



Иван Шилов ИА REGNUM Ловушка

Турция, недавно завершившая свою военную кампанию по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недопущению формирования территориальной общности курдов на своей границе, возможно, планирует очередную операцию, целью которой станут курды на этот раз в Ираке, пишет Пол Иддон в статье для War is Boring.

Так, Турция заявила об официальном окончании военной операции «Щит Евфрата» в конце марта 2017 года, однако президент стран Реджеп Тайип Эрдоган уже высказал возможность того, что будущие операции Анкары будет носить не только «сирийский характер», но и «иракский».

"Так, мы имеем ситуации в Талль-Афаре и Синджаре», — отметил Эрдоган. «У нас также соплеменники в Мосуле».

Замечание президента Сирии стало не первым указанием на то, что Анкара может вывести свое вмешательство в Сирии и на некоторые части Ирака. В частности, в октябре 2016 года, когда турецкие войска подошли к иракской границе, Эрдоган предостерег шиитские военизированные формирования «Хашд аль-Шааби» от причинения вреда туркменам-суннитам в Талль-Афаре.

Со своей стороны вице-премьер Нуман Куртулмуш потребовал также, чтобы Мосул оставался городом с преимущественно суннитским арабским населением, после того как армия Ирака нанесет поражение террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, Эрдоган неоднократно заявлял, что вооруженные силы Турции пойдут на оккупацию иракского округа Синджар, если члены Рабочей партии Курдистана (РПК) сохранят там свое присутствие.

«Мы продолжим эту кампанию [операцию «Щит Евфрата»] в Сирии и Ираке, а теперь и в Киркуке, Мосуле, Талль-Афаре и Синджаре», — заявил Эрдоган в октябре. «Зачем? Синджар вот-вот станет очередным Кандилем [для РПК]. Таким образом, мы не можем позволить этому состояться в Синджаре, поскольку РПК находится там».

РПК, которая на протяжении более двух десятилетий ведет партизанскую войну против Турции, поддерживает в горах Кандиля важную базу. Продолжающая поддержка США курдских отрядов Народной самообороны (YPG) в их борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправка американских и российских войск в Манбидж, а также наличие российских войск на северо-западе Сирии, в курдском кантоне Африн, в значительной мере сократила способность Турции противодействовать YPG.

Турция достигла своей цели выдавливания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непосредственно со своих приграничных территорий, что означает, что Анкара больше не может столь же убедительно оправдывать нахождение на территории Сирии соображениями собственной безопасности. Поскольку у Турции больше нет возможности развивать более глубокое наступление в Сирии, вполне логичным будет предположение, что Анкара начнет оказывать все большее давление на РПК в Синджаре. Против нахождения там РПК, ставшего следствием попытки остановить геноцид езидов со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступают и США, и Региональное правительство Курдистана.

И достижение дипломатического решения представляется намного более сложным в свете серьезных стычек в начале марта между поддерживаемых Региональным правительством Курдистана сил пешмерга Рожава — армией сирийских курдов, подготовленной Региональным правительством, которая не может вернуться на родину из-за оппозиции тамошних властей, и вооруженных формирований езидов, подготовленных РПК.

В самой РПК кажется тоже считают, что Турция планирует военную операцию в координации с Региональным правительством Курдистана. По сообщениям местных СМИ, РПК готовят туннели для закладывания взрывчатки и мир.

С учетом большего числа прошлых вторжений Турции в Иракский Курдистан для борьбы с РПК, а также частых авиаударов против них в горах Кандиля, такая операция даже с применение численно значительного наземного контингента окажется проще на политическом фронте, чем любая конфронтация с «Хашд аль-Шааби» в Талль-Афаре или где бы то ни было в иракской провинции Ниневия.

