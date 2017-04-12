Бал в Украине нынче правит не народ, а «патриоты», то есть те, кто, прикрываясь особо жаркой и пламенной любовью к Украине, на чем свет стоит, кляня «москалей» и бряцая оружием, сует нос и загребущие лапы, куда ни лень. Сложившееся в ситуации вакуума власти и государственности общественно-политическое устройство представляет собой не демократию, а «патриотократию». «Патриотизм» стал выгоден, как никогда прежде. «Патриотам» позволено практически все. И политическая, и общественная, и идеологическая, и культурная инициатива принадлежит им. Управы на них нет. Власть предпочитает держаться от них подальше. Большинству простых украинцев остается только молиться, чтобы «патриотическое» лихо обошло их самих, их семьи и дома стороной. Им лучше сидеть тихо, ничем не выдавая своего присутствия, не привлекая к себе внимания. Если к кому-то из них вдруг нагрянут «патриоты», ждать защиты будет неоткуда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В нынешнем украинском «патриотизме» присутствует нечто не только до предела примитивное, но и звериное. Тем не менее и Европа, и Запад в целом относятся к нему весьма снисходительно и толерантно. Дескать, это — проблемы роста национального самосознания украинцев. Вот, оно у них вырастет, и все проблемы испарятся, будто их и не было. Увы, такой взгляд — это заблуждение, для самой Европы драматичное, для Украины и украинцев — без преувеличения трагическое. «Патриотизм», к сожалению, вышел за все возможные и невозможные рамки. Теперь его уже не удастся переждать. Чтобы избавиться от него, его надо удалять, как опухоль, которая приобрела злокачественный характер.

За три года, минувшие после «Евромайдана», Украина не приблизилась к Европе, а, наоборот, отдалилась от нее даже не на пушечный, а на ракетный выстрел. С молчаливого согласия зарубежных покровителей победители отдали страну на разграбление и растерзание. Если судить по тому, с какой бешеной интенсивностью и жестокостью пошло дело, может сложиться впечатление, что главным своим врагом «революционеры» считали не В. Януковича, не «донецких», а украинцев, отказавшихся участвовать в «революционном» шабаше или поддерживать его. Карать принялись буквально всех подряд. Убивая, лишая имущества, унижая. И при этом навешивая ярлыки, заведомо лишающие даже теоретического права на защиту, сопротивление, спасение.

Когда к власти в Киеве пришли творцы «Евромайдана», и страна якобы твердо встала на путь решительного разворота в сторону Европы, построения «Европы в Украине», об утверждении подлинной демократии рассуждали все, кому не лень. Сегодня об этом давно никто не вспоминает. Демократическим государством родину трипольцев почитают только ее покровители на Западе да часть мирового общественного мнения, у самих украинцев на этот счет совершенно противоположное мнение. По прошествии трех лет они погрузились в беспросветную, безысходную бедность и нищету, оказавшись в пять раз беднее среднего европейца, включая даже тех из них, кто влачат скромное, чтобы не сказать — жалкое, существование на задворках европейского «рая». Их умы подвергнуты примитивному, воинствующему воздействию официальной пропаганды, по сравнению с которым даже промывание мозгов в Германии во времена национал-социализма кажется детской шалостью. Что же касается такой отличительной черты Европы и европейского образа жизни как демократия, то ею в современной Украине не пахнет. Права человека попираются самым грубейшим образом, диалог власти и общества отсутствует, инакомыслие преследуется и искореняется.

8 апреля в Киеве в помещении «Российского центра науки и культуры» на Подоле должен был состояться «Тотальный диктант». Должен был, но не состоялся. Руководство «РЦНК» вынуждено было отменить мероприятие, чтобы не подвергать опасности участников. Опасность, причем отнюдь не выдуманная, а самая что ни на есть настоящая, исходила от нескольких десятков бойцов Национального корпуса «Азов», с раннего утра заблокировавших входы и выходы из Центра. Акция носила откровенно провокационный характер. Тем не менее она состоялась, и цели, которую ставили перед собой ее организаторы, достигла. Официальная власть на происшествие не среагировала, предпочитая отмолчаться и сделать вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. Правоохранители же отреагировали так, что уж лучше бы промолчали. По информации Главного управления Национальной полиции в Киеве, блокирование прошло «спокойно» (!), «правонарушений не было» (!). О том, что действия такого рода сами по себе несут в себе все возможные и невозможные признаки правонарушения, никто почему-то не задумался.

Парадокс в том, что такая вопиющая ситуация с точки зрения жертв произвола «активистов» и бездействия полиции представляет собой… шаг вперед в направлении стихийной европеизации. В один из предыдущих «наездов» на «РЦНК» налетчики подали заявление в полицию с требованием проверить жертв налета на предмет того, не проводят ли они случайно «антигосударственную деятельность». В этот раз обошлось без заявлений. Ну, чем, скажите, не прогресс? Тем более что повод-то для доноса был, и еще какой! Организация диктанта по русскому языку, разве это не деятельность, направленная против государства Украина и его интересов?

Подменив демократию «патриотократией», вышедшая с «майдана» власть, произвела еще одну важную подмену: вместо Европы страна получила… «АТО». Объявление Киевом «антитеррористической операции» против Донбасса было продиктовано исключительно внутриполитической логикой, необходимостью распространения новым режимом своего влияния и контроля из центра в регионы. К «европейскому выбору» этот трагический шаг не имел ни малейшего отношения. Настоящий «европейский выбор» для Украины несовместим с «АТО». «Операция» не просто противоречит ему, она категорически исключает его. Мнимый же выбор ассоциации с Европой, предусмотрительно начертанный на знаменах, палатках и даже шинах «майдана», в логику «антитеррора» для Донбасса как раз вписывается. Если присмотреться внимательнее, то может показаться, что он — мнимый европейский выбор — является естественным продолжением «революции достоинства», ее следующим этапом. Устранение В. Януковича, представленное на уровне политической символики как рывок в Европу, европейским духом не пахнет. Уличные протесты как способ выражения своей воли неорганизованной народной массой являются одним из элементов и атрибутов демократии. А вот вооруженное насилие, которым они были сопровождены, с точки зрения традиционных европейских демократических практик вряд ли следует считать допустимым и нормальным.

«Майдан» требовал изгнать В. Януковича и осуществить «европейский выбор» путем решительного поворота Украины к Европе в лице Европейского союза. Януковича изгнали, поворот обозначили. Жизнь большинства украинцев от этого стала не лучше, а хуже. Европейский рай не наступил, три года спустя о сближении с ЕС стали забывать. Вместо Европы обетованной страна погрузилась в «антитеррористическую операцию» против собственных граждан, сопровождаемую острым конфликтом с Россией и упорным провоцированием открытой войны с ней. Получилось, что за кулисами «майдана» нам за нас выбрали Европу только для того, чтобы под шумок создать условия для полного и окончательного разрыва с Россией. Все остальное было вторично. Все остальное говорилось и делалось исключительно с одной целью: напустить побольше туману на истинные мотивы и действительные намерения «революционеров».