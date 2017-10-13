



Uzairways.com Пилоты авиакомпании «Узбекские авиалинии»

Первые 29 пассажиров прилетели прямым рейсом из Узбекистана в Таджикистан. Историческое событие произошло 11 апреля в 8.05 по местному времени — в Международном аэропорту Душанбе совершил посадку самолет национального авиаперевозчика «Узбекские авиалинии».

«Раньше приезжал по делам в вашу столицу автомашиной. Было дешевле, но очень долго. А сейчас вот прошло не более часа, а мы уже в Таджикистане. Очень удобно. Визу оформил по интернету. Надеюсь, скоро урегулируют цены на билеты, и они станут доступны для большинства желающих посетить Душанбе и Ташкент», — делится впечатлениями один из первых пассажиров рейса.

Прямое авиасообщение между соседними странами прервалось еще в 1992 году с началом гражданской войны в Таджикистане. С тех пор, учитывая перманентную напряженность в двусторонних отношениях, о его возобновлении до некоторых пор не могло идти и речи.

Однако не только поэтому рейс можно назвать долгожданным — после нескольких фальстартов, уверенность в возможном решении вопроса таяла буквально на глазах.

Ожидания и реальность

Возобновить прямое авиасообщение между Ташкентом и Душанбе транспортные ведомства двух стран договорились 30 ноября 2016 года в ходе переговоров в таджикской столице. Тогда начальник Управления гражданской авиации Минтранса Таджикистана Юсуф Рахмон рассказал о том, что «транспортники обсудили рентабельность и количество возможных будущих авиарейсов, географию полетов». Кроме того, он озвучил предположение, что первый рейс может состояться уже в январе 2017 года.

Прогноз не оправдался. В последние дни января только стало известно о том, что прямое авиасообщение между столицами стартует 10 февраля.

Anna Zvereva Boeing 737-93Y таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»

«Сегодня ежедневно пограничную зону между двумя странами пересекает большое количество граждан Таджикистана и Узбекистана. У многих в соседней стране живут родственники. Мы были бы рады вновь открыть когда-то использовавшийся воздушный мост и внести тем самым свою лепту в историю дружественных отношений двух стран», — заявил коммерческий директор таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» Алишер Рустамов.

В назначенный день самолет таджикского авиаперевозчика действительно полетел из Душанбе в Ташкент. Состоялся так называемый экспериментальный технический рейс. На борту находились представители транспортного ведомства Таджикистана, компании «Сомон Эйр», международного аэропорта «Душанбе», журналисты и 14 пассажиров.

Попытка №1

Датой старта регулярного воздушного сообщения теперь назвали 20 февраля. Билеты купили 26 пассажиров. Но за день вылета самолета аэропорт Ташкента уведомил таджикского перевозчика о том, что не может принять первый рейс из столицы Таджикистана. На тот момент узбекская сторона никак не прокомментировала свое решение.

«Накануне нас известили по телефону, что запланированный рейс не состоялся из соображений безопасности. Однако мы так и не получили разъяснений, что это могло бы значить. Хотя узбекская сторона на переговорах в Ташкенте, состоявшихся 10 февраля, вручила авиакомпании «Сомон Эйр» эксплуатационное разрешение на осуществление полетов в аэропорт Ташкент с 20 февраля», — заявляет глава министерства транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

Позже стало известно, что компания «Сомон Эйр» запоздала с запросом на выполнение полета, и узбекские власти, не имея достаточного времени для выдачи разрешения, были вынуждены отказать.

Руководство национальной авиакомпании Узбекистана направило таджикским властям официальное письмо, где уточнило, что узбекская сторона получила от «Сомон Эйр» запрос на выполнение чартерных, а не регулярных рейсов. И, более того, запрос был сделан 19 февраля — за день до самого полета, в воскресенье. Таким образом, у Узбекистана было недостаточно времени для принятия решения. В письме также было указано на то, что для регулярных рейсов необходимо получать формуляр для выполнения полетов в течение всего сезона. Кроме того, «Сомон Эйр» не открыла свое представительство в Ташкенте и, соответственно, не организовала продажу билетов в Узбекистане.

