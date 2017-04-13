Может оказаться так, что скандал «Рашагейт», в центре которого находятся обвинения президента США Дональда Трампа и его окружения в связях с Россией, превратится в «Обамагейт», пишет Филип Джиралди в статье для The American Conservative.

Прощание

Так, отмечает автор, самой недавней звездой «Рашагейта» стал бывший партнер нынешнего главы Белого дома по имени Картер Пейдж. Пейдж, владеющий русским языком и работавший в Москве, является банкиром и инвестором, входившим в начале 2016 года в аморфную группу тех, кто был советником Трампа по внешней политике. Нет никаких доказательств того, что Пейдж когда-либо был частью ближнего круга Трампа, совсем наоборот. По данным издания The Washington Post, Пейдж предпринял несколько попыток встретиться непосредственно с Дональдом Трампом, но его просьбы были неоднократно отклонены.

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Так откуда такая шумиха? Пейдж якобы был одно время объектом российской разведки, хотя у него не было никакой конфиденциальной информации, которую он мог бы предоставить кому бы то ни было. Более того, эти предположительные отношения, которые ему ставят в упрек, похоже, закончились задолго до кампании 2016 года. Вероятность того, что Пейдж мог быть каким-то контролируемым Москвой агентом влияния, близким к Дональду Трампу, тем не менее возбудила критиков со стороны Демократической партии США, искавших убедительные доказательства вмешательства России в избирательный процесс Америки. Эта информация также приоткрыла завесу над непрекращающимся противостоянием разведки и контрразведки, свидетельствуя о том, что бывший президент США Барак Обама не так уж наивен и невинен в том, что касается проверки любого, кто мог быть связан с Трампом.

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Нужно помнить, отмечает бывший сотрудник ЦРУ, что разведчики, по выражению его бывших коллег, зарабатывают на жизнь и получают повышение за добычу «скальпов» — возможных источников информации. Пейдж был в некотором роде экспертом по энергетическим вопросам, и в силу времени, проведенного в России, его можно считать русофилом. Комбинация была бы очень привлекательна для российского оперативного сотрудника резидентуры, ищущего новый источник информации. Поэтому, наверное, не удивительно, что Пейдж столкнулся с российским дипломатом Виктором Подобным на энергетической конференции в Нью-Йорке. Оба довольно быстро установили взаимный интерес к событиям в энергетической отрасли, и Пейдж, который, по-видимому, искал деловые и инвестиционные возможности, впоследствии передал некоторые несекретные документы, которые он подготовил для России.

Передача документов является для оперативного сотрудника резидентуры ключевой целью. Предполагается, что как только цель предоставляет такие документы, которые, согласно соответствующим заверениям, могут поспособствовать прекрасным возможностям для бизнеса. После этого следует получение более важных документов. Тогда происходит вербовка потенциального агента, за которой последует его окончательное согласие принимать деньги или другие блага. Если транзакция полностью незаконна, тем лучше, так как цель будет не склонна раскрывать глубину своего участия из-за боязни разоблачения.

Итак, Пейдж передал бумаги Подобному, не зная, что он сотрудник разведки. Подобный, в свою очередь, не очень-то задумывался о своем новом перспективном агенте, рассказывая коллеге в перехваченном телефонном разговоре, что Пейдж — «идиот», который «хочет заработать много денег». Пободный заметил, что Пейджа можно посадить «на крючок» с помощью предоставления «одной услуги в обмен на другу», благодаря чему Москва сможет получить от него любую информацию, а затем выбросить его.

Эпопея с Пейджом закончилась, когда защищенный дипломатическим иммунитетом Подобный был разоблачен и выслан из США в качестве «персоны нон грата» в 2013 году. Пейдж был допрошен ФБР, но было установлено, что он не раскрыл какой-либо конфиденциальной информации.

Тем не менее на этом история не закончилась. Три года спустя, в июле 2016 года, ФБР получило ордер в соответствии с Законом о контроле деятельности служб внешней разведки (ЗКДСВР) для наблюдения за перепиской Пейджа, который в то время был связан с предвыборным штабом Трампа. Выдвигались версии, что Пейдж нарушил закон после встречи с некоторыми неустановленными гражданами России, но единственное свидетельство, которое, возможно, связано с этим, — это утверждение, что в июле 2016 года он встретился с Игорем Сечиным, исполнительным директором энергетической компании «Роснефть» и предполагаемым «сообщником» Путина. Пейдж, по некоторой информации, отверг факт встречи. По данным издания The Washington Post, Пейдж произнес речь в Москве, в которой «жестко критиковал политику США в отношении России».

Ордер ЗКДСВР, предположительно, был выдан в связи с этим визитом. Будучи бывшим сотрудником спецслужб, автор замечает, что вербовка кого бы то ни было, кто близок к потенциальному кандидату в президенты США, — достойная цель. Такой человек называется либо «агентом на месте» или «агентом влияния», однако ценность его в том, что он предоставляет возможную информацию о намерениях лидера другой страны. Это гораздо более ценная информация, чем стопка электронных писем. Таким образом, возможность того, что российская разведка понимала, какой доступ мог предоставить Пейдж и попыталась воспользоваться таким шансом, нельзя списывать со счетов. Безусловно также и то, что ничего подобного не было, а русские не поняли, что было у них в руках, и проспали весь визит Пейджа.

В любом случае когда-нибудь будет возможность узнать о том, что же произошло или, возможно, не произошло. Но еще одна очевидная вещь состоит в том, что администрация Обамы, не колеблясь, начала слежку за кем-то, предположительно близким к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, на основании доказательств, которые могли быть или не быть убедительными. Пейдж, со своей стороны, назвал ордер ЗКДСВР «необоснованной, политически мотивированной слежкой со стороны правительства». Нужно помнить, что Суд США по делам о надзоре за иностранными разведками склонен одобрять большинство запросов на слежку, не прикладывая особых усилий тому, чтобы идти против желаний представителей исполнительной ветви власти.

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Более того, аргументы, которые высказывали президент Обама и бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс, утверждая, что они ничего не знали о политически важных и крайне чувствительных расследованиях ФБР, конечно, нонсенс. Запрос Райс об установлении личности граждан США, появлявшихся в стенограммах перехваченных сообщений, показывает, что было очень хорошее понимание того, что у происходящего есть политическое измерение. И она, несомненно, не стала бы ничего скрывать от своего начальника, что свидетельствует в очередной раз, что последняя глава в «Рашагейте» может оказаться в конечном счете «Обамагейтом».