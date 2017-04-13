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Постоянный представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу 29 марта 2017 года лично передал председателю Европейского совета Дональду Туску письмо от Терезы Мэй, в котором премьер-министр Великобритании заявляет о намерении последней выйти из состава ЕС. Именно это событие отныне является точкой отсчета окончательного завершения процедуры Brexit.

Выступая позднее на пресс-конференции, Дональд Туск отметил: «Нет смысла притворяться, что это счастливый день, ни в Брюсселе, ни в Лондоне. После того как большинство европейцев, включая половину британских избирателей, изъявили желание оставаться вместе, наши пути расходятся».

Brexit — беспрецедентное и, безусловно, очень печальное для европейской интеграции событие, так как еще ни одна страна не покидала Союз. Теперь политическое руководство оставшихся 27 стран-членов намерено действовать в интересах европейской интеграции, а также в интересах граждан Евросоюза.

Следующим шагом после официального запуска статьи 50 Договора о Европейском союзе стала Резолюция Европарламента, в которой отражены основные принципы процедуры выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Для начала в Резолюции отмечается, что соглашение о будущих взаимоотношениях Великобритании и ЕС может быть заключено лишь тогда, когда страна официально прекратит свое членство. Пока Великобритания все еще является членом ЕС, она не может инициировать переговоры о свободной торговле с другими странами, иначе это автоматически означало бы прекращение обсуждения любых будущих сделок с Европейским союзом. Британскому Сити также не стоит рассчитывать на предоставление особых прав и преференций в доступе к общему рынку, и даже к таможенному союзу. Тем не менее из текста резолюции следует, что между Великобританией и Евросоюзом предполагается заключить переходную сделку, которая обеспечит нормальное функционирование таможенных пунктов и защиту прав европейских граждан, пребывающих на территории Соединенного Королевства. Однако, такая сделка будет иметь ограниченную сферу действия и ни в коем случае не заменит полноценного членства в ЕС. При этом переходный период не должен превышать три года с момента выхода страны из состава ЕС. Любые споры, возникающие в процессе «перехода», будут подлежать урегулированию Европейским судом. Немаловажно, что прежде, чем окончательно покинуть ЕС, Великобритания будет обязана выполнить все свои финансовые обязательства, включая обязательства в области обороны и безопасности.

Diliff Заседание Европарламента

Примечательно, что резолюция носит рекомендательный характер. Более того, за Великобританией остается право «аннулировать» Brexit, но при условии, что подобное не будет служить инструментом для получения Великобританией особых преференций в рамках ее членства в ЕС. Однако Европарламент оставляет за собой право наложить «вето» на любой проект договора с Великобританией, заключение которого планируется после 2019 года.

В таком виде резолюция была принята 5 апреля в Страсбурге большинством в 516 голосов против 133. Однако на этом сложности процедуры Brexit только начинаются. Переговоры предлагается разбить на две смысловые части: непосредственно условия Brexit и заключение нового соглашения о свободной торговле. Первый пункт представляет собой «бракоразводный процесс» и включает в себя урегулирование финансовых вопросов, вопросов, связанных с правами граждан, а также вопрос будущего режима функционирования ирландской границы. Второй пункт подразумевает обсуждение новых условий возможного «перезаключения брака». Здесь речь пойдет о тарифах, квотах и других нетарифных ограничениях. Переговоры обещают быть непростыми. Первый Саммит двадцати семи назначен на 29 апреля, в то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится со своими европейскими коллегами лишь 22 июня.

Christine Matthews Здание британского парламента

Окончательный вариант сделки должен быть одобрен так называемым «квалифицированным большинством» ЕС. Это означает, что 20 из 27 оставшихся государств-членов, представляющих не менее 65% населения ЕС, должны одобрить будущее соглашение. С заключением нового договора о свободной торговле дело обстоит еще сложнее. В этом случае абсолютно все национальные парламенты стран — членов ЕС, включая даже бельгийский региональный парламент Валлонии, должны сказать «да».

Также британскому парламенту вновь будет предоставлено право вершить судьбу Brexit. Парламент Великобритании должен будет проголосовать за новый договор о сотрудничестве с ЕС предположительно к концу 2018 года. В случае, если парламент все же заблокирует подписание договора, Великобритания все равно покинет ЕС, но уже без договора как такового.

Из всего этого можно сделать вывод, что Соединенному Королевству предстоит пережить весьма нелегкий переходный период. 30 марта 2019 года ровно в одну минуту после полуночи Британия официально перестанет быть членом ЕС. Сама же процедура Bexit затянется предположительно вплоть до 2022 года.