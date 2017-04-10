



Всё в одном

Жители России поддерживают законодательную инициативу, касающуюся социальных сетей. 62% граждан «за» запрет на выход в социальные сети детям до 14 лет. Причем так считает самая молодая возрастная группа опрошенных (18−24 года). Эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

При этом когда речь заходит о регламентации пользования соцсетями для всех граждан, уровень несогласия заметно возрастает.

При этом 52% респондентов отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту. Эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в сеть (58% против 36%).

С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% опрошенных (среди 25−34-летних — 48%).

Читайте подробнее: 62% граждан РФ поддерживают запрет на выход детей в соцсети: опрос

Законопроект о регламентации работы социальных сетей внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Автор обеспокоен распространением «групп смерти».

Другая «наболевшая» проблема, вызванная чрезмерным пользованием подростков социальными сетями, — это тлетворное влияние «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, отмечает парламентарий. Так, он ссылается на нашумевшее дело Дианы Шурыгиной — «показатель распущенности современной молодежи». «Девушка вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь в несовершеннолетнем возрасте, общалась с молодыми людьми старше ее, выкладывала обнаженные фото и провокационные видео в сеть», — указал он.

Документом определяется правовое положение сообществ в социальных сетях, права и обязанности администраторов групп, предлагается ввести запрет на создание определенных видов деструктивных сообществ в соцсетях.

Прежде всего, предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.

Кроме того, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей, предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Регистрация гражданина в социальной сети осуществляется только под настоящими именем и фамилией, следует из документа.

Другой проблемный блок, затрагиваемый законопроектом, — это организация несанкционированных митингов с использованием социальных сетей. Различным организациям, посягающим на подрыв государственности, суверенитета нашей страны, стало намного проще действовать с появлением социальных сетей, отмечает Милонов. Предлагается ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.

Читайте подробнее: По паспорту и без флешмобов: Законопроект о работе в соцсетях внесен в ГД

В Госдуме на уровне закона предлагают запретить посещать соцсети в рабочее время чиновникам и работникам бюджетных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»).

Предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях.

В отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.

Читайте подробнее: Бюджетникам и чиновникам могут запретить соцсети в рабочее время

В социальных сетях предлагается запретить рекламу оккультно-магических услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»).

Социальные сети заявляют о миллионах активных пользователей, входящих в свои аккаунты ежедневно, это огромное поле деятельности для различного рода мошенников, отмечает парламентарий.

Ввиду того, что виртуальное общение имеет свою специфику, проектом федерального закона предлагается запретить рекламу оккультно-магических услуг и народной медицины посредством социальных сетей, следует из документа. Также под запрет подпадает и реклама БАДов.

Читайте подробнее: В соцсетях могут запретить рекламу народной медицины и магических услуг

В Госдуме предлагают установить особые условия для дистанционной торговли в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Внесенный депутатом Виталием Милоновым («Единая Россия») в нижнюю палату законопроект предполагает запрет на продажу в социальных сетях любых товаров дистанционным способом несовершеннолетним.

Для обеспечения дополнительной безопасности несовершеннолетних вводится запрет на осуществление продажи товаров дистанционным способом пользователям социальной сети, не достигшим возраста восемнадцати лет, следует из документа.

Читайте подробнее: В ГД хотят запретить продажу любых товаров в соцсетях несовершеннолетним

Законопроект о штрафах за фейковые аккаунты в соцсетях внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Так, поправками в КоАП предполагается установить ответственность за «наличие у пользователя социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, присвоенных пользователю социальной сети владельцем социальной сети». Штраф на граждан может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Предлагается наказывать и за спам. Так, осуществление спама в социальной сети влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Санкции предусматриваются и для владельцев соцсетей. Так, присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети — влечет наложение административного штрафа до 300 тыс. рублей.

Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по удалению материалов, распространенных в социальной сети пользователем социальной сети и противоречащих требованиям федерального закона, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Регистрацию в социальной сети физического лица, не предоставившего свои персональные данные, предлагается наказывать также штрафом до 300 тыс. рублей. Такие санкции предусмотрены за присвоение владельцем социальной сети пользователю социальной сети нескольких страниц в одной социальной сети, а также за осуществление владельцем социальной сети спама.

Читайте подробнее: Штрафы за фейки и за спам в соцсетях могут составить до 300 тыс. рублей

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает ввести дополнительный контроль за социальными сетями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующая норма содержится во внесенном им в нижнюю палату законопроекте.

