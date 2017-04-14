



Будущее — это цель

Стратегия и сценарии президентской кампании В. Путина уже не первый месяц находятся в центре внимания политического класса и экспертного сообщества. Тем не менее вокруг кампании очевидного основного кандидата на президентских выборах 2018 года по-прежнему много неопределенного. Учитывая важность и масштаб этой кампании, формирование предвыборной стратегии В. Путина должно начинаться примерно за год до даты выборов.

Пока внимание политического класса и экспертного сообщества сосредоточено главным образом на технологических аспектах президентской кампании: желаемых формальных результатах, организационных решениях, методах электоральной мобилизации. При этом вопросы стратегического характера и связанное с ними формирование президентской повестки остаются нерешенными, а зачастую и вовсе не рассматриваются.В настоящем докладе мы не предлагаем «под ключ» стратегию В. Путина: принципиальные решения принимаются президентом с учетом множества факторов. Но определенность с пониманием основ предвыборной стратегии должна быть достигнута — откладывать это уже нельзя.

В настоящем докладе мы намеренно фокусируемся на возможной электоральной стратегии президента В. Путина, его содержательном послании, механизмах мобилизации его сторонников и сценарных развилках его кампании, а не на конструировании хода кампании по выборам президента России «в целом».

Президентская предвыборная стратегия должна предполагать выдвижение ясного содержательного послания и сопутствующих решений. Речь не идет о традиционной электоральной стратегии, нацеленной на достижение некого «максимального» или «желательного» процентного показателя в день выборов, полученного с минимальными издержками. В ходе выборов президента-2018 должна быть сформирована повестка нового срока правления В. Путина, выработана стратегия развития России на долгосрочную перспективу.

Стратегическая цель: «будущее с Путиным»

Главная стратегическая цель предстоящей кампании состоит в формировании у элиты и населения ясного представления о будущем страны, связанном с В.Путиным. «Будущее с Путиным» — это не обоснование нарушения конституционных норм. Смысл голосования за президента на предстоящих выборах — одобрить его новый курс, понять и принять его долговременную роль в российской политике, включая период после 2024 года.

Опасным представляется формирование (специальное или невольное) образа «уходящего лидера», который баллотируется на свой последний срок. «Голосование в последний раз» провоцирует ложные представления и ожидания, создает иллюзии у несистемной и части системной оппозиции, стимулирует борьбу олигархических групп с неудовлетворенными аппетитами. Все это способно серьезно ослабить общественно-политическую стабильность и привести к деконсолидации, за затем и к расколу элиты в период 2018—2024 гг.

Развертывание этого послания к избирателю означает, что эпоха В. Путина в российской истории отнюдь не близится к своему завершению. Напротив, В. Путин закладывает долгосрочные основы для развития российской государственности, общества и экономики. Учитывая актуальные проблемы страны и наличие некоторых предпосылок для нестабильности, усиливается потребность в формулировании нового курса В. Путина — курса «российского прорыва». Этот курс должен заключаться не в разрыве с достижениями прошлых лет, а в комплексном решении экономических общественно-политических задач, невозможном при воспроизводстве инерционного курса. Новый курс неизбежно предполагает действия по обновлению и системы государственного управления, и самих правящих элит России.

На наш взгляд, задача В. Путина состоит в том, чтобы прочно взять управление этим процессом в свои руки, не позволяя различным политическим и экспертным группам «растащить» повестку и увязнуть в борьбе между собой. Решение этой задачи позволит обеспечить стратегическую преемственность политического и социально-экономического курса, а также преемственность власти в 2024 г., причем преемственность не номинальную, пусть даже публично поддержанную самим президентом, а содержательную.

Легитимная победа

Стратегическая цель кампании должна предполагать решение ряда собственно электоральных целей. Все электоральные цели необходимо подчинить обеспечению легитимности выборов. Именно легитимность, а не директивное планирование результатов с теми или иными целевыми показателями необходима В. Путину на выборах 2018 года. В противном случае есть риск превратить выборы в сражение электоральных менеджеров за «стахановские» результаты, в котором неизбежными могут стать административная мобилизация и нарушения на местах. Маловероятно, что это нужно и самому президенту.

Уровень поддержки В. Путина в обществе очень высок — нет необходимости в его искусственном стимулировании. В. Путин имеет на старте кампании очень крепкие позиции. С одной стороны, у него объективно высокая поддержка в обществе. Его деятельность одобряют более 80% сограждан, а поддержать на выборах готовы, по данным ФОМ, около 64% (подчеркнем: это данные от общего числа опрошенных, что означает существенно более высокий потенциальный результат В. Путина от тех, кто принял решение проголосовать).

Президент имеет возможности для того, чтобы использовать выборы с целью создания прочной и долговременной поддержки в обществе. Важен не сам процентный показатель, а формирование устойчивых мотиваций для голосования за президента, кристаллизация поддержки опорных социальных слоев и групп. Именно это и должно, на наш взгляд, стать ключевой электоральной целью кампании, без чего невозможна и легитимность выборов. При этом, разумеется, выборы и их результат должны быть честными и признанными в обществе в этом качестве; они не должны создавать предпосылки для каких-либо социальных и политических протестов против основного кандидата.

