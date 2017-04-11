Ракетный удар американцев по Сирии показал, что так называемая превентивная дипломатия по урегулированию кризиса в этой стране не сработала. Наступил момент «кризисной дипломатии», которая прямо по ходу развития событий формирует новое содержание переговорной повестки. Ясно, что США и их союзники не намерены выяснять, кто же на самом деле стоит за химической атакой в Идлибе. Ясно, что определилась позиция тех государств, которые поддержали действия Вашингтона, и теперь проблема заключается в необходимости прояснить их дальнейшие намерения не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Бросаются в глаза следующие обстоятельства. США выводят Турцию из блока Москва-Анкара-Тегеран (Турция поддержала ракетные удары) и формируют новое иранское досье с расчетом «спроецировать» кризисную ситуацию в Сирии на Иран. Причем такой «разворот» Вашингтон проводит в ситуации, когда на свет не появилось ни одного американского проработанного плана по сирийскому урегулированию, кроме призыва к свержению президента Асада. Эта позиция четко прослеживается в ряде заявлений официальных лиц США. Помимо того, американский лидер Дональд Трамп начал обсуждать с администрацией введение новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Многое, конечно, будет зависеть от главных ориентиров Белого дома в направлении Сирии. Но сейчас главный вопрос заключается в том, сможет ли команда Трампа после «символической» демонстрации силы и дальше разыгрывать сирийскую карту таким образом, чтобы превратить ее в широкую региональную игру, захватывающую уже Анкару и Тегеран. С учетом того, что нынешняя Администрация очень негативно относится к Ирану, договоренность между Вашингтоном и Анкарой кажется вполне естественной. Но ситуация может измениться. Если верх возьмет позиция госсекретаря США Рекса Тиллерсона, согласно которой «главным приоритетом является победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», то практически неизбежно косвенное сотрудничество Вашингтона с Тегераном, возможно, даже в треугольнике США-Россия-Иран.

На наш взгляд, такой сценарий нельзя исключать, особенно после того, как в результате вашингтонской «режиссуры» Турция выводится на обочину процесса, что объективно предоставляет Госдепартаменту определенные преимущества. Как пишет в этой связи газета The New York Times, в Белом доме есть лица, которые понимают, что «в случае устранения Асада Сирию постигнет «коллапс», страна может превратиться в убежище для исламистов и она распадется». США продолжают тесно сотрудничать с сирийскими курдами. Более того, Вашингтон, обещавший, как утверждал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, это, не выполнил своих обещаний, практически нивелируя роль Анкары в продолжающемся на Ближнем Востоке противостоянии. Теперь его задача заключается в том, чтобы уговорить Россию и Иран пойти на уступки и «завершить сирийскую войну выгодным для себя миром».

«На примере Ливии мы увидели, как выглядит насильственная смена режима и к какому хаосу она может привести. Думаю, что США и наши союзники хотят дать сирийскому народу возможность принять такое решение», — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу CBS News. Это не то, что ждали в Анкаре, но то, с чем могут согласиться в Москве и в Тегеране. В то же время, считает старший эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Дэвид Шенкер, которого цитирует радиостанция «Голос Америки», обозначен разлом: Турция, Саудовская Аравия и Бахрейн, суннитские государства, которые «в последние восемь лет чувствовали себя брошенными США», приветствуют такую американскую политику. Проблема противостояния шиизма и суннизма в регионе не нова, но в сложившихся новых условиях она порождает ряд новых острых моментов, ведет к усложнению мозаики интересов, формированию специфических коалиций, действие которых может серьезно затруднить процесс приведения различных точек зрения к единому знаменателю в сложившейся кризисной ситуации.

На все это вынуждены стремительно и адекватно реагировать прежде всего российская и иранская дипломатии, перед которыми волей-неволей стоит задача грамотно спрогнозировать не только конечные результаты, но и попытаться определить новую сущность совместного альянса. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора отметили недопустимость агрессивных действий США в Сирии в нарушение норм международного права. Лидеры также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии», выразили «готовность к его дальнейшему углублению в целях обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. «С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства (имеется в виду ракетный удар США по Сирии — С.Т.) являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом», — сообщает МИД России. Помимо этого, министры иностранных дел России и Ирана договорились поддерживать тесные контакты для дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Так работает «кризисная дипломатия», пока события на Ближнем Востоке набирают новую динамику.