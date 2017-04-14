На Высшем совете ЕАЭС, который завершился в Бишкеке, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался относительно будущего Евразийского экономического союза:

Kremlin.ru По завершении неформальной встречи глав государств – членов ОДКБ. Владимир Путин с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко

«Создана и регулярно расширяется договорно-правовая база, определены долгосрочные и среднесрочные приоритеты организации. На практике осуществляется свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы сообща работаем в экономической сфере, проводим скоординированную политику в важнейших отраслях экономики. Налаживаются контакты с различными странами и международными организациями», — сказал президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил, что в период своего становления ЕАЭС пришлось преодолеть кризисные проявления в глобальной экономике и вызовы непростой геополитической ситуации: «Все это отразилось на показателях нашей Организации, которые заметно снизились в последнее время. Однако кризис не вечен, и за спадом следует рост».

"Особый оптимизм внушают данные статистики на начало 2017 года. По итогам первых месяцев текущего года, объем внешней торговли ЕАЭС возрос на 37%, а взаимная торговля — на 38%», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Остановимся на статистике. Дело в том, что 14 апреля вышла экспресс-информация Евразийской экономической комиссии (понятно, что у президентов эта информация появилась немного раньше), где и даны сведения о взаимной и внешней торговле стран — членов ЕАЭС за январь-февраль 2017 года.

Government.ru Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Сначала о внешней торговле.

Внешняя торговля стран — членов ЕАЭС с остальным миром растет: фактически у всех стран вырос и импорт, и экспорт, кроме Киргизии, у которой экспорт сократился на 2,8%. Больше всего увеличился торговый оборот с миром у России, меньше всего у Киргизии. Армения, Белоруссия и Казахстан имеют практически одинаковые показатели, различающиеся долями процента. Правда, до сих пор три страны имеют отрицательный торговый баланс: Армения, Белоруссия и Киргизия.

Таблица №1. Внешняя торговля товарами стран-членов ЕАЭС со всеми странами мира

миллионов долларов США

Страна

Оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

% к январю — февралю 2016

года

оборот

экспорт

импорт

758,0

273,7

484,3

-210,6

122,5

120,1

124,0

8 261,9

3 781,3

4 480,6

-699,3

122,3

119,9

124,4

10 947,2

6 906,5

4 040,7

2 865,8

123,1

122,7

123,8

752,3

233,4

518,9

-285,5

105,9

97,2

110,4

79 611,3

51 979,9

27 631,4

24 348,5

133,4

135,9

128,8

Если взять и убрать взаимную торговлю стран — членов ЕАЭС друг с другом, то получается немного другая картина, которая видна в следующей таблице. Но в целом, за счет Казахстана и России, общий торговый баланс ЕАЭС с миром остается положительным, и более того, там экспорт вырос больше, чем импорт.

skeeze Продукты питания

Таблица №2. Внешняя торговля товарами стран-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС

миллионов долларов США

Страна

Оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

% к январю — февралю 2016

года

оборот

экспорт

импорт

85 536,8

55 790,9

29 745,9

26 045,0

129,8

132,9

124,4

509,6

208,0

301,6

-93,6

119,6

112,4

125,1

3 757,5

1 973,0

1 784,5

188,5

109,5

105,1

114,8

8 364,5

6 164,5

2 200,0

3 964,5

115,6

120,7

103,4

420,7

120,9

299,8

-178,9

104,8

88,6

113,1

72 484,5

47 324,5

25 160,0

22 164,5

133,2

136,5

127,6

Теперь о взаимной торговле.

В целом взаимная торговля внутри ЕЭАС имеет для стран-членов разное значение (подробней о ней в таблице №6), но в целом обороты растут — причем экспорт в целом растет быстрее импорта.

Таблица № 3. Экспорт и импорт товаров во взаимной торговле стран ЕАЭС

миллионов долларов США

Страна

Оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

% к январю — февралю 2016

года

оборот

экспорт

импорт

248,4

65,7

182,7

-117,0

128,9

152,8

122,1

4 504,4

1 808,3

2 696,1

-887,8

135,6

141,7

131,7

2 582,7

742,0

1 840,7

-1 098,7

156,0

142,6

162,2

331,6

112,5

219,1

-106,6

107,5

108,6

106,9

7 126,8

4 655,4

2 471,4

2 184,0

134,9

130,9

143,2

Теперь можно посмотреть взаимную торговлю по каждой стране. Таблица №4 удобна тем, что можно оценить не только общий вес страны в торговле всего союза, но и то, как развиваются ее торговые связи с другими членами союза.