Говоря о вероятных целевых ориентирах предстоящей кампании, отметим: 70-процентный уровень поддержки В. Путина вполне достижим и не требует сверхусилий. Отчасти он зависит от конкретного «наполнения» конкурентного поля, но отнюдь не решающим образом: В.Путин не нуждается ни в технических спарринг-партнерах, ни в спойлерах, отбирающих голоса у оппонентов. Поэтому электоральная инженерия — это не главное в предстоящей кампании.Тем более что объективно следующее из развития политических процессов и партийной системы конкурентное поле вполне очевидно: это выдвижение двумя основными партиями парламентской оппозиции (КПРФ и ЛДПР) своих лидеров. Структуру поля может изменить то или иное решение политического менеджмента «Справедливой России» (неучастие в выборах, выдвижение кого-либо из относительно значимых депутатов от этой партии), конкуренция на либеральном фланге (выдвижение Г. Явлинского, попытки выдвижения других кандидатов). В итоге формируется сценарий борьбы между опытными политическими игроками, в котором явное преимущество имеет консолидирующая фигура В.Путина.

В целом такое конкурентное поле вряд ли нуждается в существенной корректировке или в инициированных властью экспериментах вроде выдвижения «новых» и «молодых» кандидатов. Вполне возможным будет некоторое пересечение в поддержке кандидатов на выборах, которое будет носить объективный характер. Например, не все те, кто одобряет деятельность В. Путина, обязательно проголосуют за него. В то же время сторонники КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и малых партий могут отдать голоса не только «своим» кандидатам, но и В.Путину. Так на самом деле происходило и во время прежних избирательных кампаний с участием В.Путина. В текущих условиях это вполне позволяет В. Путину претендовать на результат свыше 70%.

Предвыборные рейтинги нуждаются в отслеживании, и она приведет к очевидной потребности в корректировках электоральной стратегии (с точки зрения актуализации борьбы за «проблемные» социальные группы, идеологические сегменты, регионы). Нельзя исключать, что по мере приближения выборов и «разогрева» ситуации рейтинг В. Путина будет немного снижаться. Это вполне привычный для российских избирательных кампаний процесс. Он отмечался и в прошлом году во время думской кампании.

Повышение явки является сложной задачей, и ее решение, на наш взгляд, не должно становиться самоцелью кампании. У снизившейся в последние годы явки есть объективные причины: часть населения аполитична, другая часть удовлетворена ситуацией и не испытывает потребности в участии в выборах. В то же время социологические опросы показывают, что значительная часть недовольного населения не собирается приходить на выборы. Поэтому существует риск при стимулировании явки мобилизовать не лояльный, а именно протестный электорат. Кроме того, российская явка отнюдь не отстает от примеров многих западных стран, а также государств Центральной и Восточной Европы. Вывод явки на уровень 70% не представляется нам ключевой технологической задачей кампании, вполне допустима и несколько более низкая явка (но все же не ниже 60%), соответствующая результатам практически всех прежних президентских кампаний в России и существенно дифференцированная по регионам.

При определении стратегии кампании необходимо учесть и объективные различия между субъектами Федерации. Очевидно, что не может быть одинаковых технологических целей кампании на Северном Кавказе, на селе, в промышленных городах и в мегаполисах. Поэтому если говорить о легитимных выборах, то диапазон их результатов может и должен быть достаточно широким, отражая особенности их политической культуры.

Легитимизация президентской кампании должна предполагать исключение любых попыток давления на избирателей. Для закрепления стратегической перспективы В. Путину нужна полностью легитимная победа. Из этого напрямую вытекают требования и к штабу, и к организаторам кампании. С этим напрямую взаимосвязана необходимость и преодоления инерции общественно-политического и социально-экономического развития страны, и выдвижения президентом новой стратегии для России.

Обновление элиты

Вопреки традиционным представлениям, российская элита в период правления В. Путина изменилась, и весьма существенно. Даже та группа, которую принято называть окружением президента, менялась неоднократно. Но в связи с предстоящими президентскими выборами формируется потребность в придании процессу обновления российской элиты нового содержания и смысла.

Со времен распада СССР прошло уже более четверти века, и советские статусные элиты постепенно уступают место новым поколениям, сделавшим карьеру уже в постсоветский период. После 2000 г. накопился как позитивный, так и негативный опыт проведения управленческих и кадровых экспериментов. В стране сложились молодые (относительно молодые) интеллектуальные и управленческие элиты, часть которых, к сожалению, не видит для себя перспективы, а это чревато и ростом социальной напряженности, и «утечкой мозгов».

Формулирование В. Путиным новых задач развития страны делает актуальным обновление управленческой элиты. Стоит задача создания эффективной команды управленцев. Команда эта не должна уходить корнями в далекое советское прошлое, но должна иметь достаточный профессиональный опыт, энергию и желание работать в интересах долгосрочного развития России. Поэтому главная цель кампании в кадровой сфере — приступить к формированию обновленной президентской команды.

