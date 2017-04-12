



Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В течение первых трех месяцев пребывания нового президента США у власти его внешняя политика была головокружительным зрелищем неоднозначных сигналов и смены направлений, однако на прошлой неделе президент Трамп принял правильные решения в отношении Сирии, России и Китая, немного приблизив свою неустойчивую администрацию к основополагающим принципам традиционной политики США, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

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По словам высокопоставленного официального лица, решение о нанесении ударов по авиабазе в Сирии стало точкой объединения для расколотого Белого дома. Трамп не мог быть уверен, отдавая приказ об атаке, что ни один российский военнослужащий не будет убит в результате удара по Сирии или что не возникнет какого-либо иного происшествия. Вариант, которому Трамп отдал предпочтение, имел два достоинства. Удар был быстр и застал Россию, которая не ожидала такого быстрого ответного удара, врасплох. Однако он носил и взвешенный характер. Тем самым администрация послала продуманный сигнал вместо того, чтобы начинать военное вмешательство, окончания которого пришлось бы долго добиваться.

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Как известно, Трамп любит побеждать, и после нескольких недель хаотических неудач он, вероятно, может претендовать на успех, отмечает автор. В результате сирийская операция, получившая в целом высокую оценку в стране и за рубежом, укрепила позиции основной внешнеполитической команды Трампа таким образом, что она может изменить политический баланс в нынешней администрации.

Возможно, самым заметным выгодополучателем стал государственный секретарь Рекс Тиллерсон, который нашел свой голос после мучительно медленного начала. Тиллерсон явно заслужил доверие Трампа, а также создал альянс с важным закулисным игроком в администрации Джаредом Кушнером.

С другой стороны, в тяжелом положении оказался Стивен Бэннон, который претендовал на роль ключевого стратега Трампа, но теперь заклеймен близкими к Трампу людьми как сеющий раскол индивидуалист, дни которого в администрации сочтены. По словам одного помощника, причиной для гнева Трампа и его непосредственного круга стало стремление к превосходству «кого-то, кто вошел в команду за 72 дня до выборов». «Люди устали от игр» от Бэннона, добавил он.

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Трамп также «повернулся» от России в сторону Китая в треугольной игре наций, которую ведет нынешняя администрация, следуя, похоже, примеру прежнего государственного секретаря Генри Киссинджера, который, по всей видимости, является наставником Кушнера. Данное перебалансирование идет вразрез с тем, за что Трамп выступал во время выборов, когда он критиковал Китай и всячески превозносил президента России Владимира Путина. Но нынешний курс более разумен и устойчив, подчеркивает автор.

«Я очень поддерживаю акцию в отношении Сирии, — отметил Том Донилон, советник по национальной безопасности президента Барака Обамы. — В отношении России, Китая и Сирии в политике произошли почти молниеносные перемены».

Самый хитрый маневр на прошлой неделе заключался в том, чтобы одновременно ударить по Сирии и провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп, по сути, развернулся на 180 градусов в отношении Китая. Так, он сначала, еще не вступив в должность, ставил под сомнение принципы взаимоотношений двух стран. Теперь же Трамп вернулся к киссинджеровскому языку сотрудничества. Целью саммита, по мнению официальных лиц, было знакомство двух «больших фигур», которые на протяжении почти четырех часов беседовали один на один, поделившись мнениями по таким вопросам, как Северная Корея и глобальная торговля.

В свою очередь, отмечает автор, Тиллерсон отвезет сообщение Трампа в Москву, где, как ожидается, глава американской дипломатии заявит высшим российским официальным лицам, что их союз с президентом Сирии Башаром Асадом является залогом провала, и что США готовы работать с Москвой в рамках передачи власти тому, кто будет приемлем для России.

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«Мы хотим, чтобы они [русские] делали выбор, — объясняет один чиновник. — Мы можем работать вместе или друг против друга».

В команде Трампа считают, что после удара по Сирии США вернули себе стратегическую инициативу из рук Кремля.

«Россия, наконец, принимает «подачу», а не «подает», — отметил один высокопоставленный чиновник США. — Они прижаты к стенке, взятые врасплох Трампом».

Дать отпор Владимиру Путину — достойная цель, хотя и маловероятная для Трампа. Бывший министр обороны Боб Гейтс отмечает, что есть «польза в том, чтобы вывести Россию из равновесия политически», однако, добавил он, подобный шаг связан с риском из-за нахождения в Сирии российских войск.