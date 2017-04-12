Стратегические месторождения Казахстана: оценка и список
О стратегических компаниях Казахстана, которые составляют основу экономики страны, мы уже писали. Есть и другой компонент экономики, который тоже важен, но в основном потенциально — это месторождения полезных ископаемых. Они вовлекаются в экономику, только когда их начинают использовать, но тем не менее это огромная ценность.
Государство и тут облегчило всем работу и составило специальный список стратегических месторождений, который регулярно обновляет. Список этот опубликован в виде постановления правительства Республики Казахстан от 4 октября 2011 года № 1137. Последние изменения в него были внесены 7 августа 2015 года, так что список вполне актуальный.
Как же определяется важность месторождения? Месторождение может считаться стратегическим в двух случаях — если сами запасы соответствуют определенным размерам и если они удовлетворяют необходимым критериям.
Вот каковы требования к размерам месторождений:
- Нефть — больше или равно 15 млн тонн;
- Газ — больше или равно 10 млрд кубометров;
- Железные руды — больше или равно 100 млн тонн;
- Марганцевые руды — больше или равно 20 млн тонн;
- Хромитовые руды — больше или равно 30 млн тонн;
- Медь — больше или равно 5 млн тонн;
- Свинец — больше или равно 2 млн тонн;
- Цинк — больше или равно 2 млн тонн;
- Бокситы — больше или равно 50 млн тонн;
- Никель — больше или равно 50 тысяч тонн;
- Вольфрам — больше или равно 100 тысяч тонн;
- Молибден — больше или равно 200 тысяч тонн;
- Золото — больше или равно 50 тонн;
- Уголь коксующийся — больше или равно 50 млн тонн;
- Уголь бурый — больше или равно 500 млн тонн;
- Уголь энергетический — больше или равно 500 млн тонн;
- Горючие сланцы — больше или равно 500 млн тонн;
- Фосфориты — больше или равно 200 млн тонн;
- Бариты — больше или равно 10 млн тонн.
А это дополнительные критерии, которые зачисляют месторождение в состав стратегических вне зависимости от размера запасов:
- Расположение участка недр или месторождения на море или во внутреннем водоеме;
- Участки недр или месторождения, определяемые интересами обороноспособности или национальной безопасности страны, разработка которых способна создать или создает угрозу экономическим интересам Республики Казахстан, повлечет снижение уровня обороноспособности страны, угрозу неприкосновенности государственной границы, повлечет резкое ухудшение экологической ситуации, в том числе качества питьевой воды, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, эпидемии и эпизоотии;
- Месторождения урана;
- Месторождения подземных вод для питьевого или хозяйственно-бытового водоснабжения крупных населенных пунктов.
В основном применяются первый и третий с четвертым критерии.
Теперь немного проанализируем, какие именно месторождения и участки недр вошли в данный список (их всего 362 — по списку 361, но добавлен пункт 129−1, поэтому на 1 больше). Вот разбивка по видам полезных ископаемых (берем превалирующий вид):
- Пресные подземные воды — 200 месторождений;
- Алмазы — 1 месторождение;
- Асбест — 1 месторождение;
- Бокситы — 2 месторождения;
- Борные руды — 2 месторождения;
- Вольфрам — 5 месторождений;
- Железо — 11 месторождений;
- Золото — 7 месторождений;
- Медь — 5 месторождений;
- Никель — 2 месторождения;
- Олово — 1 месторождение;
- Полиметаллы — 4 месторождения;
- Свинец — 1 месторождение;
- Титан — 5 месторождений;
- Уголь — 4 месторождения;
- Уран — 54 месторождения
- Фосфориты — 9 месторождений;
- Хромиты — 2 месторождения;
- Углеводородное сырье (нефть, газ, конденсат) — 36 месторождений.
Как видно, преобладают в списке пресные подземные воды, потом уран, затем углеводородное сырье, ну, а дальше с большим отрывом железо и фосфориты. Это вот такая общая картина (см. также таблицу).
Но что если вы хотите узнать об этих месторождениях больше, а деньги за геологическую информацию платить не хотите? Есть определенный выход! Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан имеет несколько очень полезных сервисов для таких любознательных людей:
- Интерактивная карта участков недропользования с информацией по каждому участку;
- Справочник месторождений Казахстана;
- Справочник по недропользователям Казахстана.
Фактически тут есть вся информация, которая нужна людям, интересующимся как полезными ископаемыми, так и экономикой. Думаю, с ее помощью можно узнать еще больше нужного и интересного.