Решение этой задачи не следует понимать буквально: речь не идет о создании перед выборами списка из тех, с кем президент пойдет в «светлое будущее», а кого отправит «на покой». На системном уровне предполагается выдвижение задач ускорения развития страны, под которые и будет постепенно (перед выборами и после них) «перезагружаться» команда В.Путина. И это не обязательно люди, занимающие или стремящиеся занять крупные должности (министров, губернаторов). Это могут быть условно «безымянные» управленцы «второго» и даже «третьего» эшелона, понимающие содержание начинающихся в стране перемен, готовые принять этот вызов и стать опорой президента.

На этапе до выборов целесообразным будет обозначить потребность в такой команде и ее контуры (социальные, профессиональные, статусные, возрастные и прочие характеристики), одновременно создавая условия для ее формирования (пробные кадровые решения, реорганизация кадровых резервов и т.п.). Тестирование новой команды может проводиться на всех значимых направлениях: в федеральном правительстве, губернаторском корпусе, депутатском корпусе всех уровней, администрациях крупных муниципалитетов, правоохранительных органах, спецслужбах, дипломатическом корпуса. Пик этого процесса, вероятно, придется на 2020−2022 годы. Глава государства должен обеспечивать и гарантировать преемственность курса и блокировать конфликты, которые могут возникнуть в команде в процессе ее обновления. Зримую и эффективную сменяемость управленческой элиты необходимо уравновесить наличием опытного политического лидера, руководящего этим процессом.

Кадровое обновление не должно принимать характер «чисток» в элитах и восприниматься в таком качестве. Главной задачей является профессионализация управленческой элиты в соответствии с новыми задачами. Но борьба с коррупцией остается одной из задач, сопутствующих обновлению элиты и стимулирующих этот процесс. Поэтому жесткие решения в отношении коррумпированных чиновников неизбежно останутся одной из важных технологий смены элиты.

Национальный прорыв

С одной стороны, третий срок В. Путина закрепил основы содержательной повестки в сфере внешней политики, связанной с укреплением российского суверенитета. Эти процессы начались отнюдь не в 2014 г., а с самого момента прихода В. Путина к власти в стране. Внешнеполитическая повестка тесно связана с преобладанием в российском обществе патриотических настроений и нуждается в сохранении и развитии на обозримую перспективу.

С другой стороны, социально-экономическая повестка в России сохраняет проблемный и неустойчивый характер. Кризисы последних лет вновь подчеркнули уязвимость российской экономической модели. Россия все больше страдает от уменьшения резервов, которое может стать серьезной проблемой ближайших лет. В долгосрочной перспективе критической проблемой станет постепенное исчерпание природных ресурсов, в том числе нефти и газа, что поставит под вопрос саму модель экономики, основанной на экспорте природных ресурсов.

России необходимо как можно быстрее расставаться и с сырьевой экспортной моделью экономики, и с практикой «проедания» резервов, будь то советское индустриальное наследие или финансовые ресурсы, накопленные в годы роста мировых цен на нефть. Новый срок правления В. Путина призван стать периодом прекращения инерционного развития страны и началом российского прорыва. Для этого потребуется целый комплекс решений, направленных на:

отбор и точечное стимулирование перспективных производств (как экспортных, так и рассчитанных на внутреннее потребление);

снижение налоговой нагрузки на частный бизнес;

повышение эффективности бюджетной политики, включая жесткое подавление коррупции.

Одновременно содержательная повестка должна быть обращена к тем социально-экономическим проблемам, которые в наибольшей степени беспокоят граждан. С этой точки зрения принципиальное значение приобретают три важнейших вопроса:

проблемы ЖКХ (включая тарифную политику),

медицинское обслуживание,

дорожное хозяйство.

По этим проблемам требуются и системные, и «точечные» (в контексте кампании) решения, а также соответствующая ориентация на их решение федерального правительства и региональных властей.

«Перезагрузка» путинского большинства

Путинское большинство — это несомненный факт и редкий феномен. Но к нему не стоит относиться как к данности. За годы нахождения у власти президента В. Путина поддерживающее его большинство складывалось в разных условиях, по разным причинам и из различных групп.

Учитывая высокий уровень поддержки В. Путина, в ходе избирательной кампании нет необходимости радикально менять базу поддержки президента. В то же время с учетом всего комплекса стратегических задач требуется новая формула «перезагрузки» путинского большинства. На наш взгляд, в этой формуле должны быть учтены и увязаны между собой, но с поправкой на текущие условия, все основания, на которых путинское большинство формировалось в прошлом:

Обеспечение экономического роста и связанного с ним социального благополучия граждан . Эта часть формулы хорошо работала в нулевые годы, но была поставлена под сомнение в годы кризисов. С учетом этого сейчас требуется формирование в обществе волны позитивных ожиданий и надежд, связанных с выдвижением амбициозных целей и принятием для этого управленческих и кадровых решений.

