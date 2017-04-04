



Тим Бертон

В детстве родители разрешали Тиму ходить в кино на страшные фильмы про монстров, к которым он питает интерес до сих пор: «Кинг Конг», «Франкештейн», «Годзилла». Подростком он зачитывался Эдгаром Алланом По и был в восторге от эстетики загробной жизни — пляшущих скелетов и оживших трупов. Отучившись после школы на мультипликатора, Бертон попал на студию «Дисней», где выполнял работу рядового художника-аниматора. Благодаря финансовой поддержке главы отдела творческого развития, Тим создает мультфильм «Винсент» в стиле немецкого экспрессионизма. Пришлось ввести студию Микки Мауса немного в заблуждение, официально оформив анимационный фильм как пробную покадровую киносъемку, так как он не соотвествовал по духу тому, что производилось вокруг. Готовый мультфильм показывали перед подростковой драмой «Текс», благодаря чему дебют Бертона был замечен и даже позднее получил несколько фестивальных призов. После этого режиссер снял телепостановку «Гензель и Гретель» и короткометражку «Франкенвини», с которыми «Дисней», как и с «Винсентом» не знал, что делать, ввиду специфичности материала. Бертон в итоге оставил студию, на которой начинал, и ему повезло что два следующих фильма («Большое путешествие Пи-Ви» и «Битлджус») собрали хорошую кассу, что для Голливуда, чаще важнее, чем талант. Режиссеру доверили разработку «Бэтмена», и он применил в нем арсенал приемов, ранее использованных в прежних малобюджетных проектах. Например, спецэффекты, которые были недорогими, что выглядело необычно для крупнобюджетного проекта, которым была лента про человека-летучую мышь.

Цитата из к/ф «Бэтмен». реж Тим Бёртон. 1989. США, Великобритания Месть

Бертон не любил комиксы, но ему нравились Бэтмен и Джокер. Режиссер не побоялся пойти против армии фэнов рисованных историй и привлечь в свой проект актеров, которые своей обликом и имиджем противоречили каноническим представлением сыгранных ими персонажей. С Бэтменом Бертон чувствовал внутреннее родство и пропускал действия супергероя через себя. Над создателями и массовым восприятием в то время довлел снятый в шестидесятых китчевый сериал про Человека-летучую мышь и режиссер принял решение не избегать абсурдности в сюжете своей будущей картины. Облик Готэм-Сити решили сделать карикатурным, чтобы не проигрывать в сравнении с вышедшим «Бегущим по лезвию», так как фильм Ридли Скотта невозможно было превзойти в визуальной стороне. В итоге вышедший на экраны в 1989-м «Бэтмен» стал самым кассовым фильмом года, что надолго вписало имя режиссера в ряд тех, кому можно доверить крупнобюджетные проекты. Сейчас эта лента смотрится архаично и даже глупо, что признает сам Бертон, но для своего времени это был прорыв в кинокомиксах. «Бэтмен» создавал сказочно-готическую атмосферу, в которой органично обитали волшебник-Джокер и зооморфный Пингвин. Позднее режиссера решили привлечь к постановке «Супермена», где главную роль должен был исполнить Николас Кейдж. Бертон год работал над проектом и уже готов был начать съемки, но студия испугалась, что бренд супергероя может быть загублен, и пошла на попятную.

Цитата из к/ф «Эдвард руки-ножницы». реж Тим Бёртон. 1990. США Человек-эксперемент

После «Бэтмена» режиссер решил осуществить проект «Эдвард Руки-ножницы"(1990), сценарий которого он заказал романистке Кэролайн Томпсон еще во время работы над «Битлджусом». Каркас повествования создавался вокруг одного старого рисунка, в котором заказчик видел глубокий образ. Главный герой имел много общего с самим Бертоном, — в прошлом, малообщительным и нелюдимым подростком. По сути, «Эдвард Руки-ножницы» был очередным вариантом «Франкенштейна», где создатель покидал мир, а его творение не могло нащупать контакт с людьми. На съемочной площадке Бертон тогда впервые встретился с Джонни Деппом, позднее сыгравшим много ролей в картинах режиссера. Работавшие с обоими кинодеятелями люди отмечали, что Депп является альтер эго Бертона.

Цитата из к/ф «Сонная Лощина». реж Тим Бёртон. 1999. США, Германия Мрак

Несмотря на нежелание вновь делать супергеройское кино, режиссер вернулся к теме человека-летучей мыши в «Бэтмен возвращается» и этот фильм вновь ждал кассовый успех. Однако дальше у Бертона пошли провалы с «Эдом Вудом» (который, тем не менее, получил хорошие отзывы прессы) и особенно — с «Марс атакует!». В 1999-м выходит «Сонная лощина» — самый крупнобюджетный проект режиссера (100 млн. долл.), с Джонни Деппом в главной роли. Над экранизацией произведения Вашингтона Ирвинга работала команда профессионалов: сценарист, придумавший сюжет «Семь», продюсер Скотта Рудина («Шоу Трумэна») и даже Том Стоппард. Бертону было где развернуться в своей любимой эстетике мертвечины. Для съемок был выстроен студийный павильон, хотя изначально процесс должен был происходить на природе. Бертон старался использовать как можно меньше компьютерных спецэффектов, на которые частично списывал провал с «Марс атакует!». «Сонная лощина» стала венцом усилий режиссера в создании экспрессионистской атмосферы в своих фильмах, — он даже хотел снять эту картину на черно-белую пленку в «квадратном» формате.

За два года, на которые пришелся выход коммерчески успешной «Планеты обезьян» (2001), у Бертона умерли родители. Когда режиссеру попался на глаза сценарий «Крупной рыбы» по книге Дэвида Уоллеса, он увидел в нем личную историю и взялся за проект, долгое время числившийся за Стивеном Спилбергом. Бертон признает, что работа над фильмом была для него сродни психотерапевтическому сеансу, на котором он разбирал свои чувства к отцу. Режиссер будто слился с главным героем своей картины, что помогло кинодеятелю лучше понять природу собственных родственных уз. Кроме того, сценарий изобиловал необычными ситуациями и яркими воплощениями фантазии авторов, для экранного воплощения которых нужны были смекалка и мастерство.

Цитата из к/ф «Крупная рыба». реж Тим Бёртон. 2003. США Праздник

Позже будут «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини-Тодд», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и другие ленты, но с момента «Крупной рыбы» Бертон развивал преимущественно ремесленную сторону своего творчества. По крайней мере, утверждать, что в этот период у режиссера были творческие прорывы, было бы слишком ответственно.

При подготовке статьи использовался материал книги «Тим Бертон: Интервью: Беседы с Марком Солсбери»