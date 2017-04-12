



sergei55 Казахстан. Горы

О стратегических компаниях Казахстана, которые составляют основу экономики страны, мы уже писали. Есть и другой компонент экономики, который тоже важен, но в основном потенциально — это месторождения полезных ископаемых. Они вовлекаются в экономику, только когда их начинают использовать, но тем не менее это огромная ценность.

Государство и тут облегчило всем работу и составило специальный список стратегических месторождений, который регулярно обновляет. Список этот опубликован в виде постановления правительства Республики Казахстан от 4 октября 2011 года № 1137. Последние изменения в него были внесены 7 августа 2015 года, так что список вполне актуальный.

Как же определяется важность месторождения? Месторождение может считаться стратегическим в двух случаях — если сами запасы соответствуют определенным размерам и если они удовлетворяют необходимым критериям.

Вот каковы требования к размерам месторождений:

Нефть — больше или равно 15 млн тонн; Газ — больше или равно 10 млрд кубометров; Железные руды — больше или равно 100 млн тонн; Марганцевые руды — больше или равно 20 млн тонн; Хромитовые руды — больше или равно 30 млн тонн; Медь — больше или равно 5 млн тонн; Свинец — больше или равно 2 млн тонн; Цинк — больше или равно 2 млн тонн; Бокситы — больше или равно 50 млн тонн; Никель — больше или равно 50 тысяч тонн; Вольфрам — больше или равно 100 тысяч тонн; Молибден — больше или равно 200 тысяч тонн; Золото — больше или равно 50 тонн; Уголь коксующийся — больше или равно 50 млн тонн; Уголь бурый — больше или равно 500 млн тонн; Уголь энергетический — больше или равно 500 млн тонн; Горючие сланцы — больше или равно 500 млн тонн; Фосфориты — больше или равно 200 млн тонн; Бариты — больше или равно 10 млн тонн.

А это дополнительные критерии, которые зачисляют месторождение в состав стратегических вне зависимости от размера запасов:

Расположение участка недр или месторождения на море или во внутреннем водоеме; Участки недр или месторождения, определяемые интересами обороноспособности или национальной безопасности страны, разработка которых способна создать или создает угрозу экономическим интересам Республики Казахстан, повлечет снижение уровня обороноспособности страны, угрозу неприкосновенности государственной границы, повлечет резкое ухудшение экологической ситуации, в том числе качества питьевой воды, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, эпидемии и эпизоотии; Месторождения урана; Месторождения подземных вод для питьевого или хозяйственно-бытового водоснабжения крупных населенных пунктов.

В основном применяются первый и третий с четвертым критерии.

Теперь немного проанализируем, какие именно месторождения и участки недр вошли в данный список (их всего 362 — по списку 361, но добавлен пункт 129−1, поэтому на 1 больше). Вот разбивка по видам полезных ископаемых (берем превалирующий вид):

Пресные подземные воды — 200 месторождений; Алмазы — 1 месторождение; Асбест — 1 месторождение; Бокситы — 2 месторождения; Борные руды — 2 месторождения; Вольфрам — 5 месторождений; Железо — 11 месторождений; Золото — 7 месторождений; Медь — 5 месторождений; Никель — 2 месторождения; Олово — 1 месторождение; Полиметаллы — 4 месторождения; Свинец — 1 месторождение; Титан — 5 месторождений; Уголь — 4 месторождения; Уран — 54 месторождения Фосфориты — 9 месторождений; Хромиты — 2 месторождения; Углеводородное сырье (нефть, газ, конденсат) — 36 месторождений.

Как видно, преобладают в списке пресные подземные воды, потом уран, затем углеводородное сырье, ну, а дальше с большим отрывом железо и фосфориты. Это вот такая общая картина (см. также таблицу).

Но что если вы хотите узнать об этих месторождениях больше, а деньги за геологическую информацию платить не хотите? Есть определенный выход! Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан имеет несколько очень полезных сервисов для таких любознательных людей:

Фактически тут есть вся информация, которая нужна людям, интересующимся как полезными ископаемыми, так и экономикой. Думаю, с ее помощью можно узнать еще больше нужного и интересного.

