



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Золотым правилом государственного управления является необходимость избегать блефа, если же этого не получается, нужно быть готовым к тому, что блеф могут разоблачить. Как Барак Обама, так и Владимир Путин столкнулись с этим в Сирии, поскольку ракетный удар США по стране был не просто демонстрацией военной силы Вашингтона. Решение Дональда Трампа поставило с ног на голову логику военной «авантюры» России в Сирии, и за ночь расчет Москвы на Ближнем Востоке перестал был столь оптимистическим, пишет Питер Б. Доран в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что в 2012 году бывший президент Барак Обама пошел на блеф, заявив о своей печально известной «красной черте» по использованию химического оружия в Сирии. На самом деле никакой черты не было. Когда президент Сирии Башар Асад раскрыл этот блеф, он показал, что слова Вашингтона ничего не значат. Не сумев сопрячь слова с делами, Обама дал понять, что в Сирии сформировался вакуум власти, который впоследствии заполнил Владимир Путин. В отсутствие США Кремль смог взять на себя роль арбитра в Сирии, поддержать своего клиента Асада и продемонстрировать, что Вашингтон говорил, а Москва действовала. Все это, считает автор, также оказалось блефом, так как Кремль просто воспользовался непродуманностью «красной линии» Обамы. Москва никогда не собиралась рисковать идти на прямой военный конфликт с Вашингтоном из-за Асада или Ближнего Востока.

Первоначально непродуманная «красная линии» была привлекательна России, поскольку, пока США были отодвинуты в сторону, Россия могла идти путем военной эскалации на Ближнем Востоке с относительно низким риском и низкой стоимостью для своих интересов. Этот курс был также сопряжен с большим числом побочных преимуществ. Так, в Сирии Россия могла опробовать свое новое высокотехнологичное оружие и техники, продемонстрировав успех военной модернизации. В конце концов, США могли бы оказаться заинтересованы в официальном сотрудничестве с Россией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе. При таком развитии событий США могли бы признать — хотя бы неохотно, — что у Асада есть будущее. Более того, в рамках сотрудничества с Россией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вашингтон мог бы оказаться вынужденным отодвинуть на второй план свои возражения против войны на Украине. Сирийская партия по всем признакам была беспроигрышна.

Тем не менее проблема с небольшими государствами состоит в том, что они могут втянуть крупную державу в войну, которой та не хочет и в которой ей не победить. По мнению автора, применив химическое оружие против мирных жителей, возможно, при содействии или бездействии России, Асад в очередной раз продемонстрировал пренебрежение «красной чертой», проведенной США. Только на этот раз президент Трамп не стал закрывать на это глаза. Удар по сирийской авиабазе стал разрывом с устоявшейся тенденцией. В отличие от Обамы, нанесение ударов по Сирии стало демонстрацией того, что Трамп готов проецировать свою мощь в Сирии, а также что Россия больше не будет иметь преимуществ на Ближнем Востоке.

После удара по базе «Шайрат» Россия оказалась в сложном положении, превратив конфликт в Сирии в крайне рискованное начинание. И у России теперь четыре пути, по которым она может пойти.

Во-первых, Москва может закрыть глаза на проблему. Бездействие тоже вариант, однако в этом случае оно повлечет за собой ослабление доверия к России со стороны Китая, Сирии, Ирана и других ближневосточных стран. Дополнительным недостатком игнорирования проблемы является потеря лица во внутренней политике.

Во-вторых, Кремль может также пойти на эскалацию, что является наиболее нигилистическим вариантом для Москвы, поскольку так Россия движется в сторону крупного конфликта с США. Военная доктрина России стремится избежать такого варианта развития событий, а вероятность такого столкновения с эскалацией будет только возрастать.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

В-третьих, Россия может согласиться на промежуточный вариант между эскалацией и игнорированием проблем и попытаться отвлечь от произошедшего. Для этого России необходимо перенаправить внимание мировой общественности в другие регионы. По мнению автора, наиболее очевидным вариантом станет интенсификация конфликта на востоке Украины или провокация оборонных сил НАТО в Прибалтике или на Черном море. Однако такой подход не решит репутационных проблем в Сирии.

Наконец, остается вариант разрядки, что является, подчеркивает автор, наилучшим путем для России. Так снижается вероятность нежеланного конфликта, а кажущаяся слабость Кремля может быть трансформирована в мудрость государственного управления. Примером для разрядки может стать противостояние Москвы и Анкары, сбившей российский бомбардировщик в 2015 году.

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Теперь, заключает автор, не должно вызывать сомнений, что ракетный удар США по Сирии был продуманным, необходимым и взвешенным. По всем признакам команда по обеспечению национальной безопасности Трампа сработала исключительным образом. Следующий шаг за Владимиром Путиным.