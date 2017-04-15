На днях в России побывал президент Италии Серджо Маттарелла. Его визит можно считать довольно успешным. Но особо отметим встречу президента с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Даниловом монастыре. Во время беседы патриарх упомянул об отношениях с Католической церковью, сказав о двух направлениях — «с одной стороны, это богословский диалог, и здесь существует много исторических проблем, которые остаются в повестке дня. Однако существует также диалог по практическим вопросам». Последнее касается, во-первых, взаимодействия Московской патриархии и Святого престола «в деле защиты христианского присутствия на Ближнем Востоке». Во-вторых, «примирения людей в местах локальных конфликтов, например, на востоке Украины». В-третьих, деятельности в рамках российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ группы, которая занимается религиозными вопросами. В-четвертых, единого культурного пространства, «которое называем Европой».

О. Варов / patriarchia.ru

Президент Италии в свою очередь заметил, что он «знаком с более чем тысячелетней историей Русской православной церкви» и прекрасно понимает, «как часто Церковь играла очень важную, а порой даже решающую роль во многих вопросах, в решении судеб». Маттарелла согласился с тем, что требуется «дальнейшая активизация деятельности по защите прав христиан, особенно на Ближнем Востоке». По его словам, «одной из главных задач для конфессий должна стать проповедь мира, миротворческое служение. Это важно и для православных христиан, и для католиков, и для других конфессий. Если говорить о ситуации на Украине, то здесь, учитывая огромную роль и исторические связи, мы полагаем, что Православная церковь тоже может сыграть важную роль в примирении враждующих сторон и прекращении кровопролития». Помимо того, итальянский президент подчеркнул благотворную деятельность РПЦ в Италии и других европейских странах.

Переговоры главы итальянского государства с русским патриархом — не просто жест. Католический портал Vatican insider отмечает, что в Италии сложился консенсус среди политиков, которые вне зависимости от занимаемого положения и ориентации считают необходимым срочно восстановить отношения с Россией и сделать это быстро. Именно поэтому Маттарелла отправился в Москву. Главным препятствием является Украина. Италия призывает стороны проявить «добрую волю», вместе с тем признает, что у России есть причины поступать так, как она поступает. Президент Италии говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным об украинском кризисе и минском процессе. Но в этом же есть заинтересованность и Ватикана вместе с Московской патриархией, поэтому встреча Маттарелла с патриархом Кириллом не была лишь данью религиозной традиции. РПЦ имеет большой голос в пророссийских регионах Украины, а Украинская греко-католическая церковь — в Киеве. Обе Церкви могут «починить» диалог, считает издание.

Jaqen Серджо Маттарелла

Вопрос в том, на какой основе. Упоминание тысячелетней истории отношений Италии и России не случайно. Как заметил патриарх, у русских людей особое отношение к этой стране, ее народу и культуре. «Эта симпатия возникла не в последнее время: еще в XV веке царь Иоанн III пригласил итальянских архитекторов, чтобы они строили соборы на территории Кремля», — сказал предстоятель Русской православной церкви. Речь идет об архитекторе и инженере Аристотеле Фьораванти, который нам более известен как творец Успенского собора в Кремле. Но этот мастер, родом из Папской области, обладал и другими, не менее замечательными талантами. Его переезд в Москву стал результатом сложной политической комбинации, которая была разыграна папой Римским Сикстом IV и царем Иваном III. Фьораванти был востребованным специалистом. Помимо московитов, его заманивали к себе венгерский король Матьяш I Корвин и османский султан Мехмед II Фатих, завоевавший в 1453 году Константинополь. Султан хотел сделать из города столицу новой Римской империи, зазывая в него литераторов и художников, но уже под знаком Ислама.

Однако Римская курия намеревалась отвоевать Константинополь обратно. Нужен был тот, кто мог бы сравниться по силе с Фатихом. Выбор папы Сикста IV пал на Ивана III. Московитов требовалось подкачать, помочь им справиться с внутренними конкурентами, Новгородом, Тверью и Казанью, а также повысить технологический уровень. Для этого нужны были военные специалисты, и их предоставил Рим. Как пишет российский историк Дмитрий Левчик, в царской армии орудия лили итальянцы, артиллерией и инженерно-строительными войсками руководили итальянцы, крепости строили тоже итальянцы. И уговорил их отправиться в далекую чужую страну Святой престол. При этом таланты Фьораванти использовались не только в архитектуре. Он был одним из полководцев русской армией, командовал артиллерией Ивана III во время похода на Новгород в 1478 году и, возможно, при походе на Казань в 1482 году, а также осуществлял понтонные работы при переправе через Волхов, то есть был, пожалуй, первым командующим русскими инженерно-строительными войсками.

Таким образом, исторический контекст, о котором напомнил патриарх Кирилл, свидетельствует: отношения между Италией и Россией выстроены не на песке, а на твердом фундаменте, позволяющем выстраивать долговременный эффективный диалог вне зависимости от волн, что-то накатывают, то откатывают. И раз Москва и Рим успешно решали несколько веков назад практические вопросы, им ничего не мешает повторить позитивный опыт уже в наши дни с благословения Католической и Православной церквей.