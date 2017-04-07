Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены облицованы черным мрамором и лабрадоритом. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Парк культуры Кольцевая».

Название дано по расположенному недалеко ЦПКиО им. Горького. Открыта 1 января 1950 года.

Архитекторы: И.Е. Рожин.

Архитекторы вестибюлей: И.Е. Рожин, Е.М. Маркова.

Николай Иванов ИА REGNUM Саул Рабинович. Рельеф из белого мрамора на тему досуга советской молодежи. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Саул Рабинович. Рельеф из белого мрамора на тему досуга советской молодежи. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Саул Рабинович. Рельеф из белого мрамора на тему досуга советской молодежи. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Пилоны облицованы серым мрамором. Путевые стены — черным мрамором и лабрадоритом. Пол выложен гранитными плитками серого и черного цветов, люстры шестигранной формы.

Николай Иванов ИА REGNUM Саул Рабинович. Рельеф из белого мрамора на тему досуга советской молодежи. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Пилоны украшают 26 рельефов из белого мрамора (автор — С.М. Рабинович) на темы досуга советской молодежи 12 рельефов дублируются, а два не имеют повторов.

Николай Иванов ИА REGNUM Профиль Максима Горького. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Торцевая стена украшена профилем А.М. Горького.

Эскалаторный зал венчает огромный купол, покрытый уменьшающимися кверху кессонами. В центре купола — изображения двух юношей и двух девушек. Автор Г.И. Мотовилов.

Николай Иванов ИА REGNUM Изображение двух юношей и двух девушек в центре купола эскалаторного зала. Станция метро «Парк культуры Кольцевая»