Эта часть формулы хорошо работала в нулевые годы, но была поставлена под сомнение в годы кризисов. С учетом этого сейчас требуется формирование в обществе Выполнение государством своих социальных обязательств, прежде всего — перед пенсионерами и бюджетниками . Эти задачи решались и в нулевые годы, и на третьем сроке правления В. Путина (например, через выполнение «майских указов»). Требуется и подведение итогов, и обозначение новых задач, учитывая, что реальные денежные доходы социально уязвимых слоев населения вновь начали снижаться. В любом случае неукоснительное выполнение обязательств перед пенсионерами и бюджетной сферой остается одной из основ политики В.Путина. Планируемые преобразования в экономической сфере призваны гарантировать реализацию этих обязательств.

Эти задачи решались и в нулевые годы, и на третьем сроке правления В. Путина (например, через выполнение «майских указов»). Требуется и подведение итогов, и обозначение новых задач, учитывая, что реальные денежные доходы социально уязвимых слоев населения вновь начали снижаться. В любом случае неукоснительное выполнение обязательств перед пенсионерами и бюджетной сферой остается одной из основ политики В.Путина. Патриотическая консолидация общества, которая стала выходить на первый план после 2014 г., Основы патриотической консолидации продолжают играть важную роль в контексте президентской кампании, будучи дополнены фактором консолидации в борьбе против терроризма.

Таким образом, «перезагрузка» путинского большинства не означает его принципиально нового конструирования. Речь идет о формировании системы мотиваций, в которой патриотическая консолидация остается отправной точкой, но должна быть создана оптимистическая перспектива в социально-экономической сфере («прорыв»). Структурно такой подход к кампании позволит комбинировать три типа содержательной повестки — патриотическую, социальную и инновационную повестку национального развития.

При этом курс «опоры на собственные силы» в экономике и внешней политике должен постепенно восприниматься гражданами и как курс, предполагающий постепенный уход от государственного патернализма и задействование внутренних резервов и потенциала общества.

Консолидация ресурсов

Организация масштабной и эффективной президентской кампании, с учетом сложности ее задач, требует столь же масштабной и эффективной консолидации ресурсов. Для того чтобы избежать дезорганизации, борьбы за контроль над ресурсами кампании, борьбы за право присвоить себе статус главного «организатора победы» требуется четкое разграничение функций между различными структурами, задействованными в кампании. В этой роли могут выступать управленческие элиты разного уровня, партии, общественные движения, бизнес-корпорации, СМИ, разного рода сетевые структуры, волонтеры, и в каждом случае требуются свои решения.

Ресурсы элиты

Поддержка федеральной элиты имеет большое значение для кампании В. Путина, но с ней связаны и существенные проблемы, включая борьбу за лидерство в организации кампании и претензии на занятие тех или иных позиций во власти по ее итогам. По этой причине требуется тщательная организация командной работы с участием целого ряда опорных структур, таких как администрация президента, правительство, Дума, силовые структуры, внешнеполитическое ведомство.

Нейтрализация риска усиления конфронтации в федеральных элитах зависит от самого президента. От него ожидают выполнения функций арбитра во внутриэлитных отношениях: недопущение нарушений баланса сил между элитными группами, пресечение конфликтов и неадекватных амбиций. При этом президент должен будет продемонстрировать нежелание поддаваться давлению, если какие-либо группы элиты начнут активно действовать против других. Необходимо четко обозначить неприемлемые для него действия: проявления коррупции, демонстративная неэффективность работы, вовлеченность в публичные скандалы.

Региональные властные элиты способны сыграть критически важную роль в организации кампании, но с их действиями связаны и большие риски административного влияния, способного поставить под сомнение легитимность выборов. Мобилизация ресурсов региональной элиты представляется принципиально несложным вопросом, решаемым при участии президентской администрации и представителей президента в федеральных округах.

В отношениях между В. Путиным и региональными элитами (прежде всего — губернаторским корпусом) требуется усилить демонстрацию взаимного характера поддержки, командную работу президента и губернаторов.

Учитывая стратегические цели кампании, критерием для отношения президента к губернаторам становится их эффективность при решении социально-экономических задач, а особое значение приобретает работа новых президентских назначенцев, которым в сентябре этого года предстоит пройти через выборы. И региональные выборы, и социально-экономическая политика региональных властей — это тест на способность нынешнего губернаторского корпуса к работе в меняющихся условиях.

Консолидация властной элиты вокруг президента должна проходить исключительно в рамках закона — с использованием механизма отпусков на время кампании и иных инструментов, позволяющих не допустить использование оппозицией аргумента о работе власти только на одного кандидата.

Медийные ресурсы

Важнейшая технология мобилизации — прямой диалог президента с обществом, который, как показывает практика, гораздо эффективнее любых опосредованных способов трансляции президентской повестки. Большое значение будут иметь поездки президента по регионам (в том числе в связи с начинающимися региональными кампаниями, но и с проекцией на федеральные выборы), «прямые линии» В. Путина, выступления на публичных площадках, таких как акции ОНФ и «Единой России», адресная коммуникация с различными социальными группами (включая молодежь и бизнес-сообщество).

Разумеется, в кампании необходимо использовать и существующую систему информационных ресурсов. Важна тщательная организация графика и продвижения ключевых публичных инициатив В. Путина — программных заявлений и концептуальных документов (статей, интервью), формирующих содержательный стержень кампании.