Перечень участков недр, месторождений, имеющих стратегическое значение (кроме пресных подземных вод)
№
Вид
полезного
ископаемого
Наименование
месторождения, участка недр
Область
Местонахождение
1
Алмазы
Кумдыкольское
Акмолинская с.ш. 53008/ в.д. 68057/
2
Асбест
Жетыгаринское
Кустанайская с.ш. 52008/ в.д. 61012/
3
Бокситы
Восточно-Аятское
Кустанайская с.ш. 52042/ в.д. 62055/
4
Бокситы
Краснооктябрьское
Кустанайская с.ш. 52000/ в.д. 62017/
5
Борные руды
Индерская группаместорождений
Атырауская с.ш. 48028/ в.д. 51055/
6
Борные руды
Сатимола
Западно-Казахстанская с.ш. 48055/ в.д. 52020/
7
Вольфрам, молибден
Богуты
Алма-Атинская с.ш. 44000/ в.д. 67025/
8
Вольфрам, молибден
Верхнее Кайрактинское
Карагандинская с.ш. 48041/ в.д. 73015/
9
Вольфрам, молибден
Караоба
Карагандинская с.ш. 47012/ в.д. 71022/
10
Вольфрам, молибден
Коктенколь
Карагандинская с.ш. 48036/ в.д. 72013/
11
Вольфрам
Северный Катпар
Карагандинская с.ш. 48044/ в.д. 72059/
12
Железо
Алешинское
Кустанайская с.ш. 53049/ в.д. 63042/
13
Железо
Аятский железорудный бассейн
Кустанайская с.ш. 53000/ в.д. 62030/
14
Железо
Велиховское Южное
Актюбинская с.ш. 50045/ в.д. 58001/
15
Железо, марганец
Западный Каражал
Карагандинская с.ш. 48001/ в.д. 70048/
16
Железо
Качарское
Кустанайская с.ш. 53021/ в.д. 62055/
17
Железо
Лисаковское
Кустанайская с.ш. 52027/ в.д. 62019/
18
Железо
Масальское
Акмолинская с.ш. 51032/ в.д. 66036/
19
Железо
Сарбайское
Кустанайская с.ш. 53002/ в.д. 63003/
20
Железо
Соколовское
Кустанайская с.ш. 53000/ в.д. 63011/
21
Железо, марганец
участок Перстневский
Карагандинская с.ш. 48022/ в.д. 70021/
22
Железо, марганец, барит
Ушкатын III
Карагандинская с.ш. 48022/ в.д. 70018/
23
Золото
Васильковское
Акмолинская с.ш. 53026/ в.д. 69014/
24
Золото
Бакырчик
Восточно — Казахстанская с.ш. 49043/ в.д. 81036/
25
Золото, медь
Нурказган
Восточно — Казахстанская с.ш. 50009/ в.д. 72058/
26
Золото
Мизек
Восточно — Казахстанская с.ш. 48051/ в.д. 77023/
27
Золото
Варваринское
Кустанайская с.ш. 52056/ в.д. 62009/
28
Золото, медь, молибден
Бозшаколь
Павлодарская с.ш. 51051/ в.д. 74017/
29
Золото, полиметаллы
Риддер — Сокольное
Восточно — Казахстанская с.ш. 50020/ в.д. 83030/
30
Медь
Айдарлы
Восточно — Казахстанская с.ш. 46057/ в.д. 79054/
31
Медь
Актогай
Восточно — Казахстанская с.ш. 46057/ в.д. 79057/
32
Медь
Джезказган
Карагандинская с.ш. 50028/ в.д. 59006/
33
Медь
50 лет Октября
Актюбинская с.ш. 50054/ в.д. 81019/
34
Медь, полиметаллы
Орловское
Восточно — Казахстанская с.ш. 50030/ в.д. 78045/
35
Никель
Горностаевское
Восточно — Казахстанская с.ш. 51059/ в.д. 60050/
36
Никель
Шевченковское
Кустанайская с.ш. 53031/ в.д. 68010/
37
Олово
Сырымбет
Северо — Казахстанская с.ш. 48015/ в.д. 70012/
38
Полиметаллы
Жайрем
Карагандинская с.ш. 49052/ в.д. 84017/
39
Полиметаллы
Малеевское
Восточно — Казахстанская с.ш. 49052/ в.д. 84015/
40
Полиметаллы
Ново — Лениногорское
Восточно — Казахстанская с.ш. 50021/ в.д. 83041/
41
