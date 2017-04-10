



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3—9 апреля стали: католики и мусульмане соболезнуют Санкт-Петербургу и России; у президента Трампа и папы Франциска намечаются разногласия по Сирии; требования силезских сепаратистов вышли за пределы Польши; белорусские униаты хотят себе епископа и другое.

Папа Римский Франциск выразил свои сердечные соболезнования после теракта в России, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). «Мои мысли направлены в этот момент к страшному покушению, произошедшему в метро Санкт-Петербурга, результатом которого стали жертвы и потери среди населения. Я поручаю Божьему милосердию тех, кто трагически погиб, и выражаю свою духовную близость их семьям и всем тем, кто страдает по причине этой драматического события», — сказал понтифик во время общей аудиенции в Ватикане. «К эффективной терапии может привести только диагностика, — подчеркнул в интервью радиостанции апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, отвечая на вопрос о том, каким образом современная дипломатия может искоренить экстремизм. — Первая и стимулирующая задача международной дипломатии заключается в том, чтобы проводить трезвую, мужественную диагностику, свободную от какого бы то ни было контекста политкорректности». Апостольский нунций прокомментировал трагические события в Санкт-Петербурге, где в результате теракта погибли 14 человек и несколько десятков были ранены. На вопрос о том, каким должен быть ответ на терроризм, монсеньор подчеркнул: «Церковь вносит свой особый вклад, а именно содействует гармонии и сотрудничеству прежде всего между своими общинами, чтобы показать миру: мирное сосуществование между людьми разной культуры, национальности и религии возможно и продуктивно. Взаимопонимание и сотрудничество, а не жестокие противостояния способствуют общему благу человечества. Путь свидетельства и убеждения — это долгий, но в конечном счете самый выигрышный путь».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы у петербургского метро в память о жертвах теракта

Архиепископ Паоло Пецци, ординарий архиепархии Матери Божией в Москве, назвал теракт в петербургском метро «злодейским актом», пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). «С глубокой скорбью я узнал о злодейском террористическом акте в Санкт-Петербурге, который унес жизни девяти человек и причинил страдания и горе множеству людей, — говорится в заявлении монсеньора. — Вместе со всеми верными католиками и верующими других конфессий и религий я обращаюсь к Богу с горячей молитвой об избавлении России и всего мира от проклятия терроризма. Пусть милосердный Господь примет в свои объятия погибших, дарует исцеление пострадавшим, утешение — скорбящим, Свои благословение и помощь всем тем, кто трудится для того, чтобы не допустить повторения этой трагедии. Всех верных архиепархии Божией Матери в Москве призываю к молитве в этих намерениях, священников прошу по возможности отслужить святую мессу».

Высокая бдительность и тесное сотрудничество разведок вместе с восстановлением европейских идеалов и ценностей являются залогом борьбы с терроризмом. Об этом, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия), заявил кардинал Анджело Баньяско, председатель Конференции католического епископата Италии и президент Совета конференций католического епископата Европы. Комментируя теракт в метро Санкт-Петербурга, который повлек гибель 14 человек и 45 раненых, кардинал, прежде всего, сказал о чувствах «боли, страдания и близости с жертвами, за которых мы молимся, за их семьи и народ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу города-героя Ленинграда в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

Архиепископ Бомбея, председатель Конференции католического епископата Азии кардинал Освальд Грасиас выразил соболезнования жертвам и семьям пострадавших и погибших от теракта в Санкт-Петербурге. В интервью AsiaNews (Рим, Италия) монсеньор сказал, что он испытал «великую скорбь», получив известия о теракте в российском городе и об убийстве 20 человек в пакистанском суфийском храме «Эти инциденты заставляют плакать наши сердца, — подчеркнул кардинал. — Мы оплакиваем эту бессмысленную гибель людей».

С немедленным осуждением теракта, совершенного в Санкт-Петербурге, выступил каирский суннитский Университет Аль-Азхар, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Аль-Азхар обратил внимание на настоятельную необходимость бороться с терроризмом с помощью международных мер, которые ограничивают поток оружия и ресурсов, направляемых боевикам.

Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клемент Жанбарт выразил большое сожаление в связи с ракетной атакой США на авиабазу, расположенную рядом с сирийским городом, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Как сказал монсеньор, он надеялся, что Вашингтон сделает «что-нибудь для дела мира, примирения, политического решения» в Сирии и, в первую очередь, проведет расследование, чтобы выяснить, действительно ли правительственные силы несут ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб, в чем обвиняют президента Башара Асада. В минувшую пятницу католические епископы США выступили в поддержку политического решения конфликта в Сирии. Председатель Конференции католического епископата США (USCCB), кардинал Даниэль Динардо и глава Комитета по вопросам правосудия и мира епископ Оскар Канту опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что «мы просим Соединенные Штаты неустанно работать с другими правительствами, чтобы добиться прекращения огня, начать серьезные переговоры, обеспечить всеохватывающую гуманитарную помощь и поощрять усилия по созданию в Сирии общества, которое защищает права всех его граждан, в том числе христиан и других меньшинств».

HazteOir.org Игнатий Иосиф III Юнан

Сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан назвал нападение США на Сирию агрессией, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Монсеньор заявил: «Это позор, что администрация Соединенных Штатов не дождалась, когда честное расследование ООН тщательно исследует химическую атаку на город Хан Шейхун». По его словам, объединенные в союз «средства массовой информации США и американские политики хотят, чтобы убийства и разрушительный конфликт в Сирии продолжались, и это убивает любую попытку разрешить кровавый кризис». Патриарх, посетивший сирийскую авиабазу Шайрат после ракетной атаки, отметил, что Вашингтон обвиняет Дамаск — члена ООН — в использовании химического оружия без проведения предварительного расследования. Между тем правительственные силы успешно воевали и не нуждались в применении средств войны, однозначно осуждаемых международным сообществом, констатировал предстоятель Сирийской католической церкви. Апостольский викарий Алеппо для католиков латинского обряда епископ Жорж Хазен говорит, что его сбивает с толку скорость, с которой было принято решение и осуществлена атака на сирийскую авиабазу вне какого-либо адекватного расследования трагической гибели людей в результате использования химического оружия в провинции Идлиб. В свою очередь, халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо заявил, что хотя он понимает — вещи не всегда кажутся такими, как выглядят на первый взгляд, трудно представить, будто бы сирийское правительство «настолько наивно и невежественно, чтобы совершить такие ошибки». Как напомнил монсеньор, «несколько дней назад президент США Дональд Трамп сказал, что Асад является частью решения сирийской проблемы. Сейчас он делает заявления, которые говорят об обратном» и резюмировал, что в «этой войне есть интересы региональных держав, мы всегда должны учитывать это, особенно когда некоторые вещи повторяются с заданной динамикой и вызывают те же реакции и те же эффекты, которые уже были в прошлом».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Есть ли у Трампа и папы Римского Франциска разногласия по Сирии, задается вопросом Crux (Денвер, США). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал волнующее заявление о том, что президент Сирии Башар аль-Асад использовал химическое оружие, назвав это «жестоким варварством». Риторика Тиллерсона заставляет приподнять брови, учитывая, что на прошлой неделе во время визита в Турцию он сказал, что «статус Асада будет определяться сирийским народом». Но после госсекретарь обрушился на государства, помогавшие сирийскому президенту, упомянув Россию и Иран. С точки зрения отношений между США и Ватиканом вот какая интересная вещь: Тиллерсон не был обязан ограничиваться Москвой и Тегераном, он мог бы упомянуть и Святой престол. Конечно, Ватикан не развертывает швейцарских гвардейцев, чтобы помочь Асаду в его борьбе с повстанцами. Однако дипломатическая позиция Святого престола при Франциске, как и при Бенедикте XVI, состоит в том, чтобы привлечь к урегулированию конфликта сирийского президента, среди прочего, на основе расчета, что если тот уйдет, то все последующие могут быть еще хуже. В своем заявлении, комментируя химическую атаку, папа назвал ее «неприемлемой», но старался избегать всего, что можно было бы расценить как прямую критику Асада. Интересно, что об инциденте в провинции Идлиб ни словом не обмолвился во время саммита ЕС в Брюсселе секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Чем руководствуется Ватикан? В основном, донесениями своих представителей на местах, прежде всего, католических епископов Сирии. Вот что мелкитский архиепископ Алеппо Жан-Клемент Жанбарт говорил в интервью Crux в 2015 году: «Если нам нужно выбирать между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Асадом, мы выбираем Асада». Халдейский католический епископ Алеппо Антуан Аудо заявил в середине марта, что если бы в Сирии сегодня прошли открытые выборы, то Асад получил бы 80% поддержки от христиан, хотя сирийский президент вовсе не ангел. Мы уже предполагали, продолжает издание, что миграция, изменение климата, борьба с нищетой и кое-что другое будут проблематичными в отношениях между Вашингтоном и Ватиканом. Однако до недавнего времени казалось, что Сирия являлась одной из областей, где Франциск и Трамп могли бы заниматься бизнесом, создавая возможности для конструктивного взаимодействия. Что теперь способно стать основанием для общего дела, неясно. Действия новой администрации против Дамаска вызывают и другие вопросы. Кандидат Трамп пообещал сделать защиту преследуемых христиан в Ираке и Сирии приоритетом внешней политики. В этом он был солидарен с папой. Однако, похоже, у президента США и понтифика могут быть разные представления о том, что на самом означает «защита» христиан на Ближнем Востоке. Эти растущая трещина между Святым престолом и Вашингтоном придает еще большую драматичность двум важным проблемам. Первая — это выбор американского посла в Ватикане, который ожидается в ближайшее время. Вторая — это повестка потенциальных конфиденциальных переговоров между Трампом и Франциском, когда президент отправится в Италию в конце мая на саммит G-8.

