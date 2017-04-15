О «Титанике» написано десятки тысяч страниц текстов, сняты фильмы, претендующие на звание документальных, а художественное видение истории, воплощенное Джеймсом Кэмероном, вывело в суперзвезды актера Леонардо Ди Каприо и принесло творению выдающегося голливудского режиссера аж 11 «Оскаров», но… История кораблекрушения так и остается неполной: время от времени всплывают факты — курьезные, статистические или нежелательные — многие годы остававшиеся в тайне.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

Топором по рукам, багром — в голову

Пароход имел всего 20 спасательных шлюпок, на которых могли уместиться 1178 человек — это едва треть максимального количества людей, которое мог перевозить «Титаник», и чуть больше половины тех 2225 человек (1317 пассажиров и 908 членов экипажа), что отправились в его первый рейс, ставший и последним. Такое количество шлюпок было предусмотрено проектировщиками в соответствии с мерами безопасности, существовавшими в то время.

«Титаник» покидает Белфаст для прохождения ходовых испытаний

Это — факты общеизвестные. Как и то, что спасательные шлюпки были укомплектованы кое-какими инструментами, нелишними в сложной ситуации — баграми, топорами. Много десятилетий мир не знал, как эти инструменты были применены в экстремальных условиях.

Экипаж судна (пусть не все — старые морские волки, но все же на нештатные ситуации натасканные, опытные) сработал прагматично. Кому, как не морякам, было хорошо известно, что спасательные плавсредства — совсем не то, что можно отнести к категории непотопляемых. Перегрузка приведет к тому, что все пассажиры шлюпки, только что почувствовавшие себя спасшимися, окажутся в воде, температура которой к тому времени составляла — 2ºC (точка замерзания при солености воды 35%). Допустить перегрузку было ни в коем случае нельзя. И топоры с баграми тут оказались очень кстати.

Желавших ухватиться за борт спасательных шлюпок было значительно больше, чем лодки способны были вместить, так что совершенно естественно, что между барахтающимися в воде людьми развернулась настоящая битва за выживание. То есть за место в шлюпке. Лишних пассажиров подготовленные к чрезвычайным ситуациям члены экипажа просто отсекали. В самом прямом смысле: объяснять ухватившемуся за борт, что мест нет, а он, если влезет, не только утонет сам, но и утопит всех остальных, возможности не было. Поэтому, просто — топором по рукам. А подплывавших к шлюпке — багром. Для верности — по голове, чтобы второй попытки приближения уже не было.

Вид на корму «Титаника» с борта «Америки»

Факты подобного «неоказания помощи потерпевшим» и «воспрепятствования поднятию их на борт спасательных плавсредств» длительное время замалчивались правительствами Великобритании и США. Почти никто из выживших членов экипажа никогда не признался в том, что убивал лишних или как минимум отрубал руки цеплявшимся.

Только в вышедшей в 2012 году книге «Десять с «Титаника» (Los diez del Titanic) трех испанских авторов, Хавьера Рейеро (Javier Reyero), Кристины Москеры (Cristina Mosquera) и Начо Монтеро (Nacho Montero), впервые прозвучало: «Один из офицеров судна, оказавшийся на лодке №12, отсек руку доплывшего и схватившегося за борт, другие в это же время били подплывавших по головам», — утверждали сестры Флорентина и Асунсьон Дюран, спасенные участницы путешествия на «Титанике».

«Что же касается моряков, то они ни перед лицом комиссии по расследованию, созданной правительствами Штатов и Великобритании через несколько дней после кораблекрушения, ни позже ни разу не проговорились о своих варварских действиях», — подчеркивают авторы.

Ряд шлюпок в носовой части верхней палубы «Титаника». На переднем плане шлюпка № 8, на заднем за борт свисает шлюпка № 2

Рекорд, оказавшийся ради рекорда

За два дня до катастрофы радисты «Титаника» проводили эксперименты по определению пределов возможности работы корабельной радиостанции. Благодаря самому современному по тем временам оборудованию и 35-метровой антенне, установленной на судне, корабельные радисты гарантированно могли контактировать с объектами, удаленными на расстояние 450 км, а если включить на полную мощность передатчик, то и намного больше. Что такое «намного» в конкретных цифрах? Ради любопытства и из чисто научного интереса два специалиста, Джек Филипс и Гарольд Брайд, решили проверить его «на полную катушку» и установили связь с радиотелеграфным центром Санта-Крус-де-Тенерифе, удаленным в тот момент от парохода на 3700 км. Во втором выходе в эфир им удалось связаться с Порт-Саидом, находившимся на еще большем расстоянии — 5500 км.

Дистанции морской связи для того времени можно считать рекордными, но в истории «Титаника» они остались лишь строчкой в отчете: воспользоваться дальней радиосвязью для получения долгосрочного прогноза ледовой обстановки на маршруте командование судна не сочло необходимым, а на предупреждения встречных судов о движущихся льдах отреагировало некоторым смещением курса к югу, но, как впоследствии выяснилось, недостаточным.

Тайна призрачных огней

Когда люди были уже в шлюпках, на горизонте замаячили огни. Это могли быть прожекторы корабля, экипаж которого обязан был заметить огромный тонущий «Титаник» с его мощным освещением.

«Титаник» покидает гавань и выходит в Кельтское море (последняя прижизненная фотография лайнера)

«Лодки, по приказу капитана Смита направившиеся в сторону огней, никого не догнали, да и свет исчез, будто был фантомным, ненастоящим, — пишут авторы книги «Десять с «Титаника». — Есть предположение, что потерпевшие кораблекрушение видели огни финского китобойного судна «Самсон», нелегально перевозившего большое количество шкур морских котиков с севера Канады через территориальные воды США. Команда «Самсона» решила, что они замечены береговой охраной Штатов, и, погасив огни, ушла из района обнаружения. Радио у них на борту не было, и новостей о трагедии они не знали. Пакт молчания об этом члены экипажа соблюдали в течение полувека. Только в 1962 году Хенрик Наесс, капитан «Самсона», находясь на смертном одре, рассказал правду о том, что они могли спасти тонувших, но не сделали этого, испугавшись наказания за контрабанду и браконьерство».