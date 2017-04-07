Подземный дворец коммунизма: Станция «Парк культуры Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Парк культуры Кольцевая».
Название дано по расположенному недалеко ЦПКиО им. Горького. Открыта 1 января 1950 года.
Архитекторы: И.Е. Рожин.
Архитекторы вестибюлей: И.Е. Рожин, Е.М. Маркова.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Пилоны облицованы серым мрамором. Путевые стены — черным мрамором и лабрадоритом. Пол выложен гранитными плитками серого и черного цветов, люстры шестигранной формы.
Пилоны украшают 26 рельефов из белого мрамора (автор — С.М. Рабинович) на темы досуга советской молодежи 12 рельефов дублируются, а два не имеют повторов.
Торцевая стена украшена профилем А.М. Горького.
Эскалаторный зал венчает огромный купол, покрытый уменьшающимися кверху кессонами. В центре купола — изображения двух юношей и двух девушек. Автор Г.И. Мотовилов.