Полиметаллы
Чекмарь
Восточно — Казахстанская с.ш. 50039/ в.д. 83036/
42
Свинец, цинк
Шалкия
Кзыл-Ординская с.ш. 44000/ в.д. 67025/
43
Титан, цирконий
Ащисайское
Актюбинская с.ш. 49035/ 5 в.д. 6025/
44
Титан, цирконий
Заячье
Акмолинская с.ш. 52009/ в.д. 73047/
45
Титан, цирконий
Караоткельское
Восточно — Казахстанская с.ш. 48043/ в.д. 83006/
46
Титан, цирконий
Сатпаевское
Восточно — Казахстанская с.ш. 48045/ в.д. 82053/
47
Титан, цирконий
Шокаш
Актюбинская с.ш. 50023/ в.д. 56018/
48
Уголь
Каражира (Юбилейное)
Восточно — Казахстанская с.ш. 50000/ в.д. 78045/
49
Уголь
Экибастуз (разрезы Богатырь, Северный, Восточный, 11 поле)
Павлодарская с.ш. 51040/ в.д. 75024/
50
Уголь
Карагандинский угольный бассейн
Карагандинская с.ш. 49049/ в.д. 73000/
51
Уголь
Шубарколь
Карагандинская с.ш. 49000/ в.д. 68040/
52
Уран
Агашское
Акмолинская с.ш. 53019/ в.д. 71035/
53
Уран
Акдала
Южно — Казахстанская с.ш. 45031/ в.д. 68045/
54
Уран
Аккан — Бурлук
Северо — Казахстанская с.ш. 52037/ в.д. 72007/
55
Уран
Буденовское
Южно — Казахстанская с.ш. 44044/ в.д. 67040/
56
Уран
Бурлукское
Северо — Казахстанская Нет сведений
57
Уран
Викторовское
Северо — Казахстанская с.ш. 52051/ в.д. 67017/
58
Уран
Восток
Акмолинская с.ш. 52026/ в.д. 68015/
59
Уран
Восточно —Тастыкольское
Акмолинская с.ш. 53002/ в.д. 71010/
60
Уран, молибден
Глубинное
Акмолинская с.ш. 53021/ в.д. 71028/
61
Уран
Гранитное
Карагандинская с.ш. 47044/ в.д. 71036/
62
Уран
Грачевское
Северо — Казахстанская Нет сведений
63
Уран
Жалпак
Южно — Казахстанская с.ш. 45051/ в.д. 68059/
64
Уран
Жусандалинское
Джамбульская с.ш. 44033/ в.д. 74027/
65
Уран, фосфориты
Заозерное
Акмолинская с.ш. 53008/ в.д. 71013/
66
Уран
Заречное
Южно-Казахстанская с.ш. 42031/ в.д. 67034/
67
Уран
Звездное
Акмолинская с.ш. 52026/ в.д. 68015/
68
Уран
Инкай
Южно — Казахстанская с.ш. 45015/ в.д. 67031/
69
Уран
Ирколь
Кзыл-Ординская с.ш. 44006/ в.д. 66029/
70
Уран
Камышевое
Северо — Казахстанская с.ш. 52023/ в.д. 66058/
71
Уран
Канжуган
Южно — Казахстанская с.ш. 44000/ в.д. 68050/
72
Уран
Коксорское
Акмолинская с.ш. 53013/ в.д. 71013/
73
Уран, молибден, уголь
Кольжатское
Алма-Атинская с.ш. 43036/ в.д. 80035/
74
Уран
Копалысай
Джамбульская с.ш. 43049/ в.д. 75000/
75
Уран
Косачиное
Северо — Казахстанская Нет сведений
76
Уран, уголь
Куланское
Джамбульская с.ш. 44054/ в.д. 73043/
77
Уран
Кызылколь (Чаян, Лунное)
Южно — Казахстанская с.ш. 43044/ в.д. 69039/
78
Уран
Кызылтас
Джамбульская с.ш. 44027/ в.д. 73050/
79
Уран
Маныбай
Акмолинская с.ш. 52030/ в.д. 72000/
80
Уран, фосфориты, скандий
Меловое
Мангистауская Нет сведений
81
Уран
Моинкум
Южно — Казахстанская с.ш. 44013/ в.д. 68055/
82
Уран
Мынкудук
Южно — Казахстанская с.ш. 45035/ в.д. 68005/
83
Уран, молибден, кобальт, серебро, уголь
Нижнее — Илийское
Алма-Атинская с.ш. 45015/ в.д. 74045/
84
Уран, уголь
Ойкарагай
Алма-Атинская с.ш. 43011/ в.д. 80035/
85
Уран
Северный Карамурун
Кзыл-Ординская с.ш. 44006/ в.д. 66047/
86