Важно также продумать организацию кампании В. Путина в социальных сетях. Прежде всего это организация системы ресурсов и блогов, часть которых будет носить официальный характер, часть — дискуссионный, часть — просто использоваться для распространения информации. Мобилизация сторонников в сетях имеет растущее значение и для повышения явки на выборах.

Организационные, технологические и агитационные ресурсы

При формировании организационной сети кампании главной задачей представляется создание системы мотиваций для участников этой сети (наряду с обеспечением их соответствия целям кампании). Очевидно, что в основе кампании не может лежать пусть даже законно организованная административная мобилизация зависимых групп электората.

Одним из опорных для В. Путина в рамках кампании может стать партийный ресурс «Единой России». Партия одержала уверенную победу на прошлогодних выборах и остается наиболее популярной в стране. Сторонники «Единой России» составляют ядро, и притом значительное, электората В. Путина: не менее половины российских избирателей. Кроме того, во время думских выборов, особенно в конце кампании, была создана прочная ассоциативная связь между президентом и партией.

В то же время поддержка «Единой России» в обществе имеет ограничения. Поэтому, если говорить о партийных ресурсах, целесообразно формирование партийной коалиции на основе «Единой России», выступающей в поддержку В. Путина. Это важно не столько для привлечения электората, сколько для формирования имиджа президента как фигуры, объединяющей общество и пользующейся широкой поддержкой различных политических групп и организаций. Другие партии могут привнести в президентскую кампанию свои мотивации поддержки В. Путина и подключить свои адресные аудитории. Наиболее полезными участниками многопартийной коалиции могут стать:

партии, апеллирующие к определенным социальным слоям, важным для В. Путина (пенсионеры, аграрии),

партии патриотической направленности (например, «Родина»),

партии, выступающие с реформаторскими идеями, адресованными активным слоям населения (например, «Партия Роста»).

Широкая президентская коалиция должна включать и систему общественных организаций, которая также способна эффективно работать и на имидж президента, и на мобилизацию различных социальных слоев и групп интересов. Наиболее мощная и отчетливо пропрезидентская организация — ОНФ — способна стать основой общественной поддержки В. Путина и его кампании. В частности, на основе ОНФ или при его активном участии может быть сформирован общественный штаб В. Путина, развернута сеть его территориальных подразделений.

Общественный штаб В. Путина важен и для координации действий всех общественных организаций и активистов, поддерживающих президента. Особую роль в этой системе могут сыграть социальные НКО как организации, решающие конкретные проблемы, беспокоящие избирателей на местах, и часто имеющие популярных и мотивированных лидеров, умеющих и желающих работать с населением. Такие лидеры вполне могут войти и в круг доверенных лиц президента на выборах, который не должен быть ограничен политически статусными фигурами.

Одним из приоритетов становится формирование волонтерского движения, способного составить одну из основ агитационной сети. Организация этого процесса также должна быть связана с ОНФ и общественными штабами В.Путина. Приоритетное значение приобретает мобилизация волонтеров из молодежной среды. При эффективном развертывании кампания сможет задействовать ресурсы самоорганизации общества, минимизировав привлечение агитаторов по «разнарядке» и стимулировав низовой процесс добровольной агитации за В. Путина в системе общественных коммуникаций (в том числе в социальных сетях).

Наконец, к кампании В. Путина могут быть привлечены корпоративные сети, подконтрольные различным бизнес-структурам. Однако в данном случае важен избирательный подход, поскольку не все корпорации популярны среди своих работников и их семей.

Выбор сценария

Сценарные развилки президентской кампании связаны с решением двух принципиальных вопросов.

Кто выдвигает В. Путина на пост президента?

Какие общественные слои будут мобилизованы на выборах?

Сценарий выдвижения

Возможны три сценария выдвижения В. Путина, каждый из которых по-своему повлияет на ход кампании.

Сценарий выдвижения В. Путина партией «Единая Россия».

Одним из плюсов этого сценария является легкая организация процедуры выдвижения, не предполагающая сбора подписей. При этом президент опирается на самую популярную партию в стране, успешно выигравшую прошлогодние думские выборы, консолидирующую основную часть элиты. Взаимная поддержка В. Путина и «Единой России»не раз была продемонстрирована в публичном поле во время самых разных кампаний, включая и президентские выборы прошлых лет.

Минусом этого сценария видится ограниченная общественная поддержка «Единой России» при наличии у партии большого числа противников, поддерживающих другие партии. Слишком явная привязка имиджа В. Путина к имиджу «Единой России» в предвыборный период может ограничить его электоральную поддержку и способствовать рассредоточению электората на выборах президента по «думской модели»в соответствии с поддержкой разных партий и их кандидатов.

Сценарий выдвижения В. Путина самими гражданами с помощью сбора подписей.

Плюс этого сценария состоит в подтверждении статуса В. Путина как внепартийного и надпартийного лидера, опирающегося на широкую и не ограниченную какими-либо партийно-идеологическими рамками поддержку. Это облегчает решение задачи по «перезагрузке» путинского большинства.