Перечень участков недр, месторождений, имеющих стратегическое значение (кроме пресных подземных вод)

№

Вид

полезного

ископаемого

Наименование

месторождения, участка недр

Область

Местонахождение

1

Алмазы

Кумдыкольское

Акмолинская с.ш. 53008/ в.д. 68057/

2

Асбест

Жетыгаринское

Кустанайская с.ш. 52008/ в.д. 61012/

3

Бокситы

Восточно-Аятское

Кустанайская с.ш. 52042/ в.д. 62055/

4

Бокситы

Краснооктябрьское

Кустанайская с.ш. 52000/ в.д. 62017/

5

Борные руды

Индерская группаместорождений

Атырауская с.ш. 48028/ в.д. 51055/

6

Борные руды

Сатимола

Западно-Казахстанская с.ш. 48055/ в.д. 52020/

7

Вольфрам, молибден

Богуты

Алма-Атинская с.ш. 44000/ в.д. 67025/

8

Вольфрам, молибден

Верхнее Кайрактинское

Карагандинская с.ш. 48041/ в.д. 73015/

9

Вольфрам, молибден

Караоба

Карагандинская с.ш. 47012/ в.д. 71022/

10

Вольфрам, молибден

Коктенколь

Карагандинская с.ш. 48036/ в.д. 72013/

11

Вольфрам

Северный Катпар

Карагандинская с.ш. 48044/ в.д. 72059/

12

Железо

Алешинское

Кустанайская с.ш. 53049/ в.д. 63042/

13

Железо

Аятский железорудный бассейн

Кустанайская с.ш. 53000/ в.д. 62030/

14

Железо

Велиховское Южное

Актюбинская с.ш. 50045/ в.д. 58001/

15

Железо, марганец

Западный Каражал

Карагандинская с.ш. 48001/ в.д. 70048/

16

Железо

Качарское

Кустанайская с.ш. 53021/ в.д. 62055/

17

Железо

Лисаковское

Кустанайская с.ш. 52027/ в.д. 62019/

18

Железо

Масальское

Акмолинская с.ш. 51032/ в.д. 66036/

19

Железо

Сарбайское

Кустанайская с.ш. 53002/ в.д. 63003/

20

Железо

Соколовское

Кустанайская с.ш. 53000/ в.д. 63011/

21

Железо, марганец

участок Перстневский

Карагандинская с.ш. 48022/ в.д. 70021/

22

Железо, марганец, барит

Ушкатын III

Карагандинская с.ш. 48022/ в.д. 70018/

23

Золото

Васильковское

Акмолинская с.ш. 53026/ в.д. 69014/

24

Золото

Бакырчик

Восточно — Казахстанская с.ш. 49043/ в.д. 81036/

25

Золото, медь

Нурказган

Восточно — Казахстанская с.ш. 50009/ в.д. 72058/

26

Золото

Мизек

Восточно — Казахстанская с.ш. 48051/ в.д. 77023/

27

Золото

Варваринское

Кустанайская с.ш. 52056/ в.д. 62009/

28

Золото, медь, молибден

Бозшаколь

Павлодарская с.ш. 51051/ в.д. 74017/

29

Золото, полиметаллы

Риддер — Сокольное

Восточно — Казахстанская с.ш. 50020/ в.д. 83030/

30

Медь

Айдарлы

Восточно — Казахстанская с.ш. 46057/ в.д. 79054/

31

Медь

Актогай

Восточно — Казахстанская с.ш. 46057/ в.д. 79057/

32

Медь

Джезказган

Карагандинская с.ш. 50028/ в.д. 59006/

33

Медь

50 лет Октября

Актюбинская с.ш. 50054/ в.д. 81019/

34

Медь, полиметаллы

Орловское

Восточно — Казахстанская с.ш. 50030/ в.д. 78045/

35

Никель

Горностаевское

Восточно — Казахстанская с.ш. 51059/ в.д. 60050/

36

Никель

Шевченковское

Кустанайская с.ш. 53031/ в.д. 68010/

37

Олово

Сырымбет

Северо — Казахстанская с.ш. 48015/ в.д. 70012/

38

Полиметаллы

Жайрем

Карагандинская с.ш. 49052/ в.д. 84017/

39

Полиметаллы

Малеевское

Восточно — Казахстанская с.ш. 49052/ в.д. 84015/

40

Полиметаллы

Ново — Лениногорское

Восточно — Казахстанская с.ш. 50021/ в.д. 83041/

41

Полиметаллы

Чекмарь

Восточно — Казахстанская с.ш. 50039/ в.д. 83036/

42

Свинец, цинк

Шалкия

Кзыл-Ординская с.ш. 44000/ в.д. 67025/

43

Титан, цирконий

Ащисайское

Актюбинская с.ш. 49035/ 5 в.д. 6025/

44

Титан, цирконий

Заячье

Акмолинская с.ш. 52009/ в.д. 73047/

45

Титан, цирконий

Караоткельское

Восточно — Казахстанская с.ш. 48043/ в.д. 83006/

46

Титан, цирконий

Сатпаевское

Восточно — Казахстанская с.ш. 48045/ в.д. 82053/

47

Титан, цирконий

Шокаш

Актюбинская с.ш. 50023/ в.д. 56018/

48

Уголь

Каражира (Юбилейное)

