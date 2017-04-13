



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Сигнал президента Реджепа Эрдогана о проведении ещё одного референдума о продолжении взаимоотношений с ЕС сразу после референдума 16 апреля, по всей видимости, привел к подготовке масштабных, альтернативных ответов в Брюсселе. По мнению некоторых брюссельских должностных лиц, некоторые наднациональные и международные организации, и, в первую очередь, ЕС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о том, что не признают результаты референдума 16 апреля ввиду предстоящих подтасовок голосов, подготовка к которым ведется в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что подобная реакция будет обладать ничтожно малой силой влияния на внутриполитическую динамику в Турции в краткосрочной перспективе, абсолютно очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе она поставит Турцию в очень сложное положение в части взаимоотношений с НАТО и экономических отношений.

В случае, если большинство голосов на референдуме будет отдано «За» изменения, то утром 17 апреля вероятность встречи с ЕС, заявляющим о необходимости изменения взаимоотношений с Турцией и в особенности с Эрдоганом, продолжавшихся до сегодняшнего дня, будет чрезвычайно высока. Несомненно, следует подчеркнуть два основных фактора, вынуждающих ЕС занять подобную позицию. Во-первых, в прошлом месяце Эрдоган воспринимался как угроза национальной безопасности в таких городах ЕС со значительным количеством проживающих турок как Берлин и Амстердам. Во-вторых, Европейский союз и НАТО практически пришли к общим соглашениям о размещении своих морских сил в Эгейском море в зонах, признанных переходными для беженцев. Мы видим, что два этих очень важных фактора укрепили позиции ЕС и по этой причине он сможет сделать интересные и резкие политические заявления по референдуму, способные удивить многих с наступлением утра 17 апреля.

За последние недели как Европа, так и США в своих официальных заявлениях и критике в СМИ вышли на более высокий уровень в части нападок на Эрдогана.

(сс) AK Rockefeller Эрдоган

На First News вышел материал, основанный на докладе ООН, согласно которому в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года на юго-востоке Турции в рамках проводимых силами безопасности операций в регионе с «плотным проживанием курдов» были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. Сообщается также, что в течение последних 15-ти месяцев были убиты 2 тыс. человек, среди которых 800 — сотрудники службы безопасности, а среди оставшихся около 1,2 тыс. человек, точное количество которых установить не удалось, приняли участие в мирных либо насильственных операциях против страны. В данной публикации подчеркивалось, что более 500 тысяч человек, преимущественно курдов, были вынуждены покинуть свои дома.

Издание Geo World опубликовало статью под названием «Прежняя республика, новый султанат», в которой её автор Лика Немсадзе отмечает, что в случае победы Эрдогана на референдуме 16 апреля будет полностью изменен строй страны, и подобная ситуация окажет влияние на всех соседей, в первую очередь, на Грузию. Если в результате референдума большинство проголосует «За», в этой ситуации выиграет Эрдоган, а проигравшими окажутся Парламент и народ. В статье говорится и о том, что в этом случае вся власть в стране будет сосредоточена в одних руках, все высокопоставленные назначения, в первую очередь, в судебной системе, будут осуществляться президентом, что принесет с собой определенные риски. Отмечается также, что Эрдоган однозначно победит на президентских выборах 2019 года, не имея конкурентов, и сможет пробыть на этой должности до 2029 года. В указанной статье, отмечающей возможное изменение внешней политики Турции после референдума, подчеркивается, что модель единоличного правления еще больше отдалит от цели вступления в ЕС. И без того не самые лучшие отношения с ЕС с изменением конституции станут не более, чем иллюзией. Уточняется, что взаимоотношения с США были испытаны в таких вопросах, как кризис с Сирией и экстрадиция Фетхуллаха Гюлена, однако до настоящего времени речь велась не в пользу Турции.

Председатель подкомитета Палаты представителей США Рорабахер известен как политик-республиканец и один из приближенных президенту Дональду Трампу лиц. В своем выступлении на заседании Конгресса Рорабахер заявил: «Турецкий народ проголосует либо за централизованный, жесткий контроль свобод властью, либо за более комфортную свободу. Избиратели не должны игнорировать это невероятное давление, оказываемое на прессу и оппозицию. Сейчас турецкий народ, придя на выборы примет следующее решение: проголосуют ли он за демократическое будущее, подружившись с Западом и США, либо выберет правительство, направленное на радикализацию, исламизацию, ориентированное на терроризм». Также внимание обозревателей привлекла чрезвычайно жесткая критика Турции со стороны присутствующих на заседании конгрессменов.

Kurdishstruggle Боец-курд

Высказался даже король Иордании, заявив, что «Эрдоган направляет террористов в западные страны. Это — часть турецкой политики…» Данное заявление он сделал во время встречи с членами американского Конгресса. Очень значимым представляется время, когда было сделано это заявление — через шесть дней после последнего теракта в Лондоне…

Один из наиболее очевидных ответов Запада Эрдогану прозвучал снова в США. Это арест вице-президента «Халк Банкасы» — самого крупного турецкого банка с государственным участием, а также заключение под стражу находящегося в течение года под следствием иранского бизнесмена Резы Зарраба. Таким образом, в рамках масштабного антикоррупционного расследования 17 декабря 2013 года после ареста причастного бизнесмена, арестовали чиновника. Дело — за арестом политика.

Интересно, что значится в материалах расследования ФБР, арестовавшего Резу и вице-президента банка «Халк Банкасы»? В деле указывается, что Реза Зарраб передал под видом благотворительности супруге и сыну Эрдогана миллионы долларов. В тот же самый период происходит еще одно любопытное событие. 23 марта Майкл Рубин, приближенный к источникам американской службы безопасности и разведки, размещает пост следующего содержания: «Неужели Эрдоган считает, что мы не знаем где он прячет украденные деньги?»

Немецкие СМИ объявили о начале настоящего шпионского расследования местными спецслужбами в отношении людей Эрдогана, отметив, что наряду с Германией он создал шпионскую сеть в 35 странах. Многозначительно в этой связи выражение, употребленное изданием Foreign Policy: «шпионская армия, состоящая из имамов…».

Все эти события свидетельствуют о следующем: судьба очерчивает свой путь, и шаг за шагом все грязные дороги ведут (как бы прискорбно и стыдно это ни звучало) к Эрдогану. Сколько еще он сможет продержаться с учетом этих тяжких преступлений? Поживём — увидим.