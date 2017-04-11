



Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

В обстановке, когда президент США Трамп сознательно нагнетает чреватую серьезным столкновением военную напряженность в Северо-Восточной Азии, находящиеся под протекторатом Вашингтона и Пентагона союзники — Южная Корея и Япония, похоже, очнувшись от эйфории, вызванной решимостью «старшего брата» их защищать, начинают задумываться о последствиях безрассудных действий американских ковбоев от политики. Об опасности применения Корейской Народно-Демократической Республикой в ответ на американское неспровоцированное нападение не только ядерного, но и химического оружия заявила 11 апреля министр обороны Японии Томоми Инада.

При этом вместо того, чтобы призвать своего сюзерена не провоцировать северокорейское руководство, министр поддержала направление ударной американской авиагруппы (атомный авианосец «Карл Винсон», ракетный крейсер и два эсминца) к берегам КНДР, дипломатично пояснив, что «США являются фактором сдерживания», который нужен «для мира и стабильности в регионе». По ее словам, в Токио уверены, что действия США окажутся результативными.

Фактически приветствовал нагнетание напряженности и представитель министерства обороны Южной Кореи Мюн Сан Гюн, заявивший, что происходящее говорит о «серьезном отношении к ситуации на Корейском полуострове» со стороны США. По его словам, эти шаги Пентагона усилят защиту от угрозы со стороны Пхеньяна.

Однако, полагаю, на душе у японских и южнокорейских лидеров, и уж, конечно, у населения этих стран, весьма неспокойно. Не зря заговорили о химическом оружии. Опасение более чем обоснованное. Ибо пока еще не совершенные северокорейские средства доставки ядерного оружия могут до Японии и не долететь и упасть в море, а уж смертоносные химзаряды доблестные воины страны Чучхе доставить на Японские острова, не говоря уже о Южной Корее, смогут надежно. Тем более, как сообщают, солдаты и офицеры ВС КНДР готовятся не только к многочисленным в Пхеньяне парадам, но и выучены как эффективные в войне диверсанты.

Mod.go.jp Японская армия на параде

Не следует забывать, что КНДР находится с США и Республикой Корея, да и фактически с Японией в состоянии лишь хрупкого перемирия. То есть состояние войны между ними не прекращено. Ну, а на войне, как известно, все средства допустимы. Тем более когда противник, не скрывая, ставит цель задушить твою страну, физически уничтожить ее руководителей. О наличии таких планов на днях поведал сам Д. Трамп, сообщив премьер-министру Японии С. Абэ, что все варианты действий, включая выше изложенные, находятся у него на столе.

К несчастью, японцы знают, что такое химическая атака не понаслышке. 20 марта 1995 года по приказу «духовных отцов» именуемой неорелигиозной деструктивной сектой «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на оживленных станциях токийского метро «Касумигасэки» и «Нагататё», что в центре города в кварталах правительственных зданий, был совершен террористический акт с распылением отравляющего боевого вещества зарин. Жертвами атаки стали от 10 до 12 человек (по другим данным, от 13 до 27), от 5 тыс. до 6, 3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

Последствия применения отравляющих боевых веществ в мегаполисах могут превзойти ущерб от тактического ядерного оружия. Об этом хорошо знали японские милитаристы, замышлявшие ответить на уничтожившие Хиросиму и Нагасаки американские атомные бомбы бактериологическим и химическим оружием, в огромных количествах накопленном в японских «отрядах смерти» №731 и 100. По признанию японского командования, лишь стремительное наступление советских войск в Маньчжурии в августе 1945 года сорвало эти человеконенавистнические планы. Кстати, об этом не следовало бы забывать тем японцам и их заокеанским союзникам, которые до сих пор пытаются обвинять СССР в «нарушении нейтралитета, незаконном нападении на Японию».

О решимости и готовности КНДР отстаивать свою свободу и независимость со всей определенностью заявлено в меморандуме МИД КНДР. В нем указывается, что «в связи с практическими и всесторонними происками агрессии, войны у нас есть законные права решительным превентивным ударом, огнем и мечом сорвать их».

При этом предупреждается, что «если на Корейском полуострове будет развязана война, ответственность за нее, независимо от того, кто совершил превентивный удар, должны нести США, которые… ввезли колоссальные ядерные стратегические средства и средства специальных операций и разожгли огонь. В случае начала нашего удара, это будет боем точного удара, нацеленного только на военные объекты США и их сателлитов. И мы как государство-участник Женевской Конвенции от 12-го августа 1949 года будем соблюдать соответствующие законы и правила».

Mnd.go.kr Южнокорейский десант

Сложившаяся без преувеличения опасная, чреватая развязыванием войны с применением оружия массового поражения ситуация требует от стран-членов Совета Безопасности ООН незамедлительного реагирования, дабы предотвратить ее развитие по наихудшему сценарию, каковым является война в Северо-Восточной Азии.