Восточно — Казахстанская с.ш. 50000/ в.д. 78045/

49

Уголь

Экибастуз (разрезы Богатырь, Северный, Восточный, 11 поле)

Павлодарская с.ш. 51040/ в.д. 75024/

50

Уголь

Карагандинский угольный бассейн

Карагандинская с.ш. 49049/ в.д. 73000/

51

Уголь

Шубарколь

Карагандинская с.ш. 49000/ в.д. 68040/

52

Уран

Агашское

Акмолинская с.ш. 53019/ в.д. 71035/

53

Уран

Акдала

Южно — Казахстанская с.ш. 45031/ в.д. 68045/

54

Уран

Аккан — Бурлук

Северо — Казахстанская с.ш. 52037/ в.д. 72007/

55

Уран

Буденовское

Южно — Казахстанская с.ш. 44044/ в.д. 67040/

56

Уран

Бурлукское

Северо — Казахстанская Нет сведений

57

Уран

Викторовское

Северо — Казахстанская с.ш. 52051/ в.д. 67017/

58

Уран

Восток

Акмолинская с.ш. 52026/ в.д. 68015/

59

Уран

Восточно —Тастыкольское

Акмолинская с.ш. 53002/ в.д. 71010/

60

Уран, молибден

Глубинное

Акмолинская с.ш. 53021/ в.д. 71028/

61

Уран

Гранитное

Карагандинская с.ш. 47044/ в.д. 71036/

62

Уран

Грачевское

Северо — Казахстанская Нет сведений

63

Уран

Жалпак

Южно — Казахстанская с.ш. 45051/ в.д. 68059/

64

Уран

Жусандалинское

Джамбульская с.ш. 44033/ в.д. 74027/

65

Уран, фосфориты

Заозерное

Акмолинская с.ш. 53008/ в.д. 71013/

66

Уран

Заречное

Южно-Казахстанская с.ш. 42031/ в.д. 67034/

67

Уран

Звездное

Акмолинская с.ш. 52026/ в.д. 68015/

68

Уран

Инкай

Южно — Казахстанская с.ш. 45015/ в.д. 67031/

69

Уран

Ирколь

Кзыл-Ординская с.ш. 44006/ в.д. 66029/

70

Уран

Камышевое

Северо — Казахстанская с.ш. 52023/ в.д. 66058/

71

Уран

Канжуган

Южно — Казахстанская с.ш. 44000/ в.д. 68050/

72

Уран

Коксорское

Акмолинская с.ш. 53013/ в.д. 71013/

73

Уран, молибден, уголь

Кольжатское

Алма-Атинская с.ш. 43036/ в.д. 80035/

74

Уран

Копалысай

Джамбульская с.ш. 43049/ в.д. 75000/

75

Уран

Косачиное

Северо — Казахстанская Нет сведений

76

Уран, уголь

Куланское

Джамбульская с.ш. 44054/ в.д. 73043/

77

Уран

Кызылколь (Чаян, Лунное)

