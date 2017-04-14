Пока мировая пресса наблюдала за визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и высказываниями Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, Ливия, по крайней мере в официальных сообщениях, не значилась в повестке переговоров, но, вполне возможно, упоминалась в ряду других вопросов, не лежащих в первоочередном перечне задач на столе переговоров.

Eramuslim.com Беженцы

Тема Ливии поднималась на заседании министров G7 в Лукке. Financial Times пишет об основных итогах встречи для Ливии в статье «Группа семи» выражает «решительную поддержку» правительству, поддерживаемому ООН в Ливии».

Министры иностранных дел «Большой семерки» намерены подчеркнуть свою поддержку финансируемого ООН правительства в Ливии во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем, ослабляя озабоченность по поводу возможного сдвига в политике США в отношении североафриканской страны.

Итальянские чиновники были обеспокоены тем, что администрация Трампа может выполнить разворот в политике Ливии, переложив свою поддержку на генерала-антиисламиста Халифа Хафтара, контролирующего восточную часть страны, которого поддерживает Москва.

После Сирии, которая доминировала в обсуждениях в Лукке, Ливию считали следующим самым важным пунктом в повестке дня министров иностранных дел G7, выдвинутым в качестве приоритета итальянскими хозяевами. Западное побережье Ливии превратилось в главный центр для миграции в Италию, тысячи искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки каждый месяц пробираются оттуда на побережье Сицилии. Ливия для Италии также является ключевым источником нефти и газа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Но, кроме нефти и газа, власти Италии беспокоит еще одна проблема — беженцы, как ливийские, так и следующие через неё транзитом.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за первые три месяца года из Ливии в Италию прибыли более 24 000 мигрантов, что на 18 000 человек больше, чем за тот же период прошлого года. В течение всего 2016 года в Италию прибыли 181 000 мигрантов, 90% из которых — из Ливии, сообщает агентство France-Presse (AFP).

Европейский союз обеспокоен существующей ситуацией и к настоящему времени подготовил 90 ливийских офицеров береговой охраны в рамках своей военно-морской миссии Sophia для борьбы с контрабандистами в море.

Однако глава правительства Национального Единства Файез Саррадж считает такую помощь недостаточной.

«К сожалению, Европа не помогает нам, а дает пустые обещания», — сказал Саррадж, ссылаясь на предложения ЕС о помощи в создании ливийской береговой охраны, сообщает AFP.

«Нам нужна срочная более профессиональная помощь, чтобы защитить и контролировать побережье, — сказал Саррадж. — Более того, международное сообщество должно сделать больше, чтобы помочь стабилизировать страну».

Если Ливия не получит помощи в ближайшее время, будет увеличиваться число контрабандистов, отправляющих больше мигрантов в опасное морское путешествие в Европу, передает слова Сарраджа AFP.

Однако, согласно информации на условиях анонимности, полученной AFP от европейского дипломата, «поскольку некоторые ливийские сотрудники береговой охраны вовлечены в контрабанду людей, ЕС необходимо создать механизм для отслеживания того, как используется помощь».

Контрабанда людей является высокодоходным нелегальным бизнесом, в который вовлечено большое количество людей, транспорта, наземной инфраструктуры, судов, и, возможно, подозрения о содействии сотрудников береговой охраны контрабандистам небеспочвенны.

Atlantico раскрывает тему беженцев из Ливии: по словам бывшего главы британского посольства в Бенгази, «миллион мигрантов из Центральной Африки и Африканского Рога» потенциально готовы отправиться в Европу из Ливии.

Ливия совершенно выведена из равновесия. Она стала транзитной зоной, где контрабандисты действуют беспрепятственно. Не стоит забывать и о том, что часть ливийских политиков хотят использовать этих мигрантов как средство геополитического давления на европейские правительства. Ситуация отличается от той, что царила в Междуречье. Многие сирийцы из числа тех, кто бежали от гражданской войны в Турцию, Ливан и Иорданию, не хотят ехать в Европу. Они остаются поблизости от родины, надеются на окончание конфликта и восстановление страны, что позволило бы им вернуться домой. С африканскими мигрантами все иначе: они ставят перед собой целью зарабатывать столько, чтобы получить возможность отправлять деньги на родину.

В материале подчеркивается важная роль Италии в механизме контроля над потоками беженцев.

