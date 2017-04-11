



Monico Chavez Ким Чен Ын

Физическая ликвидация лидера Северной Кореи, которая может стать одним из вариантов решения США проблемы ядерной и ракетной программ КНДР, может оказаться неспособна изменить курс страны. Более того, после устранения политического и военного руководства страны верх могут взять горячие головы, считающие, что ответный удар — демонстрация силы, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

Автор подчеркивает, что на фоне принятия решения о нанесении удара по авиабазе «Шайрат» в Сирии администрация США также ведет пересмотр своей политики по отношению к КНДР. В отличие от удара по Сирии, в случае с Северной Кореей Трамп дал своим советникам по национальной обороне намного больше времени и гибкости в принятии решения, тогда как предлагаемые идеи должны быть «вне мейнстрима».

Эти нетрадиционные меры могут быть довольно разными — от возвращения ядерного оружия в Южную Корею и демонстрации силы и потенциала сдерживания КНДР до физической ликвидации лидера страны Ким Чен Ына и его высокопоставленного руководства. Из заявлений официальных лиц США становится очевидно, что администрация стремится дать понять, что Северная Корея — это проблема, мешающая Вашингтону слишком долго, поэтому пришло время искать новые альтернативы.

Когда-то физическая ликвидация иностранного лидера была неотъемлемой частью инструментария обеспечения национальной безопасности США. Во время холодной войны те иностранные лидеры, которые либо недостаточно сильно поддерживали политику США, либо напрямую сотрудничали с Советским Союзом, были целями для устранения. В то или иное время лидеры Кубы, Конго, Доминиканской Республики и Гватемалы находились в списках на физическую ликвидацию ЦРУ. К тому же лидер Ливии Муаммар Каддафи часто становился целью ввиду обвинений его в поддержке международного терроризма. В 1986 году тогдашний президент США Рональд Рейган отдал приказ о нанесении удара по резиденции ливийского лидера в надежде на то, что он будет там в момент удара.

С завершением холодной войны ликвидация политиков другой страны не рассматривается в качестве возможного варианта и в целом, считает автор, не одобряется. Более того, еще со времен президента Джеральда Форда принято избегать чего бы то ни было, что может хотя бы стать поводом считать, что США являются организатором или соучастником покушения на лидера другого государства. Рейган ужесточил, по сути, указ своего предшественника.

Таким образом, считает автор, физическая ликвидация Ким Чен Ына и обезглавливание руководства КНДР стало бы отказом от политики США, которой более сорока лет. Тем не менее курс страны может меняться, директивы и исполнительные указы могут быть изменены, к тому же нет такого закона, по которому президент США не может дать приказ о физической ликвидации иностранного лидера.

По Уголовному кодексу США, граждане страны, совершившие покушение на лидера иностранного государства, могут быть наказаны, однако исключительно в том случае, если преступление совершено на территории США или если покушение совершено в любой стране, кроме собственной страны жертвы. Поэтому если Трамп захочет изменить действующие исполнительные указы, его администрация сможет совершить покушение на Ким Чен Ына и не быть за это наказанной.

Настолько же важным вопросом является то, насколько правильным шагом станет физическое устранение лидера КНДР или ответственных за ядерную или ракетную программы страны. В США принято считать, что стоит убрать верхушку режима — «плохих парней», и все остальные «плохие парни» сразу же испугаются, изменят свое поведение и вдруг превратят свои правительства в бастионы защиты прав человека и демократии.

США уже имеют опыт следования подобной убежденности. Так, за несколько дней до операции в Ираке Вашингтон нанес ракетный удар по Ираку в надежде на уничтожение верховного политического и военного руководства страны. Неизвестно, как бы пошли события, если бы Саддам Хусейн не пережил их. Так, партия «Баас» могла как сдаться на следующий день, так и продолжить войну.

И Северная Корея представляет собой полностью иную ситуацию, чем Ирак в 2003 году. Ким Чен Ын консолидировал власть вокруг себя: более того, в отличие от вооруженных сил Ирака, деморализованных и ослабленных войной в Персидском заливе 1991 года и санкциями, Северная Корея является государством, обладающим ядерным оружием и баллистическими ракетами. Пхеньян может оперативно нанести удар по Сеулу и базам США в регионе.

Ошибкой было бы делать ставку на то, что КНДР сменит свой курс после устранения Ким Чен Ына. Так, из-за недостатка разведданных о руководстве страны спецслужбы США не могут с точностью сказать, что тот или иной лидер, который заменит Ким Чен Ына на посту главы государства, не окажется таким же непредсказуемым лидером. Более того, физическое устранение лидера государства является актом войны, и никто не может с точностью предугадать, что в Пхеньяне именно холодные головы одержат верх над теми, кто будет пытаться продемонстрировать силу с помощью ответного удара.

Физическое устранение Ким Чен Ына является лишь одним из целого спектра вариантов, которые будут представлены для рассмотрения президенту Трампу. Такая возможность может оказаться настолько «вне мейнстрима», что его советники по национальной безопасности будут, вероятно, отговаривать президента-республиканца от дальнейшего изучения этого курса. Это связано с тем, что реакция Пекина будет молниеносной и непреклонной, а также с тем, что хотя Южная Корея и Япония хотели бы большей предсказуемости от КНДР, нет оснований полагать, что Сеул и Токио считают, что устранение руководства КНДР приведет к этой цели.

Таким образом, заключает автор, остается надеяться, что все эти разговоры являются лишь политической игрой, направленной на то, чтобы подтолкнуть Китай к более активному сотрудничеству с США, и ничем больше.