Почему президент Казахстана смотрит с оптимизмом в будущее ЕАЭС?
На Высшем совете ЕАЭС, который завершился в Бишкеке, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался относительно будущего Евразийского экономического союза:
«Создана и регулярно расширяется договорно-правовая база, определены долгосрочные и среднесрочные приоритеты организации. На практике осуществляется свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы сообща работаем в экономической сфере, проводим скоординированную политику в важнейших отраслях экономики. Налаживаются контакты с различными странами и международными организациями», — сказал президент Казахстана.
При этом Нурсултан Назарбаев отметил, что в период своего становления ЕАЭС пришлось преодолеть кризисные проявления в глобальной экономике и вызовы непростой геополитической ситуации: «Все это отразилось на показателях нашей Организации, которые заметно снизились в последнее время. Однако кризис не вечен, и за спадом следует рост».
"Особый оптимизм внушают данные статистики на начало 2017 года. По итогам первых месяцев текущего года, объем внешней торговли ЕАЭС возрос на 37%, а взаимная торговля — на 38%», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.
Остановимся на статистике. Дело в том, что 14 апреля вышла экспресс-информация Евразийской экономической комиссии (понятно, что у президентов эта информация появилась немного раньше), где и даны сведения о взаимной и внешней торговле стран — членов ЕАЭС за январь-февраль 2017 года.
Сначала о внешней торговле.
Внешняя торговля стран — членов ЕАЭС с остальным миром растет: фактически у всех стран вырос и импорт, и экспорт, кроме Киргизии, у которой экспорт сократился на 2,8%. Больше всего увеличился торговый оборот с миром у России, меньше всего у Киргизии. Армения, Белоруссия и Казахстан имеют практически одинаковые показатели, различающиеся долями процента. Правда, до сих пор три страны имеют отрицательный торговый баланс: Армения, Белоруссия и Киргизия.
Таблица №1. Внешняя торговля товарами стран-членов ЕАЭС со всеми странами мира
миллионов долларов США
Страна
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
% к январю — февралю 2016
года
оборот
экспорт
импорт
758,0
273,7
484,3
-210,6
122,5
120,1
124,0
8 261,9
3 781,3
4 480,6
-699,3
122,3
119,9
124,4
10 947,2
6 906,5
4 040,7
2 865,8
123,1
122,7
123,8
752,3
233,4
518,9
-285,5
105,9
97,2
110,4
79 611,3
51 979,9
27 631,4
24 348,5
133,4
135,9
128,8
Если взять и убрать взаимную торговлю стран — членов ЕАЭС друг с другом, то получается немного другая картина, которая видна в следующей таблице. Но в целом, за счет Казахстана и России, общий торговый баланс ЕАЭС с миром остается положительным, и более того, там экспорт вырос больше, чем импорт.
Таблица №2. Внешняя торговля товарами стран-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС
миллионов долларов США
Страна
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
% к январю — февралю 2016
года
оборот
экспорт
импорт
85 536,8
55 790,9
29 745,9
26 045,0
129,8
132,9
124,4
509,6
208,0
301,6
-93,6
119,6
112,4
125,1
3 757,5
1 973,0
1 784,5
188,5
109,5
105,1
114,8
8 364,5
6 164,5
2 200,0
3 964,5
115,6
120,7
103,4
420,7
120,9
299,8
-178,9
104,8
88,6
113,1
72 484,5
47 324,5
25 160,0
22 164,5
133,2
136,5
127,6
Теперь о взаимной торговле.
В целом взаимная торговля внутри ЕЭАС имеет для стран-членов разное значение (подробней о ней в таблице №6), но в целом обороты растут — причем экспорт в целом растет быстрее импорта.
Таблица № 3. Экспорт и импорт товаров во взаимной торговле стран ЕАЭС
миллионов долларов США
Страна
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
% к январю — февралю 2016
года
оборот
экспорт
импорт
248,4
65,7
182,7
-117,0
128,9
152,8
122,1
4 504,4
1 808,3
2 696,1
-887,8
135,6
141,7
131,7
2 582,7
742,0
1 840,7
-1 098,7
156,0
142,6
162,2
331,6
112,5
219,1
-106,6
107,5
108,6
106,9
7 126,8
4 655,4
2 471,4
2 184,0
134,9
130,9
143,2
Теперь можно посмотреть взаимную торговлю по каждой стране. Таблица №4 удобна тем, что можно оценить не только общий вес страны в торговле всего союза, но и то, как развиваются ее торговые связи с другими членами союза.
