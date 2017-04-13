Передача XXV, где гостем становится Дмитрий Ольшанский, один из самых противоречивых и модных (в смысле одежды) молодых психоаналитиков, чьи публикации вы можете найти в бесчисленных академических брошюрах, а лицо на различных ток-шоу. Мы знакомы с лицейской юности, поэтому разговор наш будет интересен всем ценителям чуть хамского интеллектуального пинг-понга. Заодно вы узнаете, чем этот Дмитрий Ольшанский отличается от парочки его тёзок, которые есть в интеллектуальном ландшафте страны. Звукорежиссёр назвал наш выпуск «искромётным, острым». Выпуск, и правда, на мой вкус, один из лучших. Надеюсь, что за многоэтажной иронией проступает трагикомедия человеческого существования, где зарабатывать разговорами удаётся не всем. Особенно на хлеб с икрой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Дмитрия Ольшанского Дмитрий Ольшанский

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