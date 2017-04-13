



Сирия

Похоже, новый американский истеблишмент не учится на ошибках своих предшественников. Он предпочитает вспоминать о тех, кто его избрал, лишь тогда, когда ему это выгодно. Вот и недавно, 11 апреля, на встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» в Италии Тиллерсон спросил у коллег: «Зачем американским налогоплательщикам интересоваться Украиной?»

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро позднее рассказал журналистам, что он ответил коллеге, что американские налогоплательщики должны хотеть, чтобы Европейский союз «был политически сильным, и сильным с точки зрения безопасности и экономики».

Похоже, европейские дипломаты предпочли списать подобную «неосведомленность» Тиллерсона на неопытность. Бывший глава Exxon Mobil Corp. в дипломатическом мире пока еще явно не в своей тарелке, это правда. Но это было эффектно: он покинул Италию, оставив коллег с открытыми ртами.

В другое время его вопрос наверняка заставил бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволит Украине вернуться в орбиту России, даже несмотря на то, что напряженность с Москвой набирает обороты. Но сейчас, в условиях абсолютной неразберихи, они, похоже, просто ждут, чем закончатся переговоры в Москве.

Тиллерсон также заявил, что США и Европа не должны отменять санкции, введенные против России. «Причина, по которой были введены санкции, продолжает существовать», — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу ABC 9 апреля. «Статус ситуации на Украине и в Крыму не изменился. И эти санкции будут действовать до тех пор, пока не будут решены эти вопросы».

Видимо, вся скорбь американского народа сосредоточилась на судьбе Сирии, и на Украину эмоций просто не осталось. Но, если серьезно, возможно, подобное па — сигнал для России о том, что американские налогоплательщики — люди широчайшей души и вполне способны внезапно озаботиться еще и проблемой Украины. — Еще один «козырь» администрации.

Пока же бизнесмен-переговорщик Тиллерсон послан прояснить, осознают ли визави, насколько упали в цене их активы. Ведь бизнесмены (Трамп и Тиллерсон) сделали все, чтобы на момент сделки самая низкая цена казалась продавцу единственным выходом из положения — предложением, от которого невозможно отказаться. И если компромисс все же не будет найден, они будут продолжать дискредитировать российские активы, объясняя всему «цивилизованному миру», что Россия добровольно «изолировала себя и может рассчитывать впредь только на дружбу с Ираном и Северной Кореей», и будут сравнивать Башара Асада с Гитлером, как это сделал вчера пресс-секретарь Белого дома.

Kremlin.ru Башар Асад

И это уже происходит. В американском издании Slate вышла статья, где подробно описывается, что Россия причастна к использованию хим. оружия в Сирии: «Российские войска знали о планах Башара аль-Асада использовать химическое оружие для нападения на свой народ и, возможно, пытались скрыть этот инцидент. Согласно сообщению Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника из США, он предоставил агентству информацию о выводах Пентагона после изучения последствий нападений в Сирии. AP: «По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат, использовавшийся россиянами, пролетал над больницей, когда жертвы нападения спешили на обработку. Через несколько часов после этого российский реактивный истребитель бомбил больницу, что, по мнению американских официальных лиц, было попыткой скрыть применение химического оружия.

Чиновник поведал AP, что присутствие надзорного беспилотника возле больницы якобы не могло быть совпадением, и что Россия должна была знать о готовящемся применении химического оружия. AP отмечает, что ранее должностные лица США заявили, что не уверены в том, был ли беспилотный самолет российским или сирийским. Кроме того, хотя реактивный самолет, который бомбил больницу, был произведен в России, официальные лица США заявили, что они по-прежнему не уверены в том, кто его пилотирует — российские или сирийские силы».

Slate продолжает: «Госсекретарь Рекс Тиллерсон будет пытаться заставить Россию пересмотреть свои отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Теория о том, что Россия должна была знать о планируемой химической атаке, была озвучена администрацией Трампа на днях». «Я думаю, что мы должны спросить Россию: как может быть, если у вас работники на этом аэродроме, как вы не знали, что сирийские ВВС готовили и осуществили массовое убийство с помощью химического оружия?» — говорит советник по национальной безопасности генерал Макмастер в интервью Fox News 9 апреля.

Сначала пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорит, что Башар Асад — законный президент Сирии, а спустя всего лишь несколько дней уже заявляет, что он хуже Гитлера. «Зачем готовить свой народ — или хотя бы обращать внимание на настроения и сверяться с опросами общественного мнения, как это делала предыдущая администрация? Уважает ли администрация своих «налогоплательщиков», как они называют собственный народ? Похоже, не особо, если считает, что они «съедят» любые — даже самые незамысловатые объяснения резкой смены курса. Это даже не курс, это больше похоже на прыжки пьяного серфингиста во время шторма — серфингиста, которому нечего терять. Предыдущие администрации долго прощупывали почву и хотя бы оглядывались на общественное мнение — мнение своих «налогоплательщиков». Нынешние хозяева положения такой потребности явно не испытывают. Им все равно. Но, думаю, зря.

Gage Skidmore Шон Спайсер

Американцы все же не привыкли к откровенному пренебрежению к их мнению. Слишком многие в США уже сравнивают нынешние события с 2003 годом и увязанием американского контингента в Ираке. Популярной война не была и тогда, не будет и сейчас. Белый дом сильно блефует, когда допускает возможность вмешательства в сирийский конфликт — это будет первым гвоздем в гроб нынешней администрации. Возможно, некоторым сотрудникам администрации удастся донести до президента эту мысль.

Мало кому, я думаю, понравилось и выступление гламурного сына Трампа — Эрика, который 11 апреля объявил журналистам, что бомбардировка Сирии «теперь ясно показывает, что никаких связей с Кремлем у новой администрации нет и быть не может». Не стоит недооценивать американский народ, они не только налогоплательщики, многие еще сохранили здравый смысл и способны анализировать и делать выводы. Поддержки подобных действий не будет, многие уже пишут в социальных сетях, что «все происходящее — трюк, чтобы отвлечь внимание от проблемы русских связей» и ошибок администрации в целом.

Даже если допустить тот факт, что либеральная пресса наконец-то осознала, что другого президента в Америке в ближайшие 4 года не предвидится, и отмораживать уши — не выход ни для кого, и смягчила свою риторику… Даже это, скорее всего, уже не поможет, как и удаление Стивена Бэннона (который вызывает ужас у всех либералов) из Совета по национальной безопасности и усилия Джареда Кушнера (зятя Трампа) в создании благоприятного имиджа «семьи». Так что пыль в глаза, которую может пускать нынешняя администрация, уж точно не стоит воспринимать как ультиматум. Ультиматум можно ставить, когда за спиной есть поддержка своего народа, а не «интересы налогоплательщиков», которыми бравирует Тиллерсон. А американский народ устал от войн и выбирал Трампа совершенно ради других целей, о которых, возможно, напомнит совсем скоро, особенно после обнародования растущих цифр по национальному долгу и провале социальной политики возвращения рабочих мест «на родину», которые так громко обещал Трамп.