Atlantico подчеркивает, что если обратиться к истории, можно заметить, что трудности Франции в Кале начались с конца 1997 года, то есть с того самого момента, как было принято решение о вхождении Италию в Шенгенскую зону. В то время не принимался во внимание тот факт, что ее жители были не в состоянии следовать правилам Шенгенского союза, как из-за недостаточности административных средств, так и в связи с широким присутствием мафиозных групп, которые делают бизнес на миграции.

Как и в ситуации с Турцией на фоне бегства сирийцев и иракцев, строительство центров размещения в Италии только играет на руку контрабандистам. Ведь мигрантами начинают заниматься только после того, как они попали на европейскую территорию, заплатив воспользовавшимся их тяжелым положением контрабандистам.

BBC, как и ряд других зарубежных информационных ресурсов, сообщает о докладе Международной организации по миграции (МОМ), в котором говорится о существовании «невольничьих рынков» в Ливии.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Согласно докладу МОМ, сотни молодых африканцев из районов Африки, расположенных к югу от Сахары, оказались на так называемых рынках рабов.

По словам одного из сенегальских мигрантов, который не был назван, чтобы защитить его личность, он был продан на одном из таких рынков в южном ливийском городе Сабха, а затем отправлен в импровизированную тюрьму, в которой более 100 мигрантов находились в заложниках.

Мигрантам, содержащимся в заключении, было предложено позвонить их семьям, которых попросили заплатить за их освобождение, а некоторых избивали при телефонном разговоре, чтобы родственники могли услышать, как их пытали.

Еще один свидетель, который смог собрать средства, необходимые для его освобождения, после девяти месяцев нахождения в плену был позже доставлен в больницу с признаками тяжелого недоеданием, весил он всего 35 кг.

Некоторые женщины также были куплены частными ливийскими клиентами и привезены в дома, где их принуждали к сексуальному рабству, сказал свидетель.

Руководитель миссии МOM по Ливии Осман Бельбейси сообщил BBC, что проданные в рабство люди оценивались в соответствии со своими умениями.

«Цена определенно отличается в зависимости от квалификации, например, если кто-то может рисовать или строить, или какую-то специализированную работу, тогда цена становится выше».

Организация назвала появление этих рынков «новой тревожной тенденцией в и без того тяжелой ситуации для мигрантов в Ливии».

В феврале детское агентство ООН «ЮНИСЕФ» выпустило доклад, в котором, иногда в ужасающих подробностях, рассказывается о рабстве, насилии и сексуальных надругательствах, которые испытывают многие дети по пути из Ливии в Италию.

В докладе «Смертельное путешествие для детей» говорится, что почти 26 000 детей, большинство из которых были без сопровождения, пересекли Средиземное море в 2016 году, многие из них страдали от жестокого обращения контрабандистов и торговцев людьми.

Десятки тысяч мигрантов прибыли в Италию в прошлом году морским путем из Северной Африки. Но прежде чем они достигают точки перехода в Ливии, многие беженцы совершают рискованное путешествие продолжительностью до шести дней по Сахаре при экстремальных температурах.

Как уже отмечалось ранее, Италия более других стран Евросоюза заинтересована в решении проблемы неконтролируемого проникновения беженцев. Поэтому в начале апреля при посредничестве главы МВД Италии Марко Миннити завершились переговоры между представителями правительства в Триполи и представителями южноливийских племен Ауляд Сулейман, Тубу и туарегов. После 72 часов обсуждений был согласован некий план действий из 12 пунктов, содержание которого не раскрывается, направленный на пресечение контрабанды оружия, а главное — недопущению нелегального перехода границы. Конечно, план, возможно, и верный, ведь основные беженцы, перебирающиеся в Европу, действительно не из Ливии, а из стран, находящихся южнее, но вероятен сценарий, по которому племена возьмут деньги и другие материальные ценности, а препятствовать потоку беженцев не будут. Ведь проконтролировать их практически невозможно

Подводя некий итог сказанному сегодня, необходимо отметить, что отправка беженцев в Европу с ливийского побережья является высокодоходным преступным бизнесом, затронувшим большое количество любителей легкой наживы и, по всей видимости, имеющим определенные связи с властными структурами, если их можно так назвать. Остановить этот поток можно только общими усилиями, причем не только правительства национального единства под руководством Сарраджа, но и представителей парламента в Торбруке и, главное, при участии племен, проживающих на юге страны. Возможно, участие Евросоюза должно быть более весомым, но трудно договориться, не имея перед собой адекватных партнеров по диалогу. А пока в Ливии наблюдается живое средневековье с невольничьими рынками, никому не подчиняющимися племенами, контрабандистами и соперничающими властными структурами.