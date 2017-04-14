Все уже привыкли к тому, что украинские власти ежедневно генерируют странные и нелепые информационные поводы. Удивляться остается разве что неисчерпаемости фантазии (неофициальный конкурс на самый идиотский вброс в информационную среду продолжается уже четвертый год), а также разнообразию тематики: чего стоят хотя бы «декоммунизация Жилищного кодекса» или изменение «советского» названия «Днепропетровск».

W-n.com.ua Драка в Верховной раде

В последняя время, однако, наметилась тенденция: высокопоставленные политические фрики последовательно сменяют друг друга на авансцене, аккуратно чередуя нелепость, агрессию, героизацию чепухи и оправдание воровства. Система работает по принципу калейдоскопа: изображения должны меняться, отвлекая зрителя от реальности, но количество типов изображений должно быть ограничено, а скорость чередования — регламентирована, чтобы зритель не сошел с ума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Возьмем для примера эту неделю. Первым на сцене появляется вице-премьер Вячеслав Кириленко: он предлагает президенту страны «декоммунизировать» День космонавтики и праздновать его не 12 апреля, когда в космос полетел «ватник» Юрий Гагарин, а 19 ноября, когда (36 лет спустя) тем же путем отправился первый «незалежный» космонавт Леонид Каденюк. Каденюк, к его чести, чуть позже скажет, что в идее нет никакого смысла, праздновать нужно 12 апреля.

Но пока у зрителя есть немного времени на переваривание очередной русофобской нелепости. Потом на авансцену выходит председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Он рассказывает, что в результате взрывов на полигоне в Балаклее было уничтожено боеприпасов на миллиард долларов. Чтобы объяснить «правдоподобие» этой цифры, достаточно сказать, что миллиард долларов — это половина годового военного бюджета страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

Но внимание отвлечено, распилы «закрыты», и через несколько часов можно вбрасывать в медиасреду новую тему. Верховная рада вносит изменения в закон о физкультуре: боевой гопак объявлен традиционным украинским видом спорта, и его развитие должно быть поддержано на государственном уровне. Глава парламента Андрей Парубий, обладатель официальной справки о слабоумии, рассказывает, что он и сам занимался боевым гопаком.

Впрочем, в русской культуре не принято ни обижаться на таких, как Андрей Парубий, ни смеяться над ними, поэтому информационной среде требуется новый повод. Давненько не было русофобии! Потому вполне уместным будет заявление вице-спикера Рады Ирины Сыроид о том, что Украине не требуется официальное двуязычие, потому что «у нас государство практически моноэтническое». Действительно, по данным опроса Gallup 10-летней давности, 83% граждан Украины думают по-русски, только вот Сыроид имела в виду совсем другой язык.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

В очередной раз унизив русскоязычное большинство страны и продемонстрировав свою безнаказанность, высокопоставленная сектантка уходит на второй план, а на авансцене ее сменяют Юлия Тимошенко и премьер-министр Владимир Гройсман; жанр — «пауки в банке», внутриполитические междоусобицы. Тимошенко сравнивает премьер-министра с упаковочной пленкой с пупырышками (что-то щелкает, если нажать, но более никакого эффекта нет). Тот в ответ заявляет, что Тимошенко занималась бандитизмом на газовом рынке и является «политиком прошлого» (второе для женщины, разумеется, обиднее).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Поскольку обвинения обеих сторон справедливы, то зритель смотрит с удовольствием. И лишь через известный промежуток времени оба политика сходят с авансцены, уступая место главе совета национальной безопасности Александру Турчинову. Пастор привычно надувает щеки и (привет Минским соглашениям) говорит, что украинская армия должна отвоевывать Донбасс метр за метром, и главное тут — «не проскочить границу». Смысл в том, что украинская армия, благодаря своему доблестному командованию продвинувшаяся за три года войны с непрофессиональным ополчением на ноль километров, «может» случайно завоевать Россию.

Самолюбие националистского меньшинства утешено, и глава совета по национальной безопасности может закрыть рот. Совместными (с Вячеславом Кириленко, Сергеем Пашинским, Андреем Парубием, Ириной Сыроид, Юлией Тимошенко и Владимиром Гройсманом) усилиями перечисленными «новостями» удалось отвлекать зрителя от реальности практически трое суток.

А там, в реальности — чудовищные данные исследований о количестве органов, которые продают граждане Украины, чтобы как-то выжить; леденящие кровь расследования о взрывном росте детской преступности; первое место в мировом рейтинге коррупции; очередное повышение тарифов и ожидание еще одного; отсутствие денег у киевского метрополитена, которое может привести к остановке работы подземки через месяц; остановка четырех электростанций «благодаря» блокаде Донбасса — и многое, многое другое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Действующие украинские власти прекрасно знают, что их ждет на следующий же день после отстранения от власти. Знает это и Сергей Пашинский, увозивший с майдана винтовки, из которых стреляли по правоохранителям и протестующим. Знает и Александр Турчинов, официально давший старт гражданской войне. Владимир Гройсман не понаслышке знает, где находятся деньги кредитов МВФ и что, согласно Уголовному кодексу, за это будет. Кое о чем догадывается, возможно, даже Андрей Парубий.

Им страшно, и они должны как можно быстрее крутить этот волчок переносов дат, переименований, взаимных оскорблений, героизации чепухи, злобных выпадов. Это должно отвлекать от остановки электростанций, продажи органов, безнаказанности политиков, коллапса правоохранительной системы. Отвлекать нужно столько, сколько удастся. А потом — как сказано в памятке для гостей Киева на дни «Евровидения» — нужно «громко кричать и быстро убегать».