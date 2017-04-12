



ru.wikipedia.org «Философия и христианское искусство», В. Риджуэй, 1878

Удивительные люди, православные фундаменталисты. Когда смотришь их сайты, бросается в глаза резкий контраст. С одной стороны — фотографии с детьми, видео, где трогательные подростки, обычно женского пола, поют песни про Родину, нередки ссылки на всякого рода «зеленые» мероприятия, много статей, осуждающих беспорядочную половую связь, даже вполне грамотно составленных, множество верных и опять же достаточно грамотных предупреждений о вреде пьянства и наркомании. То есть добрая половина контента словно специально подобрана для сайтов «молодым мамам — как правильно ухаживать за своим здоровьем». Одно удовольствие почитать, послушать, посмотреть, глаз не нарадуется.

С другой стороны, столь же видна проскакивающая через раз дикость самого фантастического толка о плетущихся вокруг заговорах и кознях. С нотками тревожными, беспокойными, надрывными, явно для здоровья молодых мам, особенно кормящих грудью или только собирающихся стать мамами, вредными. При том, что настоящая, реальная угроза всему этому благолепию не замечается. Учитывая же добрую (вернее, недобрую) половину информации, какая-то часть угрозы этой идиллии тут же на месте создается. Словно тихие, спокойные люди специально приманиваются сюда, чтобы им хлопушками над головой погромыхать и сделать их навсегда дерганными. Оттого, что хранить и защищать веру во всей полноте чаще всего берутся обычно люди по-своему милые, симпатичные, но напрочь лишенные способности рассуждать, можно сделать вывод о том, что религия держится на чувствах и, кроме как чувствами, ничем больше в массе своей не эксплуатируется.

Хотя в Церкви существует довольно узкий слой «интеллектуалов», по крайней мере, они сами себя таковыми считают, которые любят рассуждать о том, что народ слишком приземлён, верит во всякие обряды и не способен проникнуть в православие во всей глубине, как положено. Оттого людей и тянет вовсю на мракобесие, и самые ревностные из них защищают в основном всякую чепуху. Боятся ИНН, папу Римского, восьмой собор, верят всяким вздорным пророчествам и полагают, что защищают тем самым православие, хотя православие для них заключается в том, что они знают из нескольких цитат, специально для них выбранных, о том, что «святые отцы» кое-что не велели. Но в целом «святые отцы» для них — это какая-то общая масса, говорящая тремя-четырьмя одинаковыми цитатами. Реально «отцов» даже не берутся осилить, самые сочные выжимки из «отцов» на четырнадцати страницах все равно можно купить в любом монастыре, и все, что там написано, для них и есть православие. Многим даже и того не надо, достаточно обложки и пересказа всей брошюрки своими словами приходским батюшкой. Или даже его матушкой. Что даже более действенно.

Так вот, церковные «интеллектуалы» как раз те, кто отцов читал. В том или ином виде. Они с горечью смотрят на бушующее вокруг них мракобесие и стараются иногда даже прилагать некоторые усилия, чтобы его побороть. Поскольку святых отцов можно понимать как угодно, здесь не только отличие по «уровню», но и «горизонтальный» некий простор для интерпретаций имеется, то некоторых интеллектуалов иногда заносит, и тогда от них тоже начинают «защищать» православие, не так сильно, как от ИНН и папы Римского, но достается порой крепко. Церковное начальство, раз уж ни с ИНН, ни с папой ничего поделать не могут, тоже иногда подключается к этой борьбе и засовывает «интеллектуала» куда-нибудь на дальний приход, если он в сане. По этой причине «интеллектуалы» обычно помалкивают, а если и говорят, то что-то очень важное и исключительно проверенное православное. Такое вот «настоящее» рафинированное православие сильно отличается от православия масс тем, что вместо слов «нельзя», «не велели», гораздо больше говорит о Боге с самыми разными эпитетами. Хорошая, связная речь, цитаты из святых отцов, которые не отвлекались на ИНН, восьмой собор и папу, а целиком были погружены в созерцание. И знакомство с Писанием тоже проглядывает, несомненно, православно прокомментированным.

Сами «интеллектуалы» полагают, что сильно отличаются от своих собратьев по религии. Но мы начали с того, что религия вся держится на чувствах, ими одними и питается. Может быть, «интеллектуалы» тут исключение? Но если исключение и вправду, то должен появиться в их словах интеллект. Хоть где-то пробиться. Но что мы все время читаем, как только посчастливится нарваться на настоящего православного интеллектуала? О Боге, о Христе, например: «Из самых глубин света… Непостижимый… Трансцендентный, явил такую любовь…» Ну и так далее, обычно очень много грецизмов, латинизмов, разных слов, излагающих суть вопроса, однако все время как-то хочется дождаться появления его самого, интеллекта. Чтобы быть уверенным, что тут не просто читатель забалтывается тем же самым, как и в брошюре про конец света, но будет какая-то очевидная связь говоримого с выводом. Но нет, вывода не будет. Как нет и рассуждений. Есть просто другими словами постоянное расчувствование читателя, ради того, чтобы в конце сообщить ему то же самое, что в тех брошюрах, — «надо».

Каким уровнем эмпатии надо обладать, чтобы расчувствоваться от всех этих призывов «осознать ужас нашего преступления», прочувствовать вину перед «Трансцендентным и Непостижимым», который не поленился, явился, пострадал, «уму непостижимо» и так далее? Совершенно невозможно предположить, что люди сами на этих чувствах живут. Понять, почему фундаменталисты вздрагивают при каждом «знаке антихриста», вполне можно, это очень даже понятно. Но представить себе, что «интеллектуалов» вера вся держится на вот этом всем, что они говорят, повторяют друг за другом — совершенно невозможно. При таком самоощущении люди в древности замуровывали себя в стены и грызли корки, а здесь вся та же самая надрывная патетика, но без тесных келий и без корок. «Бог возлюбил так сильно» и «хочет, чтобы Его возлюбили так же». Вот, собственно, и все. Естественно, что не столь «умный» народ понижает уровень своей эмпатии до приемлемого уровня и начинает «защищать православие» от ИНН и от папы Римского. Тем более что те, кто все еще грызет корки, им это самое обычно и велит. Паломничество к аскетам составляет чуть не основной атрибут настоящего православного. «Интеллектуалы» сами подпитывают мракобесие, чем «интеллектуальней», заумнее их рассуждения о высших материях, в которых сами они ничего не смыслят, тем больше они подстегивают «защитников православия».

Есть чего защищать. Святыня столь прекрасна, что совсем непонятна. Встанем плечом к плечу и сохраним все это великолепие, о котором нам так здорово прочли проповедь. Повеление поверх всего этого старца «не брать дьявольский паспорт» — совершенно закономерный итог «интеллектуальных» проповедей про Сиятельного Трансцендента, Абсолюта, который ждет не дождется такой любви к себе, как тот вон старец, который точно знает, что папа Римский — антихрист на самом деле.