Так, предполагается, что, помимо Роскомнадзора, будет сформирован «межведомственный координационный орган по контролю за осуществлением деятельности в социальных сетях». Указанный орган предлагается сформировать для развития методов и способов контроля за соблюдением пользователями социальных сетей при осуществлении деятельности в социальных сетях, пояснил автор инициативы.

Читайте подробнее: Госдума может ввести дополнительный контроль за соцсетями

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает запретить организацию митингов и флешмобов с использованием соцсетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном парламентарием в Госдуму.

Так, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а также организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, в случае принятия закона, будут наказываться штрафами.

Читайте подробнее: Штрафы за незаконные флешмобы могут составить до 500 тыс. рублей

Законопроект о регламентации работы в социальных сетях в Госдуме не обсуждался и, скорее всего, не будет иметь никаких перспектив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил член комитета Госдумы по информполитике, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Она (инициатива) умрет в тех головах, в которых и родилась», — заявил Ревенко.

По словам парламентария, несмотря на то, что законопроект предполагает достаточно серьезные нововведения, «он нигде не обсуждался»: ни во фракции, ни в комитете Госдумы по информполитике. «Рискну предположить, что у данной инициативы нет никаких перспектив», — отметил Ревенко.

По его мнению, при контроле за интернетом следует ограничиться действующими ограничениями в интернете, которые касаются пропаганды терроризма и суицидов, детской порнографии и прочих вопросов, запрещенных в обществе. При этом эти меры реально работают, подчеркнул депутат.

«Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информполитике, ни во фракции. Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях — это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации», — отметил он.

Новая же инициатива о соцсетях является вредной и вызовет лишь раздражение среди молодежи, считает он. Вместо запретительных мер нужно «идти в соцсети и уметь открыто и аргументированно разговаривать», отметил депутат.

Читайте подробнее: Вредная и бесперспективная: в Госдуме дали оценку идее Милонова о соцсетях

Эксперт в сфере интернет-бизнеса считает последние инициативы депутата Госдумы Виталия Милонова самопиаром и предлагает относиться их автору, как к «героине» популярного ток-шоу на «Первом канале» Диане Шурыгиной.

В течение года перед президентскими выборами гражданам РФ не стоит опасаться, что их права пользования интернетом как-то ограничат. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал эксперт по монетизации интернет-проектов, владелец Webmaster. SPb Андрей Рябых.

Напомним, депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил законодательно запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, ввести регистрацию в соцсетях по паспортам, запретить бюджетникам пользоваться соцсетями в рабочее время, ввести штрафы за «фейковые» аккаунты и спам, а также запретить продвижение «народной медицины» и оккультизма через интернет.

«Пока опасаться ограничения прав не стоит, в стране есть и более серьезные проблемы, на носу выборы, так что ничего серьезного, связанного с ограничением прав граждан, тем более тех, кто готов в любую минуту выйти на улицы — например, подростков — не будет. Нас ждет замечательный, спокойный год, пшеница будет колоситься, коровы — доиться», — сказал Рябых.

Он отметил, что «достаточно сложно» относиться серьезно ко всему, что говорит и делает Виталий Милонов, особенно с учетом того, что большая часть анонсируемых им инициатив не приводят ни к чему.

«У него хорошие пиарщики, или он сам гений. Мне кажется, что Малахову давно пора пригласить его и посадить рядом с Дианой Шурыгиной. Господин Милонов всегда очень четко чувствует конъюнктуру, запрос общества, знает, что именно такое заявить, чтобы о нем писали все», — сказал Рябых.

Читайте подробнее: «Милонова пора посадить у Малахова рядом с Шурыгиной»

Малореалистичными назвали в Кремле предложения депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а также о введении регистрации в соцсетях по паспорту.

«Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что комментирует сообщения СМИ, не ознакомившись с текстом законопроекта.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены», — отметил представитель Кремля.

Читайте подробнее: Предложения Милонова о регистрации в соцсетях малореалистичны — Песков

Социальная сеть «ВКонтакте» не поменяла своего отношения к законодательной инициативе запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Как напомнил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь компании Евгений Красников, «ВКонтакте» считает подобный законопроект «недостаточно запретительным».

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов внес проект закона, согласно которому регистрироваться в соцсетях следует по паспортам с 14 лет.

«ВКонтакте» полагает, что «документ необходимо серьёзно доработать», а именно, на федеральном уровне ввести «запрет на просмотр мультфильмов в условиях несделанной домашки», «запрет на выход из дома без шапки», «запрет на эирмаксы и подвороты», блокировку «пользователей за двойки в четверти или семестре», а также блокировку «за недоеденный суп у бабушки».

