Правительство Монголии приняло решение о создании компании «Эгийн голын усан цахилгаан станц» — «ГЭС реки Эг». Эгийн-гол — самый полноводный приток Селенги, обеспечивающий связь между озером Байкал и монгольским озером Хубсугул. В связи с появлением новой компании будет ликвидирован «Проект Эгийнской ГЭС», существовавший в рамках Банка развития Монголии. Бывший директор проекта Дурзээ Одхуу рассказал корреспонденту ИА REGNUM о сути претензий Монголии к России и о том, как по ту сторону границы оценивают ситуацию с трансграничными реками.

Монголия

ИА REGNUM: Проект строительства ГЭС в Монголии обсуждается в течение последних 20 лет и имеет стратегически важное значение для страны. Насколько он близок к реализации?

Проект ГЭС на реке Эгийн-гол является одним из особо важных проектов в области энергетики Монголии. Его реализация должна содействовать развитию нашей страны. Но финансирование этого проекта отложено на неопределенный срок из-за жалобы нашего соседа России и других политических причин. По последним данным, как я слышал, средства (более 700 млн дол), запланированные на строительство ГЭС Эгийн-гол в рамках выделенного Китаем льготного кредита в сумме 1 млрд долларов, будут направлены на реализацию других проектов. Но пока не вынесено решение о том, какой именно проект будет профинансирован. Пока у меня нет точной информации. Вероятно, после правительство об этом объявит. Я тоже работал над проектом ГЭС, но уволился в 2016 году. Решение о начале нашего этапа проекта ГЭС было вынесено постановлением правительства №375 от ноября 2013 года. Мы подготовили и передали на утверждение новое технико-экономическое обоснование, и было вынесено решение о его детализации за счет долгосрочного низкопроцентного льготного кредита, но к сожалению, проект застопорился.

ИА REGNUM: Россия выступает против строительства ГЭС, объясняя это тем, что проект наносит вред озеру Байкал. Но есть мнение, что Россия на самом деле преследует экономические интересы. Что вы думаете об этом?

Я считаю, что истинная причина сопротивления нашему проекту — экономическая. Нам требуется дешевая электроэнергия, которую мы можем получить только после строительства своей ГЭС. России же выгодно, чтобы мы продолжали закупать электроэнергию у нее. Именно эта причина является препятствием для реализации нашего проекта. Также есть много факторов, создающих неопределенность в отношениях между двумя странами.

ИА REGNUM: Например?

Есть соглашение о трансграничных водах, заключенное между нашими двумя странами в 1995 году. Согласно этому соглашению, стороны обязаны обмениваться данными в случае строительства какого-либо сооружения на трансграничных реках. Но река Эгийн-гол не входит в зону действия соглашения, она не пересекает государственную границу. Поэтому мы не должны уведомлять Россию и получать разрешение на строительство ГЭС на реке Эгийн-гол. А РФ выступает против этого проекта, объяснив свою позицию возможным ущербом для озера Байкала.

Озеро Байкал включено в список объектов Всемирного природного наследия, в связи с этим Комитет по объектам всемирного природного наследия направил рекомендации о необходимости исследования рисков нанесения вреда озеру. В соответствии с этим рекомендациями мы оплатили исследования и проведение гидротехнического расчёта. В результате оказалось, что влияние на озеро Байкал будет мало или составит 0,023%. При этом такое влияние может сохраняться в течение первых 2−3 лет пополнения водного бассейна, а после начала работы ГЭС никакого влияния уже не будет. Россияне при этом сейчас говорят уже об опасности землетрясения, обрушении дамбы ГЭС и возникновении цунами, которое разрушит российский город Улан-Удэ. На самом же деле этот город находится на расстоянии более 500 км от ГЭС. Во-первых, сейсмостойкость дамбы ГЭС рассчитана на землетрясение 9 баллов. Во-вторых, если все-таки случится ее обрушение из-за землетрясения, думаю, что волны не преодолеют такое расстояние. Так что здесь я опять подчеркну: хотя Россия причиной сопротивления нашему проекту называет возможный вред озеру Байкала, за этим скрываются политические и экономические интересы, это всем понятно.

