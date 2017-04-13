



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Польский журналист Марек Войнар решил объяснить на страницах украинской региональной прессы на неделе с 6 по 12 апреля, что происходит в отношениях между Варшавой и Киевом.

Его статью опубликовал портал «Zaxid.net» (Львов). Дебаты на Украине относительно причин польско-украинского конфликта памятей скрывают в себе и полуправду, и ложные рецепты для его решения. Есть три тезиса, популярные среди украинцев. В упрощенном виде они выглядят так. Первый — на Украине нет культа Степана Бандеры. Второй — Россия располагает инструментами, которые позволяют ей «вмешиваться» в польско-украинские отношения. Третий — единственным рецептом окончания польско-украинского спора об истории является формула «прощаем и просим прощения». Однако, во-первых, это неправда, что на Украине нет «культа Бандеры», а поляки, которые видят в политике памяти Киева реальные проблемы, охвачены коллективным бредом. Такое явление объективно имеет место, хотя и не охватывает большей части территории Украины и не имеет (пока) институализированной формы. Этот культ существует в той части Украины, которая лучше известна польскому обществу — в Галиции со столицей во Львове, который не случайно называют как БАНДЕРШТАТ. В этом городе постоянно можно встретить билборды с рекламой националистического движения, а на проспекте Свободы стоят палатки полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Свободы» или другой ультраправой партии. Счет братских могил бойцам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мемориалов, связанных с националистическим движением, на территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей идет не на сотни, а на тысячи. Полки книжных магазинов заполнены литературой, посвященной ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, как правило, ужасно низкого качества. Так что не стоит удивляться появлению у польской стороны обоснованных опасений. Во-вторых, постоянным мотивом украинского дискурса является утверждение, что Россия располагает инструментами для эскалации польско-украинского конфликта памяти, например, публикуя якобы тенденциозно подобранные документы о деятельности ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из архивов советских спецслужб. Однако, как справедливо указывал краковский историк Анджей Земба, основным препятствием для изучения истории ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является ограниченный доступ к архивам украинских националистических организаций, некоторые из которых расположены за океаном. Те же, которые можно использовать свободно, скрывают в себе настоящие сокровища. Например, полная версия «Военной доктрины украинских националистов» Михаила Колодзинского, где автор представляет план националистического восстания в сочетании с массовыми убийствами поляков и евреев, он был найден в киевском архиве ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В-третьих, артикуляция слов «прощаем и просим прощения» не сопровождается безусловным осуждением преступников. Зато с украинской стороны появляется закон, запрещающий «непочтительным образом» высказываться о военных формированиях, которые совершили преступления против поляков (принят Верховной радой Украины 9 апреля 2015 года). Наш диалог должен сосредотачиваться на польско-украинских проблемах, а не на польско-украинско-российских. Ключ к решению споров до сих пор лежит в Варшаве, даже прежде всего — в Киеве.

en.wikipedia.org Украинские боевики

Тернопольских чиновников, обладателей «карты поляка», могут оштрафовать и выгнать с работы, не исключает «За Збручем» (Тернополь). 13 марта президент Украины Петр Порошенко направил в Верховную раду Украины проект изменений в законодательство относительно урегулирования вопроса двойного гражданства. В нем есть немало подводных камней, которые будут весьма интересны рядовым гражданам. На Тернопольщине, как и в соседних областях, распространена практика получения «Карты поляка». По новому закону указанный документ может быть приравнен к паспорту иностранного государства, а владельцы его будут считаться бипатридами. Дело в том, что в самой Польше на официальном уровне признали, что «карта поляка» является шагом на пути к получению польского гражданства. Может ли это создать кучу проблем для владельца ее? Да, безусловно! Особенно проблемы ждут мелких чиновников Тернопольщины, Львовщины, Волыни, которые в прошлые годы находили у себя польские корни и признавались в любви к Польше перед консулами этого государства. Только в стенах тернопольского «белого дома» заседает не менее сотни счастливых владельцев «карты поляка». Помимо увольнения и лишения права занимать должности во власти, избираться или быть избранным в представительные органы, такие «поляки» могут быть лишены права на пенсию, а также им выпишут немалые суммы штрафа. Чтобы не попасть впросак, владельцам «карты поляка» юристы рекомендуют действовать уже сегодня. Лучший вариант обезопасить себя от ответственности — это письменно доказать отсутствие умысла получать польское гражданство.