Уран
Северный Харасан
Кзыл-Ординская с.ш. 43044/ в.д. 66050/
87
Уран
Семизбай
Северо — Казахстанская с.ш. 52057/ в.д. 72058/
88
Уран
Славянское
Акмолинская с.ш. 53042/ в.д. 69010/
89
Уран
Сулушокынское
Алма-Атинская с.ш. 43050/ в.д. 78050/
90
Уран, фосфориты
Тайбогор
Мангистауская Нет сведений
91
Уран
Талас
Карагандинская с.ш. 47030/ в.д. 71037/
92
Уран, фосфориты, редкие земли
Тасмурын
Мангистауская Нет сведений
93
Уран, фосфориты
Тастыколь
Акмолинская с.ш. 53002/ в.д. 71009/
94
Уран, фосфориты
Томак
Мангистауская Нет сведений
95
Уран
Уванас
Южно — Казахстанская с.ш. 45016/ в.д. 68055/
96
Уран
Улькен — Акжал
Восточно — Казахстанская Нет сведений
97
Уран
Февральское
Северо — Казахстанская Нет сведений
98
Уран
Чаглинское
Акмолинская с.ш. 53025/ в.д. 69012/
99
Уран, молибден
Шатское
Акмолинская с.ш. 53020/ в.д. 71028/
100
Уран
Шатское 1
Акмолинская с.ш. 53019/ в.д. 71033/
101
Уран
Шокпак
Северо — Казахстанская с.ш. 52024/ в.д. 66059/
102
Уран
Шолак — Эспе
Южно — Казахстанская с.ш. 45010/ в.д. 68000/
103
Уран
Шорлы
Карагандинская с.ш. 47030/ в.д. 71037/
104
Уран
Южно — Маныбайское
Акмолинская с.ш. 52027/ в.д. 71058/
105
Уран
Южный Карамурун
Кзыл-Ординская с.ш. 44001/ в.д. 66050/
106
Фосфориты
Акжар
Джамбульская с.ш. 43036/ в.д. 69038/
107
Фосфориты
Герес
Южно — Казахстанская с.ш. 43038/ в.д. 69026/
108
Фосфориты
Коксу
Джамбульская с.ш. 43039/ в.д. 69038/
109
Фосфориты
Гиммельфарбское
Джамбульская с.ш. 43032/ в.д. 69033/
110
Фосфориты
Жанатас
Джамбульская с.ш. 43032/ в.д. 69037/
111
Фосфориты
Кокжон (участки Кистас, Кесиктюбе, Аралтюбе)
Джамбульская Кистас с.ш. 43033/ в.д. 69030/Кесиктюбе с.ш. 43003/ в.д. 69030/Аралтюбе с.ш. 43023/ в.д. 69049/
112
Фосфориты
Ушбас
Южно-Казахстанская с.ш. 43043/ в.д. 69026/
113
Фосфориты
Чилисайское
Актюбинская с.ш. 49020/ в.д. 57014/
114
Фосфориты
Шолакское
Актюбинская с.ш. 49041/ в.д. 57030/
115
Хромиты
Миллионное
Актюбинская с.ш. 50014/ в.д. 58025/
116
Хромиты
Алмаз — Жемчужина
Актюбинская с.ш. 50014/ в.д. 58025/
117
Углеводородное сырье
III-P-1
Каспийское море с.ш. 45026/ в.д. 50058/
118
Углеводородное сырье
III-P-2
Каспийское море с.ш. 45042/ в.д. 50051/
119
Углеводородное сырье
Абай
Каспийское море с.ш. 45052/ в.д. 51014/
120
Нефть, газ, конденсат
Акшабулак Центральный
Кзыл-Ординская с.ш. 45057/ в.д. 65043/
121
Нефть, газ, конденсат
Алибекмола
Актюбинская с.ш. 48029/ в.д. 57039/
122
Углеводородное сырье
Атырауская с.ш. 46050/ в.д. 49020/
123
Нефть, газ
Бузачи Северные
Мангистауская с.ш. 45008/ в.д. 51041/
124
Углеводородное сырье
Дархан
Каспийское море с.ш. 44059/ в.д. 50043/
125
Нефть, газ, конденсат
Жанажол
Актюбинская с.ш. 48016/ в.д. 57024/
126
Углеводородное сырье
Женис
Каспийское море с.ш. 41059/ в.д. 51054/
127
Нефть, газ, конденсат
Жетыбай
Мангистауская с.ш. 43032/ в.д. 52008/
128
Газ, конденсат
Имашевское
Атырауская с.ш. 46041/ в.д. 48036/
129
Углеводородное сырье
Исатай
