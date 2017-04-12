



US Senate Линдси Грэм

Каждый раз, когда сенатор-республиканец Линдси Грэм открывает свой рот, из него льется поток безумия. И неслучайно, что, по данным опроса, проведенного Morning Consult, он является наиболее непопулярным сенатором, уступив только Джону Маккейну и Митчу Макконнеллу. Однако в безумии Маккейна и Макконнелла есть методологичность, в случае же с Грэмом его поношение оправдано, если учесть его бесконтрольные заявления, признаки несерьезности и отрыва от реальности, пишет Моника Шоуальтер в статье для The American Thinker.

Так, недавно он призвал направить от 5 до 6 тыс. военнослужащих в Сирию, попытавшись повлиять на курс администрации Трампа «с заднего сидения».

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«Мы слишком сильно полагаемся на курдов», — отметил сенатор. «Увеличение численности вооруженного контингента, 5 или 6 тыс. человек, привлечет большое число борцов в регионе для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

"Нужно быстро создать безопасную зону, чтобы люди могли перегруппироваться в Сирии. Затем нужно подготовить оппозицию к войне против Асада. Именно так он будет свергнут собственным народом с нашей помощью. И затем нужно заявить русским, что если они продолжать бомбить тех, кого мы тренируем, мы собьем и их», — подчеркнул он.

«Я хочу больше военнослужащих США, 5 или 6 тыс., как в Ираке, для уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Как будто правления Буша-младшего никогда не было для этого республиканца. Все это США уже пробовали, и все эти меры оказались недостаточными, а представители оппозиции, подготовленные США в качестве борцов за свободу, быстро перешли на сторону ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь же этот диванный генерал хочет поставить под угрозу жизни еще 6 тыс. военнослужащих, не задумываясь о возможной войне с Россией.

Более того, в интервью CNN 11 апреля Грэм заявил, что новой «красной чертой» должно стать применение так называемых «боковых бомб», а не применение химического оружия.

Неделей ранее он призывал к отправке в Сирию 7 тыс. военнослужащих, из-за чего он стал легкой целью для комментатора Fox News. Тот напомнил Грэму его предложение, спросив об издержках данного шага. Грэм не смог сходу назвать точную цифру.

«Вы не продумали точно, какими могут быть издержки?» — спросил Такер Карлсон.

По словам Грэма, издержки «минимальны по сравнению с угрозами, стоящими перед» США. Более того, он добавил, что «интересы национальной безопасности США нельзя монетизировать». Ожидаемый ответ, подчеркивает автор, для того, кто оставляет думать об издержках другим.

Так, он пошел против председателя Комитета по разведке Палаты представителей США Девина Нунеса, тем самым поспособствовав, по мнению The Washington Post, охоте на ведьм, ведущейся Демократической партией против Нунеса. До этого он пригрозил Трампу импичментом, если президент-республиканец вернет пытки утоплением. Получается, что Грэма не волнуют жизни американских солдат, однако сильно заботит благополучие террористов. Еще раньше он призывал к войне против России, пытаясь привлечь к себе внимание СМИ и назвав 2017 год «годом надирания зада России» в связи со все менее обоснованными заявлениями о том, Россия вмешалась в выборы в США.

Эти заявления не только отдают безумием, они демонстрируют склонность к безответственности. Пусть другие берут на себя издержки, как человеческие, так и экономические, пусть начинаются войны, пусть собственная партия теряет свой вес. Разве такой позиции должен придерживаться кто-то, кто занимает высокие посты, не говоря уже о том, чтобы вещать её с трибуны. Его неслучайно не взяли в сенатскую комиссию по расследованию вмешательства России в выборы в США, а также практически никто не проголосовал за него на праймериз.

Это, тем не менее, не остановило его неуёмный рот, который без остановки разглагольствует о вещах, в которых он ничего не понимает. Скорее наоборот, неуспех Грэма лишь подтолкнул его. Возникает вопрос, заключает автор, когда он надоест избирателям окончательно.