США. Вскоре талант заметили — Чаплин подписал контракт с киностудией «Кистоун» и переехал жить в Лос-Анджелес. Так началась его новая жизнь.

Чаплин на съёмках

«Бродяга Чарли»

Актерского успеха ему было мало. Уже в 1914 году он самостоятельно снял свой первый фильм «Застигнутый дождём», в котором выступил в качестве актёра, режиссёра и сценариста. Из 35 фильмов, в которых он снялся за год работы в этой киностудии, две трети картин были поставлены самим Чаплином. В 1915-м он снял 12 фильмов для студии «Эссеней» в Чикаго.

Цитата из х/ф «Прерванный роман Тилли». Реж. Мак Сеннет. 1914. США Ловелас и дочь фермера

Первое время он представал в кино в роли нагловатого ловеласа, что вполне позволяла его яркая внешность, но с течением времени появился образ «бродяги», принесший Чаплину славу национального кумира.

Цитата из х/ф «Детские автомобильные гонки». Реж. Генри Лерман. 1914. США Бездельник-бродяга

«Он очень разносторонен — он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он учёный, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, — но только под влиянием сильного гнева», — писал Чаплин о своем персонаже, чей образ впервые появился в фильме «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл» (по другой версии — в кинокартине «Детские автомобильные гонки», снятом позже, но вышедшем на экран на неделю раньше).

Студия Чаплина, где были сняты все его фильмы между 1918 и 1952 гг. Рисунок 1922 года

При первой же возможности Чаплин создал собственную киностудию — «Юнайтед Артистс» — и получил желаемую независимость. Такие картины, как «Золотая лихорадка» и «Цирк», он снял уже самостоятельно.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарльз Чаплин. 1925. США В хижине

Как рассказывал в интервью газете «Культура» сын великого комика Юджин Чаплин, отец во всем был абсолютным перфекционистом, знал все роли — женские, мужские, детские — и не допускал импровизаций на площадке. «Помню, как он мучил тогда юного Марлона Брандо, заставляя повторять дубль за дублем. Когда же ему нравилось то, что он видел, говорил: «Гениально». Отец был человеком амбициозным и резким, но, если надо, «включал» знаменитое обаяние Чарли», — рассказал он.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США Взгляд

Диктаторы смешны, или Почему Гитлер не убил Чаплина

Известность Чаплину принесло немое кино. И, хотя звук появился в фильмах уже в 1927 году, «великому немому» он оставался верен больше десятилетия. «Всё-таки жаль немое кино. Какое удовольствие было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно», — смеялся актер.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США Выступление Аденоида Хинкеля

В 1940 году Чаплин снял свой первый звуковой фильм «Великий диктатор», в котором высмеивал Гитлера. Чарли исполняет в этой картине сразу две роли — фашистского диктатора Аденоида Хинкеля, недвусмысленно загримированного под Гитлера, и еврейского парикмахера, как две капли воды похожего на него.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США Сцена между Аденоидом Хинкелем и Бензино Наполони

«Диктаторы смешны. Я хочу, чтобы люди над ними смеялись», — сказал Чаплин во время съемок. Известно, что фильм был послан Гитлеру и тот его просмотрел. Фюрер тогда объявил Чаплина своим врагом. Чаплин же признавался, что жаждет знать мнение Гитлера о его фильме.

Чарли Чаплин на съемках фильма «Новые времена». 1936

Преследование и изгнание

Популярность для Чаплина, однако, имела и оборотную сторону. Во времена маккартизма в США Чаплина стали обвинять в антиамериканской деятельности, подозревали в коммунистических взглядах. Глава ФБР Эдгар Гувер дал указание активизировать работу по сбору на Чаплина досье, начатого ещё в 1930-е годы после выхода фильма «Новые времена». Дело состояло из 1900 листов.

Цитата из х/ф «Месье Верду». Реж. Чарльз Чаплин. 1947. США Пожилой обаятельный француз и богатая дама

Преследование Чаплина возросло после проведения им в 1942 году кампании в поддержку открытия второго фронта и достигло критического уровня к концу 1940-х. Только после серьезной цензуры в 1947 году вышел фильм «Месье Верду». Однако кинотеатры отказывались от проката, а в газетах появлялись фотографии протестных пикетов с лозунгами «Выслать Чаплина в Россию!».

Цитата из х/ф «Огни рампы». Реж. Чарльз Чаплин. 1952. США В гримерной

В 1952 году Чаплин создал фильм о судьбе творческого человека «Огни рампы». Вернуться с мировой премьеры этой картины в Лондоне ему не удалось — Гувер добился от иммиграционных властей запрета на обратный въезд актёра в страну. Впрочем, Чаплин никогда не был гражданином США.

Чарли Чаплин и Уна О’Нил с детьми

Последние годы своей жизни великий комик прожил с семьей и детьми в Швейцарии. Там он снова создал киностудию и продолжал снимать кино.

Чарльз Чаплин. 1920

Две страсти: кино и женщины

В основу целой книги или фильма могли бы лечь отношения Чарли Чаплина с женщинами. У него было много возлюбленных, но официально актер был женат лишь четыре раза. У Чаплина было двенадцать детей от разных женщин.