Таджикский перевозчик провел собственное разбирательство, по итогам которого своих должностей лишились все ответственные лица, в том числе и коммерческий директор Алишер Рустамов.

Попытка №2

Пресс-служба аэропорта Душанбе сообщила о том, что отмененный рейс перенесен на 23 февраля. Планировалось также, что кроме рядовых пассажиров рейса в Ташкент полетят и представители таджикистанских авиавластей, чтобы решить с коллегами в Узбекистане все вопросы, касающиеся восстановления авиасообщения.

Позже «Узбекские авиалинии» пояснили, что согласно инструкции, иностранная авиакомпания должна подать документы в Национальную авиакомпанию (НАК) Узбекистана не менее, чем за 30 дней до планируемой даты начала полетов.

В этот день, 23 февраля, все-таки состоялась встреча представителя «Сомон Эйра» с узбекскими коллегами, на которой «были даны подробные разъяснения касательно правил выполнения полетов иностранных авиакомпаний в Республику Узбекистан».

Оставалось неизвестным, когда же все-таки полетит борт таджикского перевозчика в Ташкент. Возникали опасения относительно дальнейшего поведения руководства таджикской авиакомпании. Имея перед глазами ее спор с авиационными властями России из-за якобы нарушения паритета на полеты компаний двух стран, нельзя было исключать требования ограничения таджикской стороной на выполнение рейсов узбекистанскими самолетами до получения компанией «Сомон Эйр» разрешения на полеты в Ташкент.

Uzairways.com «Узбекские авиалинии»

Попытка №3

В конце марта СМИ сообщили о том, что «Узбекские авиалинии» начали продажу билетов на очередной первый регулярный рейс между столицами двух соседних стран. Полет был назначен на 4 апреля. Однако и он не состоялся из-за «недостаточной загрузки борта».

Посол Узбекистана в Таджикистане Шокасым Шоисламов очередной срыв возобновления авиасообщения объяснил нехваткой времени для подготовки пакета необходимых документов:

«К сожалению, к сроку мы не уложились, и рейс перенесен на вторник, 11 апреля. Мы планировали, что сегодня на мероприятии примет участия и экипаж первого рейса, который должен был прилететь сегодня в Душанбе. Но, к великому сожалению, рейс отложили на неделю. Я прошу не давать этому вопросу политический окрас. Вообще мне кажется, что когда что-то очень сильно хочешь, именно так и происходит — не укладываешься в срок. Причина отмены — мы не успели решить комплекс вопросов, связанных с документацией».

Однако существует другая версия относительно причины отмены рейса — недостаточное количество проданных билетов.

«Рейс, запланированный на 4 апреля, отменен по причине отсутствия загрузки. То есть у нас недостаточно пассажиров для совершения полета», — процитировали СМИ слова представителя узбекской авиакомпании.

Эта ситуация, вероятнее всего, сложилась из-за дороговизны билетов. За удовольствие долететь из Ташкента в Душанбе, потратив всего примерно 45 минут, нужно было выложить порядка $140 (более 8 тыс. рублей).

Узбекский дипломат пообещал «стараться снизить» цену, — «Летать должны обычные люди. Бизнесмен и через луну может попасть куда ему нужно, и купить билет за любую цену. А вот простой народ, который хочет проведать родственников, полететь на лечение или посетить святые места не может позволить себе затраты почти в 300 долларов на рейс туда и обратно. Это слишком дорого. Мы всячески будем стараться, чтобы снизить эту цену усилиями с обеих сторон».

Что дальше?

А дальше все в руках властей двух стран. Сегодня с обеих сторон звучат слова надежды на восстановление политических, экономических и культурных связей между Ташкентом и Душанбе. Сам факт переговоров о возобновлении прямых перелетов между ними уже воодушевил многих наблюдателей. В нынешних условиях и это уже действительно прорыв.

Теперь Таджикистану и Узбекистану, отучившимся налаживать конструктивный диалог друг с другом, пора находить общий язык и учиться договариваться, чтобы первый блин комом, вопреки трудновыводимому скептицизму, остался единственным. Ведь впереди еще решение многих проблемных и конфликтогенных вопросов.