28-я отчетно-выборная конференция Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) прошла в минувшую субботу, 8 апреля, в помещении Закарпатского венгерского института, в ней приняли участие венгерские политики, сообщает «Mukachevo.net» (Мукачево). В частности присутствовали председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Венгрии Жолт Неймет, госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Янош Потап, посол Венгрии на Украине Эрне Кешкень, депутаты Европарламента Андреа Бочкор и Томаш Месерич, уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству с Украиной Иштван Грежа, генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло. А также депутат Верховной рады Украины Ласло Брензович, мэр Берегово Золтан Бабяк, председатель Береговской районной государственной администрации Иштван Петрушка и первый заместитель председателя Закарпатского облсовета Иосиф Борт. Арпад Янош Потап в своей речи отметил, что закарпатские венгры благодаря своей мужественной стойкости и упорству сумели выстоять и сохранить свою идентичность на протяжении последних 100 лет. По словам венгерского политика, самой большой проблемой для венгров Закарпатья сейчас является неблагоприятная демографическая ситуация и миграция. Соответственно, правительство Венгрии приняло программу улучшения их социально-экономического положения и запустило широкомасштабную грантовую поддержку предпринимателей, учителей, медицинских и социальных работников, священнослужителей, журналистов. Жолт Неймет в своей речи сделал акцент на необходимости легализации института двойного гражданства на Украине. «Мы договорились с Петром Порошенко, президентом Украины, и получили его согласие заключить двустороннее соглашение по этому вопросу», — добавил председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Венгрии. Он также отметил, что недопустимо нарушать права закарпатских венгров, которых планируют лишить права на родной язык, образование на родном языке и свободное пользование родным языком на Украине. По мнению депутата Европарламента Томаша Месерича, наибольшую опасность для венгров Закарпатья несет зависимость руководства украинского государства от крайних националистических сил. В свою очередь, представитель радикальной партии «Йобик» Чаба Дюре сказал, что его партия поддерживает вступление Украины в Европейский союз, но только при условии предоставления полной региональной автономии венграм Закарпатья.

О путях взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Белоруссией, а также о дружеских отношениях между регионами двух государств рассказал во время визита на Херсонщину генеральный консул Белоруссии в Одессе Владимир Чехлов, передает «Новий день» (Херсон). Началось сотрудничество аэропорта «Херсон» с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Среди предложений белорусской стороны — выполнение качественных ремонтов на автодорогах Херсонщины, поставки смесей и материалов для таких работ. На выгодных условиях кредитования Белоруссия может предложить троллейбусы для обновления херсонского городского электротранспортного парка и автобусы. Модернизация белорусской деревообрабатывающей отрасли позволяет вывести на украинский рынок конкурентоспособную продукцию соответствующего качества. По словам консула, уже сейчас стабильным спросом на Украине пользуется белорусская бытовая техника «Атлант». Активно поставляются нефтепродукты. Товарооборот между государствами за последние два года вырос в 2,3 раза, при этом лидером в показателях экспорта остается-таки Украина. Значительная его часть — это томаты, соусы, масло и продукты изъятия подсолнечного и соевого масел (шрот), которые используются в Белоруссии для выращивания поголовья крупного рогатого скота. Херсонщина предлагает выгодные условия для отгрузки овощей и фруктов. Взаимовыгодное сотрудничество возможно и в области туризма. По словам Чехлова, границ не существует между государствами в области здравоохранения и образования. Важным аспектом открытости, популяризации взаимных связей пресс-секретарь посольства Белоруссии на Украине Герман Пузырный назвал общение между средствами массовой информации обеих стран.

Мониторинг Института демократии имени Филиппа Орлика показал, что житомирские газеты печатают больше остальных фейков и пророссийских месседжей, информирует «Житомир.info» (Житомир). Эксперты института в феврале сего года исследовали контент 64 местных изданий и электронных медиа в восьми регионах Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях, оценив 1414 материалов. «Пророссийской», например, названа статья, в которой «присутствуют утверждения, ставящие под сомнение демократические преобразования на Украине, а устами политолога Владимира Золотарева распространяется откровенно фейковая информация о «насаждении» в систему образования искаженной автором идеи «украинства». Исследование тематического разнообразия показало, что 40% контента житомирских СМИ — это информация, которая не является общественно значимой. Значительно упал интерес печатных СМИ к темам «АТО», волонтерства, добровольцев — всего 4% от общего количества напечатанного.