Южно — Казахстанская с.ш. 43044/ в.д. 69039/

78

Уран

Кызылтас

Джамбульская с.ш. 44027/ в.д. 73050/

79

Уран

Маныбай

Акмолинская с.ш. 52030/ в.д. 72000/

80

Уран, фосфориты, скандий

Меловое

Мангистауская Нет сведений

81

Уран

Моинкум

Южно — Казахстанская с.ш. 44013/ в.д. 68055/

82

Уран

Мынкудук

Южно — Казахстанская с.ш. 45035/ в.д. 68005/

83

Уран, молибден, кобальт, серебро, уголь

Нижнее — Илийское

Алма-Атинская с.ш. 45015/ в.д. 74045/

84

Уран, уголь

Ойкарагай

Алма-Атинская с.ш. 43011/ в.д. 80035/

85

Уран

Северный Карамурун

Кзыл-Ординская с.ш. 44006/ в.д. 66047/

86

Уран

Северный Харасан

Кзыл-Ординская с.ш. 43044/ в.д. 66050/

87

Уран

Семизбай

Северо — Казахстанская с.ш. 52057/ в.д. 72058/

88

Уран

Славянское

Акмолинская с.ш. 53042/ в.д. 69010/

89

Уран

Сулушокынское

Алма-Атинская с.ш. 43050/ в.д. 78050/

90

Уран, фосфориты

Тайбогор

Мангистауская Нет сведений

91

Уран

Талас

Карагандинская с.ш. 47030/ в.д. 71037/

92

Уран, фосфориты, редкие земли

Тасмурын

Мангистауская Нет сведений

93

Уран, фосфориты

Тастыколь

Акмолинская с.ш. 53002/ в.д. 71009/

94

Уран, фосфориты

Томак

Мангистауская Нет сведений

95

Уран

Уванас

Южно — Казахстанская с.ш. 45016/ в.д. 68055/

96

Уран

Улькен — Акжал

Восточно — Казахстанская Нет сведений

97

Уран

Февральское

Северо — Казахстанская Нет сведений

98

Уран

Чаглинское

Акмолинская с.ш. 53025/ в.д. 69012/

99

Уран, молибден

Шатское

Акмолинская с.ш. 53020/ в.д. 71028/

100

Уран

Шатское 1

Акмолинская с.ш. 53019/ в.д. 71033/

101

Уран

Шокпак

Северо — Казахстанская с.ш. 52024/ в.д. 66059/

102

Уран

Шолак — Эспе

Южно — Казахстанская с.ш. 45010/ в.д. 68000/

103

Уран

Шорлы

Карагандинская с.ш. 47030/ в.д. 71037/

104

Уран

Южно — Маныбайское

Акмолинская с.ш. 52027/ в.д. 71058/

105

Уран

Южный Карамурун

Кзыл-Ординская с.ш. 44001/ в.д. 66050/

106

Фосфориты

Акжар

Джамбульская с.ш. 43036/ в.д. 69038/

107

Фосфориты

Герес

Южно — Казахстанская с.ш. 43038/ в.д. 69026/

108

Фосфориты

Коксу

Джамбульская с.ш. 43039/ в.д. 69038/

109

Фосфориты

Гиммельфарбское

Джамбульская с.ш. 43032/ в.д. 69033/

110

Фосфориты

Жанатас

Джамбульская с.ш. 43032/ в.д. 69037/

111

Фосфориты

Кокжон (участки Кистас, Кесиктюбе, Аралтюбе)

Джамбульская Кистас с.ш. 43033/ в.д. 69030/Кесиктюбе с.ш. 43003/ в.д. 69030/Аралтюбе с.ш. 43023/ в.д. 69049/

112

Фосфориты

Ушбас

Южно-Казахстанская с.ш. 43043/ в.д. 69026/

113

Фосфориты

Чилисайское

Актюбинская с.ш. 49020/ в.д. 57014/

114

Фосфориты

Шолакское

Актюбинская с.ш. 49041/ в.д. 57030/

115

Хромиты

Миллионное

Актюбинская с.ш. 50014/ в.д. 58025/

116

Хромиты

Алмаз — Жемчужина

Актюбинская с.ш. 50014/ в.д. 58025/

117

Углеводородное сырье

III-P-1

Каспийское море с.ш. 45026/ в.д. 50058/

118

Углеводородное сырье

III-P-2

Каспийское море с.ш. 45042/ в.д. 50051/

119

Углеводородное сырье

Абай

Каспийское море с.ш. 45052/ в.д. 51014/

120

Нефть, газ, конденсат

Акшабулак Центральный

Кзыл-Ординская с.ш. 45057/ в.д. 65043/

121

Нефть, газ, конденсат

Алибекмола

Актюбинская с.ш. 48029/ в.д. 57039/

122

Углеводородное сырье

Атырауская с.ш. 46050/ в.д. 49020/

123

Нефть, газ

Бузачи Северные

Мангистауская с.ш. 45008/ в.д. 51041/

124

Углеводородное сырье

Дархан

Каспийское море с.ш. 44059/ в.д. 50043/

125

Нефть, газ, конденсат

Жанажол

Актюбинская с.ш. 48016/ в.д. 57024/

126

Углеводородное сырье

Женис

Каспийское море с.ш. 41059/ в.д. 51054/

127

Нефть, газ, конденсат

Жетыбай

Мангистауская с.ш. 43032/ в.д. 52008/

128

Газ, конденсат

Имашевское

Атырауская с.ш. 46041/ в.д. 48036/

129

Углеводородное сырье

Исатай

Каспийское море с.ш. 45037/ в.д. 51030/ с.ш. 45052/ в.д. 51030/ с.ш. 45052/ в.д. 52000/ с.ш. 45045/ в.д. 52000/ с.ш. 45045/ в.д. 52015/ с.ш. 45037/ в.д. 52015/

