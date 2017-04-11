



victrixia Водитель автомобиля

Грядет пора отпусков. Часть россиян отправится покорять обновленный Сочи и побережье Азовского моря, по сей день предоставляющее традиционный российский сервис. Кто-то поедет на Байкал. Некоторые, жаждущие отдыха культурно-интеллектуального, окажутся в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и в городах Золотого Кольца…

Какой транспорт выбрать для путешествия — этим вопросом задаются почти все. И делают это еще на стадии планирования отпуска. Вот и мы решили разузнать о новом направлении поездок на автомобиле. Речь о райдшеринге. И не только узнали, какие сервисы предлагают эту услугу, но и взяли интервью у двух крупных игроков рынка — BlaBlaCar и Beepcar.

Следующим шагом этого редакционного проекта стал тест сервисов, на которых водители смогут найти попутчиков, компенсировав затраты на топливо, а пассажиры существенно сэкономить, совершив поездку на авто, а не на традиционном междугороднем транспорте.

Итак, BlaBlaCar, Beepcar и Boombilla. Критерии по выявлению самого клиентоориентированного и полезного для двух категорий пользователей (водители и пассажиры) ресурса мы определили следующие:

количество предлагаемых поездок по определенному маршруту;

средняя цена за поездку;

количество отзывов пассажиров за время размещения поездки (5 часов);

полнота информации о водителе;

наличие дополнительных функций при выборе водителя, информации о предпочтениях, об автомобиле.

В качестве маршрута мы выбрали одно из популярных направлений совместных поездок: «Казань — Набережные Челны». Рейтинг популярных маршрутов ИА REGNUM публиковало ранее.

На первый взгляд функционал и дизайн всех трех ресурсов нам показался одинаковым. Кроме того, учитывая невысокие доходы населения и его количество в регионе, мы не думали, что с первых шагов выявим большую разницу по первым двум пунктам. Но…

Blablacar.ru Интерфейс сайта Blablacar.ru

Beepcar.ru Интерфейс сайта Beepcar.ru

Boombilla.ru Интерфейс сайта Boombilla.ru

Beepcar порадовал количеством предлагаемых поездок. По нашему маршруту, в рамках ближайших двух недель, было предложено 63 поездки на различных авто, начиная от отечественных Lada и заканчивая минивэнами Mercedes. Уже на этом этапе можно было понять, что добраться из Казани в Набережные Челны не составит никакого труда.

Beepcar.ru Интерфейс сайта Beepcar.ru

Вторым приятным показателем стала средняя цена за поездку — 300 рублей. И это действительно преимущество перед железно-дорожным транспортом. Ради объективности скажем, что поездка в сидячем вагоне по тому же маршруту обойдется в 550 рублей, а в купе — 1440 рублей.

Далее мы приступили к тесту BlaBlaCar. И тут нас ждал сюрприз. И снова приятный. Мы могли выбирать уже из 160 поездок по маршруту. Средняя цена такая же — 300 рублей.

Blablacar.ru Интерфейс сайта Blablacar.ru

Но не могло все быть столь радужным. И точно! Boombilla фактически отказал нам в путешествии. Количество поездок по маршруту «Казань — Набережные Челны» было равно нулю. И это одно из самых популярных направлений…

Boombilla.ru Интерфейс сайта Boombilla.ru

Таким образом, после двух этапов тестирования наметились и лидеры, и аутсайдеры.

Далее мы зарегистрировали поездку все по тому же маршруту, указав автомобилем путешествия Lada Vesta 2015 года выпуска, черного цвета, в люксовой комплектации. Водитель не курящий, животных не перевозит, выезжает в 9:00. Музыкальные предпочтения не указывали.

Еще раз приносим извинения всем откликнувшимся на предложение. Когда на телефон и на почту приходило сообщение об отклике, мы оперативно связывались с потенциальным попутчиком, объясняя, что это журналистский тест ресурса. Извинялись.

Поездку мы размещали в понедельник с 12:00 до 17:00, а состояться она должна была на следующий день, во вторник. Таким образом, мы отсеяли большое количество желающих ехать именно в выходные дни, сделав тест более объективным. Ведь по данным райдшеринговых компаний количество поездок в несколько раз увеличивается именно в выходные и праздники.

На этом этапе, снова с явным преимуществом, определился лидер — BlaBlaCar. С этого сервиса нам поступило два отзыва. Beepcar не принес «улова», а Boombilla вновь удивила. Зайдя в личный кабинет на этом сайте, мы не нашли опубликованной поездки, она исчезла. Снова ноль, не последний в нашем исследовании.

Blablacar.ru Интерфейс сайта Blablacar.ru

Дело в том, что зайдя в качестве простого пользователя на все три сайта, набрав в поиске наш маршрут, дату и время, мы не обнаружили своей поездки и на Beepcar. Но там она хотя бы в личном кабинете сохранилась.

Beepcar.ru Интерфейс сайта Beepcar.ru

Это дало четкое представление о том, что для водителя и для пассажиров не все сервисы приносят пользу. Увы.

Boombilla.ru Интерфейс сайта Boombilla.ru

Теперь о дополнительном функционале трех ресурсов. Конечно, все они похожи и служат одной цели — разместить необходимую информацию о себе, о поездке, сделав предложение максимально полным, привлекая тем самым попутчиков, с которыми поездка будет максимально комфортной. Ведь кто-то любит шансон, кто-то курит или путешествует с животными. Все нюансы можно обсудить в переписке, такой функционал есть на всех сервисах. Но присутствуют и малые отличия.

Так, к примеру, Boombilla предлагает поставить галочку в графе «быть гидом по маршруту». Еще на сайте есть возможность описать багаж и выбрать уровень комфорта автомобиля: эконом, стандарт, минивэн, премиум. Можно поделиться предпочтениями в музыке и любимыми радиостанциями. Но этот инструмент, как и многое другое, не работает. Отметим, что схожий функционал имеется на BlaBlaCar и Beepcar, но там все в порядке.

У двух других сервисов существенной разницы в дополнительных функциях мы не выявили. В BlaBlaCar и в Beepcar можно указывать промежуточные пункты маршрута, что делает информацию о поездке более полной.

Единственным объективным плюсом в личном профиле пользователя, пожалуй, стала возможность повысить свой рейтинг водителя в BlaBlaCar. Для этого нужно внести в систему максимальное количество информации о себе. В остальном оба сервиса абсолютно на равных могут конкурировать друг с другом в этом вопросе.

На этом можно закончить тестирование и объявить тройку лидеров из трех возможных игроков этого нового для нашей страны сервиса.

Как вы уже поняли, на первом месте обосновался BlaBlaCar, серебро достается Beepcar, а сервису Boombilla мы желаем хотя бы начать работать.