В то же время у этого сценария есть и ряд отрицательных характеристик. Среди них — необходимость (и сложность) публичного обоснования того, зачем президент, национальный лидер, прибегает к процедуре сбора подписей. К тому же это приведет к неизбежным негативным информационным волнам по поводу будущего «Единой России». Сам процесс сбора подписей может быть «испорчен» мобилизационными мероприятиями (разнарядками), что сведет на нет эффект массовой общественной поддержки В.Путина.

Комбинированный сценарий: выдвижение В. Путина «Единой Россией» с одновременным формированием широкой партийной и общественной коалиции.

Этот сценарий представляется оптимальным: он позволяет использовать преимущества каждого из двух сценариев, изложенных выше, одновременно нейтрализуя их недостатки. В этом случае обеспечивается простота юридической процедуры выдвижения президента и снимается необходимость организации сбора подписей.

В то же время можно избежать чрезмерной привязки президента к одной партии, если сформировать к моменту выдвижения широкую коалицию, выступающую в поддержку В.Путина. В этой коалиции существенную роль может играть ОНФ, а вместе с ним — группа официально поддерживающих президента партий «второго эшелона», общественные организации и НКО социальной направленности, знаковые для граждан общественные активисты и медийные фигуры.

Сценарий общественной мобилизации

По критерию «кого мобилизуют» также можно выделить три базовых сценария кампании.

Сценарий «консервативной мобилизации»

В данном случае ставка делается на новое воспроизводство «крымского консенсуса» и мобилизацию патриотически настроенных граждан. Этот сценарий отличается ярко выраженной идеологической компонентой, которая к моменту выборов сохранит в том или иной виде свою актуальность, возможно — будет значимо дополнена темой консолидации в борьбе с террором.

Проблемной характеристикой такого сценария становится конфронтационный стиль кампании, предполагающий эксплуатацию «образа врага». Такие кампании могут быть эффективными с мобилизационной точки зрения, но вопрос в том, востребован ли такой стиль, как основной в кампании, самим В.Путиным.

Главным минусом сценария представляется его неизбежная ориентация на сохранение статус-кво, что расходится со стратегической целью кампании. Кроме того, в долгосрочной перспективе этот сценарий может привести к деконсолидации путинского большинства — как за счет роста социального недовольства (в случае отсутствия позитивных изменений в социально-экономической сфере), так и в связи с невозможностью властей удовлетворить все потребности сторонников «жесткой линии» (особенно в том случае, если курс будет существенно корректироваться вскоре после выборов, расходясь с ожиданиями консерваторов). В конечном итоге эти тенденции чреваты разрушением консервативного большинства и переходом его части в оппозицию В.Путину.

Сценарий мобилизации «активистских» слоев и групп

В данном случае сценарий кампании будет ориентирован на слои населения, заинтересованные в сломе инерции и проведении в том или ином виде реформаторского курса. Это позволит привлечь на сторону В. Путина заинтересованную часть элиты и общественности, включая лидеров общественного мнения, знаковые фигуры. При этом будет рельефно обозначена назревшая потребность в корректировке социально-экономической политики.

Минус этого сценария — слишком ограниченная «группа поддержки», даже если это будут знаковые фигуры. Велик риск слабого электорального эффекта и непонимания такой повестки консервативным большинством.

Сценарий «широкой мобилизации»

Оптимальным сценарием представляется широкая общественная консолидация (мобилизация), предусматривающая формирование массовой, но структурированной (а потому более надежной) поддержки В. Путина в обществе. Смысл сценария состоит в определении ключевых социальных групп, способных поддержать президента, и обращении к ним с адресными содержательными посланиями. Разумеется, между этими содержательными посланиями не может быть противоречий, они должны быть системно взаимосвязаны. Этот сценарий не позволит В. Путину стать заложником какой-либо группы и ее повестки и при этом даст возможность без содержательных ограничений взаимодействовать с различными слоями населения, в совокупности составляющими базу поддержки президента. Возможные потери радикальных групп не представляются принципиальными для кампании, тем более что «радикалы» смогут проголосовать за идеологически более близких к ним оппозиционных кандидатов.

По идеологическому признаку участниками широкой мобилизации могут стать:

участниками широкой мобилизации могут стать: Консерваторы и патриоты , продолжающие поддерживать В. Путина за его внешнеполитический курс. Учитывая возможности России для демонстрации и проведения суверенного курса на украинском, кавказском, ближневосточном, европейском, американском и других направлениях, подтверждение этого курса вряд ли будет составлять проблему, но, разумеется, остается необходимым.

, продолжающие поддерживать В. Путина за его внешнеполитический курс. Учитывая возможности России для демонстрации и проведения суверенного курса на украинском, кавказском, ближневосточном, европейском, американском и других направлениях, Умеренные либералы (прежде всего в экономике), заинтересованные в проведении структурных экономических реформ, улучшении делового климата в стране. К ним может быть обращена повестка кампании, связанная с проведением нового курса («прорыва») и обновлением правящей команды. Опора на эту группу вовсе не означает необходимость масштабных уступок конкретным группам заинтересованной политической и деловой элиты, тем более до выборов.

