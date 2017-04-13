Чем грозит исламскому строю участие в президентской гонке Махмуда Ахмадинежада?

Isna.ir Махмуд Ахмадинежад

Чуть больше месяца осталось до 12 президентских выборов в Исламской Республике Иран. 11 апреля стартовала регистрация кандидатов. За два дня документы в Штаб по проведению выборов МВД ИРИ подали 287 человек, из которых 274 мужчины и 13 женщин. Бурную реакцию вызвала регистрация в качестве кандидата экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. С 11 по 15 апреля проходит регистрация кандидатов. В течение этого периода все политики, желающие принять участие в президентской гонке подают документы в МВД. Совет стражей конституции с 16 по 20 апреля проверит на благонадежность зарегистрированных кандидатов. С 21 по 25 апреля отводится время для апелляций со стороны дисквалифицированных кандидатов. 26 апреля будет объявлен окончательный список участников президентской гонки. В результате фильтра в 2001 году в итоговый список кандидатов вошли 10 человек, в 2005 г. — 7, в 2009 г. — 4, в 2013 г. — 6. С 28 апреля по 17 мая период предвыборной агитации. 18 мая объявлен днем тишины перед днем голосования.

Согласно Конституции ИРИ, президентом становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если в первом туре никто из кандидатов не получил больше половины голосов, то победитель определяется во втором туре, который проводится на следующей неделе в пятницу. Во втором туре участвуют только два кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Негативная реакция консерваторов

12 апреля шестой президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибыл в МВД вместе со своими бывшими замами Хамидом Багаи и Масудом Зарибафаном. Они зарегистрировались кандидатами в президенты. Этим поступком Ахмадинежад нарушил запрет верховного лидера Ирана Али Хаменеи на электоральную активность в период президентской кампании. 30 августа состоялась встреча Хаменеи с Ахмадинежадом, на которой экс-президент попытался заручиться поддержкой рахбара для участия в выборах. «Я сказал ему, что не в его интересах, и не в интересах страны баллотироваться в президенты», — заявил иранский лидер.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что «участие Ахмадинежада в президентских выборах может привести к расколу в иранском обществе, что, несомненно, негативным образом скажется на политической жизни Исламской Республики». В ответ экс-президент 26 сентября направил на имя рахбара письмо. «Вы рекомендовали, что сейчас не время для моего участия в президентских выборах. Я проявил послушание. У меня нет никаких планов, чтобы конкурировать на выборах в предстоящем году. Дай Бог, что я всегда буду оставаться солдатом революции и слугой народа», — говорилось в послании Ахмадинежада к Хаменеи.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Однако 12 апреля после регистрации кандидатом шестой президент Ирана заявил журналистам, что не нарушил обещания, данного рахбару, назвав их «советом». «Верховный лидер дал совет мне воздержаться от участия в выборах, и я согласился. Однако, это был совет, а не запрет», — приводит слова экс-президента информационно-аналитический портал Entekhab.

Поступок экс-президента вызвал негативную реакцию среди представителей общественно-политической организации «Общество борющегося духовенства» (ОБД) — самой влиятельной политической организации Ирана. С критикой выступили представитель духовного лидера Ирана в провинции Исфахан Мохаммад-Таги Рахбар, представитель рахбара в провинции Восточный Азербайджан Мохсен Моджтахед Шабестари и член центрального совета ОБД Саид Реза Акрами, обвинив Ахмадинежада в попытке устроить «бунта» и «поджечь политическую ситуации в стране».

Реза Акрами в интервью газете Ghanoon Daily назвал бывшего президента Ирана «лжецом» и «человеком, потерявшим разум и мораль», призвав решение дела в судебном порядке.