Углеводородное сырье

Шагала

Каспийское море с.ш. 46000/ в.д. 52000/ с.ш. 46015/ в.д. 52000/ с.ш. 46015/ в.д. 52030/ с.ш. 46000/ в.д. 52030/

130

Газ, нефть

Каламкас

Мангистауская с.ш. 45022/ в.д. 51055/

131

Газ, нефть

Каражанбас

Мангистауская с.ш. 45007/ в.д. 51025/

132

Нефть, газ, конденсат

Карачаганак

Западно-Казахстанская с.ш. 51020/ в.д. 53020/

133

Углеводородное сырье

Кашаган, Кайран, Актота, Каламкас-море

Каспийское море Кашаган, Кайран, Актота с.ш. 46021/ в.д. 52026/Каламкас — море с.ш. 45045/ 5 в.д. 1001/

134

Нефть, газ

Кенбай

Атырауская с.ш. 47042/ в.д. 54010/

135

Нефть, газ, конденсат

Кожасай

Актюбинская с.ш. 48013/ в.д. 57013/

136

Нефть

Королевское (подсолевое)

Атырауская с.ш. 46012/ в.д. 53033/

137

Нефть, газ, конденсат

Кумколь

Карагандинская с.ш. 46029/ в.д. 65034/

138

Нефть, газ, конденсат

С. Нуржанов

Атырауская с.ш. 45052/ в.д. 53018/

139

Углеводородное сырье

Сатпаев

Каспийское море с.ш. 45056/ в.д. 50046/

140

Углеводородное сырье

Структура Курмангазы

Каспийское море с.ш. 45025/ в.д. 50000/

141

Нефть

Тенгизское

Атырауская с.ш. 46004/ в.д. 53025/

142

Нефть, газ, конденсат

Урихтау

Актюбинская с.ш. 48024/ в.д. 57020/

143

Газ, нефть

Узень

Мангистауская с.ш. 43025/ в.д. 52053/

144

Углеводородное сырье

Участки Жамбай Южный и Южное Забурунье

Каспийское море с.ш. 46027/ в.д. 49031/

145

Углеводородное сырье

участок Жемчужина

Каспийское море с.ш. 45034/ в.д. 50027/

146

Углеводородное сырье

участок Тюб-Караган

Каспийское море с.ш. 44043/ в.д. 50026/

147

Углеводородное сырье

участок Махамбет

Каспийское море с.ш. 46021/ в.д. 50037/

148

Углеводородное сырье

участок Бобек

Каспийское море с.ш. 46000/ в.д. 51045/

149

Углеводородное сырье

участок «Н»

Каспийское море с.ш. 43009/ в.д. 51005/

150

Углеводородное сырье

участок Жамбыл

Каспийское море с.ш. 46005/ в.д. 50015/

151

Углеводородное сырье

участок Мертвый Култук

Каспийское море с.ш. 45020/ в.д. 53020/

152

Нефть, газ, конденсат

Федоровский блок

Западно — Казахстанская область с.ш. 51026/ в.д. 52021/

153

Нефть, газ, конденсат

Чинаревское

Западно — Казахстанская область с.ш. 51038/ в.д. 52017/

154

Углеводородное сырье

Шаттык

Каспийское море с.ш. 46016/ в.д. 51014/

155

Углеводородное сырье

Аральский

Кзыл-Ординская с.ш. 45054/ в.д. 60018/

156

Углеводородное сырье

Мангышлакский

Мангистауская с.ш. 43022/ в.д. 53008/

157

Углеводородное сырье

Прикаспийский

Мангистауская, Актюбинская с.ш. 48023/ в.д. 55003/

158

Углеводородное сырье

Сырдарьинский

Кзыл-Ординская, ЮКО с.ш. 42059/ в.д. 66005/

159

Углеводородное сырье

Устюртско-Бузашинский

Мангистауская, Актюбинская с.ш. 45030/ в.д. 54048/

160

Углеводородное сырье

Шу-Сарысуский

Кзыл-Ординская, Карагандинская, Джамбульская с.ш. 45035/ в.д. 70021/

161

Углеводородное сырье

Южно-Торгайский

Кзыл-Ординская, Актюбинская, Кустанайская, Карагандинская с.ш. 47020/ в.д. 64049/