Цитата из х/ф «Собачья жизнь». Реж. Чарльз Чаплин. 1918. США Эдна Пёрвиэнс и Чарли Чаплин

Первой его любовью была 14-летняя танцовщица Хетти Келли, встречались они не долго. С Эдной Пёрвиэнс актер познакомился в 1915 году во время съёмок фильма Чаплина. Он состоял с ней близких отношениях несколько лет, а впоследствии еженедельно платил Эдне зарплату до самой её смерти в 1958 году.

Милдред Харрис, первая жена Чаплина. 1918—1920

Первой законной женой Чаплина стала 16-летняя Милдред Харрис, самому актеру тогда было 29 лет. Чаплин женился на ней из-за беременности, которая потом оказалось ложной. Позднее у них родился сын, но ребенок прожил всего три дня. Бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями.

Лита Грей, вторая жена Чаплина. 1929

В 1924 году Чаплин вновь женился — на этот раз его избранницей стала 16-летняя Лита Грей. Биограф Чаплина Джойс Милтон писал, что отношения Чаплина и Литы Грей стали основой романа Набокова «Лолита». Она также, как и предыдущие его возлюбленные, снималась в фильмах Чаплина. У них было двое сыновей: Чарльз Чаплин — младший и Сидни Эрл Чаплин. Развелись они в 1928 году.

Чарли Чаплин со своей третьей женой Полетт Годдар. 1938

В отношениях с третьей женой Полетт Годдар актер был с 1932 по 1940 год. В конце жизни Полетт также переехала в Швейцарию. Её супругом стал писатель Эрих Мария Ремарк.

Последняя любовь Чарли Чаплина Уна О’Нил

Последней женой Чаплина была Уна О'Нил, с которой они прожили в браке 34 года. Она была младше его на 37 лет. Из-за брака с Чаплином отец Уны, известный писатель Юджин О'Нил, прекратил с дочерью всякие контакты. В браке у них появилось восемь детей: трое сыновей (Кристофер, Юджин и Майкл) и пять дочерей (Джеральдина, Джозефина, Джоана, Виктория, Анна-Эмиль). Последнего ребенка Уна родила, когда великому комику было 72 года. В поддержку мужа О'Нил отказалась от американского гражданства.

Чарли Чаплин с женой и детьми

Юджин Чаплин описывал отца как семьянина, который был строг не только на съемочной площадке. «Все подчинялось строгому расписанию, начиная с того, что Чарли выходил утром в пиджаке и в галстуке и так завтракал с нашей мамой, своей женой Уной, без нас. Мы шли в школу, он садился работать над автобиографией, писал сценарии. Потом был ленч, и с пяти часов, когда мы приходили из школы, он оставался с нами. В шесть мы всей семьей ужинали, и, помню, перед отцом всегда стоял стаканчик виски или крепкого перно», — рассказывал сын великого актера.

Чарли Чаплин с дочерью

Вместе с тем Чаплин был любящим отцом. С особой нежностью он относился к своей дочери Джеральдине, получившей в конечном итоге наибольшую известность на актерском поприще среди всех его отпрысков. Когда 21-летняя Джеральдина искала себя на сцене, отец написал ей письмо, в котором давал мудрые и наполненные любовью советы. «Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком. Постарайся и ты», — такими словами 76-летний Чаплин закончил длинное письмо, написанное дочери в одну из рождественских ночей.

Цитата из х/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Нежность

Признание

В 1964 году Чаплин издал свои мемуары, которые легли в основу биографического художественного фильма «Чаплин», вышедшего на экраны в 1992 году. Великого комика играл актер Роберт Дауни — младший, а роль матери Чаплина в этой картине исполнила его дочь Джеральдина.

Почётный «Оскар» Чаплину вручает Джек Леммон. 1972

После своего изгнания Чаплин приехал в США лишь однажды — по ограниченной визе в 1972 году, чтобы получить почетную премию «Оскар». Чаплин был готов к нападкам, но его появление на церемонии вызвало бурю оваций — зал аплодировал великому комику стоя в течение 12 минут. Актер еле смог подобрать слова, настолько был тронут теплотой приема. В 1975 году Чарльз Спенсер Чаплин был посвящен в рыцари британской королевой Елизаветой Второй.

Большая семья Чарли Чаплина

Умер Чарли Чаплин в рождественскую ночь в возрасте 88 лет. Его похороны были скромными, на них присутствовали только члены его семьи.

Великий комик

«Чаплин был не просто большим человеком, он был гигантом. В 1915 году он ворвался в мир словно привидение со своим даром комедии, смеха и помощи, в то время, когда всё разрывалось на части в Первой мировой войне, и в течение следующих 25 лет — и во время Великой депрессии, и во время возвышения Адольфа Гитлера, — он продолжал творить… Вряд ли какой-то другой человек когда-либо сможет принести больше радости, удовольствия и облегчения в тот момент, когда в них так нуждается большинство людей», — писал журналист Мартин Сифф в рецензии на книгу «Чаплин: жизнь» в 2008 году.