10 апреля на улице Донец-Захаржевского представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали бессрочную акцию по блокированию российских банков и замуровали вход в отделение Сбербанка России, рассказывает «Вечерний Харьков» (Харьков). Сотрудники банка успели выйти из отделения еще до того, как дверь замуровали. Вход заблокирован пеноблоками, на витрину нанесена надпись «Rus bank over», стекла также заклеили агитационными листовками. У офиса дежурят около 50 активистов. Пикет оборудован специальными сидениями, а также печкой, сделанной из стальной бочки. Как пояснили активисты, они собираются сидеть до тех пор, пока отделение официально не закроют. Между активистами и полицией произошла стычка, активистов попытались оттеснить от банка батальон «Харьков» и полиция. 12 апреля дверь все же была размурована, хотя блокада продолжилась.

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Запорожский «Укрграфит» находится на грани остановки из-за торговой блокады Донбасса, пишет «Новый день» (Запорожье). Около двух тысяч работников могут потерять работу. Об этом говорится в отчете ОБСЕ. Международным наблюдателям сообщили о ситуации представители регионального профсоюза горняков и металлургов. На «Укрграфите» заявляют: сырья для производства, которую раньше получали из неподконтрольных территорий, имеют лишь на 2 месяца. Поэтому, по закону, сообщили профсоюзу о возможных увольнениях работников. Пока на заводе только сократили рабочее время и надеются на решение вопроса с поставками антрацита с «оккупированных» территорий. Запорожский завод «Укрграфит» производит электроды и другую углеграфитовую продукцию для металлургических предприятий. «Если поставки антрацита фактически будут заблокированы в частности, в случае принятия Кабинетом министров Украины постановления о запрете ввоза из Российской Федерации и при наличии уже принятого решения СНБО, в ближайшее время будет полностью парализованы все производственные цепи», — говорит заместитель директора «Укрграфит» Вера Химиченко.

Полиция Полтавщины вместе с представителями националистических организаций создала совместную рабочую группу для координации совместных действий по защите правопорядка в городе, сообщает «Полтавщина» (Полтава). В нее вошли представители полиции и общественные активисты от «Свободы», «Сокола» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Конгресса украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Самопомощи». Напомним, что в ночь на 8 апреля в Полтаве разбили мемориальные доски в память героев «АТО» и Симона Петлюры. Правоохранители сообщили, что мемориальные плиты охраняются, но в связи с приездом в город большого количества людей полиции не хватало ресурсов для надзора. Полиция призывает людей к совместному патрулированию, ведь кроме вандализма в городе все учащаются случаи ограбления пенсионеров. Националистические организации согласились помочь не только в патрулировании, но и в расследовании покушения на мемориальные доски.

Тем временем у издания «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) создается впечатление, будто криминалитет массово повылез из нор и терроризирует людей. В последнее время все чаще пугают новости о бандитских нападениях на жителей области, ограблениях средь бела дня, о преступниках в масках, которые вероломно врываются в жилища. Только за этот год в области совершено семь разбойных нападений! Отдельных элементов ловит полиция, а большинство продолжают свое «ремесло». И такая ситуация по всей стране. Бандитские 90-е возвращаются в еще больших масштабах, еще более жестоких и уродливых формах. Среди основных причин такого разгула преступности — война в Донбассе. Особенно обострил негативные явления в обществе выход на свободу преступников по так называемому «закону Савченко», массовое обнищание населения, а также крайне низкое качество работы полиции. Хотя, собственно, с полиции, наверное, надо было начинать, потому что такого бардака в правоохранительных органах, какой развел министр внутренних дел Арсен Аваков, не было давно. На руководящих должностях в правоохранительных органах ныне популисты и «крышевальники». Из уголовного розыска уволили опытных оперативников и набрали невежд, которые беспомощны перед преступниками. Чтобы что-то изменить в этой ситуации, надо с хлебом-солью назад звать профессионалов. Зато Аваков окружает себя подхалимами, предателями и даже преступниками. Многих поразило и возмутило то, что недавно министр наградил орденом «За заслуги» и присвоил высокий чин полковника бывшему боевику «террористического» батальона «Восток» Юрию Голубану, который сейчас возглавляет роту спецназа Национальной полиции Украины в Донецкой области. Чего обществу ожидать от такого министра, который, как известно из прессы, в свое время сам входил в организованную бандитскую группировку? Гражданам негде искать защиты, остается разве что покупать оружие и в случае нападения самостоятельно обороняться.