(прежде всего в экономике), заинтересованные в проведении структурных экономических реформ, улучшении делового климата в стране. К ним может быть обращена Опора на эту группу вовсе не означает необходимость масштабных уступок конкретным группам заинтересованной политической и деловой элиты, тем более до выборов. Сторонники умеренно левых взглядов, зависимые от государства и/или чувствительные к идеям социальной справедливости. К ним могут быть обращены заявления и инициативы, связанные с безусловным выполнением государством своих социальных обязательств. Повестка «нового курса» отнюдь не должна выглядеть «либеральной»: речь идет об изменениях, которые вызовут интерес не только сторонников либеральных ценностей или бизнеса, а о более масштабном процессе, способном оживить и укрепить российскую экономику, что, в конечном итоге, будет выгодно и правым, и левым.

Соединение различных идеологически окрашенных групп (кроме радикалов-националистов и либеральных догматиков) вокруг В. Путина позволит консолидировать и укрепить поддержку президента, а в собственно электоральном поле — даст возможность привлечь на его сторону тех, кто при иных условиях мог бы проголосовать за кандидатов от других партий или вообще не прийти на выборы. Тем самым будет реализована стратегия по созданию вокруг В. Путина условно «многопартийного» электората и повышению явки, основанной на реальном интересе к выборам.

По социальному признаку дифференцированная (но объединенная общей целью) повестка кампании должна быть обращена к следующим общественным слоям и группам.

Наиболее лояльные группы:

Условная коалиция непосредственно связанных с государством групп , таких как пенсионеры, бюджетники (работники социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры), военнослужащие, бюрократия, отчасти — работники ОПК и других отраслей и предприятий, зависимых от госзаказа. Для них значимы социальные обязательства государства и их исполнение, поэтому будет уместен отчет об уже проделанной работе в сфере исполнения обязательств, в том числе по «майским указам». Но не менее значимыми в контексте кампании для них должны стать перспективы нового курса («прорыва»), способного и улучшить финансово-бюджетную ситуацию, и обеспечить безболезненный переток бюджетников в другие сферы деятельности. Формирование этой коалиции, сглаживание противоречий между ее отдельными группами (вызванных борьбой за ресурсы) имеет принципиальное значение для кампании, поскольку ее «участники», в сущности, составляют надежное и значительное электоральное ядро В.Путина.

, таких как пенсионеры, бюджетники (работники социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры), военнослужащие, бюрократия, отчасти — работники ОПК и других отраслей и предприятий, зависимых от госзаказа. Для них значимы социальные обязательства государства и их исполнение, поэтому будет уместен Но не менее значимыми в контексте кампании для них должны стать Формирование этой коалиции, сглаживание противоречий между ее отдельными группами (вызванных борьбой за ресурсы) имеет принципиальное значение для кампании, поскольку ее «участники», в сущности, составляют надежное и значительное электоральное ядро В.Путина. Сельское население, демонстрирующее высокую политическую лояльность, но находящееся в непростом социальном положении. При наличии очевидных и успешных составляющих «аграрной повестки» президентской кампании (рост производства, импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности страны) важно обратить внимание на проблемы массовых категорий сельского электората— фермеров, простых работников сельского хозяйства, которые по-прежнему чувствуют себя ущемленными и отнюдь не исключают для себя протестные действия.

Потенциально проблемные группы

Городской средний класс , в отношениях с которым важно акцентировать новые черты политического и социально-экономического курса В. Путина. Задачей-минимум является нейтрализация протестных настроений в этой части общества, которые могут принимать довольно агрессивный характер. Но, конечно, не следует ставить задачу «реагирования на все, что происходит», а также привлечения на свою сторону политизированных «противников режима».

, в отношениях с которым важно Задачей-минимум является нейтрализация протестных настроений в этой части общества, которые могут принимать довольно агрессивный характер. Но, конечно, не следует ставить задачу «реагирования на все, что происходит», а также привлечения на свою сторону политизированных «противников режима». Социальные протестные группы , демонстрирующие в последнее время способность к наиболее эффективной самоорганизации, ярким примером которых служат дальнобойщики. В подобных случаях требуется инициировать решения, способные нейтрализовать протестные настроения и организовать содержательный диалог с протестными группами.

, демонстрирующие в последнее время способность к наиболее эффективной самоорганизации, ярким примером которых служат В подобных случаях требуется В возрастном срезе необходима дополнительная апелляция к представителям общественно и профессионально активного среднего возраста (от 30 до 45−50 лет), преимущественно мужского пола (учитывая более высокую лояльность женского электората). Именно в этой группе более развиты протестные настроения, что во многом связано с непониманием своего будущего, своих карьерных перспектив, достижением тех или иных «потолков» возможностей. С этой точки зрения «новый курс» В. Путина и формирование новой команды как раз и могут найти отклик среди этой части населения. С технологической точки зрения потребуется включение в агитационную кампанию тех, кто может быть отнесен к этой категории и на своем опыте способен доказать наличие возможностей для карьерного роста и успешного бизнеса.

