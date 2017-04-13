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Заместитель начальника войск противовоздушной обороны ВС Армении, полковник Артур Погосян заявил, что после «Апрельской войны» войны в Нагорном Карабахе в России была закуплена крупная партия переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба». Эту информацию ИА REGNUM подтвердило и у других источников в Вооруженных силах (ВС) Армении. Как повлияет эта, на первый взгляд, «незначительная» (на фоне тех же ракетных комплексов «Искандер-Э») закупка на баланс сил между Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном?

ПЗРК «Верба»: переносной комплекс с новыми возможностями

В отличие от всех остальных ПЗРК, в том числе российского предшественника «Игла-С», «Верба» оснащена малоразмерной радиолокационной станцией, которая позволяет обнаружить воздушную цель еще до визуального контакта (имеется информация, что цель типа «самолёт» можно найти на дистанции до 40 км), а значит подготовиться к обороне и не быть «застигнутыми врасплох». Цели же можно поражать на дальностях до 6 км и высоте до 4,5 км — таких показателей не демонстрирует ни один другой ПЗРК (у «Иглы-С» максимальная высота поражения целей на километр меньше). Кроме того, инфракрасное наведение ракеты осуществляется в трёх разных диапазонах (у «Иглы-С» в двух), что позволяет избежать действия ИК-ловушек, которые применяет боевая авиация с целью защиты от ПЗРК.

Arms-expo.ru ПЗРК «Верба»

Роль авиации в Азербайджано-Карабахском конфликте окончательно сведена к нулю

В течение последнего десятилетия Азербайджан активно закупал авиационную технику у разных стран. Это были 16 истребителей МиГ-29 (1 позже разбился), приобретённые на Украине, около 30 штурмовиков Су-25 (в разное время приобретались в Белоруссии и Грузии), несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24, пребывающих в нелётном состоянии (и это уже, видимо, навсегда). Серьезно расширялся и парк боевых вертолётов — усилиями ЮАР и Украины были модернизированы 12 из 36 ударных вертолётов Ми-24 до уровня Ми-24G SuperHindMk. IV (одна машина потеряна в ходе «Апрельской войны»), также в России были приобретены 24 новые ударные машины Ми-35М. Кроме того, часть военно-транспортных вертолётов Ми-8 была переоборудована для использования израильских противотанковых ракет LAHAT. Были закуплены и современные израильские беспилотники разных типов, сборка части из них проводится на территории Азербайджана.

На фоне военно-воздушных сил (ВВС) Армении, которые давно не обновлялись, и вооружены 15 штурмовиками Су-25, небольшим количеством штурмовых вертолётов Ми-24 и военно-транспортных Ми-8, кажется, что Баку достиг очень серьезного преимущества. Но на деле, это связано с тем, что Ереван после первых же крупных авиационных закупок Азербайджана в 2007 году, сделал ставку на развитие противовоздушной обороны (ПВО). Этот шаг был вполне логичен, учитывая то, что до недавнего времени (падения цен на нефть), Баку имел намного больше средств и угнаться за ним в количественной плоскости было невозможно. Уже в 2007—2008 годах ВС Армении доподлинно обладали тремя дивизионами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПТ-1, хоть это тогда и не афишировалось. Позже были приобретены еще 2−3 дивизиона ЗРК С-300ПС, которые расположились на юге Армении, рядом с Нагорным Карабахом. На вооружении есть и множество других систем, с меньшим радиусом действия — ЗРК «Куб», «Оса» (в том числе прошедшие модернизацию силами армянского ВПК), в 2016 году были получены ЗРК «Бук-М1−2» и др.

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Еще до вышеупомянутой новости о поставке крупной партии ПЗРК арсенал Армении оценивался примерно в 300 единиц этого типа вооружения («Игла» и более старая «Стрела-2»).

Понятно, что в таких условиях ВВС Азербайджана не смогут внести никакого вклада в итоги гипотетического конфликта. С поставкой «Вербы» ситуация только усугубилась — с учетом особенностей рельефа даже очень грамотное применение ударных вертолётов (в том числе современных Ми-35М) и штурмовиков станет авантюрой. В Баку об этом тоже уже прекрасно знают — во время прошедшей «Апрельской войны» авиацию попытались применить только в первый день, что моментально стало причиной потери двух вертолётов — один из них упал на территории Нагорно-Карабахской Республики (Ми-24G). Попытки нанести авиаудар с помощью самолётов даже не предпринимались, учитывая бесперспективность такой затеи.

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Что же касается армянских ВВС — то они тоже могут применяться очень ограниченно, в силу своей малой численности и хорошей оснащенности ПВО Азербайджана. То есть конфликт окончательно переведён в «сухопутную плоскость». Очевидно, что это на руку обороняющейся армянской стороне, которая смогла при минимальных финансовых затратах нивелировать создавшуюся угрозу.

Militaryarms.ru ЗСУ-23-4 «Шилка»

Борьба с беспилотниками — приоритетное направление развития ПВО Армении

«Апрельская война» в Нагорном Карабахе стала, пожалуй, первым примером, когда две серьезные армии активно применяли друг против друга современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Еще никогда такое количество БПЛА не было сбито за столь короткое время — Азербайджан потерял минимум десять аппаратов (часть была «посажена» средствами радиоэлектронной борьбы, часть сбита с помощью модернизированных ЗРК малого радиуса действия «Оса-АКМ» и 23-мм зенитных орудий «Шилка»), Армения не меньше двух. Баку активнее применял БПЛА, в том числе и израильские беспилотники-камикадзе Harop, широко разрекламированные СМИ, чем можно объяснить и более высокие потери.

После войны, Армения начала активно работать над совершенствованием возможностей по борьбе с БПЛА. Работы проводятся комплексно — от специальной подготовки мотострелков, до разработки и внедрения специальных средств обороны. О них в последнем интервью поведал всё тот же заместитель начальника войск противовоздушной обороны ВС Армении. В первую очередь, модернизируется зенитная артиллерия — 23-мм самоходные «Шилки» и спаренные 23-мм зенитные установки «ЗУ-23». Это, на первый взгляд, устаревшее оружие получает новую жизнь с установкой новых прицелов и тепловизоров. Надо сказать, что возрождение зенитной артиллерии происходит и в более богатых странах. К примеру, французы специально разработали 40-мм зенитную пушку RAPIDFire для борьбы с БПЛА. Другим направлением стало создание специальной радиолокационной станции, «заточенной» под обнаружением небольших целей, таких как БПЛА. Такое устройство уже прошло государственные испытания и недавно стало поступать в армянскую армию. В целом работы идут в рамках общемировых тенденций.

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Еще одним полезным средством в борьбе с БПЛА являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Здесь армянским военным очень кстати придутся новейшие российские системы РЭБ «Инфауна», продемонстрированные на параде в честь 25-летия независимости Армении. Ну и последнее — вернёмся все к тем же ПЗРК «Верба» — они создавались в том числе и для борьбы с беспилотниками противника.