Не нужно винить бывшего исполнительного директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона в том, что внешняя политика США носит хаотический характер, поскольку сам он еще и пальца не приложил к её формированию, пишет Кристофер А. Пребл в статье для The National Interest.

Michael Vadon Дональд Трамп

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В течение менее чем десяти недель своего пребывания на посту госсекретаря США Рекс Тиллерсон почти ежедневно подвергался критике. Так, президент России Владимир Путин сначала отказывался, как отмечает автор, встречаться с ним. В конце концов, встреча состоялась, однако особого прогресса достигнуто не было.

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Более того, во время встречи с министрами иностранных дел ЕС он вслух задался вопросом, «почему Украина должна быть интересна американским налогоплательщикам». Неделей ранее он своим кратким заявлением, сделанным в связи с очередным ракетным пуском КНДР, привел, как сообщается, многих «в замешательство». Его неуверенное и нечастое взаимодействие с персоналом Госдепартамента, вызывает, как пишет The Washington Post, «все большее недоумение среди официальных иностранных лиц, которые изо всех сил пытаются понять, какие позиции занимают США по ключевым вопросам».

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Однако если и возникает впечатление, что внешняя политика США ведется бесцельно, большая часть вины должна лечь на Белый дом. В конце концов, именно Дональд Трамп, а не Рекс Тиллерсон, изменил курс США по всем направлениям: от политики «одного Китая» до участия США в гражданской войне в Сирии.

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Например, в сентябре 2013 года Трамп в своем микроблоге в Twitter призвал тогдашнего президента США Барака Обаму не нападать на Сирию. Во время президентской кампании 2016 года он заявил, что отстранение Башара Асада от власти не фигурирует среди приоритетных задач США. Тем не менее президент передумал, после того как в сирийском городе Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб, была совершена предполагаемая химическая атака. И похоже, Трамп готов пойти на дальнейшие шаги.

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В администрации есть и другие члены, которые также продемонстрировали подобную склонность к отказу от своих прежних позиций по важным внешнеполитическим вопросам. Посол США в ООН Никки Хейли намекнула, что Вашингтон готов пойти на односторонние военные действия против сирийского правительства, она тем не менее за неделю до этого на пресс-конференции заявила, что администрация Трампа не будет фокусироваться «на Асаде так же, как это делала предыдущая администрация».

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Между тем хаос, охвативший Совет национальной безопасности США — от позорной отставки Майкла Флинна до борьбы за власть между нынешним советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и доверенным лицом Трампа Стивом Бэнноном, — не поспособствовал созданию образа администрации Трампа как компетентной команды. Можно предположить, что Рекс Тиллерсон нехарактерно сдержан в вопросах, которые теперь входят в его компетенцию, потому, что он понимает, что при переходе на незнакомую должность лучше меньше говорить и больше слушать. В конце концов, когда он открывает рот, критики быстро вцепляются ему в горло.

Что важнее, Белый дом заблокировал усилия Тиллерсона по заполнению вакансий в его ведомстве, поэтому некоторые эксперты открыто говорят о том, что нехватка персонала объясняет многие очевидные ошибки главы американской дипломатии. В частности, сотни экспертов, которые работали в администрациях прошлых президентов-республиканцев, были фактически подвергнуты остракизму и не вошли в команду Трампа потому, что они либо подписали письма #NeverTrump, либо сказали нелестные вещи о Трампе в ходе предвыборной кампании. Например, должность заместителя госсекретаря по-прежнему остается вакантной, после того как президент Трамп, по некоторой информации, наложил вето на первый выбор Тиллерсона, Эллиота Абрамса. Как отмечает Huffington Post, почти половина руководящих должностей в организационной структуре Госдепартамента либо «вакантна, либо заполнена временно действующими должностными лицами».

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Администрация Трампа, возможно, планирует оставить многие из этих позиций открытыми. Так, в первом проекте бюджета, направленном президентом Трампом Конгрессу, предлагалось сократить финансирование Государственного департамента почти на 29%, что является самым явным признаком того, что Трамп не особенно ценит работу американских дипломатов и экспертов по внешней политике. Члены Конгресса, такие как Элиот Энгель, ведущий демократ в Комиссии по иностранным делам палаты представителей, разочарованы тем, что Тиллерсон, похоже, не желает бороться с такими урезаниями бюджета. С другой стороны политического спектра США многие республиканцы заявили, что бюджет Трампа был мертворожденным.

Иными словами, из-за президента Трампа секретарь Тиллерсон был вынужден пренебрегать работой возглавляемого им ведомства без каких-либо разумных ожиданий того, что сокращения когда-либо вступят в силу. В таких условиях неудивительно, как сообщает Washington Post, что «карьерные сотрудники Госдепа… обмениваются параноидальными историями о Тиллерсоне, которые часто оказываются не соответствующими действительности». Как долго он сможет продержаться в такой среде и на такой должности, которую он никогда не хотел, — это открытый вопрос, подчеркивает автор.

И если через пять или десять лет, заключает автор, люди оглянутся на внешнюю политику администрации Трампа и посчитают её провальной, они могут даже не вспомнить роль Рекса Тиллерсона в ее формировании. В конце концов, по крайней мере, пока он и пальца не приложил к ней.