Совершив ракетный удар по базе «Шайрат» в Сирии, президент Дональд Трамп не только послал сигнал лидеру Сирии Башару Асаду, но и пошел на поводу у тех, против кого он выступал во время предвыборной кампании. Поэтому политики-интервенционисты из числа сенаторов обеих партий могут не без оснований считать, что глава Белого дома, возможно, становится одним из них, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

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На протяжении пяти дней после ракетного удара законодатели США призывали к дальнейшему военному вмешательству в «болото», которое представляет собой гражданская война в Сирии. Они делают все, чтобы убедить Трампа, что ограниченный удар по «режиму» Асада недостаточен, что надо закончить работу.

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Не случайно, что трое наиболее воинственно настроенных законодателя от Республиканской партии США Джон Маккейн, Марко Рубио и Линдси Грэм, для которых лидерство и авторитет страны должны поддерживаться тяжелой авиацией, заполнили медийное пространство. Можно считать это заговором, подчеркивает автор, но вполне можно себе представить, что эти трое собрались перед своим туром по телешоу и договорились о том, чтобы их позиции сходились до буквы. В конце концов, Трамп любит смотреть телевизор. Их рекомендации были выверены до запятой — поставить оружие оппозиции, создать безопасные зоны и уничтожить ВВС Сирии, чтобы мирные жители больше не становились жертвами «бочковых бомб» и хлора.

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Интервенционисты вращаются вокруг Белого дома подобно акулам, а помогают им американские СМИ. Неоконсерваторам потребовался всего лишь день, чтобы начать призывать к полномасштабной военной кампании против сирийского правительства, в ходе которой должна быть уничтожена авиация Сирии, её аэродромы, ПВО, а также предоставлена помощь оппозиции. Они тем не менее ни разу не вспомнили о роли Конгресса.

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К счастью, на стороне Трампа народ США. Так, согласно опросам CBS News, граждане страны по-прежнему не хотят влезать в сирийское «болото», и только 18% опрошенных заявили, что поддержат «полное военное вмешательство США с отправкой наземных сил».

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Открытым, заключает автор, является вопрос о том, сможет ли Трамп устоять перед «массой», быстро заволакивающей Вашингтон. Для того чтобы пойти против внешнеполитического истеблишмента, потребуются невероятная дисциплина и уверенность в своих силах. Осуществить это становится сложнее с учетом наличия в администрации «ястребов». Сможет ли Трамп идти своим курсом и не пасть жертвой этого заманчивого хора?

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