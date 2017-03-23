Прошедший День космонавтики Пулковская обсерватория (ГАО РАН) встретила в окружении пикетчиков, борющихся за её сохранение. «Всего семеро нас стояло, но просто не каждый может прийти в будний день, — объяснила астроном-любитель, гражданская активистка Олеся Чернявская. — В День космонавтики мы не могли не выйти».

Gao.spb.ru Пулковская обсерватория

В самой обсерватории сотрудники, которые, может быть, и вырвались бы в рабочий день постоять с плакатом на шоссе, сидели на общем совещании. В его повестке значилось обсуждение некой «информации от ФАНО» и пункт о дальнейшем развитии прилегающих территорий, сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Совета Пулковской обсерватории Александр Шумилов. Возможно, речь шла о том самом мнении рабочей группы РАН, которая якобы сочла дальнейшие наблюдения за звёздным небом из легендарной обсерватории бесперспективными, и теперь вокруг неё может вырасти микрорайон с элитным жильём.

Город без планет

В границах защитной парковой зоны Пулковской обсерватории может вырасти «Планетоград». Правда, никаких планет, по крайней мере, далеких звёзд и малых небесных тел, из-за него будет уже не разглядеть — небо будет слишком засвечено. Российская компания Setl City (входит в Setl Group) вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить в Пулково огромных размеров жилой комплекс.

Компания уже открыла продажи первой очереди, из рекламных объявлений многие и узнали о грядущих переменах. Согласно описанию, «микрорайон» будет расположен «в Московском районе Петербурга, северо-западнее пересечения Пулковского и Волхонского шоссе, неподалеку от Пулковских высот». Это «неподалеку» смутило часть учёных и градозащитников, и, когда они узнали детали, ужаснулись.

«Планетоград» займёт территорию в 240 га в охраняемой зоне. Жильё будет не самым дешевым: территорию поделят на восемь участков — по числу планет Солнечной системы: участки с малоэтажными домами, один участок двухэтажных таунхаусов, два участка коммерческой застройки, а также центральная пешеходная зона. Стройку Setl City начала с «Земли». Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Можете жаловаться…

Охранять территорию вокруг обсерватории было решено ещё в XIX веке, ради неё даже железную дорогу в Гатчину пустили по иному маршруту. По закону, любая стройка в радиусе трёх километров возможна только с разрешения Пулковской обсерватории. И такое разрешение было получено: директор ГАО РАН Назар Ихсанов согласовал возведение «Планетограда» ещё 24 октября 2016 года. Это произошло буквально спустя несколько дней после совещания в администрации президента по данной теме.

«Штука в том, что ещё на совещании в АП звучала идея создать рабочую группу, которая бы разобралась в вопросе, но она до сих пор не создана. Не понятно, кто её должен формировать, я так понимаю, что несколько групп интересов в Петербурге не могут договориться о составе её участников», — считает Александр Шумилов.

После старта продаж жилья в декабре 2016 года общественники и ученые, которые выступают против застройки, активизировались, выходили на митинги протеста, пикеты, писали в РАН, ФАНО, даже Владимиру Путину. Самому Ихсанову, пока он был в отпуске, 127 сотрудников выразили вотум недоверия.

Полиция, а затем и Следственный комитет, принялись проверять, насколько законно поступил Ихсанов, единолично подписав согласование на застройку в охраняемой зоне. Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, которого в качестве свидетеля уже опрашивали в управлении по борьбе с коррупцией, попросил прокурора Петербурга Сергея Литвиненко тоже включиться в процесс изучения законности происходящего с обсерваторией.

Читайте также: Следственный комитет проверит действия директора Пулковской обсерватории

Оспорить строительство мини-города пытаются и в суде: поданы сразу два исковых заявления, пока не состоялось ни одного заседания по существу, но противники застройки настаивают, что руководство обсерватории допустило множество нарушений законодательства, как регионального, так и федерального и международного уровня, и превысило свои полномочия.

