



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Герб Российской империи

Государственный герб является одним из основных отличительных знаков государства и символов его суверенитета. Герб неразрывно связан самыми тесными узами с историей и культурой страны, с её отношениями с другими странами и народами. Ряд гербов имеет чрезвычайно длительное происхождение, насчитывающее много столетий. Так когда же появился российский двуглавый орёл, при каких обстоятельствах он стал государственным гербом нашей страны?

Орёл, сильная, ловкая и бесстрашная птица, издревле вызывал у людей самое неподдельное восхищение. Поэтому совершенно закономерно, что у многих народов орёл являлся символом победы, доблести и военной мощи государства. Особенно сильно культ орла был развит на Ближнем и Среднем Востоке. Орёл же с двумя головами ведёт своё происхождение от древних шумеров. Характерной особенностью мифологии шумеров было именно удвоение человека, животных и их отдельных частей. Такие фантастические существа приобретали особую сакральную силу, становились бессмертными. У шумеров двуглавого орла заимствовали хетты — прославленные воины и завоеватели. Постепенно двуглавый орёл широко распространился по всей Передней Азии. Его изображение использовали персы, армяне, арабы, турки, монголы. Через Византию он проник и в Европу, сначала на Балканы, а потом и дальше на Запад.

Хеттский наскальный рельеф с изображением двуглавого орла. XIII в. до н.э

И именно в Западной Европе с её богато развитой геральдической традицией двуглавый орёл начинает широко использоваться на гербах, печатях и монетах. Первое изображение двуглавого орла в Западной Европе зафиксировано в 1180 году в Германии. Образ орла чрезвычайно полюбился императорам Священной Римской империи, и в начале XV века двуглавый орёл становится её гербом. С этого времени орёл с двумя головами стал символизировать именно империю, государство, стремящееся к военному, политическому и духовному доминированию.

Герб Священной Римской империи

В России первые изображения двуглавого орла датируются последней четвертью XV века. Они имеются на печати тверского князя и на тверских, новгородских и псковских монетах. Но первым использованием орла в качестве государственного символа считается его изображение на знаменитой красной восковой печати Ивана III, скреплявшей меновую грамоту 1497 года великого московского князя. Двуглавый орёл с двумя коронами изображён на оборотной стороне печати, а на лицевой — всадник, пронзающий копьём змея. Существует несколько версий, объясняющих появление орла в качестве символа российской государственной власти. Самая известная ведёт свою традицию от знаменитых русских историков Татищева и Карамзина. По их мнению, двуглавый орёл проник в Россию из Византии после брака в 1472 году Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. Золотой двуглавый орёл на красном фоне являлся фамильным гербом Палеологов, и в целом изображение двуглавого орла было очень распространено в Византии. По другой версии, орёл был заимствован из Западной Европы, где он был чрезвычайно широко представлен именно на гербах, печатях и монетах. И, наконец, по третьей версии, использование орла было результатом сильного культурного и идеологического влияния южных славян — сербов и болгар, у которых двуглавый орёл также был весьма популярен. Все версии имеют свои сильные и слабые стороны и, поэтому представляется, что в реальности имело место сочетание всех факторов. Использование Иваном III двуглавого орла фактически в качестве государственного герба имело под собой ряд оснований: повышение статуса великого московского князя до статуса равного императору, закрепление положения русского государства как религиозного, идеологического и культурного преемника Византии, позиционирование России как великой европейской и азиатской державы.

Rusarchives.ru Печать Ивана III. 1497

Печать с двуглавым орлом продолжала широко использоваться преемниками Ивана III. Одна из печатей Василия III была изготовлена даже из золота. Иваном Грозным в 1561 году было осуществлено чрезвычайно важное нововведение. Двуглавый орёл и всадник, поражающий змея, до этого расположенные на разных сторонах печати, были объединены в единый рисунок на одной стороне — всадник на щите стал размещаться на груди орла. Изображение всадника-змееборца было известно на русской земле с середины XI века. Первоначально всадник символизировал собой светского князя-воина, сражающегося с внешними врагами. Но затем его образ был совмещён с ещё более древним образом одного из самых почитаемых христианских святых — Святого Георгия и приобрёл сугубо религиозное значение.

Печать Василия III. 1514

В 1577 году новая большая государственная печать Ивана Грозного, предназначенная для скрепления документов международного характера, содержала окружавшие орла эмблемы 24 территорий, входивших в государев титул. Эти эмблемы стали прообразами будущих гербов городов.

Большая государственная печать Ивана Грозного. 1577

При Лжедмитрии I существенно изменился внешний вид орла. «Миролюбивый» византийский орёл с опущенными крыльями был заменён гораздо более воинственным западноевропейским орлом с агрессивно поднятыми крыльями и тремя коронами. Правда, византийский орёл при Михаиле Фёдоровиче вновь вернулся на государственную печать, но уже при Алексее Михайловиче окончательно уступил место западноевропейскому. В 1667 году на большой государственной печати Алексея Михайловича орёл стал держать в лапах скипетр и державу — символы самодержавной царской власти. Три короны символизировали три царства, вошедшие в состав России, — Казанское, Астраханское и Сибирское. Территория царства неуклонно расширялась, поэтому число территориальных эмблем на государственных печатях существенно увеличивалось. Так, к концу XVII века на крыльях и груди орла было уже семь подобных эмблем, а вокруг него ещё 26.

