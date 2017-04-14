



Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

В то время как примелькавшиеся на экранах российского телевидения эксперты-всезнайки заявляют об отсутствии опасности военного столкновения на Корейском полуострове, в странах региона приступили к срочным мероприятиям по подготовке к войне. В ближайшей к полуострову Японии всерьез заговорили о том, что в случае очередного испытания в КНДР боевого ядерного устройства или запуска баллистической ракеты в день рождения вождя корейского народа Ким Ир Сена — 15 апреля или в отмечаемый 25 апреля государственный праздник — День основания народной армии Чосон — президент Трамп может отдать приказ нанести удар по базам ядерного и ракетного оружия КНДР.

По сообщению крупнейшего японского информагентства Киодо, правительство страны готовится к «непредвиденной ситуации» на Корейском полуострове. Совет национальной безопасности Японии рассматривает несколько вариантов действий, в случае обострения конфликта с КНДР. В частности прорабатывается план эвакуации японских граждан из Южной Кореи и организация приема беженцев. Нагнетают напряженность и панические настроения и японские ультраправые, развернувшие антикорейскую пропаганду, объектом которой становятся и родившиеся, и всю жизнь проживающие в Японии законопослушные лица корейского происхождения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание отвечающим за безопасность органам и силам не допустить проникновения на территорию страны диверсантов Северной Кореи. При этом в первую очередь укрепляется охрана многочисленных на Японских островах атомных электростанций. Не исключается вероятность применения против военных объектов США в Японии ракетных ударов с использованием боевых отравляющих веществ. С. Абэ заверяет, что примет все необходимые меры для гарантии безопасности своих граждан.

При этом не скрывается озабоченность по поводу того, что дядя Сэм может не согласовать свои военные действия с младшими союзниками, в частности с Японией. Официальный Токио уже заявлял о своей озабоченности подобным развитием ситуации. Отвечая на эту озабоченность, президент США Трамп обещал премьеру Абэ, прежде чем предпринимать какие-либо действия против КНДР — «проконсультироваться с Токио». Как отмечает Киодо, президент заявил о понимании рисков, перед которыми могут оказаться японцы и южнокорейцы в случае ответных ударов Пхеньяна.

Между тем в СМИ появляются сообщения, похожие на военные сводки с фронтов. Утверждается, что якобы «Китай развернул 150 000-ю армию на северокорейской границе, вместе с командами медицинской помощи и заградительными отрядами для борьбы с беженцами из КНДР, а Южная Корея «перебрасывает войска ближе к разделяющей два государства демилитаризованной зоне (DMZ) и готовится к ядерному удару со стороны Северной Кореи». Называются и сроки начала «корейского апокалипсиса» — в период от нескольких часов до нескольких дней.

Свою психологическую войну ведет и Пхеньян. Со ссылкой на агентство Рейтер сообщается, что официальные власти КНДР предупредили иностранных журналистов, находящихся в стране, призвав их «быть готовыми к большому и важному событию». Как сообщает это информагентство, сейчас в КНДР «находятся около 200 журналистов из других стран». По свидетельству очевидцев на пхеньянском телевидении звучат призывы к готовности к «великой войне и великой победе».

В СМИ помещено мнение долгое время живущего в Сеуле российского ученого Андрея Ланькова, который предупреждает: если США нанесут военный удар по объектам Северной Кореи, то ответный удар Пхеньяна может создать угрозу жизни миллионов жителей Сеула, который находится на самой границе Севера и Юга. «В этом случае неизбежна новая корейская война», — предупреждает этот специалист по Корее.

К сожалению и большой тревоге, следует констатировать, что после распада СССР и исчезновения двуполярного мира роль ООН и Совета Безопасности в вопросах предотвращения войн и военных конфликтов низведена до низшего уровня, если не утрачена вовсе. За примерами далеко ходить не надо. Практически все развязанные американцами и их союзниками в последнюю четверть века военные действия за рубежом не имели мандата ООН. Едва ли повторяющий как заклинание «мантру» о «самых сильных в мире американских вооруженных силах» ковбой от политики Трамп будет испрашивать согласия СБ ООН и на авантюру на Корейском полуострове.

Остается уповать на то, что во время американо-китайского саммита и встречи российских лидеров с эмиссаром Трампа госсекретарем США Тиллерсоном Пекин и Москва со всей серьезностью предупредили «американских партнеров» о недопустимости и непредсказуемых последствиях провокационной политики Вашингтона в Северо-Восточной Азии.

На данный момент вероятность такой авантюры автор этих строк оценивает как 50 на 50. А это — высокая степень вероятности. Именно так, кстати, оценивали в апреле-мае 1941 года японские руководители вероятность нападения Гитлера на СССР.