Нож в спину

Все попытки привлечь внимание к проблеме привели к тому, что защитники обсерватории получили, по выражению одного из них, «нож в спину» от научного же сообщества. Мнения среди учёных о перспективах наблюдений в Пулково действительно ходят разные, но в конце февраля туда нагрянула рабочая группа отделения физических наук РАН под руководством академика Юрия Балеги. Сотрудники РАН и МГУ должны были оценить влияние застройки на выполнение фундаментальных научных исследований. Их оценка, судя по всему, свелась к тому, что никакие исследования, связанные с астрономическими наблюдениями, в Пулково можно больше не проводить.

Читайте также: РАН не увидела смысла в наблюдениях неба из Пулковской обсерватории

«Основной вывод по результатам заседаний заключается в том, что астрономические наблюдения в оптическом диапазоне на территории Пулковской обсерватории в Петербурге не имеют длительной перспективы», — сообщали в Пулковской обсерватории. По мнению рабочей группы, целесообразней перенести наблюдательные программы на внешние площадки с хорошим астроклиматом. Сделать это рекомендовали в течение нескольких лет. Концепция реорганизации пока не готова, но настрой, судя по всему, оптимистичный, научный потенциал обещают не потерять. Застройка же «не затрагивает большую часть научных исследований, проводимых в ГАО РАН», утверждает руководство учреждения.

Но убедило такое мнение не всех. Во-первых, аргументированное решение рабочей группы до сих пор так и не было представлено. «Никто его не видел. Может, оно где-то и есть, просто они стесняются его публиковать. Но я считаю, что, если подобные заключения не обнародованы, они и силы не имеют», — говорит Александр Шумилов.

Олеся Чернявская с большим сожалением замечает, что в рабочую группу вошли в основном астрофизики. «Там не было ни одного специалиста по оптической астрометрии, а именно этим направлением занимается Пулково», — говорит она. Такие специалисты же не спешат проклинать якобы уже загубленный петербургский астроклимат.

Привет Челябинску

Бывший сотрудник обсерватории, ныне лектор петербургского Планетария и сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха предупреждает о потенциальных угрозах, которыми чревато закрытие наблюдений в Пулково. «Если горожане согласны, чтобы на Петербург шлепнулся большой астероид когда-нибудь, пусть закрывают. При любом большом городе должны быть обсерватории. Это нужно в плане астероидно-кометной опасности — привет Челябинску», — отмечает Боруха.

Напомним, Челябинский метеорит в феврале 2013 года стал самым большим со времён Тунгусского, такие явления происходят раз в сотню лет. Его не заметили до того, как крупное небесное тело вошло в атмосферу Земли. От последствий взрыва в атмосфере пострадало более 1,6 тыс. человек.

«Видеть небо надо здесь, а не только в Чили или Кисловодске, где хороший астроклимат. Летящий объект мы не можем зафиксировать сразу, далеко не всё небо можно обозревать каждую ночь, недостаточно инструментов», — говорит Мария Боруха.

Наблюдения из Пулково и впрямь хотят перенести на Кисловодскую горную астрономическую станцию. Ещё есть действующий телескоп в Италии, два инструмента в Боливии и один — законсервированный — в Чили. Но, по словам Борухи, всё это — мечты, осуществимые лишь в очень долгосрочной перспективе. Сейчас же в Пулково трудятся более 300 сотрудников, которые вряд ли понадобятся в таком количестве, если будут лишь получать данные других обсерваторий. А уж переезжать на другие площадки никто не станет, да и ехать некуда.

«Я была в Кисловодске, там один телескоп и один наблюдатель. Боливия и Чили — это тоже сказки, у нас денег нет даже на командировки. При текущих условиях, если не найти несколько миллиардов рублей, то невозможно говорить о создании новой базы. И даже если деньги есть, она создаётся годами. Если действительно есть такое намерение. Но всё это на правду не похоже», — замечает она.

По её словам, сотрудники Пулковской обсерватории чувствуют себя обманутыми и униженными, потому что «весь труд их жизни выкинут на свалку». «Они за свои деньги восстанавливали один из телескопов. На данный момент дело за судом, за ФАНО, за гражданами, сотрудники уже сделали всё что могли», — говорит Мария Боруха.

