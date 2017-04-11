



Pixabay.com Грузинский флаг

Тему для статьи подсказала полемика на страницах соцсетей по поводу трагедии 9 апреля в Грузии, причин и последствий этой даты для страны. Дата для Грузии, безусловно, трагическая. Погибли люди, в основном молодежь и старики. Самые беззащитные граждане… Реакция, естественно, была однозначной: возмущение, негодование, протест. А предметом обвинений оказались Россия (уже тогда обвиняли не СССР, не советское руководство, а именно Россию) и ее войска. Это они были выведены на улицы Тбилиси, чтобы разогнать демонстрантов и очистить площадь перед зданием бывшего Верховного совета. Солдаты (почему-то уже тогда им приписали этот «липкий» эпитет — «русские», хотя, наверняка, в рядах выведенных на улицы солдат были юноши разных национальностей). И танки… Опять-таки с солдатами… Это их обвинили в убийстве невинных людей, действительно невинных, потому что ни один из организаторов массовых митингов в Тбилиси тогда не пострадал, и волоска с головы лидеров национально-освободительного движения не упало. Будто бы их на той площади в тот момент и не было. Будто не они призывали людей стоять до последнего, до последней капли крови. Отстаивать независимость родины. Нет, они не пострадали. Спустя несколько месяцев после трагедии они пришли к власти (путем победы на выборах) и объявили независимость Грузии. А 9 апреля — днем национальной памяти и одновременно днем провозглашения национальной независимости.

А спор в соцсети возник из-за поста, в котором очевидец этих событий вспоминал, как все это происходило, на его глазах, под балконом его дома, он (не будем уточнять, кто именно) видел, как толпу людей гнала по улице, забаррикадированной автобусами по приказу организаторов митинга, толпа молодчиков (а вовсе не «русских солдат»), вооруженная дубинками и щитами, и беспощадно колотила бегущих. Люди в панике и столпотворении давили друг друга. И если бы солдаты на танке не прорвали блокаду из автобусов, люди не смогли бы вырваться из устроенной вокруг них осады, написал очевидец…

George barateli Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава — лидеры грузинского радикального национального движения

«Как это «при чем тут Родионов», это же он приказал давить людей, убивать», — сыпались в адрес автора поста эти и еще более резкие упреки. «Ты высказываешь ту версию, которую придумало тогдашнее российское руководство». «Никаких молодчиков там не было». Утверждали так в основном те, кто в тот период на том месте не был. Те, кто пришел сюда после разгона митинга. Или те, кто в те годы был еще ребенком и знает о трагических событиях по рассказам взрослых.

Кто виноват в национальной трагедии? Местные лидеры? Тогдашнее грузинское руководство? Командование Советской армии? Московское руководство? Первое напрочь отметается. Дальше Москвы обвинения не идут. Остается, опять-таки, Россия.

Подавление митинга в Тбилиси было одной из первых ступеней на пути распада Советского Союза. И, вероятно, одной из составных частей большого плана по уничтожению «советского монстра». Спустя каких-то два года «монстр» пал, развалился на составляющие, которые прошли через конфликты, войны, противоречия, цветные революции, гибель сотен, а то и тысяч человек, появление десятков тысяч беженцев. И все происходило, а кое-где все еще продолжает происходить, по одному и тому же сценарию.

То, что сегодня во всем мире является обычным событием, тогда, 9 апреля в Тбилиси, вызвало возмущение «всего цивилизованного мира».

Митинги, еще более жестокими средствами и методами, разгоняют в США, Франции, других западных странах. Митинги, на которых население не свержения власти требует, а обычных социальных льгот, работы, свободы слова… Их давят специально обученные отряды, применяя и слезоточивый газ, и другие средства подавления.

Но волны возмущения действиями властей у западного мира все это не вызывает. Давят-то «свои». А они имеют право. Митинги ведь угрожают порядку западного мира. Этому же мировому порядку угрожают намерения и действия того же руководства Сирии. Поэтому бомбить Сирию сегодня — в порядке вещей.

Удивляет сам подход и те двойные стандарты, которые применяются при оценке того или иного события: кому-то можно все, кому-то нельзя ничего.

При правлении Михаила Саакашвили к оппозиции применялись еще более жестокие методы. Все очевидцы тех событий хорошо помнят, как впервые были брошены силы специально обученного и вышколенного спецназа на подавление митинга 7 ноября 2007 года. Водометы, резиновые пули и дубинки, специальные устройства, издававшие звуки, которые вызывали панический страх у людей и заставляли их бежать. Десятки избитых и искалеченных. Но это было в порядке вещей. Саакашвили же нужно было защитить свою власть. Его действия лишь расценили как «превышение силы», хотя в течение дня таким методом были разогнаны еще несколько митингов, а затем устроен погром в офисе телекомпании «Имеди». Аналогичным образом правительство Саакашвили разогнало и митинг у здания парламента в ночь на 26 мая 2011 года, так как на следующее утро на этой площади был запланирован парад в честь дня независимости Грузии. Были не только избитые и раненые, но и убитые. Их трупы подбросили на крышу одного из магазинов на площади Свободы и списали на случайную смерть. После разгона этих митингов Саакашвили правил еще несколько лет, а западный мир и западные лидеры продолжали дружески общаться с ним, не приписывая ему никаких эпитетов. Кому-то все дозволено, кому-то нет…

U.S. Department of Defence Михаил Саакашвили

Самое примечательное во всем этом то, что при разгоне митингов при правлении Саакашвили опять-таки пострадали простые граждане. Лидеры оппозиции и организаторы митингов были, как всегда, неприкосновенны. Если не считать уже покойного Бадри Патаркацишвили, смерть которого до сих пор окутана тайной.

Говорят, история все расставит на свои места и всему даст свои имена. Но почему-то думается, что всей правды о том, что происходило и происходит в Грузии (да и в мире), потомки так и не узнают…

Сегодня Грузия формально считается независимой, но так ли это на самом деле? Может ли маленькая страна, находящаяся на пересечении стратегических коридоров, принимать самостоятельные решения и высказывать собственное мнение? Лидеры национально-освободительного движения сумели «вырвать» страну из «тисков» России, но сегодня она оказалась в тисках «западного мира», к членству в котором так стремятся грузинские правители последних десятилетий. Принимать в этот «мир» полноправным членом Грузию не спешат. Хотя все эти годы она упорно идет по пути интеграции с Евросоюзом и НАТО. Все, чего Грузии удалось добиться на настоящий момент, — это соглашение об ассоциации с ЕС и возможность краткосрочного посещения стран Шенгенской зоны без виз, с оговоркой «приостановки безвизового режима» в случае нарушения гражданами Грузии условий безвизового сообщения. Что касается НАТО, несколько лет назад прозвучало обещание: «Грузия станет членом альянса». Дальше этого обещания дело пока не зашло.

9 апреля 1989 года в центре Тбилиси советские войска разогнали митинг, организованный лидерами национально-освободительного движения, применив, согласно официальной информации, саперные лопатки и отравляющий газ. В результате разгона митинга 23 человека погибли, несколько сотен человек получили травмы и отравления. Поводом для организации акций протеста в Тбилиси стала активизация сепаратистского движения в Абхазии, в поддержке которого обвинялась Россия. Вскоре митинги переросли в требования выхода Грузии из состава СССР и объявления независимости. Военное командование применение при разгоне митинга саперных лопаток и отравляющего газа отрицало.