Требования, озвучиваемые силезскими автономистами, вышли за пределы Польши, предупреждает Nasz dziennik (Варшава, Польша). Деятельность Движения автономистов Силезии (RAŚ) намерен поддерживать Европейский свободный альянс (EFA), объединивший различных сепаратистов в Европе. Вполне возможно, что голос RAŚ услышат на уровне ЕС. Европейский свободный альянс объединяет 46 сепаратистских организаций со всей Европы. Он обещает выступить в защиту прав силезцев в Европейском союзе. Недавно в Катовицах прошел съезд EFA, участие в котором приняли представители RAŚ. Лозунгом собрания стал девиз «Сердце европейского самоопределения бьется в Силезии». На встрече присутствовал один из руководителей Силезского областного совета Хенрик Мерчик, заявивший, что со временем местное самоуправление станет властью автономии. Также на мероприятии присутствовали представители кашубской Ассоциации Kaszëbskô Jednota, которая выступает за создание Сейма Кашубского. Издание напоминает, что ряд депутатов Европейского парламента являются членами EFA и поэтому могут озвучивать различные требования на трибуне этого уважаемого заведения.

Епископ Болеслав Слоскан

Греко-католическая церковь в Белоруссии планирует почтить память епископа Болеслава Слоскана, информирует Radio Vaticana. Сразу после Пасхи белорусские униаты совершат паломничество к его могиле, рассказал апостольский визитатор для белорусских греко-католиков архимандрит Сергей Гаек. Он напомнил, что весь этот год — и в Греко-католической церкви в Белоруссии тоже — посвящен памяти первопечатника Франциска Скорины. Например, во время Великого Поста униаты молятся по акафисту, написанному Скориной. «Духовное эхо очень важно, тем более что Франциск был и первым евангелизатором, причем не священником, а светским верующим, что для нас очень важно, — отметил Гаек. — Для нас также очень важно сохранить его наследие. Кто-то говорит, что он был протестантом, но это не так. Скорина написал молитву Богородице, чего никогда не сделал бы кальвинист. Для нас формальная канонизация его — очень далекая перспектива, которая неизвестно, чем закончится». А вот вопрос, который обсуждают 25 лет, о назначении епископа для белорусских греко-католиков, пока не имеет даже видимой перспективы, лишь надежду. По словам апостольского визитатора, «есть Церкви значительно меньшие, например, в Сербии или Монголии, которые имеют своего епископа. Я уже не говорю о том, что греко-католики Белоруссии исторически имели своего епископа, это нормально, мы ожидаем того момента, когда эта ситуация вернется». Этот церковный год белорусские униаты используют и для развития своих структур. Не так давно сообщество пополнилось двумя новыми священниками, еще двое готовятся принять посвящение.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.