Отношения между Анкарой и Багдадом на сегодняшний день намного лучше, чем в прошлом году. В конце 2015 года в отношениях между двумя странами наступило дипломатическое обострение в связи с несанкционированным размещением войск Анкары в тренировочном лагере Башика в окрестностях Мосула. Кульминацией этого стал горький обмен оскорблениями в октябре прошлого года, когда Эрдоган сказал иракскому премьер-министру Хайдеру аль-Абади «знать свое место».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Ирак с тех пор пытался убедить Турцию, что «Хашд аль-Шааби» не войдет в Талль Афар и что суннитским туркменам нечего бояться. Если только члены вооруженных формирований «Хашд аль-Шааби» не начнут одностороннее нападение на Талль-Афар без разрешения из Багдада, у Турции вряд ли найдется достаточный предлог для того, чтобы направить танки через границу.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены вооруженных формирований сирийских курдов уничтожили во время операции «Щит Евфрата» по меньшей мере 11 турецких старых танков M-60 «Паттон» и даже более современных «Леопард II» с помощью противотанковых ракет. Турция завершила свою кампанию, потеряв 67 военнослужащих и 600 членов сирийского ополчения.

В свою очередь, турецкие войска с авиационной и артиллерийской поддержкой уничтожили приблизительно 3 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Не ясно, с какими издержками может оказаться сопряжена военная операции Турции против РПК в Синджаре, особенно если она будет осуществляться в тандеме с нападением на Кандиль. Так, турецкие эксперты отмечают усиление противотанкового потенциала РПК, что может представлять значительную угрозу для армии страны.

В прошлом все вторжения Турции в Ирак были сосредоточены исключительно на борьбе с РПК. Турция никогда не отправляла военные силы в Ирак по иным причинам, за исключением своего вышеупомянутого развертывания для подготовки суннитско-арабских ополченцев Гвардии Ниневии в Башике. И даже этот шаг первоначально преследовал цель создания передовых оперативных баз Турции против РПК в регионе в 1990-х годах.

Крупнейшими кампаниями Турции против РПК были операции «Сталь», «Молот» «Рассвет», осуществляемые в середине 1990-х годов. В двух из них принимали участие примерно 30 тыс. военнослужащих. Только в операции «Рассвет» участвовало около половины этого количества войск. И ни одна из этих операций не смогла привести к решительному разгрому РПК, окопавшейся на своих горных позициях.

Турция тогда понесла сопоставимые с «Щитом Евфрата» потери в этих операциях. Так, во время операции «Сталь» погибли 64 военнослужащих, «Молот» унес жизни 114 солдат, а в рамках операции «Рассвет» потери Анкары составили 31 солдат.

Когда же дело не касалось РПК, Турция отказывалась от военных операций. Так, перед войной в Персидском заливе Анкара дала понять, что она не будет выступать в качестве второго фронта против Ирака. В свою очередь, западные державы щедро компенсировали потерю Турцией двусторонней торговли с Ираком, предоставив турецким вооруженным силам пакет вооружений в размере $9 млрд, включающий в себя сотни танков — 600 M-60 «Паттон» и 400 «Леопард» вместе с 700 бронетранспортерами, а также боевыми вертолетами «Кобра» и истребителями-бомбардировщиками F-4 «Фантом II».

Тогдашний премьер-министр Турции Тургут Озал отметил, что эта сделка сделала Турцию одной из «самых мощных и современных» военных держав на Ближнем Востоке. Тем не менее Анкара не участвовала в войне против Саддама Хусейна и заявила, что ее развертывания 100 тыс. военнослужащих на турецкой границе с Ираком было достаточно

В 2003 году США надеялись, что Турция предоставит северный фронт для вторжения в Ирак. Турция предполагала отправить в Северный Ирак 40 тыс. военнослужащих, целью которых, вероятно, было бы подавление курдской автономии, но изменила свой курс после того, как парламент проголосовал против подобного шага.

Таким образом, США сосредоточились на вторжении с юга. Анкара даже не дала Вашингтону использовать стратегически важную воздушную базу «Инджирлик», в вопросе по которой Турция колеблется в течение многих лет. Спецназ США, который высадился в Северном Ираке во время вторжения, был вынужден пользоваться промежуточными пунктами в Румынии.

Проще говоря, если учесть историю, турецкое вторжение в Ирак, скорее всего, будет нацелено исключительно на РПК. Иными словами, все будет как обычно.