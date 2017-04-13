



Mid.ru Рекс Тиллерсон

США не следует начинать новую холодную войну с Россией из-за Сирии, где свержение президента Башара Асада чревато либо победой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо приходом к власти не менее радикальных исламистов, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

На днях госсекретарь Рекс Тиллерсон прибыл в Москву для участия в запланированной ранее встрече с официальными лицами России, которая будет проходить на фоне острого похолодания двусторонних отношений после ракетного удара США по Сирии. Руководство РФ было чрезвычайно недовольно действиями Вашингтона, звучали даже намеки на то, что ожидаемую встречу Тиллерсона с президентом Владимиром Путиным, возможно, придется отменить. Вместо этого, его переговоры могли ограничиться беседой со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Русские «отстали» от Тиллерсона только на 11-й час, однако если сказать, что встреча Тиллерсона с Путиным была напряженной и сложной, значит, преуменьшить её характер. То же самое можно сказать и о его встрече с Лавровым. Неудивительно, что основной темой напряженного обсуждения стала политика в отношении Сирии. Лавров задал тон встречи уже на церемонии приветствия, которая обычно носит характер вежливой и бессодержательной церемонии. Вместо этого, глава МИД России воспользовался случаем, чтобы направить критику в адрес администрации Трампа. Он не только выразил озабоченность по поводу «двусмысленных и противоречивых сигналов», исходящих из Вашингтона относительно международных отношений в целом, но и добавил, что «помимо слов, мы видели некоторые очень тревожные действия в отношении незаконного нападения в Сирии».

В свою очередь, Тиллерсон не отступил от недавно принятой администрацией жесткой политики в отношении Сирии, настаивая на том, что Россия должна разорвать свой союз с правительством Башара Асада. Еще до приезда в Москву Тиллерсон заявил, что российским лидерам нужно смириться с реальностью того, что правление семьи Асадов подошло к концу. И Путин, и Лавров наотрез отказались от этого требования. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила прямо, что «с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно».

Помимо недовольства поведением Вашингтона, позиция правительства Путина отражает основные политические различия между двумя странами. Официальные лица России предупреждают, что смещение Асада может превратить Сирию в еще одну площадку для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок. Эти опасения вполне обоснованы. Так, несмотря на многолетний поиск Вашингтоном «умеренных» сирийских «повстанцев», мятежники с такой ориентацией малочисленны. Более того, за исключением курдских подразделений, входящих в состав Демократических силах Сирии, им значительного не хватает военного потенциала. В то же самое время курды преследуют собственную цель — повторить успех своих иракских собратьев и создать, по сути, независимое государство на севере Сирии.

Россия права. Хотя Асад и является, подчеркивает автор, жестоким диктатором, его свержение создало бы опасный вакуум власти в Сирии. Даже если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось бы заполнить этот вакуум, большинство поддерживаемых США мятежников (за исключением светских курдов) почти столь же радикальны. Ведущей и наиболее боеспособной группировкой, помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является фракция «Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее известная как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, в свою очередь, являлась филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Вместе с более малочисленными, но столь же исламистскими союзниками, действующими под эгидой организации «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, одержат верх в любом пост-асадском правительстве. Единственный способ предотвратить такой исход — направить большой контингент сил США для оккупации страны, и ни один здравомыслящий гражданин США не сможет согласиться на этот вариант.

Хотя самым большим источником враждебности на встречах Тиллерсона была проблема Сирии, она была не единственной. Такие вопросы как Крым, предположительно осуществляемый Россией кибер-шпионаж против США, якобы ведущиеся Кремлем заигрывания с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, а также развертывание новых подразделений НАТО в Польше и Прибалтике, также стали причиной трений. И несмотря на то, что совместная пресс-конференция по итогам встречи была направлена на то, чтобы показать дискуссию в качестве конструктивного, хотя и откровенного обмена мнениями, было сложно скрыть реальность того, что отношения США с Россией, по-видимому, находятся на наихудшем уровне после окончания холодной войны. Даже Тиллерсон признал, что отношения «находятся на низком уровне» и нуждаются в улучшении в интересах обеих стран.

Устоявшееся похолодание между Белым домом и Кремлем должно стать глубоким разочарованием для всех граждан США. Учитывая примирительные высказывания Дональда Трампа в отношении России в ходе президентской избирательной кампании 2016 года, многие ожидали сближения США и России. Действительно, Трампу и его команде по внешней политике пришлось отбиваться от согласованной кампании со стороны как неоконсервативных республиканцев, так и «ястребов» от демократов, которые обвиняют их в том, что они являются марионетками Путина. Возможно, новая конфронтационная позиция администрации в отношении Москвы — это попытка защититься от этих нападок. Если это так, то данный шаг, вероятно, окажется напрасным. Ненавистников Трампа не успокоят запоздалые «ястребиные позерства» президента-республиканца против Кремля.

Еще более тревожным является существенный ущерб уже и без того проблемным двусторонним отношениям. Последнее, что нужно США, — это еще одна холодная война со страной, имеющей военный потенциал для уничтожения американской цивилизации, в случае если эта конфронтация когда-либо перейдет в горячую фазу. США, к счастью, пережили первую холодную войну, которая не привела к ужасному противостоянию. На этот раз странам может так не повезти. Администрация Трампа должна вернуться к своему первоначальному курсу и стремиться к улучшению отношений с Москвой. Конфронтационные высказывания Тиллерсона — это хрестоматийный пример того, что нужно избегать.