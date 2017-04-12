«Информационный пинг-понг», связанный с попытками выстроить за спинами президента США Дональда Трампа и папы Римского Франциска картину их взаимоотношений друг с другом, продолжился на днях, когда ряд средств массовой информации, светские и католические, со ссылкой — как водится — на «дипломатические источники» написали, что оба лидера не будут встречаться в конце мая в Италии во время саммита G7. Тут, правда, стоит наперед сказать, что и первоначальные сообщения об этой встрече носили характер «утечек».

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В начале февраля этого года некоторые издания предположили, что Трамп и Франциск увидятся на саммите лидеров «большой семерки». Ранее Белый дом подтвердил, что американский президент приедет в Италию. Один из католических порталов в этой связи рассказывал, что «официально Святой престол не комментирует перспективы встречи папы и президента, но инсайдеры в Ватикане говорят, что переговоры на высшем уровне, которые состоятся 26−27 мая в сицилийском городе Таормина, предоставляют возможность Франциску и Трампу увидеть друг друга», так как если бы президент «приехал в Италию, не повидавшись с папой, это можно было бы рассматривать как оскорбление, особенно с учетом их прежних столкновений из-за миграции». Сегодня концепция, что называется, изменилась. Опять-таки со ссылкой на «источники» сообщается, что у Трампа не будет времени выбраться в Рим, где он мог бы заехать в Ватикан, поскольку саммиту непосредственно предшествует встреча НАТО в Брюсселе, а затем, 29 мая — празднование Дня памяти, которое президент США «высоко ценит и стремится не пропускать». Поэтому «дипломаты» призывают не спекулировать на отказе от встречи Трампа и Франциска и подтверждают, что их личное общение произойдет, но просто пока не ясно, когда именно.

Как и в первый раз, так и во второй все суждения базируются на предпосылке, что хозяин Белого дома и хозяин Святого престола шли на организацию встречи в ближайшее время и называлось даже конкретное место. Однако подтверждений тому, кроме ссылок на анонимных дипломатов, нет. Отсюда вопрос, а что происходит? Если говорить о февральских материалах, то здесь складывалась следующая интрига. После появления этих статей, создающих впечатление о наличии хороших и конструктивных отношениях между папой и президентом, ряд американских изданий, оппозиционных новому главе США, нанесли информационный удар по Стивену Бэннону, старшему политическому советнику Трампа. Бэннону припомнили участие в конференции, которая в 2014 году прошла в Ватикане и на которой он, на тот момент руководитель правоконсервативного портала Breitbart News, озвучил собственную программу революционного изменения Соединенных Штатов и всего мира. Организовывал эту конференцию американский кардинал Рэймонд Берк, считающийся на сегодня главным открытым оппонентом папы Франциска, но который сейчас практически растерял свое влияние.

Апрельская информационная волна, как можно судить, стала ответом уже на ракетный удар ВМС США по сирийской авиабазе, поводом для чего стала химическая атака в провинции Идлиб, якобы организованная Дамаском. Не секрет, что Ватикан ориентируется в отношении сирийского конфликта на мнение местных католических и греко-католических епископов. А они, хотя и не считают президента Сирии Башара Асада белым и пушистым, в выборе между ним и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитают все-таки Асада. И эту позицию разделяет их паства, а также Россия с Ираном. После военного демарша Вашингтона практически все сирийские владыки выразили как минимум недоумение поспешностью этого шага Трампа, а некоторые даже квалифицировали нападение как «агрессию» против суверенного государства, члена ООН. При этом сам Святой престол был более осторожным в оценках, еще раз призвав к «политическому решению» сирийского конфликта. В том же духе было выдержано и заявление председателя Конференции католического епископата США кардинала Даниэля Динардо и главы Комитета по вопросам правосудия и мира епископа Оскара Канту, которые попросили американскую администрацию «неустанно работать с другими правительствами, чтобы добиться прекращения огня, начать серьезные переговоры, обеспечить всеохватывающую гуманитарную помощь и поощрять усилия по созданию в Сирии общества, которое защищает права всех его граждан, в том числе христиан и других меньшинств».

В то же самое время американский католический портал Crux открыто поставил вопрос, есть ли у Трампа и Франциска разногласия по Сирии, обратив внимание на то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сделав заявление против Асада и выразив недовольство его союзниками, Москвой и Тегераном, не упомянул Святой престол, хотя мог бы. А оппонент папы, кардинал Берк, в свою очередь осудил официальный орган Ватикана, газету L'Osservatore Romano, за ее последовательный критический курс в отношении президента США. Но это позиция, направленная на выстраивание стен, а не мостов. В противоположность ей в феврале этого года итальянское издание Il Foglio увидело складывающийся треугольник между Ватиканом, Вашингтоном и Москвой: Вашингтон «хорошо расположен к кремлевскому лидеру», а Святой престол «предлагает диалог по этическим и духовным вопросам». Как заметил преподаватель Папского восточного института в Риме Стефано Каприо, «точек пересечения гораздо больше, чем можно было ожидать от президентства Клинтон, и речь идет не только о вопросах этики». В условиях нынешней беспорядочности и сиюминутности в политике, пока эти слова остаются лишь прогнозом. Однако в любом случае они говорят о том, что запрос на диалог между Трампом, Франциском и Путиным среди католического мира и не только в нем, существует. Дело за тем, чтобы на него ответить.