Как видно, пока Армении из-за транспортного тупика не удалось нормально нарастить торговлю со всеми, кроме России, но, правда, там удалось это сделать на 53%. Белоруссия нарастила экспорт в Казахстан и Россию, но снизила в Киргизию. Киргизия на треть снизила экспорт в Казахстан, что очень плохо, зато на две трети увеличила экспорт в Россию. Россия нарастила экспорт во все страны ЕАЭС, но особенно хорошо в Казахстан — на 45%.
Таблица №4. Взаимная торговля товарами между странами-членами ЕАЭС
Объем экспорта, млн. долларов США
В % к январю-февралю 2016 года
Удельный вес в общем объеме торговли ЕАЭС, %
Удельный объем в общем объеме торговли страны внутри ЕАЭС, %
7 383,9
134,2
100,0
65,7
152,8
0,9
100,0
Белоруссия
0,4
76,4
0,7
Казахстан
0,6
380
1,0
Киргизия
0,1
148,8
0,1
Россия
64,6
153,0
98,2
1 808,3
141,7
24,5
100,0
Армения
3,1
137,8
0,2
Казахстан
60,9
148,0
3,4
Киргизия
6,5
95,5
0,3
Россия
1 737,8
141,7
96,1
742,0
142,6
10,1
100,0
Армения
0,1
0
0,0
Белоруссия
8,8
330
1,2
Киргизия
61,6
160,0
8,3
Россия
671,5
140,1
90,5
112,5
108,6
1,5
100,0
Армения
-
-
-
Белоруссия
0,0
10,4
0,0
Казахстан
54,7
79,7
48,7
Россия
57,8
166,1
51,3
4 655,4
130,9
63,0
100,0
Армения
173,1
128,0
3,7
Белоруссия
2 674,0
124,0
57,4
Казахстан
1 624,5
145,0
34,9
Киргизия
183,8
127,0
4,0
Две итоговые таблицы по представленным данным составлены, чтобы можно было сразу понять, что происходит в ЕАЭС, и какова его экономическая эффективность.
В таблице №5 сведены три вида торговли — со всем миром, со странами вне ЕАЭС и со странами ЕАЭС. Как видно, торговля внутри ЕАЭС растет гораздо быстрее, чем вне ЕАЭС. Единственная страна, где эта разница сильно не видна — это Россия, в основном, из-за инерции и размера экономики.
Таблица №5. Общие итоги по объему торговли товарами стран-членов ЕАЭС по сравнению с январем-февралем 2016 года, %
Страна
Торговля со всем миром
Торговля со странами вне ЕАЭС
Торговля со странами ЕАЭС
122,5
119,6
128,9
122,3
109,5
135,6
123,1
115,6
156,0
105,9
104,8
107,5
133,4
133,2
134,9
А в таблице №6 дан текущий расклад по показателям торговли — какова доля ЕАЭС у каждой страны. По всем показателям чемпион — Белоруссия, на втором Киргизия, затем Армения, Казахстан и Россия. Явно России и Казахстану надо наращивать свой экспорт в страны ЕАЭС — правда, это довольно сложно из-за структуры сырьевой экономики.
Таблица №6. Доля взаимной торговли товарами в общей торговли товарами странами-членами ЕАЭС по данным за январь-февраль 2017 года
Страна
Доля в обороте, %
Доля в экспорте, %
Доля в импорте, %
32,8
24,0
37,7
54,5
47,8
60,2
23,6
10,7
45,6
44,1
48,2
42,2
9,0
9,0
8,9
Отдельно скажем о торговле по группам Казахстана внутри Евразийского экономического союза — соответствующую информацию выпустил Комитет по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан.
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (7,6%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся продукция химической промышленности (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,6%), машины и оборудование (19,7%), металлы и изделия из них (12,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%). Как видно, хотя Казахстан и нарастил экспорт продовольствия, но все равно его экспорт в основном завязан на сырье.
В общем, хотя ситуация и позитивная, но все равно остается много сфер для наращивания сотрудничества. Остановлюсь снова на предложениях Нурсултана Назарбаева, сделанных на заседании Высшего совета ЕАЭС:
— устранить все существующие преграды для развития ЕАЭС;
— обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнерами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций;
— оказывать взаимную поддержку участникам ЕАЭС, в частности с помощью Антикризисного совета;
— сформировать Совет министров экономики и финансов, руководителей центральных банков. Совет будет давать рекомендации органам ЕАЭС по вопросам финансово-экономической политики государств-членов и выработке согласованных мер для предупреждения кризисных явлений. Его работа будет нацелена на реализацию совместных мероприятий для обеспечения экономического роста и финансовой стабильности. Работа данного совета будет аналогична деятельности Совета по финансовой стабильности при G-20 и ЭКОФИН при Еврокомиссии.
В целом, как видно, экономика стран ЕАЭС понемногу начинает выправляться — но будет ли этот тренд устойчивым, покажет будущее.
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