Государственная печать из дневника австрийского дипломата Корба. 1698—1699

При Петре I орёл окончательно приобрёл тёмный — чёрный либо коричневый цвет, царские короны сменились императорскими, короны соединяла голубая лента Святого Андрея Первозванного, первого русского ордена, а на самом орле — орденская цепь со знаком — косым крестом. Орёл часто изображался на жёлтом либо золотом щите. Двуглавый орёл стал также помещаться на многие государственные и военные флаги. Пётр I учредил специальное ведомство — Герольдмейстерскую контору, на которую возлагалось составление городских и губернских гербов, а также нового Большого государственного герба. Но эта работа осталась незавершённой из-за смерти Петра.

Герб Российской империи. 1730

При преемниках Петра герб постоянно изменялся в разного рода мелких деталях. Екатерина II законодательно закрепила за орлом исключительно чёрный цвет. Самые значительные изменения, конечно же, произошли при «возмутителе спокойствия» на российском престоле Павле I. Павел как Великий магистр ордена Святого Иоанна Иерусалимского в 1799 году разместил на гербе белый мальтийский крест. Павел планировал учредить Полный герб империи, обильно усыпанный иностранными символами, но не успел воплотить в жизнь свой грандиозный замысел, так как был убит в результате заговора. Его сын Александр I сразу же отменил все отцовские нововведения. С другой стороны, Александр I заменил традиционные скипетр и державу в лапах орла на лавровый венок, ленту, двойной пучок стрел и факел. Кроме того, он опустил крылья орла вниз. Николай I, в свою очередь, вновь поднял крылья и вернул скипетр и державу. Николай I задумал провести глубокую реформу всей российской геральдической системы, для чего в составе Сената был создан специальный департамент. Но осуществить подобные изменения довелось уже Александру II.

Герб Российской империи. Первая четверть XVIII в

Ключевую роль в проведении геральдической реформы сыграл поступивший на русскую службу берлинский нумизмат Бернгард (Борис Васильевич) Кёне. Перед ним стояла весьма сложная и трудоёмкая задача: в соответствии с правилами европейской геральдики составить новый государственный герб Российской империи в трёх разновидностях — Большой, Средний, Малый, разработать гербы императорской фамилии, изменить существующие городские и губернские гербы. В частности, Кёне должен был суметь воплотить в геральдических формах все многочисленные титулы императора России. Кёне с присущей ему энергией взялся за дело и, весьма быстро им были достигнуты весомые результаты. Уже 8 (20) декабря 1856 года император одобрил рисунки гербов, созданные художником Александром Фадеевым. А 11 (23) апреля 1857 года были высочайшим указом утверждены подробные описания государственного герба, государственной печати и гербов членов императорской фамилии.

Бернгард Кёне

Большой государственный герб, кроме золотого щита с двуглавым орлом, состоял ещё из большого количества элементов: хоругви, императорской короны, шлема Александра Невского, мантии с сенью (шатром), щитодержателей — архангелов Михаила и Гавриила, а также 15 территориальных гербов (девять по окружности и шесть в ряд по горизонтали). Средний герб повторял большой, только без хоругви и шести гербов. Малый же герб представлял собой чёрного двуглавого орла с щитом с изображением Святого Георгия на груди, 8 основными гербами на крыльях, цепью ордена Святого Андрея Первозванного, скипетром, державой, тремя коронами, соединёнными андреевской лентой.

Большой герб Российской империи. 1857

Российское общество восприняло новые гербы крайне неоднозначно. В адрес Кёне звучала весьма резкая критика. Его небезосновательно обвиняли в эклектическом смешении старых и новых символов, излишней приверженности прусско-австрийским образцам, непродуманном переносе европейских геральдических правил на русскую почву. Так, в соответствии с этими правилами, Святой Георгий оказался развёрнут в противоположную сторону, своим одеянием стал напоминать западного рыцаря, а змей приобрёл крайне непривычный жёлто-зелёный цвет. Дело дошло до того, что Кёне был обвинён в оскорблении религии, так как архангелы не должны были выступать в роли держателей геральдического щита, и в полном отсутствии художественного вкуса, так как его орёл обладал ощипанными крыльями и тощим хвостом.

Малый герб Российской империи. 1857

Поэтому нет ничего удивительного в том, что гербы Кёне уже через 25 существенно изменены. Автором рисунков новых гербов стал знаменитый художник Адольф Шарлемань. Его гербы выглядели гораздо красивее. В частности, орёл на Малом гербе стал обладать значительно более пышным оперением. Новые гербы уже более практически не менялись вплоть до самого 1917 года.

Малый герб Российской империи. 1883

Сразу после Февральской революции был поднят вопрос о полном отказе от использования старого герба. Но в итоге было решено двуглавого орла всё-таки оставить, правда, лишив его всех монархических, воинственных и религиозных атрибутов. Автором нового герба стал замечательный художник Иван Билибин. Подобным орлом художник ранее иллюстрировал русские народные сказки. Билибинский орёл полностью утратил всякую, говоря современным языком, «брутальность», лишившись даже своих расправленных, смотрящих вверх крыльев.

Печать Временного правительства. 1917

После Октябрьской революции символику с двуглавым орлом использовали ещё относительно долго. Советская власть некоторое время даже выпускала деньги, содержащие на банкнотах орла, а в почтовом деле царские марки употреблялись ещё вплоть до 1922 года. Удивительный факт: один из проектов нового советского герба предусматривал сохранение двуглавого орла в качестве основной гербовой фигуры! Правда, две императорские короны предлагали заменить красными звёздами, а третью, центральную — красноармейским шлемом, а вместо скипетра и державы орёл должен был держать в лапах палку и камень. Но уже наступила совершенно новая, раннее невиданная эпоха. А новой эпохе нужны свои символы, никак не связанные с прошлым.