В беседе с порталом Tabnak, близким к экс-главе Корпуса стражей исламской революции Мохсену Резаи, Мохсен Моджтахед Шабестари призвал к ответу экс-главу иранского правительства. «Ахмадинежад должен ответить за свой поступок. Почему вопреки своим заявлениям он решил участвовать в выборах президента. Его шаг, т. е. регистрация кандидатом на президентских выборах, подрывают политическую систему Ирана», — заявил видный богослов, предупредив, что «лучше всего ему поскорее отказаться от участия в выборах».

درفش کاویانی Мохсен Резаи

Преподаватель Научной духовной академии Кума Мохсен Гаравиан назвал регистрацию Ахмадинежада «неповиновением рахбару». «Важно отметить, что мы видим формирования движение сопротивления мнению верховного лидера. Действия Ахмадинежада представляют угрозу и должны быть пресечены. Если не прекратить это движение неповиновения, то это может привести к восстанию», — приводит слова богослова проправительственное агентство IRNA.

По мнению профессора политологии Тегеранского университета Садега Зибакалама, Ахмадинежад, в отличие от Ибрагима Раиси, смог бы составить реальную конкуренцию президенту Хасану Рухани.

Главный редактор консервативного портала Raja News Али Надери в Twitter назвал регистрацию Ахмадинежада «одним из элементов сложной политической игры британской разведки на выборах 2017 года». Этому заявлению есть подтверждения. США уже дает прямые сигналы о намерениях подорвать общественный порядок в исламской республике. Советник Дональда Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес в интервью арабской международной газете Asharq al-Awsat, штаб квартира которой базируется в Лондоне, поведал о планах Белого дома. «США вскоре остановит иранскую экспансию в арабском мире. Есть основания надеяться, что оппозиция в Иране сможет устроить акции протеста шире, чем в 2009 году», — заявил Фарес.

Сбой системы?

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с августа 2005 по 2013 гг. Его президентство запомнилось сворачиванием либеральных реформ, начатых Хатами и Рафсанджани, конфронтацией с Западом и введением антииранских санкций, подавлением массовых акций протеста в 2009 году. В последние годы правления обострились отношения шестого президента с верховным лидером Али Хаменеи, что в итоге привело к политической изоляции Ахмадинежада и его окружения после 2013 года.

Однако Ахмадинежад продолжал политическую активность, совершая регулярные поездки по стране. Не чужды ему и современные средства коммуникации с избирателем. В январе 2017 года завел аккаунт в Twitter, на который уже подписалось 25 тыс. пользователей, также у него есть страница в Instagram (152 тыс. подписчиков) и Telegram-канал (34 тыс.).

По одной из версий, поступок экс-президента Ирана — всего лишь пиар-ход в поддержку своего выдвиженца Хамида Багаи. Что маловероятно. Для публичной поддержки кандидата ему не нужно было регистрироваться. Значит, дела обстоит намного серьезнее.

Во всей этой истории важный элемент — демонстративное непослушание запрета рахбара. По сути, вызов брошен политической стабильности Ирана. Система власти исламской республики попытается загасить потенциальный конфликт юридическими процедурами. Скорее всего, Ахмадинежад не пройдет фильтр Совета стражей конституции. В таком случае есть два сценария развития событий.

Первый — он смирится с решением Совета стражей и окажет активную поддержку Багаи. Подобные действия Ахмадинежада обнуляют попытки консервативной части иранской политической системы объединиться вокруг единого кандидата, которым до последнего времени был экс-генеральный прокурор Ибрагим Раиси.

Второй вариант менее оптимистичный. Ахмадинежад выведет людей на улицы и перейдет к тактике массовых протестов. В любом случае, подобные выходки говорят о затяжном конфликте внутри иранской элиты.

Есть еще одни сценарий, который ввергнет Иран в хаос. Если Совет стражей конституции не допустит одновременно и Махмуда Ахмадинежада, и Хасана Рухани к выборам, то мы можем стать свидетелями уличного противостояния между сторонниками шестого и седьмого президентов исламской республики. Такой сценарий в условиях войны на три фронта в Сирии, Ираке и Йемене, может закончиться плачевно для исламского строя.