Каспийское море с.ш. 45037/ в.д. 51030/ с.ш. 45052/ в.д. 51030/ с.ш. 45052/ в.д. 52000/ с.ш. 45045/ в.д. 52000/ с.ш. 45045/ в.д. 52015/ с.ш. 45037/ в.д. 52015/
Углеводородное сырье
Шагала
Каспийское море с.ш. 46000/ в.д. 52000/ с.ш. 46015/ в.д. 52000/ с.ш. 46015/ в.д. 52030/ с.ш. 46000/ в.д. 52030/
130
Газ, нефть
Каламкас
Мангистауская с.ш. 45022/ в.д. 51055/
131
Газ, нефть
Каражанбас
Мангистауская с.ш. 45007/ в.д. 51025/
132
Нефть, газ, конденсат
Карачаганак
Западно-Казахстанская с.ш. 51020/ в.д. 53020/
133
Углеводородное сырье
Кашаган, Кайран, Актота, Каламкас-море
Каспийское море Кашаган, Кайран, Актота с.ш. 46021/ в.д. 52026/Каламкас — море с.ш. 45045/ 5 в.д. 1001/
134
Нефть, газ
Кенбай
Атырауская с.ш. 47042/ в.д. 54010/
135
Нефть, газ, конденсат
Кожасай
Актюбинская с.ш. 48013/ в.д. 57013/
136
Нефть
Королевское (подсолевое)
Атырауская с.ш. 46012/ в.д. 53033/
137
Нефть, газ, конденсат
Кумколь
Карагандинская с.ш. 46029/ в.д. 65034/
138
Нефть, газ, конденсат
С. Нуржанов
Атырауская с.ш. 45052/ в.д. 53018/
139
Углеводородное сырье
Сатпаев
Каспийское море с.ш. 45056/ в.д. 50046/
140
Углеводородное сырье
Структура Курмангазы
Каспийское море с.ш. 45025/ в.д. 50000/
141
Нефть
Тенгизское
Атырауская с.ш. 46004/ в.д. 53025/
142
Нефть, газ, конденсат
Урихтау
Актюбинская с.ш. 48024/ в.д. 57020/
143
Газ, нефть
Узень
Мангистауская с.ш. 43025/ в.д. 52053/
144
Углеводородное сырье
Участки Жамбай Южный и Южное Забурунье
Каспийское море с.ш. 46027/ в.д. 49031/
145
Углеводородное сырье
участок Жемчужина
Каспийское море с.ш. 45034/ в.д. 50027/
146
Углеводородное сырье
участок Тюб-Караган
Каспийское море с.ш. 44043/ в.д. 50026/
147
Углеводородное сырье
участок Махамбет
Каспийское море с.ш. 46021/ в.д. 50037/
148
Углеводородное сырье
участок Бобек
Каспийское море с.ш. 46000/ в.д. 51045/
149
Углеводородное сырье
участок «Н»
Каспийское море с.ш. 43009/ в.д. 51005/
150
Углеводородное сырье
участок Жамбыл
Каспийское море с.ш. 46005/ в.д. 50015/
151
Углеводородное сырье
участок Мертвый Култук
Каспийское море с.ш. 45020/ в.д. 53020/
152
Нефть, газ, конденсат
Федоровский блок
Западно — Казахстанская область с.ш. 51026/ в.д. 52021/
153
Нефть, газ, конденсат
Чинаревское
Западно — Казахстанская область с.ш. 51038/ в.д. 52017/
154
Углеводородное сырье
Шаттык
Каспийское море с.ш. 46016/ в.д. 51014/
155
Углеводородное сырье
Аральский
Кзыл-Ординская с.ш. 45054/ в.д. 60018/
156
Углеводородное сырье
Мангышлакский
Мангистауская с.ш. 43022/ в.д. 53008/
157
Углеводородное сырье
Прикаспийский
Мангистауская, Актюбинская с.ш. 48023/ в.д. 55003/
158
Углеводородное сырье
Сырдарьинский
Кзыл-Ординская, ЮКО с.ш. 42059/ в.д. 66005/
159
Углеводородное сырье
Устюртско-Бузашинский
Мангистауская, Актюбинская с.ш. 45030/ в.д. 54048/
160
Углеводородное сырье
Шу-Сарысуский
Кзыл-Ординская, Карагандинская, Джамбульская с.ш. 45035/ в.д. 70021/
161
Углеводородное сырье
Южно-Торгайский
Кзыл-Ординская, Актюбинская, Кустанайская, Карагандинская с.ш. 47020/ в.д. 64049/