«Кроме того, необходимо законодательно обязать пользователей социальных сетей сдавать нормы ГТО перед каждым входом в свой аккаунт», — считает Красников.

Читайте подробнее: Сеть «ВКонтакте» вновь ответила троллингом на инициативы Милонова

Инициативы депутата Государственной думы Виталия Милонова об ограничениях пользования социальными сетями демонстрируют, что чиновники и депутаты не понимают, как работает интернет, как функционируют социальные сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 10 апреля адвокат Олег Сухов.

Напомним, Милонов предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспортам только с 14 лет, а также штрафовать за двойные (фейковые) аккаунты.

«Вряд ли инициатива окажется действенной — конечно, в определенный сегмент интернета подросткам окажется доступ закрыт, однако это не остановит детей от использования соцсетей. Будут появляться другие ресурсы, запрет будут разными способами обходить — другими словами, эта инициатива еще раз показывает, что чиновники не совсем понимают, как работает интернет, и что просто взять и запретить детям пользоваться им нельзя», — сказал Сухов.

Впрочем, заметил он, прямого нарушения конституционных прав несовершеннолетних инициатива не содержит, так как предполагается ввод обязательной регистрации для части ресурсов, а не тотальный запрет на их использование.

«Однако учитывая, что многие школьники используют социальные сети для общения с одноклассниками, в том числе создаются группы для материалов учебного характера, то ограничивать школьникам доступ к использованию такого способа взаимодействия по меньшей мере неразумно», — добавил юрист.

Читайте подробнее: «Депутаты и чиновники не понимают, как работает интернет»

Инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Сеть трансгранична. Невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого ни хотелось. Техническое исполнение законопроекта представляется труднореализуемым и потребует значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли», — отмечает парламентарий.

Сегодня в интернете (в том числе в социальных сетях) российским законодательством уже определен список существующих ограничений, которые налагаются на распространение противоправного контента, в том числе на пропаганду экстремизма и побуждение к суициду. Что касается детей, то у нас действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Надо не плодить новые законы, а повышать эффективность исполнения уже действующих», — считает глава профильного комитета.

Кроме того, указал Левин, доступ в Сеть на сегодняшний день и так осуществляется с использованием данных гражданина — при приобретении сим-карты необходимо предоставить паспорт, при подключении домашнего интернета заключается договор между пользователем и оператором, при использовании публичных точек Wi-Fi необходимо пройти процедуру верификации и тому подобное.

«Сегодня Россия является во многом примером по защите прав пользователей, наш опыт внимательно изучают в передовых странах и находят его вполне успешным. Реализация же инициативы депутата Милонова отбросит нас в число стран «третьего мира» в части регулирования интернета и защиты прав граждан», — уверен депутат.

По мнению главы комитета, детей и подростков, подавляющее большинство которых ежедневно пользуются интернетом, надо не ограничивать, а готовить к вызовам, встречающимся в Сети. «У родителей есть возможность ограничить доступ их детей к смартфону или планшету, использовать различные сервисы защищенного интернета, детского интернета, следить за тем, какими порталами интересуется их ребенок, и в случае необходимости проводить разъяснительные беседы, которые бы позволили детям понять, что в использовании Сети есть не только преимущества, но и угрозы», — заключил он.

Читайте подробнее: Реализация идеи Милонова отбросит РФ к странам «третьего мира» — Левин

К законопроекту, вводящему ограничения для пользователей социальных сетей, несерьезно относится сам автор, депутат «Единой России» Виталий Милонов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

В частности, инициатива вводит ограничения для работников бюджетной сферы и чиновников.

«Почему я отношусь к этому документу несерьезно? Потому что, очевидно, к нему так относится и сам автор. Например, вы будете смеяться, но он хочет запретить госслужащим пользоваться соцсетями в рабочее время. Причем не делает исключений ни для тех, кто эти соцсети в ведомствах ведет, ни даже для Роскомнадзора», — отмечает парламентарий.

«Давно я не видел такого сырого документа, сделанного на коленке за несколько дней», — указал депутат Госдумы.

По мнению Тумусова, «Единой России» «стоит, наконец, заняться делом, а не развлечением публики». «Именно после таких «законопроектов» Думу и обвиняют в том, что в ней нет профессионалов и она только и знает, что запрещать все подряд. Очень жаль, что фракция ЕР позволяет себе такие законодательные выходки, путая цирк с залом заседаний», — написал депутат в Facebook.

Читайте подробнее: Милонов запрещает пользоваться соцсетями Роскомнадзору