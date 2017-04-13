Итоги переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, их последующая совместная встреча с президентом России Владимиром Путиным показали, что стороны отошли на несколько шагов от точки конфронтации. Хотя, как выразился пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, «говорить о сдвиге в отношениях России и США пока рано». Даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что «все будет отлично между США и Россией, и в нужное время все нормализуется, и, наконец, настанет мир».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Прежде всего отметим, что визит Тиллерсона в Москву состоялся после первого масштабного применения с момента вступления в должность Трампом военной силы — ракетной атаки на сирийскую авиабазу. В качестве предлога использовался факт провокационного нападения в Идлибе с использованием химического оружия, что дало основание некоторым экспертам расценивать акцию Вашингтона как прелюдию к дальнейшему применению военной силы не только в Сирии, но и в других частях мира. Поэтому образовавшийся прецедент нуждался и нуждается в тщательном расследовании, о чем, кстати, и говорил Путин на встрече с Тиллерсоном. В то же время, по словам Пескова, «президент подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся». Это означает, что Москва грамотно использовала переговорную стратегию для выхода из вроде бы образовавшейся на сирийском направлении тупиковой ситуации, заставила американскую сторону не игнорировать иную точку зрения, а взглянуть и проанализировать предложенную картину потенциального развития событий не только в региональном, но и в глобальном масштабе, предложить несколько вариантов дальнейшего действия, которые предполагают, а не исключают дальнейший диалог между Россией и США.

Mid.ru Российско-американские переговоры. 12 апреля 2017 года, Москва

Старший сотрудник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Эндрю Качинс в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил, что «существует очень широкий круг проблем, крайне важных и для США, и для двусторонних отношений, и для безопасности во всем мире». По его же словам, «для двух стран было очень важно найти ответ на вопрос, можем ли мы вместе создать общую повестку дня, определить круг проблем, над которыми могли бы работать вместе». Кстати, и другие некоторые американские эксперты заметили, что Москва и Вашингтон по итогам переговоров Тиллерсона «предпочли воздержаться от слишком жестких оценок, а последствия авианалета с применением химического оружия в Сирии преподнесли как «серьезную дискуссию». Поэтому после того как Вашингтон в качестве главного приоритета действий в Сирии обозначил все же не свержение президента Асада, а борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало ясно, что инцидент с химической атакой рассматривался как событие, оценивающееся исключительно в собственных рамках. США и Россия договорились продолжать сотрудничество в поисках мирного урегулирования войны в Сирии, Москва в свою очередь готова возобновить действия подписанного с американцами меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии, действие которого российские власти приостановили после ракетного удара Вашингтона по Сирии.

Не все на Ближнем Востоке ожидали такого хода событий. Скажем, Анкара не только приветствовала ракетный удар США, но и заявила, что желала бы видеть такое продолжение, которое стало бы «переломным моментом в политике США на Ближнем Востоке». При этом, как отмечает турецкий эксперт Семих Идиз, «Турция была уверена в длительности жесткой политики США в отношении Сирии, ринулась в виртуальный бой, реально ставя на карту свои отношения с Россией и Ираном». И просчиталась. Теперь, как полагает Идиз, у Анкары «может не хватить времени и сил для разворота своей «тонкой дипломатии». У нее появилось ощущение, что она «попала в ловушку» сразу на двух направлениях — американском, так как Вашингтон не изменил своего отношения к сирийским курдам, и российском, так как рассчитывала на поддержку Москвы в отношении курдов. Сегодня можно только на теоретическом уровне рассуждать о возможностях альянс между США и Россией в отношении перспектив решения курдского вопроса. А что будет завтра? Ведь американские эксперты не скрывают того, что «у США на Ближнем Востоке есть планы, которые Трамп пока не хочет раскрывать». Предположительно, речь идет о возможности разворачивания в Сирии миротворческой операции по примеру Югославии, которая потом распалась. То же самое может ждать Сирию, где большое значение имеет курдское образование на севере страны, которое позже может объединиться с курдской автономией в Ираке.

jan Sefti Курды

Напомним, что курды в Турции уже на протяжении десятилетий ведут борьбу, неспокойно и в Иранском Курдистане. Вот почему складывается устойчивое первое ощущение того, что США стали выводить Турцию из «игры», что в принципе получается. Второе ощущение связано с тем, что попытки поставить Россию перед выбором между США и Ираном (или «Хезболлой») провалились. Возможно также, что такой цели на данном этапе Вашингтон и не ставил, ограничившись пока тем, что выбил табуретку из-под ног у Турции, которая повисла на очень высоком и опасном обрыве. Сейчас для Белого дома это важнее, хотя способность американцев влиять на решение глобальных проблем Ближнего Востока остается пока неясной.

Многовариантность развития событий в этом регионе предполагает создание условий и для формирования самых невероятных альянсов, включая даже выход на сотрудничество США и Ирана, а также принятие Вашингтоном некой новой стратегии действий. На наш взгляд, именно такой момент завуалированно и зафиксировали итоги визита в Москву госсекретаря Тиллерсона: медленное, но все же сближение с Россией, создание схемы, при которой можно после Анкары переходить к следующему этапу «геополитической операции». Посмотрим, что из этого выйдет.