Курды, «враждебный» Запад и референдум усиливают диктатуру Эрдогана
Сигнал президента Реджепа Эрдогана о проведении ещё одного референдума о продолжении взаимоотношений с ЕС сразу после референдума 16 апреля, по всей видимости, привел к подготовке масштабных, альтернативных ответов в Брюсселе. По мнению некоторых брюссельских должностных лиц, некоторые наднациональные и международные организации, и, в первую очередь, ЕС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о том, что не признают результаты референдума 16 апреля ввиду предстоящих подтасовок голосов, подготовка к которым ведется в течение нескольких месяцев. Несмотря на то, что подобная реакция будет обладать ничтожно малой силой влияния на внутриполитическую динамику в Турции в краткосрочной перспективе, абсолютно очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе она поставит Турцию в очень сложное положение в части взаимоотношений с НАТО и экономических отношений.
В случае, если большинство голосов на референдуме будет отдано «За» изменения, то утром 17 апреля вероятность встречи с ЕС, заявляющим о необходимости изменения взаимоотношений с Турцией и в особенности с Эрдоганом, продолжавшихся до сегодняшнего дня, будет чрезвычайно высока. Несомненно, следует подчеркнуть два основных фактора, вынуждающих ЕС занять подобную позицию. Во-первых, в прошлом месяце Эрдоган воспринимался как угроза национальной безопасности в таких городах ЕС со значительным количеством проживающих турок как Берлин и Амстердам. Во-вторых, Европейский союз и НАТО практически пришли к общим соглашениям о размещении своих морских сил в Эгейском море в зонах, признанных переходными для беженцев. Мы видим, что два этих очень важных фактора укрепили позиции ЕС и по этой причине он сможет сделать интересные и резкие политические заявления по референдуму, способные удивить многих с наступлением утра 17 апреля.
За последние недели как Европа, так и США в своих официальных заявлениях и критике в СМИ вышли на более высокий уровень в части нападок на Эрдогана.
На First News вышел материал, основанный на докладе ООН, согласно которому в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года на юго-востоке Турции в рамках проводимых силами безопасности операций в регионе с «плотным проживанием курдов» были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. Сообщается также, что в течение последних 15-ти месяцев были убиты 2 тыс. человек, среди которых 800 — сотрудники службы безопасности, а среди оставшихся около 1,2 тыс. человек, точное количество которых установить не удалось, приняли участие в мирных либо насильственных операциях против страны. В данной публикации подчеркивалось, что более 500 тысяч человек, преимущественно курдов, были вынуждены покинуть свои дома.
Издание Geo World опубликовало статью под названием «Прежняя республика, новый султанат», в которой её автор Лика Немсадзе отмечает, что в случае победы Эрдогана на референдуме 16 апреля будет полностью изменен строй страны, и подобная ситуация окажет влияние на всех соседей, в первую очередь, на Грузию. Если в результате референдума большинство проголосует «За», в этой ситуации выиграет Эрдоган, а проигравшими окажутся Парламент и народ. В статье говорится и о том, что в этом случае вся власть в стране будет сосредоточена в одних руках, все высокопоставленные назначения, в первую очередь, в судебной системе, будут осуществляться президентом, что принесет с собой определенные риски. Отмечается также, что Эрдоган однозначно победит на президентских выборах 2019 года, не имея конкурентов, и сможет пробыть на этой должности до 2029 года. В указанной статье, отмечающей возможное изменение внешней политики Турции после референдума, подчеркивается, что модель единоличного правления еще больше отдалит от цели вступления в ЕС. И без того не самые лучшие отношения с ЕС с изменением конституции станут не более, чем иллюзией. Уточняется, что взаимоотношения с США были испытаны в таких вопросах, как кризис с Сирией и экстрадиция Фетхуллаха Гюлена, однако до настоящего времени речь велась не в пользу Турции.
Председатель подкомитета Палаты представителей США Рорабахер известен как политик-республиканец и один из приближенных президенту Дональду Трампу лиц. В своем выступлении на заседании Конгресса Рорабахер заявил: «Турецкий народ проголосует либо за централизованный, жесткий контроль свобод властью, либо за более комфортную свободу. Избиратели не должны игнорировать это невероятное давление, оказываемое на прессу и оппозицию. Сейчас турецкий народ, придя на выборы примет следующее решение: проголосуют ли он за демократическое будущее, подружившись с Западом и США, либо выберет правительство, направленное на радикализацию, исламизацию, ориентированное на терроризм». Также внимание обозревателей привлекла чрезвычайно жесткая критика Турции со стороны присутствующих на заседании конгрессменов.
Высказался даже король Иордании, заявив, что «Эрдоган направляет террористов в западные страны. Это — часть турецкой политики…» Данное заявление он сделал во время встречи с членами американского Конгресса. Очень значимым представляется время, когда было сделано это заявление — через шесть дней после последнего теракта в Лондоне…
Один из наиболее очевидных ответов Запада Эрдогану прозвучал снова в США. Это арест вице-президента «Халк Банкасы» — самого крупного турецкого банка с государственным участием, а также заключение под стражу находящегося в течение года под следствием иранского бизнесмена Резы Зарраба. Таким образом, в рамках масштабного антикоррупционного расследования 17 декабря 2013 года после ареста причастного бизнесмена, арестовали чиновника. Дело — за арестом политика.
Интересно, что значится в материалах расследования ФБР, арестовавшего Резу и вице-президента банка «Халк Банкасы»? В деле указывается, что Реза Зарраб передал под видом благотворительности супруге и сыну Эрдогана миллионы долларов. В тот же самый период происходит еще одно любопытное событие. 23 марта Майкл Рубин, приближенный к источникам американской службы безопасности и разведки, размещает пост следующего содержания: «Неужели Эрдоган считает, что мы не знаем где он прячет украденные деньги?»
Немецкие СМИ объявили о начале настоящего шпионского расследования местными спецслужбами в отношении людей Эрдогана, отметив, что наряду с Германией он создал шпионскую сеть в 35 странах. Многозначительно в этой связи выражение, употребленное изданием Foreign Policy: «шпионская армия, состоящая из имамов…».
Все эти события свидетельствуют о следующем: судьба очерчивает свой путь, и шаг за шагом все грязные дороги ведут (как бы прискорбно и стыдно это ни звучало) к Эрдогану. Сколько еще он сможет продержаться с учетом этих тяжких преступлений? Поживём — увидим.