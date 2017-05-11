Ирина Луценко, жена генпрокурора Украины и представитель президента Порошенко в Верховной раде, во вторник, 11 апреля, сообщила: Порошенко намерен обсудить с Советом национальной безопасности и обороны «возможность конфискации угля из Донбасса». Речь идет об угле, который добывается на Донбассе, продается местными предприятиями в Россию и уже оттуда попадает на Украину. Украинские власти — на том основании, что это «их уголь» — намерены не платить за него, а конфисковывать.

Newsveka.ru Блокада ДНР и ЛНР

Донбасские предприятия перестали поставлять уголь на Украину в связи с тем, что сначала националистские батальоны, а потом и правительство Украины объявило «блокаду» региону. Луганские и донецкие компании перенаправляют экспорт в Россию. Но жить без донбасского угля Украина не может, там уже введен чрезвычайный режим в сфере энергетики и останавливаются теплоэлектростанции. Поэтому придется покупать его в России.

В угольной истории, как в капле воды, отражается «экономическая политика» майданной власти этих трех лет. Политика тут важнее экономики, но не в том смысле, что сначала идея, а деньги вторичны. Под «политикой» понимается сохранение (получение) власти как инструмента по извлечению личной прибыли из государственных решений — с убийственными последствиями как для реальной политики (управления обществом), так и для реальной экономики.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

До начала гражданской войны уголь, разумеется, покупался на Донбассе, тогда еще — на своем Донбассе. Потом Киев начал войну, но поставки, хоть и с перебоями, продолжались. Кроме перебоев, возникла «военная наценка». Тот же самый уголь, переехав линию разграничения, становился дороже. Благополучателями были националистские батальоны и их политические и олигархические покровители. Таков экономический мотив их «патриотизма». Расплачивались за прибыли националистов и олигархов все остальные граждане страны.

Казалось, такая ситуация может длиться долго. Однако логика политического процесса на Украине требуют непрерывной эскалации, иначе граждане могут заметить, насколько нагло их обманывают, и перестать безмолвствовать. Следовательно, должны появляться все новые формы обмана, с одной стороны — еще более наглые, с другой — не дающие сфокусироваться на прежней наглости.

К тому же аппетит, как известно, приходит во время еды. Поэтому некоторое время назад майданные власти объявили о начале закупок «угля из Южной Африки». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что уголь — все тот же, но истории про Южную Африку позволили поднять цены. Разница в цене, как и прежде, была разворована.

Но и этого оказалось недостаточно. Следующим шагом к эскалации стала блокада Донбасса силами националистов (логика — «ни копейки денег агрессору»). Государство в последнем пароксизме здравомыслия осудило националистов и, говорят, даже собиралось их разогнать. Но потом, осознав, что экономику все равно уже не спасти (столько кредитов не отдать и внукам), а вот спасти рейтинги еще можно, майдан прекратил бороться с самоубийственной идеей экономического разрыва с Донбассом и решил возглавить этот процесс.

Блокада ломает сложившуюся структуру. Уголь из Донбасса можно покупать за нормальные деньги, можно покупать с наценкой, но, если ты сам объявил блокаду, то его уже не купишь ни за какие деньги. Донбасские предприятия, разумеется, продадут этот уголь в Россию, а Украина, разумеется, будет вынуждена покупать его уже с российской наценкой. Майдан перехитрил сам себя и от борьбы с «агрессором» дошел до его («агрессора») финансирования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Каков же следующий шаг в «логике» майданной экономической политики? Как раз он и был анонсирован Ириной Луценко: если на чем-то нельзя заработать, то это нужно украсть. Спокойно, ничего не опасаясь, майданное правительство сообщает, что рассматривает вариант воровства. Времена застенчивых взглядов Леонида Кучмы прошли. Воровство стало стратегическим планом и обсуждается официальными рабочими группами. Это уже не первый случай.

Понятно, что когда украинское правительство загодя обещает воровать, это не способствует оздоровлению инвестиционного климата. Но это только лишний гвоздь в гроб этого климата. После истории с российскими банками и блокадой Донбасса ни у кого из иностранных бизнесменов не осталось никаких иллюзий. Украина может забыть о реальных инвестициях навсегда.

Понятно и то, что поставки донбасского угля транзитом через Россию (если они вообще будут) продлятся недолго, если обещание воровать не будет быстро отозвано. Тогда придется закупать уголь в других странах — по совсем другой цене и с непредсказуемыми сроками поставок, а заодно постепенно отключать «избыточные» электростанции вместе с избыточными гражданами и предприятиями.

Таковы последствия государственного переворота, который привел к власти олигархическо-националистское меньшинство. Сочетание их жадности, их недальновидности и их стремления немедленно монетизировать свою власть приводит к тому, что гражданам приходится платить все больше, а качество лишь ухудшается.

Единственный оставшийся вопрос — кто дрогнет первым: международные ли кредиторы устанут бессмысленно накачивать страну деньгами из политических соображений, граждане ли перестанут молчать — или же властное меньшинство, окончательно забыв о сущности и предназначении власти, пойдет в последнюю междоусобную рукопашную.