



Цитата из к/ф «Призрак в доспехах». реж Руперт Сандерс. 2017. США Виртуальное пространство

Все последующее описание вышедшей в российский кинопрокат картины «Призрак в доспехах» сведется к тому, что это потрясающая лента для стиля киберпанк, и тем, кто любит фантастику, лучше поспешить в кинотеатры, чтобы насладиться зрелищем на большом экране.

«Призрак в доспехах» — культовая для Японии манга (комикс), впервые увидевшая свет в 1989 году. Ее сюжет рассказывал про майора Мотоко Кусанаги (в фильме просто «Майор»), предотвращающей киберпреступления в недалеком будущем. В 2029-м технологии дойдут до того, что люди будут менять себе органы на искусственные, с программной прошивкой. Главная героиня представляет собой роботизированный организм, в который помещен человеческий мозг. В 1995 было выпущено одноименное аниме, ставшее очень популярным. Им в частности восхищалась пара Вачовски, заимствовавшая в «Матрице» некоторые приемы из мультипликационной версии «Призрака в доспехах». Позже были еще экранизации, включая аниме-сериал, но они, включая новый фильм, появились на свет благодаря успеху полнометражного аниме. Права на киноадаптацию купил сам Стивен Спилберг, а продюсерами стала команда, в основном работавшая на кинокомиксах «Марвел».

Цитата из к/ф «Призрак в доспехах». реж Руперт Сандерс. 2017. США Кибер-технологии

На режиссерское кресло «Призрака в доспехах» был выбран Руперт Сандерс, и это лишь второй его полнометражный опыт. Изначально он занимался съемками рекламы, где получал высшие фестивальные награды, и его кинодебют «Белоснежка и охотник» (2012) был визуально безупречен, но слаб в сценарии. Ту работу, которую Сандерс сделал в «Призраке в доспехах», можно оценить только на «отлично». Новый фильм — идеальный киберпанк, практически, «Бегущий по лезвию web 2.0». Чего только стоит футуристический вид Токио с гигантскими подвижными голограммами — оригинальный концепт, отсутствовавший в аниме. Изобретательно решена дилемма эротической составляющей облика главной героини, которая была в манге обнажена — для Йоханссон изготовили специальный плотно облегающий тело костюм, подчеркнувший женские прелести актрисы в рамках допустимого (соски решили не демонстрировать).

Критики обнаруживают в «Призраке в доспехах» много киноцитат, но параллели с «Пятым элементом» и другими шедеврами фантастики и киберпанка в данном случае авторам фильма не нужны, так как первоисточник сам по себе насыщенное произведение, породившее подражателей. По всей видимости, перед сценаристами была поставлена задача воплотить на экране некоторые элементы аниме 1995 года, что в итоге и было сделано. При этом фанаты, хорошо знающие сюжет 22-летней давности, будут удивлены, когда в один момент знакомое им действо пойдет по другому пути. Фильм Сандерса не углубляется в обширную философию вселенной «Призрака в доспехах». В киноверсии не раскрывается понятие «призрак» и нет некоторых ключевых персонажей манги, но сделано это из-за невозможности впихнуть в полуторачасовой объем фантазию японских художников, чересчур специфичную для западного восприятия.

Цитата из к/ф «Призрак в доспехах». реж Руперт Сандерс. 2017. США Фигура

После того, как был опубликован первый промо-кадр из фильма с черноволосой Скарлетт Йоханссон, фанаты начали возмущаться центральным элементом кастинга. Недовольных смутило, что актриса, выбранная на главную роль в кинокомиксе по культовой японской манге, не является азиаткой. Многие другие исполнители, участие которых в ленте было подтверждено на тот момент, тоже были белокожими, что вылилось в скандал с расовым оттенком. Под петицией, призывавшей заменить Йоханссон на другую, более аутентичную для сюжета с восточным колоритом, подписалось 100 тысяч человек. Позже стало известно, что создатели фильма с помощью компьютерной графики пытались придать облику главной героини азиатский оттенок, но от использования такого приема в итоге отказались. Некоторые японские представители крупного кинобизнеса прокомментировали выбор Йоханссон как вполне уместный шаг со стороны продюсеров, что открывает «Призраку в доспехах» доступ на широкий международный рынок. Неприятную ситуацию немного смягчила информация про включение в актерский состав фильма Такеши Китано, но репутация проекта была подпорчена. Не спасла имидж постановки широкая рекламная компания, включившая в себя презентацию трейлера в Японии и показ ролика в финале Супербоула.

«Призрак в доспехах» собрал в американском кинопрокате 18 миллионов долларов за три дня дебютного уик-энда, что стало очень низким показателем для карьеры Скарлетт Йоханссон. Продюсеры рассчитывали на 30 миллионов, но, по их мнению, история с расовым скандалом повлияла на прессу, в которой фильм получил смешанные отзывы, и это негативно сказалось на зрительском интересе. Согласно статистике отзывов кинокритики, лента Сандерса получила 46% положительных рецензий, тогда как рейтинг пользователей крупнейшей кинобазы IMDB составляет 6,9 из 10 баллов. В российской кинопрессе оценка фильма повыше и совпадает с IMDB, что свидетельствует о чувствительности иностранных критиков к скандалам, хотя для выравнивания результатов голосований достаточно корректировки всего 11% оценок.

В любом случае, независимо от заимствований и цитат, «Призрак в доспехах» достоин восхищения как цельное обособленное произведение. Плохо, что неважные кассовые сборы могут подпортить карьеру режиссера или поставить крест на похожих проектах, в коммерческой привлекательности которых кинобоссы будут уже не так уверены. Но здесь уместно вспомнить судьбу «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, признанного шедевра киберпанка — в 1982 году картина провалилась в прокате, хотя позднее многократно окупила себя на видеоносителях. Таким образом, уровень «Призрака в доспехах» можно будет по достоинству оценить спустя некоторое время, и вряд ли блеск фильма померкнет.