Как видно, пока Армении из-за транспортного тупика не удалось нормально нарастить торговлю со всеми, кроме России, но, правда, там удалось это сделать на 53%. Белоруссия нарастила экспорт в Казахстан и Россию, но снизила в Киргизию. Киргизия на треть снизила экспорт в Казахстан, что очень плохо, зато на две трети увеличила экспорт в Россию. Россия нарастила экспорт во все страны ЕАЭС, но особенно хорошо в Казахстан — на 45%.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

Таблица №4. Взаимная торговля товарами между странами-членами ЕАЭС

Объем экспорта, млн. долларов США

В % к январю-февралю 2016 года

Удельный вес в общем объеме торговли ЕАЭС, %

Удельный объем в общем объеме торговли страны внутри ЕАЭС, %

7 383,9

134,2

100,0

65,7

152,8

0,9

100,0

Белоруссия

0,4

76,4

0,7

Казахстан

0,6

380

1,0

Киргизия

0,1

148,8

0,1

Россия

64,6

153,0

98,2

1 808,3

141,7

24,5

100,0

Армения

3,1

137,8

0,2

Казахстан

60,9

148,0

3,4

Киргизия

6,5

95,5

0,3

Россия

1 737,8

141,7

96,1

742,0

142,6

10,1

100,0

Армения

0,1

0

0,0

Белоруссия

8,8

330

1,2

Киргизия

61,6

160,0

8,3

Россия

671,5

140,1

90,5

112,5

108,6

1,5

100,0

Армения

-

-

-

Белоруссия

0,0

10,4

0,0

Казахстан

54,7

79,7

48,7

Россия

57,8

166,1

51,3

4 655,4

130,9

63,0

100,0

Армения

173,1

128,0

3,7

Белоруссия

2 674,0

124,0

57,4

Казахстан

1 624,5

145,0

34,9

Киргизия

183,8

127,0

4,0

Две итоговые таблицы по представленным данным составлены, чтобы можно было сразу понять, что происходит в ЕАЭС, и какова его экономическая эффективность.

В таблице №5 сведены три вида торговли — со всем миром, со странами вне ЕАЭС и со странами ЕАЭС. Как видно, торговля внутри ЕАЭС растет гораздо быстрее, чем вне ЕАЭС. Единственная страна, где эта разница сильно не видна — это Россия, в основном, из-за инерции и размера экономики.

Таблица №5. Общие итоги по объему торговли товарами стран-членов ЕАЭС по сравнению с январем-февралем 2016 года, %

Страна

Торговля со всем миром

Торговля со странами вне ЕАЭС

Торговля со странами ЕАЭС

122,5

119,6

128,9

122,3

109,5

135,6

123,1

115,6

156,0

105,9

104,8

107,5

133,4

133,2

134,9

А в таблице №6 дан текущий расклад по показателям торговли — какова доля ЕАЭС у каждой страны. По всем показателям чемпион — Белоруссия, на втором Киргизия, затем Армения, Казахстан и Россия. Явно России и Казахстану надо наращивать свой экспорт в страны ЕАЭС — правда, это довольно сложно из-за структуры сырьевой экономики.

sharonang Помидоры

Таблица №6. Доля взаимной торговли товарами в общей торговли товарами странами-членами ЕАЭС по данным за январь-февраль 2017 года

Страна

Доля в обороте, %

Доля в экспорте, %

Доля в импорте, %

32,8

24,0

37,7

54,5

47,8

60,2

23,6

10,7

45,6

44,1

48,2

42,2

9,0

9,0

8,9

Отдельно скажем о торговле по группам Казахстана внутри Евразийского экономического союза — соответствующую информацию выпустил Комитет по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (7,6%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся продукция химической промышленности (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,6%), машины и оборудование (19,7%), металлы и изделия из них (12,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%). Как видно, хотя Казахстан и нарастил экспорт продовольствия, но все равно его экспорт в основном завязан на сырье.

В общем, хотя ситуация и позитивная, но все равно остается много сфер для наращивания сотрудничества. Остановлюсь снова на предложениях Нурсултана Назарбаева, сделанных на заседании Высшего совета ЕАЭС:

— устранить все существующие преграды для развития ЕАЭС;

— обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнерами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций;

— оказывать взаимную поддержку участникам ЕАЭС, в частности с помощью Антикризисного совета;

— сформировать Совет министров экономики и финансов, руководителей центральных банков. Совет будет давать рекомендации органам ЕАЭС по вопросам финансово-экономической политики государств-членов и выработке согласованных мер для предупреждения кризисных явлений. Его работа будет нацелена на реализацию совместных мероприятий для обеспечения экономического роста и финансовой стабильности. Работа данного совета будет аналогична деятельности Совета по финансовой стабильности при G-20 и ЭКОФИН при Еврокомиссии.

В целом, как видно, экономика стран ЕАЭС понемногу начинает выправляться — но будет ли этот тренд устойчивым, покажет будущее.

Читайте также: В Киргизии проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета

Читайте также: Президент Киргизии: ЕАЭС нужно активнее формировать единый рынок труда

Читайте также: Владимир Путин: ЕАЭС — это «подушка безопасности» для стран-участниц Союза