(от 30 до 45−50 лет), преимущественно (учитывая более высокую лояльность женского электората). Именно в этой группе более развиты протестные настроения, что во многом связано с непониманием своего будущего, своих карьерных перспектив, достижением тех или иных «потолков» возможностей. С этой точки зрения С технологической точки зрения потребуется включение в агитационную кампанию тех, кто может быть отнесен к этой категории и на своем опыте способен доказать наличие возможностей для карьерного роста и успешного бизнеса. Содержательно близким представляется и обращение В. Путина к молодежной аудитории (включая студенчество). Электоральная мобилизация этой части общества традиционно может оказаться наименее эффективной. Тем не мене для реализации целей кампании обязательно включение молодежи в агитационную сеть и волонтерские группы.

Логика и модель

Таким образом, для реализации стратегических целей кампании требуется согласованное и продуманное решение ряда совершенно разных по характеру задач.

Новая «перезагрузка» путинского большинства . В случае успеха это позволит обеспечить легитимное избрание В. Путина на новый срок, сформировать устойчивую и мотивированную общественную поддержку президента, распространяющуюся не только на выборы 2018 года, но и на долгосрочную перспективу.

. В случае успеха это позволит обеспечить легитимное избрание В. Путина на новый срок, сформировать устойчивую и мотивированную общественную поддержку президента, распространяющуюся не только на выборы 2018 года, но и на долгосрочную перспективу. «Широкая мобилизация» избирателей , предполагающая объединение различных идеологических сегментов и социальных слоев. Причем речь идет не о банальной эклектике и стремлении «понравиться всем». Широкая мобилизация обеспечит формирование центристского большинства (с отсечением радикалов разного рода), имеющего общий интерес (хотя и со своими нюансами для каждой группы, требующими адресной дифференциации электорального послания) — преодоление инерционного развития страны и «прорыв».

, предполагающая объединение различных идеологических сегментов и социальных слоев. Причем речь идет не о банальной эклектике и стремлении «понравиться всем». Широкая мобилизация обеспечит формирование центристского большинства (с отсечением радикалов разного рода), имеющего общий интерес (хотя и со своими нюансами для каждой группы, требующими адресной дифференциации электорального послания) — преодоление инерционного развития страны и «прорыв». Организация «комбинированного» сценария выдвижения В. Путина — от «Единой России», но с одновременным формированием мощной общественной коалиции (и при поддержке ряда малых партий) и мобилизацией как партийного ресурса, так и ресурсов общественной самоорганизации.

— от «Единой России», но с одновременным формированием мощной общественной коалиции (и при поддержке ряда малых партий) и мобилизацией как партийного ресурса, так и ресурсов общественной самоорганизации. Разработка публичной стратегии развития страны и ее активное обсуждение во всех политических и общественных средах. Площадками для обсуждения призваны стать законодательные органы власти всех уровней, общественные структуры, экспертное сообщество.

и ее активное обсуждение во всех политических и общественных средах. Площадками для обсуждения призваны стать законодательные органы власти всех уровней, общественные структуры, экспертное сообщество. Формирование «большой команды В. Путина», призванной решать актуальные задачи, поставленные в публичной стратегии развития страны. Частью этой команды станет вполне конкретная «команда эффективных управленцев», состоящая из новых чиновников, назначаемых президентом (как до выборов, так и после них). Но в историческом масштабе речь идет о задействовании потенциала управленческих элит и профессионалов в самых разных сферах, готовых и способных прийти на смену нынешним элитам.

Май-июнь 2017 года — период до летних каникул — должен стать отправной точкой президентской кампании, когда уже могут быть заявлены ее ключевые позиции (в том числе, разумеется, самим В. Путиным). Таким стартом видится заявление президента о необходимости «национального прорыва» с обнародованием политической платформы В. Путина.

С конца сентября реализация политической стратегии В. Путина может стать постоянным процессом и основой политического развития страны. С организационной точки зрения это потребует разработки «Стратегии национального прорыва» и содержащей план мероприятий «Дорожной карты национального прорыва» («Карты плана Путина»). Позиции президента могут быть обозначены в его специальных статьях (с неизбежными дискуссиями по поводу их содержания), а для разработки «дорожной карты» потребуются формирование проектных групп и мобилизация профессиональных экспертов.

Президентскую кампанию, в ходе которой создается «Стратегия национального прорыва», можно считать и качественно подготовленным референдумом о доверии В. Путину, но дело не только в этом. В период кампании обсуждение стратегии прорыва и первые шаги по ее реализации неизбежно перейдут в электоральную плоскость. Это значит, что люди будут голосовать за стратегию и ее инициатора, предоставив ему кредит доверия на задуманные преобразования. И это вовсе не исключает конкуренцию на выборах, поскольку сторонники более радикальных точек зрения и граждане, в большей степени погруженные в повестку той или иной оппозиционной силы, проголосуют за других кандидатов. Однако задачу общественной консолидации вокруг масштабной программы действий сможет реализовать только тот политик, который имеет для этого необходимый мандат населения, опыт и долгосрочную политическую перспективу, — Владимир Путин.