Линия обороны

Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалёв считает, что защитить обсерваторию от застройки можно через законы об охране культурного наследия. Пулковская обсерватория является особо ценным объектом и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».

«После проверочной комиссии, которая сдала позиции, объявила наблюдения бесперспективными и, наверное, специально была ангажирована, по защитникам нанесли удар. Будем как ландшафтный объект защищать. В конце концов, наука тут не при чем, территорию и так нельзя застраивать. Здесь три компонента всемирного наследия: сами Пулковские высоты как ландшафт, Пулковская обсерватория как рукотворное сооружение и территория, которая обозначена как линия обороны Ленинграда. Но, к сожалению, власти эти аргументы не воспринимают, чихать все хотели — застраивай им, и всё», — сказал парламентарий.

Активную позицию общественников руководство Пулковской обсерватории назвало «популизмом» и предложило свою версию развития событий. Администрация ГАО РАН официально объявила, что некая группа лиц развернула «кампанию по разжиганию конфликта» в коллективе. Причём, особое опасение у руководства вызывает активное вовлечение в эту кампанию СМИ, так как информация публикуется якобы искаженная или вовсе не имеющая отношения к действительности. «Это вредит работе организации и творческому научному процессу», — подчёркивают в администрации.

Пристрелить «старую лошадь»?

Директор Назар Ихсанов настаивает, что Пулковская обсерватория устарела и вкладываться именно в неё — это растрачивать государственные средства не по делу. Он убеждён, что наблюдать небо российские телескопы должны, следуя мировой практике, в точках с идеальным астроклиматом, иначе все попытки исследований выглядят непрофессионально.

Действительно, почти все обсерватории при разросшихся городах прекратили пытаться разглядеть звёзды. Эта участь не обошла, например, и Гринвичскую королевскую обсерваторию в Лондоне. Астрономы многократно переезжали, дабы скрыться от смога и электрических огней, но окончательно сдались еще в октябре 1998 года.

Да и история Пулковской говорит за себя: в первой четверти XIX века самой крупной обсерваторией в России была Академическая обсерватория в Петербурге, но уже к концу XVIII века город настолько разросся, что вести наблюдения из его центра стало невозможно. Так и возникла Пулковская обсерватория, тогда, как казалось, на задворках столицы империи.

Читайте также: Ошибка Канта: Звездное небо над нами и бухгалтерский закон внутри нас

Но быстрее ли вместо действующей обсерватории будет создано что-то новое, если сначала всё сломать? Не так давно главный научный сотрудник Пулковской обсерватории, профессор, заслуженный деятель науки РФ Константин Холшевников пришёл с лекцией в городской планетарий о малых небесных телах. По окончании его обступили дети и обеспокоенные родители. И если восьмилетних мальчиков интересовало, можно ли провести электроразряд в космосе (или, возможно, сразиться на световых мечах?), то родителей — как этих юных астрономов будут учить в городе, где нет своей обсерватории с полноценным наблюдением.

«Студенты, конечно, ею пользуются. И даже когда лет через 30 обсерватория, скорее всего, станет чисто учебной, а также культурным центром, всё равно нельзя строить высокие дома», — говорит ученый. Холшевников согласен, что научной работе мешает световое загрязнение, высокие здания, дрожание почвы. Спустя время все обсерватории уезжают от мегаполисов, на сегодня выжили всего две: Пулковская в Петербурге и Морская обсерватория в Вашингтоне.

«Дискуссии разные о перспективах наблюдения. Мнения противоречивые, единого мнения нет. Но моё личное мнение, как специалиста, такое: если вы говорите, что наблюдать из Пулковской обсерватории плохо, то сначала надо новую построить, а потом потихоньку старую закрывать. Но никак не наоборот. Процесс пересадки с лошади на автомобиль занял несколько десятков лет. И при этом не убивали всех лошадей», — заключил профессор.