ИА REGNUM: Каким, на ваш взгляд, мог бы быть выход из сложившейся ситуации? Как можно было бы реализовать проект?

Монголия должна пересмотреть и уточнить множество деталей в рамках двусторонних соглашений, заключенных между с Россией. Например, должна точно определить, в каком случае вода считается трансграничной. Наша страна считает, что Эгийн-гол не является трансграничной рекой. Но россияне имеют другую позицию по этому вопросу. Еще термин «бассейн озера Байкал» является географическим термином. Но российская сторона трактует этот термин как юридическое понятие и настаивает на том, что все водные сооружения, планируемые в бассейне озера Байкал, должны получить разрешения со стороны РФ. Если мы примем требования России, то все реки центрального и северного регионов Монголии будут объявлены относящимися к бассейну озера Байкал, и мы потеряем возможность использовать реки на нашей территории в соответствии с собственными интересами. Поэтому нам необходимо добиться признания российской стороны о том, что мы имеем право использовать свою воду по своему усмотрению без посторонних разрешений.

С другой стороны, сейчас очевидно, что жители России, и Бурятии в частности, не имеют реальной информации об этом проекте. Это стало очевидным во время общественных слушаний, организованных в Бурятии. Многие люди не владеют достоверной информацией. И им необходимо эту информацию дать.

Давайте возьмем только один пример. Если реки Эгийн-гол полностью высохнет, то уровень воды в озере Байкал упадет на 5−8 см. Подчеркиваю, это только тогда, когда полностью высыхает река.

Озеро Байкал является частью водохранилища Иркутской ГЭС. И тогда Россия утвердила колебание водного уровня озера Байкал на 9 метров 40 см (по российским данным, уровень воды в озере в результате строительства Иркутской ГЭС поднялся на 0,8−1,2 м — прим. ИА REGNUM ). С этой точки зрения, можно сказать, что влияние нашей ГЭС на уровень воды в озере будет минимальным.

ИА REGNUM: В случае ввода в эксплуатацию ГЭС Эгийн-гол каково будет экономическое значение для Монголии? В чем заключается преимущество ГЭС в сравнении с тепловой электростанцией?

По нашим расчётам, за 20 лет мы можем оплатить полученные на ее строительство кредиты. В общем, возведение ГЭС потребует огромных начальных инвестиций, но дальнейшая экономическая выгода очень велика. По расчётам, стоимость произведенной ГЭС электроэнергии составит 1,4 цента. Мировая практика показывает, что ГЭС является наиболее надежным и эффективным источником. Например, Норвегия — страна, богатая нефтью и полезными ископаемыми, обеспечивает 95% потребляемой энергии за счет ГЭС. Самая главная цель нашего проекта состоит в том, чтобы создать новый резервуар чистой воды в размере 5,7 млрд куб. метров. Это неизмеримо деньгами. Наличие резервуара чистой воды, выход из энергетической зависимости и развитие туризма и инфраструктуры имеют важное экономическое значение для страны. Здесь даже спорить не о чем. В сравнении с ТЭС, ГЭС дает возможность регулирования количества производимой энергии за минимальный срок.

ИА REGNUM: Вы говорили, что прекращение проекта ГЭС Эгийн-гол выгодно России, которая сейчас продает электроэнергию Монголии. Тогда можно ли предположить, что Россия оказывает политическое давление через КНР?

Все знают о причинах спора. Но доказать или опровергнуть такие предположения трудно. Некоторые люди уже пытаются сделать из меня врага России (смеется). Есть только одна истина. Я монгол. Поэтому изо всех сил буду стараться сделать все, что надо для реализации этого проекта, ради интересов своей родины.

Читайте также: Угроза Байкалу сохраняется: Монголия не отказалась от строительства ГЭС