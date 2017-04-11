



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отдав приказ о нанесении ракетного удара по базе ВВС «Шайрат» в Сирии, президент США Дональд Трамп, выступавший за принцип «Америка прежде всего!», возможно, втянул страну в еще одну войну на Ближнем Востоке. Более того, пока что действия США не смогли оказать нужного воздействия на президента Сирии Башара Асада, чья авиация продолжила наносить удары с той же базы по мятежникам, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

В свою очередь, посол США в ООН Никки Хейли заявила 9 апреля, что Трамп «не остановится на этом», а также что «если ему потребуется сделать больше, он сделает» это.

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Более того, отмечает автор, если Трамп не сможет поддержать угрозу Хейли делами, «ястребы», нынче превозносящие его, начнут клеймить его «Дональдом Обамой». Однако если же Трамп поддастся военным призывам к войне со стороны Джона Маккейна, Линдси Грэма, Марко Рубио и других и прикажет уничтожить ВВС Сирии, США могут оказаться в войне не только с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и с официальным Дамаском, Россией, Ираном и шиитской группировкой «Хезболла». Война в стране поглотит весь президентский срок Трампа.

U.S. Navy Запуск крылатой ракеты

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Готовы ли к такому США? Как одержать верх в такой войне, не увеличив численность армии и отправки военнослужащих на Ближний Восток? Есть еще одна проблема. Ракетный удар по Сирии шел вразрез с конституцией. Асад не угрожал СЩА и не наносил по ним удара, а Конгресс, у которого у единственного есть полномочия начинать войну против Сирии, так этого и не сделал. Конгресс не дал таких полномочий Обаме в 2013 году.

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И хотя основанием для применения силы стала химическая атака, ответственность за которую возлагают на официальный Дамаск, за годы гражданской войны в Сирии погибло около 400 тыс. человек, в том числе дети и младенцы. Они стали жертвами армии Асада? Безусловно, но и вооруженных сил США, России, Израиля, Турции, а также курдов, иранцев, «Хезболлы», шиитского ополчения и боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Асад противостоит не только мятежникам, но и боевикам, которые убивают алавитов и христиан в Сирии так же, как они убили коптов в Египте на Вербное воскресенье. С какой стати Асад несет большую ответственность за их смерти, чем те, кто стремится убить или свергнуть его?

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Кроме того, есть ли у США уверенность в том, что Асад лично отдал приказ совершить химическую атаку на гражданское население? Поскольку в этом нет смысла. Зачем Асаду, который одерживает верх в войне и отставки которого США больше не требовали, отдавать приказ травить нервно-паралитическим газом детей, за чем последует ярость США, а никаких военных преимуществ достигнуто не будет?

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Как в случае с химической атакой 2013 года, в случившемся 4 апреля очень много признаков спланированной провокации для втягивания США в гражданскую войну в Сирии. И как в любой войне первые выстрелы вызывают наибольшее одобрение. Однако если президент прыгнул в объятия неоконсерваторов и партии войны, США вновь окажутся втянутыми в ближневосточное болото. И Трампу следует помнить, что многие из тех, кто помог ему прийти к власти как раз для того, чтобы США не влезали в ненужные войны, могут отойти от него.

У США нет жизненно важных национальных интересов в гражданской войне в Сирии, тогда как именно те, кто в ней участвует, имеют довольно веские причины, из-за которых они готовы бороться до конца. Так, для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это мечта о халифате, для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — выгнать крестоносцев из Дар аль-Ислам — с территории ислама. Анкара же, как всегда, борется с курдами.

U.S. Army Американские солаты

Асад ведет войну за выживание самого себя и своего «режима». Целью России является сохранение статуса великой державы и последней военно-морской базы на Средиземном море. Тегеран стремится защитить сухопутный мост к своему союзнику-шииту «Хезболле», которая, в свою очередь, не хочет быть отрезанной от шиитского мира и остаться изолированной в Ливане.

Поскольку у всех этих игроков имеются жизненно важные интересы в Сирии, все вложили больше человеческих ресурсов в этот конфликт, чем США. И они не собираются отказываться от своих достижений или целей в Сирии и уступать Вашингтону без боя. И если США отправятся на войну в Сирии, за что они будут бороться? За новый мировой порядок? Демократию? Разделение мечети и государства? Этническое и религиозное разнообразие? Свободу слова для мусульманских еретиков? Права ЛГБТ?

В 2013 году великая национальная коалиция собралась вместе, чтобы заставить Конгресс отказать Бараку Обаме в праве взять США на войну в Сирии. Сейчас перед США стоит та же задача. Конгрессу вновь предстоит решить тот же самый вопрос, имеется ли у президента США право втаскивать страну в войну против Асада и его союзников внутри Сирии? И если после Афганистана, Ирака, Ливии и Йемена граждане страны не хотят, чтобы США участвовали в еще одной ближневосточной войне, еще есть время положить ей конец до того, как страну туда втащит партия войны. Но действовать нужно уже сейчас.